Die fünfte Kolonne. Wäre Pollard ein Türke oder Russe, was wäre denn dann? Haben Juden inzwischen einen Freibrief für Verrat?

Bild: Jonathan Pollard, the American convicted of spying for Israel, leaves a New York court house following his release from prison early on Friday after 30 years on November 20, 2015 in New York, New York [Spencer Platt/Getty Images]

Free in Israel, convicted spy Jonathan Pollard calls for more Americans to betray their country Israel Hayom published an extremely long, fawning interview on Friday with convicted American traitor and Israeli spy Jonathan Pollard. It made for startling reading. The newspaper is owned by Miriam Adelson, Israel’s richest person and the widow of the late casino magnate Sheldon Adelson. The couple were leading funders of the pro-Israel lobby in the US.

Der nach seiner vorzeitigen Freilassung verurteilte Spion Jonathan Pollard fordert in Israel mehr Amerikaner auf, ihr Land zu verraten

Von Asa Winstanley

29. März 2021

Israel Hayom veröffentlichte am Freitag ein extrem langes, kriecherisches Interview mit dem verurteilten amerikanischen Verräter und israelischen Spion Jonathan Pollard. Es war eine erschreckende Lektüre.

Die Zeitung ist im Besitz von Miriam Adelson, Israels reichster Person und der Witwe des verstorbenen Kasino-Magnaten Sheldon Adelson. Das Paar war ein führender Geldgeber der Pro-Israel-Lobby in den USA.

Adelsons Zeitung ist wenig mehr als ein Pro-Netanjahu-Propagandablatt, das kostenlos verteilt wird, um israelische Wahlen in eine zunehmend rechte, anti-palästinensische Richtung zu beeinflussen. In ihrer Schmierenkolumne in der Zeitung Anfang des Jahres lobte Miriam Adelson Pollard als einen “Helden”, der es verdient, von Israel geehrt zu werden. Pollard hatte gerade 30 Jahre in einem US-Gefängnis und auf Bewährung wegen Hochverrats verbracht, nachdem er verurteilt worden war, die USA für Israel auszuspionieren.

Der ehemalige Analytiker des US-Marinegeheimdienstes verkaufte Hunderte von streng geheimen US-Dokumenten an Israel und andere Länder, im Austausch für Geldbündel, die in braune Papierumschläge gestopft wurden. Heute, nach seiner Entlassung, lebt er in Israel und versucht, die Geschichte neu zu schreiben.

In seinem Interview mit Israel Hayom – dessen Journalisten mit dieser albernen Bemühung neue Tiefen in der Geschichte der Lobhudeleien ausgelotet haben – behauptete Pollard unwidersprochen, dass: “Ich habe es sehr deutlich gemacht, dass ich kein Geld will. Ich habe von Anfang an sehr deutlich gemacht, dass es mir nicht um Geld geht. Ich wollte keine Geschenke.”

Dies ist einfach unwahr.

US-Ermittler fanden heraus, dass Pollard von der israelischen Spionagebehörde Mossad monatlich 1.500 Dollar, ansteigend auf 2.500 Dollar pro Monat, gezahlt wurde. In heutigem Geld wären das etwa 6.000 Dollar pro Monat, zusätzlich zu seinem normalen Gehalt beim US-Marinegeheimdienst.

Später im Interview räumte Pollard ein, dass er tatsächlich für den Verkauf der gestohlenen Geheimnisse an Israel bezahlt wurde. Auf Drängen seiner Kontaktpersonen beim Mossad, sagte er. Noch unglaublicher ist, dass er behauptete, “dass das Geld, das er erhielt, dazu diente, die Ausgaben für die Mission zu decken.”

Das ist eine weitere Lüge.

