PATRICK LAWRENCE: The New Iron Curtain The Ukraine crisis proves to be Europe’s crucible and Europe proves a profound disappointment. By Patrick Lawrence Special to Consortium News We have read a great deal about a new Cold War since the U.S. cultivated the coup of February 2014 in Ukraine and the nation was tragically divided against

PATRICK LAWRENCE: Der neue Eiserne Vorhang

16. Mai 2022

Die Ukraine-Krise erweist sich als Europas Schmelztiegel und Europa als tiefe Enttäuschung.

Der neue Eiserne Vorhang



Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

Wir haben viel über einen neuen Kalten Krieg gelesen, seit die USA den Putsch vom Februar 2014 in der Ukraine kultiviert haben und die Nation auf tragische Weise gegen sich selbst gespalten wurde. Einige von uns haben in dieser Publikation und anderswo über diese aufkommende Realität nachgedacht.

Mit der Ankündigung, dass Finnland und Schweden die Mitgliedschaft in der Nordatlantikpakt-Organisation beantragen wollen, ist der “Zweite Kalte Krieg” nicht mehr nur ein Schlagwort für Kolumnisten und Barhocker.

Der Beitritt dieser nordischen Länder zu Washingtons wichtigstem Instrument der Machtprojektion ist gesichert und wird in kürzester Zeit abgeschlossen sein. Dies wird die Mauer festigen, die Washington und seine europäischen Klienten errichten wollen, um die Welt noch perverser und zerstörerischer aufzuteilen, als dies in den vier Jahrzehnten des Ersten Kalten Krieges und darüber hinaus der Fall war.

Die Bedeutung dieser Wende kann kaum überschätzt werden – für die Finnen, Schweden und Russen sicherlich, aber auch für alle Europäer und, am Horizont, für alle Menschen auf diesem Planeten, die leben oder noch geboren werden.

Erinnern Sie sich an die berühmten Zeilen von Kipling?

Oh, der Osten ist der Osten und der Westen ist der Westen, und niemals werden sich die beiden begegnen,

bis Erde und Himmel vor Gottes großem Richterstuhl stehen…

Kipling veröffentlichte The Ballad of East and West im Jahr 1889, dem Höhepunkt des britischen Empire, und beklagte darin die große Kluft zwischen den imperialen Mächten und ihren Untertanen. Sein tiefstes Bedauern galt all der verlorenen Menschlichkeit, die durch die dauerhafte, aber künstliche Linie verdunkelt wurde, die die Menschen vor langer Zeit in die Erde geätzt hatten, um den Westen vom Rest zu unterscheiden.

Da der Tag des Jüngsten Gerichts nicht unmittelbar bevorzustehen scheint, werden wir noch viele Jahre des Bedauerns erleben, während Washington die Infrastruktur aufbaut, die den Zweiten Kalten Krieg bestimmen wird. Der Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO deutet auf ein Gebäude hin, das dauerhafter ist als der Eiserne Vorhang oder – auf der anderen Seite der Welt nach 1949 – dessen Bambusvariante. Es wird nur wenige Türen und Fenster in dieser Mauer geben – das ist Washingtons Absicht. Es wird schwer sein, hinein- oder hinauszusehen.

Kalter Krieg II

Wir stehen zur Ukraine 2022 Helsinki, Finnland. (rajatonvimma, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Und das ist der springende Punkt bei diesem zutiefst fehlgeleiteten Projekt. Die Bevölkerungen der westlichen Postdemokratien werden einen weitaus höheren Preis dafür zahlen, dass sie ihre Führer die dicke Steinmauer des Zweiten Kalten Krieges errichten ließen, als diejenigen, die damit in die Wildnis verbannt werden sollen. Die Menschen im Westen werden diesen Preis mit Blindheit, Ignoranz und Isolation von der globalen Mehrheit zahlen.

