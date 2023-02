https://caitlinjohnstone.com/2023/02/20/the-power-serving-myth-that-anti-war-protests-make-no-difference/



Der Mythos, dass Anti-Kriegs-Proteste keinen Unterschied machen, dient der Macht

von Caitlin Johnstone

20. Februar 2023

Tausende von Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum versammelten sich am Sonntag am Lincoln Memorial in Washington, DC, um gegen den US-Militarismus, Stellvertreterkriege und die nukleare Politikverdrossenheit in der Ukraine zu protestieren.

Ich habe gesehen, wie einige Leute versucht haben, die Zahlen in den sozialen Medien herunterzuspielen, aber Aufnahmen von der Kundgebung von Rage Against the War Machine machen deutlich, dass die Teilnehmerzahl in die Tausende ging; Leute, die dabei waren, schätzen die Zahl auf etwa dreitausend.

Das ist deutlich mehr als bei jeder anderen amerikanischen Antikriegsdemonstration der letzten Jahre, von der ich weiß. Sie reicht nicht annähernd an die historischen Zahlen heran, mit denen gegen den Irak-Krieg demonstriert wurde, und sie reicht auch nicht annähernd an die Zahlen heran, die bei einem Thema von solch existenzieller Bedeutung erreicht werden sollten.

Aber es ist ein Anfang. Vielleicht der Beginn von etwas Gutem. Die ANSWER-Koalition hat für den 18. März, dem 20. Jahrestag der Irak-Invasion, einen Marsch auf Washington geplant, bei dem “Verhandlungen statt Eskalation” in der Ukraine und ein Ende des US-Militarismus im Ausland gefordert werden. Wir werden sehen, ob die Sache weiter an Fahrt aufnimmt.

Eine Kritik, die ich an Antikriegsdemonstrationen höre, lautet, dass sie nichts bewirken. “Millionen von uns haben gegen die Invasion des Irak demonstriert, und sie haben es trotzdem getan”, ist eine gängige Meinung.

Es stimmt zwar, dass die Demonstrationen die Invasion des Irak nicht verhindern konnten, aber wenn man sich das tatsächliche Verhalten der US-Kriegsmaschinerie nach diesem Krieg ansieht, hat sie eindeutig defensiv auf den öffentlichen Widerstand reagiert.

Wenn Antikriegsproteste nichts bewirken würden, hätte das US-Imperium nach 2003 nicht vollständig auf Bodeninvasionen verzichtet und wäre zu heimlicheren, weniger effektiven Mitteln der Kriegsführung übergegangen, während es gleichzeitig beispiellose narrative Managementsysteme zur Unterdrückung von Anti-Kriegs-Stimmungen eingeführt hätte. Sie haben die Hulk-Smash-Bodeninvasionen der Bush-Ära zugunsten von Drohnen, Stellvertreterkriegen, verdeckten Operationen und Sanktionen aufgegeben, weil genug Menschen aufgestanden sind und “NEIN” gesagt haben, so dass sie Angst davor hatten, dass die Massen aufwachen und sich gegen sie und ihre Institutionen wenden.

Und jetzt fangen die Menschen sogar an, gegen die Stellvertreterkriege zu protestieren. Ich garantiere Ihnen, dass das unsere Herrscher nervös macht, weil sie die Fähigkeit verlieren könnten, die Welt mit Gewalt und Zwang zu beherrschen, und sogar die Fähigkeit verlieren könnten, uns weiterhin zu beherrschen.

Diese Dinge machen ganz klar und offensichtlich einen Unterschied. Der einzige Grund, warum Syrien und der Iran weiterhin souveräne, unbesiegte Regierungen sind, und der einzige Grund, warum die Zahl der imperialen Toten heute nicht viel höher ist, ist, dass genügend Menschen ein Machtwort gesprochen und “NEIN” zu dieser Art von Krieg gesagt haben.

Unsere Herrscher geben sich so viel Mühe, Zustimmung zu erzeugen, weil sie diese Zustimmung unbedingt brauchen, um herrschen zu können. Ihr schlimmstes Albtraumszenario ist das Entstehen einer großen, robusten Bewegung von Menschen, die “NEIN” zur imperialen Kriegsmaschinerie sagen, denn militärische Gewalt und deren Androhung ist der Leim, der das Imperium zusammenhält. Es bringt das öffentliche Bewusstsein auf den allerwichtigsten Aspekt des Imperiums, der zufällig auch der am wenigsten zu verteidigende ist.

