Der lange Weg nach Odessa



Von Pepe Escobar



26. August 2022

Während die eurasische Integration zu einem noch stärkeren Vektor wird, verfestigt die russische Diplomatie die neue Normalität.

Dmitrij Medwedew, der sich in seiner Unplugged-Persönlichkeit gefällt, hat das Gesetz über die militärische Sonderoperation (SMO) festgelegt. Unverblümt erklärte er, es gebe ein “anderthalb”-Szenario: Entweder man geht den ganzen Weg, oder es kommt zu einem Militärputsch in der Ukraine, gefolgt vom Eingeständnis des Unvermeidlichen. Es gibt kein Tertium.

Die Führung in Moskau macht dem internen und internationalen Publikum sehr deutlich, dass der neue Deal darin besteht, den Kiewer Schläger in einem riesigen Kessel langsam zu kochen und gleichzeitig seinen Status als finanzielles schwarzes Loch für den kollektiven Westen aufzupolieren. Bis wir den Siedepunkt erreichen – was eine Revolution oder ein Putsch sein wird.

Parallel dazu werden die Herren des (Stellvertreter-)Krieges ihre eigene Strategie fortsetzen, die darin besteht, ein entkräftetes, verängstigtes Europa zu plündern und es dann als parfümierte Kolonie darzustellen, die von der imperialen Oligarchie bis zum Überdruss rücksichtslos ausgebeutet wird.

Europa ist jetzt ein rasender TGV – ohne die erforderlichen Hollywood-Produktionswerte. Vorausgesetzt, er kommt nicht vom Gleis ab – ein riskantes Unterfangen -, könnte er schließlich an einem Bahnhof ankommen, der Agenda 2030, The Great Narrative oder eine andere NATO/Davos-Bezeichnung du jour heißt.

So wie es aussieht, ist es bemerkenswert, dass die “marginale” russische Wirtschaft kaum ins Schwitzen kommt, um den “Überfluss” der reichsten Region des Planeten zu beenden.

Moskau denkt nicht einmal daran, mit Brüssel zu verhandeln, weil es nichts zu verhandeln gibt – wenn man bedenkt, dass die mickrigen Eurokraten erst dann von ihrem zombifizierten Staat weggeschleudert werden, wenn die schrecklichen sozioökonomischen Folgen des “Endes des Überflusses” schließlich dazu führen, dass Bauern mit Mistgabeln durch den Kontinent ziehen.

Das mag noch Äonen entfernt sein, aber unweigerlich wird der Durchschnittsitaliener, -deutsche oder -franzose die Zusammenhänge erkennen und erkennen, dass es ihre eigenen “Führer” – nationale Nullen und meist nicht gewählte Eurokraten – sind, die ihnen den Weg in die Armut ebnen.

Sie werden arm sein. Und Sie werden es mögen. Denn wir alle unterstützen die Freiheit für ukrainische Neonazis. Das bringt das Konzept des “multikulturellen Europas” auf eine ganz neue Ebene.

Der außer Kontrolle geratene Zug kann natürlich auch aus der Spur geraten und in einen alpinen Abgrund stürzen. In diesem Fall könnte etwas aus dem Wrack gerettet werden – und ein “Wiederaufbau” könnte anstehen. Aber was rekonstruieren?

Europa könnte jederzeit ein neues Reich aufbauen (das 1945 mit einem Knall zusammenbrach); ein weiches Reich (das am Ende des Zweiten Weltkriegs errichtet wurde); oder mit seinen vergangenen Fehlern brechen, “I’m Free” singen – und sich mit Eurasien verbinden. Wetten Sie nicht darauf.

Holt euch die Gebiete Tauriens zurück

Die BBS könnte vor einem radikalen Wandel stehen – etwas, das die ohnehin schon ahnungslosen Bewohner der US-Denkfabriken und ihre europäischen Vasallen noch mehr in den Wahnsinn treiben wird.

Präsident Putin und Verteidigungsminister Schoigu haben ernsthaft angedeutet, dass die Schmerzskala nur nach oben zeigen kann – angesichts der sich häufenden Beweise für Terrorismus auf russischem Territorium, der abscheulichen Ermordung von Darya Dugina, des ununterbrochenen Beschusses von Zivilisten in den Grenzregionen, der Angriffe auf die Krim, des Einsatzes chemischer Waffen und des Beschusses des Kraftwerks Saporischschja, der das Risiko einer nuklearen Katastrophe erhöht.