Wenn Ihr Vorschlag darin besteht, andere zu isolieren – und die große Mehrheit der Menschheit will nichts mit isolierten anderen und einer Welt voller Mauern zu tun haben – dann haben Sie es wahrscheinlich falsch verstanden: Wer andere ausgrenzen will, wird sich selbst ausgegrenzt finden.

Es hat sich herausgestellt, dass es ein Katzensprung war, von “Herr Gorbatschow, reißen Sie die Mauer ein!” zu einer neuen Mauer, die so schnell errichtet wurde, wie die Steine gesetzt werden konnten. Jetzt wissen wir, was Präsident Joe Biden mit “Build Back Better” meint.

Seit der russischen Intervention in der Ukraine am 24. Februar haben wir beobachtet, wie viele völlig unschuldige Menschen – Musikdirigenten, Sportler, Professoren, Künstler, Schriftsteller – ihre Arbeit verloren haben oder anderweitig zensiert wurden, weil sie sich geweigert haben, den russischen Einmarsch öffentlich anzuprangern, oder in einigen Fällen einfach, weil sie Russen sind. Das erinnert mich an eine Stelle im Neuen Testament, Matthäus 15:11: “Wer einen anderen verunreinigen will, verunreinigt nur sich selbst.

Sanktionen

Die Sanktionen, die Washington und seine “Verbündeten und Partner” gegen Russland und die Russen verhängt haben, belaufen sich inzwischen auf mehr als 6.000. Die bisherigen Ergebnisse deuten stark darauf hin, dass sie nicht funktionieren – eine Schlussfolgerung, die die politischen Cliquen allmählich anzuerkennen scheinen.

Letzte Woche gab Großbritannien bekannt, dass es Sanktionen gegen die Ex-Frau von Wladimir Putin, eine ehemalige Turnerin, die angeblich die Freundin des russischen Präsidenten ist, und drei seiner Cousins verhängt hat. Die westlichen Behörden jagen nun die Jachten reicher Russen durch das Mittelmeer.

Das ist an Demütigung kaum zu überbieten.

Was wir bisher gesehen haben, so entsetzlich es auch gewesen sein mag, wird sich verflüchtigen, wenn die Zeit gekommen ist. In den westlichen Konzertsälen werden wieder Rachmaninow und Schostakowitsch gespielt werden, und Krieg und Frieden wird wieder auf den Lehrplänen der Universitäten stehen.

Die Entscheidungen Finnlands und Schwedens, der NATO beizutreten, sind von anderer Art. Sie sind gekommen, aber sie werden nicht gehen. Wir sind jetzt Zeugen einer historisch bedeutsamen, dauerhaften Umstrukturierung der globalen Ordnung, wie sie jetzt besteht, in Echtzeit.

Eine gute Landkarte veranschaulicht das Ausmaß dessen, was geschehen wird, gut genug. Washington versucht seit dem Ende der Sowjetunion, die NATO bis an die Grenzen Russlands heranzuführen, hat aber bisher nur die drei baltischen Staaten – Estland, Lettland und Litauen – in den Kreis der Frontstaaten aufgenommen.

Es hat es nicht geschafft, Georgien 2008 umzudrehen, es hat es nicht geschafft, eine weitere seiner farbigen Revolutionen in Weißrussland im letzten Jahr durchzusetzen, und so wie die Dinge stehen, scheint die Mitgliedschaft der Ukraine ein hoffnungsloser Fall zu sein.

Die Karte verrät Ihnen auch viel darüber, warum Russland vor drei Monaten beschlossen hat, in der Ukraine zu intervenieren (und warum Ihr Kolumnist dies immer noch für ein bedauerliches, aber notwendiges Unterfangen hält). Wie aus der Karte hervorgeht, wird der Beitritt Finnlands schließlich die Präsenz der NATO an der Nordwestflanke Russlands verstärken. Mit dem Beitritt Schwedens wird die Ostsee so etwas wie ein NATO-See werden.