Noam Chomsky sagte: “Propaganda ist für eine Demokratie das, was der Knüppel für einen totalitären Staat ist”, denn im Laufe der Jahrhunderte haben diejenigen, die in großem Maßstab Macht über andere Menschen anstreben, entdeckt, dass die psychologische Beherrschung von Menschen energieeffizienter ist als die Beherrschung mit roher Gewalt, und dass es weitaus unwahrscheinlicher ist, dass sie am Ende auf einer Guillotine landen. Wenn man einer zutiefst unfreien Bevölkerung einfach vorgaukeln kann, dass sie frei ist, muss man keine weitere Energie darauf verschwenden, ihr die Freiheit abzuringen.

Das bedeutet aber, dass die gesamte Machtstruktur, die über uns herrscht, vollständig von der Fähigkeit abhängt, erfolgreich Propaganda zu betreiben und die Illusion von Freiheit aufrechtzuerhalten. Wenn sie für die Dinge, die sie tun will, keine Zustimmung herstellen kann, muss sie entweder davon absehen, diese Dinge zu tun, bis sie die notwendige Zustimmung herstellen kann, oder sie muss diese Dinge trotzdem ohne die Zustimmung der Öffentlichkeit tun. Wenn sie das tun, wird das Vertrauen der Öffentlichkeit in die herrschenden Institutionen sofort schwinden, und sie werden nicht mehr in der Lage sein, die Menschen zu propagieren, denn Propaganda funktioniert nur, wenn die Menschen ihrer Quelle vertrauen.

Unsere Herrscher könnten dann natürlich zum direkten Knüppel des Totalitarismus greifen, wenn sie wollen, aber dann haben sie es mit einer wütenden Bevölkerung zu tun, und im Falle Amerikas mit einer sehr schwer bewaffneten. Das gesamte narrative Management, das die zentralisierte Machtstruktur der USA zusammenhält, würde weltweit an Vertrauen verlieren, weil die Darstellung der imperialen Propaganda “Freiheitsliebende Gute gegen tyrannische Böse” nicht mehr glaubwürdig wäre.

Das zentralisierte US-Imperium wird zerfallen, wenn es die Illusion nicht aufrechterhalten kann, dass es rechenschaftspflichtig ist und auf die Öffentlichkeit reagiert.

Natürlich werden ein paar tausend Menschen bei einer Demonstration nicht den Frieden in unserer Welt bringen. Selbst ein paar Millionen wären nicht genug. Aber öffentliche Demonstrationen sind eine der vielen Möglichkeiten, wie unsere Gesellschaft dazu gebracht werden kann, sich bewusst zu machen, was in unserer Welt wirklich vor sich geht, was unsere Herrscher wirklich vorhaben und wie sehr wir unser ganzes Leben lang belogen worden sind. Von dort aus kann Gesundheit folgen, denn mit genügend Bewusstsein werden die Menschen aufhören, Dingen zuzustimmen, von denen sie erkannt haben, dass sie ihren Interessen zuwiderlaufen.

Allen positiven Veränderungen im menschlichen Verhalten geht immer eine Bewusstseinserweiterung voraus. Demonstrationen sind eines der vielen verschiedenen Werkzeuge, die gewöhnlichen Menschen zur Verfügung stehen, um Bewusstsein zu verbreiten, so dass positive Veränderungen eintreten können; deshalb haben sie in der Geschichte der Bürgerrechtsbewegungen eine so herausragende Rolle gespielt, und deshalb hat das US-Imperium seit Vietnam so viel Energie darauf verwendet, das Wiederaufleben einer lebendigen Antikriegsbewegung in der westlichen Welt zu verhindern.

Alles, was wir tun, ist, unsere Spezies Stück für Stück in Richtung Bewusstsein zu schubsen. Zu den anderen Mitteln, die wir zu diesem Zweck einsetzen können, gehören neue Medien wie Online-Videos, Blogs, Tweets und Memes sowie alte Medien wie Flugblätter, öffentliche Reden und Graffiti. Alles, was wir tun können, um die Menschen dazu zu bringen, ihre Augen für die Schrecken der imperialen Kriegstreiberei zu öffnen und die Antikriegsbewegung in Bewegung zu bringen, wird helfen. Unser Überleben kann sehr wohl davon abhängen. Übersetzt mit Deepl.com

