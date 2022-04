“Heute sind die israelischen Lügen kein gültiger Deckmantel für die Brutalität der Besatzung, weil ein großer Teil der Weltbevölkerung die Wahrheit erkannt hat.”

Israelische Streitkräfte führen nach dem Morgengebet in der Masjid al-Aqsa in Ost-Jerusalem am 22. April 2022 eine Razzia mit Sprengbomben und Gummigeschossen durch. (Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency)

Der palästinensische Widerstand hat Israel abgeschreckt und sein falsches Narrativ widerlegt

Von Motasem A Dalloul

22. April 2022

Inmitten hoher Spannungen in der palästinensischen heiligen Stadt Jerusalem haben rechtsgerichtete israelische Aktivisten bei der israelischen Besatzungspolizei einen Antrag auf Durchführung ihres jährlichen Flaggenmarsches gestellt, mit dem die israelische Besetzung Ost-Jerusalems im Jahr 1967 gefeiert wird.

Tausende von Israelis nehmen an dem jährlichen Fahnenmarsch teil, der durch West- und Ostjerusalem zum Damaskustor führt, wo sie tanzen, israelische Nationallieder singen und antipalästinensische und arabische Slogans skandieren. Letztes Jahr skandierten sie: “Tod den Arabern und Palästinensern”.

Die israelische Polizei erklärte jedoch, der Antrag auf Abhaltung des Marsches sei “kurzfristig” gestellt worden, und lud einen der Organisatoren vor, um einen alternativen Tag für die Durchführung des Marsches zu besprechen. Die Polizei lehnte den Antrag jedoch ab. Haaretz berichtet, dass die Organisatoren angekündigt haben, den Flaggenmarsch trotz des Widerstands der israelischen Polizei fortzusetzen.

Dies geschah einen Tag, nachdem Premierminister Naftali Bennett den rechtsextremen israelischen Abgeordneten Itamar Ben-Gvir daran gehindert hatte, zum Damaskustor zu gehen.

“Ich werde nicht zulassen, dass kleinkarierte Politik Menschenleben bedroht”, sagte Bennett. “Ich werde nicht zulassen, dass die politische Provokation, die Ben Gvir betreibt, IDF-Kräfte und Polizisten bedroht und ihre Aufgabe noch komplizierter macht, als sie ohnehin schon ist.”

“Ben Gvirs Ankunft ist ein Zünder, und ein Zünder muss entschärft werden”, sagte ein Shin Bet-Beamter dem israelischen Kabinett während einer Auswertungssitzung. “Diese Provokationen könnten zu weiterer Gewalt und einer Verschärfung der Spannungen führen, so dass die ganze Region in Flammen aufgehen könnte.”

Die israelischen Besatzungsbehörden beschlossen daraufhin, allen Juden den Zugang zur Al-Aqsa-Moschee bis zum Ende des heiligen Monats Ramadan zu verwehren.

Der Fahnenmarsch wurde zwar durchgeführt, musste aber seine Route ändern, nachdem so viele restriktive Maßnahmen ergriffen worden waren, dass die Zahl der Teilnehmer zurückging. Ben-Gvir nahm an dem Marsch teil, wurde aber von der israelischen Polizei gewaltsam daran gehindert, das Damaskustor zu erreichen, und das offizielle Verbot für Juden, die Al-Aqsa-Moschee zu erreichen, hat begonnen.

All dies wäre ohne den Druck des palästinensischen Widerstands, dem es gelang, die israelische Besatzung abzuschrecken, nicht möglich gewesen. Letztes Jahr konnten die israelischen Besatzungsbehörden die Überfälle israelischer Siedler auf die Al-Aqsa-Moschee nicht verhindern, den Fahnenmarsch nicht verhindern oder umleiten und Ben-Gvir nicht daran hindern, die Palästinenser zu provozieren. Damals hatte die israelische Besatzung gerade ihre Offensive auf den Gazastreifen beendet, die als “siegreiche Operation” bezeichnet wurde.

Doch ein Jahr später konnte die israelische Besatzung nicht länger ignorieren, dass es sich um einen Fehlschlag oder eine vollständige Niederlage sowohl für die israelischen Sicherheits- als auch für die politischen Institutionen handelte.