Das ist das strategische Bild, aber das strategische Bild ist lediglich der Rahmen für die Welt, in der wir – nach den besten Schätzungen – in den nächsten Jahrzehnten, ja Generationen, leben werden. Jeder, der den Kalten Krieg I miterlebt hat, wird mit mir eine tiefe Beunruhigung, eine an Depression grenzende Traurigkeit teilen.

Eine der schlimmsten Folgen des Ersten Kalten Krieges war die Verengung des amerikanischen Bewusstseins, so dass die meisten Bürger unserer Republik nicht mehr in der Lage waren, irgendeine Art von Komplexität zu bewältigen. Alles war willkürlich, einseitige Sichtweisen, “die Guten und die Bösen”, wie es viele Kommentatoren – nicht nur Tom Friedman – immer noch für richtig halten, wenn es um eine bestimmte Sache geht.

Die Amerikaner haben es nicht geschafft, über den Zustand der Ignoranz hinauszuwachsen, den der Erste Kalte Krieg erforderte, bevor sie wieder in ihn zurückgestoßen werden. Ukraine: die Guten. Russland: die Bösen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Europäer dieser simplen Weltsicht nun anschließen, und zwar genau in dem Moment, in dem sie Amerikas grobschlächtige Vereinfachungen mit der nötigen Nuancierung und Raffinesse hätten abmildern können.

Eine bestimmte Art von Nation stirbt, während wir hier sprechen, und für mich ist dies einer der größten Verluste, die wir derzeit erleben. Finnland war bis jetzt nicht nur vertraglich neutral. Es war eine der wenigen Nationen, die aufgrund ihrer Geographie, ihrer Kultur, ihrer gesellschaftlichen Traditionen und dergleichen zwischen Ost und West stehen. Das zeigt sich zum Beispiel in der Architektur und dem Wert, den es auf die Gemeinschaft legt – mit einem Hauch von asiatischem Flair.

Helsinki stand für die Wirksamkeit der Diplomatie. Dort konnten sich beide Seiten treffen, wie bei den Helsinki-Vereinbarungen 1975 und wie bei der folgenschweren Begegnung zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow 15 Jahre später.

US-Präsident Gerald R. Ford bei der Unterzeichnung der Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 1975, Helsinki. (U.S. National Archives)

Die Ukraine ist ein weiteres solches Land, das zwischen dem galizischen Westen, der sich Europa zuwendet, und dem russischsprachigen Osten, der sich seines “Russischseins” aufgrund von Sprache, Geschichte, Kultur, familiären Bindungen usw. bewusst ist, gespalten ist. Aus diesem Grund war das im Wesentlichen föderale System, das in den beiden Minsker Abkommen vom September 2014 und Februar 2015 skizziert wurde, weise und human – ein Plan, der die Ukraine zu etwas mehr als einem gescheiterten Staat, einem absoluten Chaos, hätte machen können, als das wir sie jetzt betrachten müssen.

Wir können Schweden nicht als neutral betrachten, auch wenn die New York Times diesen Fehler täglich wiederholt. Aber es war, sagen wir mal, NATO-agnostisch, und das zählte. Stockholm sagte der Welt: Wir gehören zum Westen, aber wir beteiligen uns nicht an den imperialen Abenteuern Washingtons, und wir lehnen es ab, uns der Militarisierung der transatlantischen Beziehungen zu unterwerfen.

Das ist jetzt alles vorbei. Die Finnen haben mich überrascht. Ich dachte, sie verstünden ihren einzigartigen Platz zwischen Ost und West besser, als sie es offenbar tun. Die Schweden sind seit Jahren von ihren sozialdemokratischen Grundsätzen nach rechts abgedriftet, aber der NATO-Beitritt wird dennoch die Aufgabe einer würdigen Position bedeuten.

Was das übrige Europa anbelangt, so hat die Ukraine-Krise die Hoffnungen enttäuscht. Wir können den Kontinent als unabhängigen Machtpol vergessen, eine Erwartung, die ich und andere über viele Jahre hinweg gehegt haben. Die derzeitige Führungsgeneration hat keine Erfahrung darin, anders als unter dem Schutz des amerikanischen Sicherheitsschirms zu handeln.