In der Tat, wie Territory of Lies, Wolf Blitzer’s 1989er Buch über Pollard, berichtet, war eines der Dinge, die US-Gegenspionageoffiziere auf Pollard’s Verrat aufmerksam machten, der verschwenderische neue Lebensstil, den er plötzlich führte, teure Geschenke kaufte und in schicken Restaurants aß. Einmal wurde er sogar von Israel mit einem 10.000 Dollar teuren Verlobungsring aus Diamanten und Saphiren für seine erste Frau belohnt. Später trennte er sich von ihr für Esther, die Frau, die die Kampagne “Free Jonathan Pollard” in Israel leitete.

Pollards Chuzpe und unverhohlene Lügen waren jedoch nicht der am meisten bestürzende Aspekt des schwülstigen Israel Hayom-Interviews. Er hetzte auch offen gegen amerikanische Juden und verbreitete dabei antisemitische Mythen.

Die Tatsache, dass jemand, der für Israel spioniert, auch antisemitisch sein kann, ist nicht so ungewöhnlich, wie es für diejenigen klingen mag, die mit der wahren Geschichte der israelischen Geheimdienste nicht vertraut sind. Pollard rief Juden dazu auf, ihre Heimatländer zu verlassen und nach Israel zu ziehen, und sagte den Interviewern: “Wir sind Juden, und wenn wir Juden sind, werden wir immer eine doppelte Loyalität haben.”

Pollard propagierte die antisemitische Lüge, dass alle Juden insgeheim loyal gegenüber Israel sind – mit der Implikation, dass sie ihren Geburtsländern gegenüber illoyal sind – egal wo sie geboren wurden oder leben. Oder zumindest sollten sie es sein, behauptete er. Das ist eine widerliche, gefährliche und falsche Anschuldigung, die direkt in die Hände und Propaganda der Antisemiten dieser Welt spielt.

Die Ironie ist natürlich, dass Journalisten wie ich, die die Aktivitäten von Israels wirklichen Agenten, Parteigängern, Lobbyisten und Anti-palästinensischen Aktivisten im Westen aufdecken, des “Antisemitismus” beschuldigt werden, selbst wenn wir uns bemühen, die wichtigen Unterschiede zwischen Juden mit ausgeprägter religiöser, ethnischer oder kultureller Identität auf der einen Seite und dem Zionismus als gewalttätige, rassistische, politische Ideologie auf der anderen Seite deutlich zu machen.

Doch hier war Jonathan Pollard – ein verurteilter amerikanischer Verräter, Spion für Israel und Nationalheld für viele Israelis – der unverhohlen gegen amerikanische Juden hetzte, da sie ein “großes Problem haben – sie halten sich für amerikanischer als Juden.”

Es gab noch einen weiteren Teil von Pollards Interview, der vielleicht am besorgniserregendsten war; oder zumindest wird er es für die US-Gegenspionage-Offiziere sein, die ihn zweifelsohne genau gelesen haben.

Auf die Frage der Interviewer, was sein Rat für jeden jungen Amerikaner wäre, der heute vom Mossad rekrutiert würde, war Pollard unverschämt unverblümt. Trotz eines dünn verschleierten Versuchs, kryptisch zu sein, schien er eindeutig mehr US-Geheimdienstler – und vielleicht andere – zu ermutigen, ihr Land zu verraten und die Treue zu Israel zu wechseln.

“Ich würde ihm sagen, nichts zu tun, ist inakzeptabel”, sagte er. Er behauptete, dass es “nicht akzeptabel” sei, einfach nach Israel zu ziehen, und dass er mehr tun sollte, anscheinend indem er in den USA bleibt, um für Israel zu spionieren.

“Sie müssen eine Entscheidung treffen, ob Ihre Sorge um Israel… wichtiger ist als Ihr Leben”, sagte Pollard.

“Sie empfehlen ihm also, das zu tun, was Sie getan haben, und den Preis dafür zu zahlen?” fragte der Interviewer.

“Er soll mit offenen Augen hineingehen”, lautete Pollards Antwort. Übersetzen mit Deepl.com