Am vergangenen Dienstag, einen Tag vor der Vollendung der sechsmonatigen Amtszeit der BBS, hat der ständige Vertreter der Krim beim Kreml, Georgi Muradow, die Lage klar und deutlich dargelegt.

Er betonte die Notwendigkeit, “alle taurischen Gebiete” – die Krim, das nördliche Schwarze Meer und das Asowsche Meer – bereits “in den nächsten Monaten” wieder in eine Einheit zu integrieren. Er bezeichnete diesen Prozess als “objektiv und von der Bevölkerung dieser Regionen gefordert”.

Muradow fügte hinzu: “Angesichts nicht nur der Angriffe auf die Krim, sondern auch des ständigen Beschusses des Kernkraftwerks Saporischschja, des Staudamms des Kachowka-Stausees und friedlicher Einrichtungen auf dem Territorium Russlands, der DNR und der LNR sind alle Voraussetzungen gegeben, um die Handlungen des Banderit-Regimes als terroristisch zu qualifizieren.”

Die Schlussfolgerung ist unausweichlich: “Die politische Frage der Änderung des Formats der militärischen Sonderoperation” kommt auf die Tagesordnung. Immerhin,

Washington und Brüssel “haben bereits neue antikriminelle Provokationen der NATO-Bandera-Allianz vorbereitet”.

Wenn wir also untersuchen, was die “Wiederherstellung der taurischen Gebiete” bedeutet, sehen wir nicht nur die Konturen von Noworossija, sondern vor allem, dass es keine Sicherheit für die Krim – und damit Russland – im Schwarzen Meer geben wird, ohne dass Odessa wieder russisch wird. Und das wird obendrein das Transnistrien-Dilemma lösen.

Dazu kommt Charkow – die Hauptstadt und das wichtigste Industriezentrum des Großraums Donbass. Und natürlich Dnipropetrowsk. Das alles sind Ziele der SMO, die später durch Pufferzonen in den Oblasten Tschernihiw und Sumy geschützt werden sollen.

Erst dann würden die “Aufgaben” – wie Schoigu sie nennt – der BBS als erfüllt erklärt werden. Der Zeitplan könnte acht bis zehn Monate betragen – nach einer Flaute unter General Winter.

Während die BBS mit Turbolader weiterrollt, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das Imperium des Chaos, der Lügen und des Plünderns den Kiewer Schläger bis zur Ankunft des Königreichs stützen und bewaffnen wird – und das wird vor allem nach der Rückkehr von Odessa gelten. Unklar ist nur, wer und welche Bande in Kiew übrig bleiben wird, die sich als Regierungspartei ausgibt und für die Vogue arbeitet, während sie die Masse der imperialen Diktate ordnungsgemäß erfüllt.

Fest steht auch, dass die CIA/MI6-Kombination pausenlos an den Konturen eines massiven Guerillakriegs gegen Russland an mehreren Fronten feilen wird – gespickt mit Terroranschlägen und allen möglichen Provokationen.

Doch im Großen und Ganzen ist es der unvermeidliche russische militärische Sieg im Donbass und dann in “allen taurischen Gebieten”, der den kollektiven Westen wie ein tödlicher Asteroid treffen wird. Die geopolitische Demütigung wird unerträglich sein, ganz zu schweigen von der geoökonomischen Demütigung für das vasallisierte Europa.

Da die eurasische Integration zu einem noch stärkeren Vektor wird, wird die russische Diplomatie die neue Normalität festigen. Vergessen Sie nicht, dass Moskau keine Probleme hatte, die Beziehungen zu China, Iran, Katar, Saudi-Arabien, Pakistan und Israel zu normalisieren. Alle diese Akteure haben auf unterschiedliche Weise direkt zum Untergang der UdSSR beigetragen. Jetzt konzentrieren sie sich – mit einer Ausnahme – alle auf den Anbruch des eurasischen Jahrhunderts. Übersetzt mit Deepl.com



Pepe Escobar

Unabhängiger geopolitischer Analyst, Schriftsteller und Journalist