Inmitten der anhaltenden Spannungen in Jerusalem warnten die Hamas und andere palästinensische Gruppierungen, dass die anhaltende israelische Eskalation eine neue Welle palästinensischer “Verteidigungsangriffe” gegen die Besatzung auslösen würde.

Ein Hamas-Vertreter erklärte gegenüber den Medien, es bestehe ein Konsens zwischen diesen Gruppierungen, dass jede israelische Verletzung der Palästinenser in Jerusalem mit einer “starken palästinensischen Antwort” beantwortet würde.

“Bei unserem Treffen wurde betont, dass wir weiterhin vorbereitet sein und die nationale Bereitschaft erhöhen müssen”, sagte der Sprecher. “Unser Finger ist am Abzug.”

Hamas-Chef Ismail Haniyeh warnte, die Besatzung müsse ihren Versuch unterlassen, die islamische, arabische und palästinensische Identität der besetzten heiligen Stadt Jerusalem zu verändern; andernfalls “würde der palästinensische Widerstand sie zwingen, dies zu stoppen.”

Über 150 verletzte Palästinenser bei der Erstürmung der Al-Aqsa durch die israelische Polizei – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Nach diesen Warnungen bekräftigten mehrere israelische Beamte, darunter der Premierminister, dass Israel den Status quo in der heiligen Stadt nicht ändern werde. “Israel behält den Status quo bei, der die Gebetsfreiheit für Muslime und das Besuchsrecht für Nicht-Muslime beinhaltet. Die Polizei setzt das Verbot des jüdischen Gebets durch”, sagte Lior Haiat, ein Sprecher des israelischen Außenministeriums.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 bestätigte, dass dies nach der Abschreckung des palästinensischen Widerstands geschah. Nach Angaben israelischer Sicherheitsbeamter haben die Schäden, die dem palästinensischen Widerstand während der Offensive auf den Gazastreifen im Mai letzten Jahres zugefügt wurden, seine Fähigkeiten nicht gelähmt. Der palästinensische Widerstand, so das israelische Fernsehen weiter, habe seine Depots schnell wieder aufgefüllt und Verbesserungen vorgenommen, die es den Raketen ermöglichen würden, die eiserne Kuppel zu durchdringen.

Der israelische Militäranalyst Yoav Limor schrieb in der israelischen Zeitung Israel Hayom: “Wie die drei Militäroperationen im Gazastreifen vor ihr endete auch die Operation “Guardian of the Walls” mit einem bitteren Beigeschmack. Ein Jahr lang hat die IDF versucht, ihre Leistungen bei der Operation 2021 als großen Erfolg zu vermarkten, aber sie war dazu verdammt, als ‘enttäuschendes Unentschieden’ zu enden, wie es in den Sportseiten genannt worden wäre.”

Nach dem Krieg im vergangenen Jahr sagte Haniyeh: “Die Bedingungen nach dem Schwert von Jerusalem sind nicht vergleichbar mit den Bedingungen davor.” Haniyeh bezog sich damit auf die Einheit aller Palästinenser, sei es im Gazastreifen, im Westjordanland, in Jerusalem, in Israel oder im Ausland.

Laut Limor: “Gaza ist mit dem Westjordanland verbunden, das mit Jerusalem verbunden ist, das mit den arabischen Israelis verbunden ist, die mit dem verbunden sind, was im Norden passiert. Alles beeinflusst alles andere.”

Denjenigen, die glauben, dass Israel eine Atommacht ist und daher von einer Million Nationen wie den Palästinensern nicht besiegt werden kann, möchte ich sagen, dass Russland eine größere Atommacht ist und die Ukraine nicht besiegen konnte.

Heute sind die israelischen Lügen kein gültiger Deckmantel für die Brutalität der Besatzung, weil ein großer Teil der Weltbevölkerung die Wahrheit erkannt hat.

Trotz des Krieges gegen palästinensische Inhalte verbreitet sich das palästinensische Narrativ in den sozialen Medien und zeigt den Menschen, dass sie Rechte haben und Opfer einer brutalen israelischen Besatzung sind.

Es ist bezeichnend, dass der israelische Premierminister Bennett am Mittwoch der CNN-Moderatorin Christiane Amanpour entgegnete, sie lüge über die Gewalt der Siedler im besetzten Ostjerusalem: “Nein, Sir, das können Sie mir nicht sagen. Sie können mir nicht sagen, ich würde lügen.” Übersetzt mit Deepl.com