Hier muss ich eine gewaltige Kröte schlucken. Ich habe zugehört, als Emmanuel Macron vor drei Jahren auf dem Gipfeltreffen der Gruppe der 7 in Biarritz erklärte, dass Europas Schicksal mit dem Russlands verknüpft sei, als der französische Präsident später die NATO als “hirntot” abtat, als er wiederholt für die Notwendigkeit plädierte, die Russische Föderation in eine Art Groß-Europa am westlichen Ende der eurasischen Landmasse zu integrieren.

Für mich ist Macron jetzt der AOC von Europa: Viel Getue, schrille Bekenntnisse zu prinzipiellen Positionen, in Macrons Fall sein wiederholtes Beharren darauf, dass Europa seine “strategische Autonomie” pflegen muss, aber keine Ernsthaftigkeit. Was für ein Winkeladvokat, was für ein opportunistischer Wichtigtuer. Und wie töricht war ich.

Der Schmelztiegel Europas

Die Ukraine-Krise erweist sich als Europas Schmelztiegel, und Europa erweist sich als eine tiefe Enttäuschung. Wir alle, nicht nur die Europäer, hätten gewonnen, wenn die führenden Politiker des Kontinents den Mumm gehabt hätten, für sich selbst und die Interessen ihrer Bürger einzustehen und zu handeln.

Die politischen Cliquen in Washington und den anderen westlichen Hauptstädten scheinen sich auf den Moment festgelegt zu haben, in dem wir den Wagen umfahren. Dies ist der breitere Kontext, in dem wir die Annäherung Finnlands und Schwedens an die NATO sehen sollten. Es ist kein Platz mehr für Ausreißer, keine Zeit mehr für den Spagat zwischen Ost und West.

Meines Erachtens ist dies im Grunde eine Reaktion auf die zwingendste Realität unseres Jahrhunderts, nämlich das Entstehen einer Parität zwischen dem Westen und dem Nicht-Westen. Wir hören täglich, wie dringend es ist, so schnell wie möglich Waffen in die Ukraine zu schaffen. Und es ist dringend: Dies ist ein Versuch, die seit langem bestehende Überlegenheit des Westens zu verteidigen – eine verzweifelte Verteidigung von etwas, das nicht verteidigt werden kann.

Ein großer Unterschied zwischen dem Ersten und dem Zweiten Kalten Krieg besteht darin, dass der Nicht-Westen heute stärker ist als damals. Die Nationen, aus denen er sich zusammensetzt, sind technologisch fähig, sie haben ihre eigenen Märkte, ihr eigenes Investitionskapital; ein dichtes Netz gegenseitiger Abhängigkeiten entsteht, während wir sprechen.

Diese Nationen werden, wie die sehr kurze Liste der Unterzeichner der von Washington verhängten Sanktionen bereits zeigt, nicht in den Zweiten Kalten Krieg hineingezogen, wie es eine lange Liste von Entwicklungsländern während des Ersten Kalten Krieges war – vor allem Kuba, Iran und Guatemala, und von dort aus weiter nach Vietnam, Angola, die anderen mittelamerikanischen Länder, die amerikanischen Satelliten in Ostasien – Japan, Südkorea, die Philippinen, Indonesien.

Mit der Parität kommt die Autonomie, um es anders auszudrücken.

Der Westen will die Welt wieder einmal spalten und baut dafür hohe, dicke Mauern. Wenn wir sie schon nicht weiter unterjochen können, so die Überlegung der politischen Cliquen, dann sollten wir sie wenigstens isolieren. Es wird interessant – sogar bitter amüsant – sein, zu sehen, wer isoliert wird, wenn der Westen wieder einmal darauf besteht, dass sich die beiden nicht begegnen dürfen. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Folgen Sie ihm auf Twitter @thefloutist. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite.

