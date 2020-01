Der Prophet Kahane Von Yakov Rabkin Mondoweiss

Kahane the prophet – Mondoweiss On my recent visit to Tel Aviv I stayed in Ben-Gurion Boulevard, a stone’s throw from the house in which Ben-Gurion, the founder of the Zionist state, used to live. Nowadays, the neighbourhood is full of young people, filling up cafés and restaurants, milling around on foot, but mostly on the ubiquitous electric scooters, quite a few with a yoga mat slung across the shoulder.

Der Prophet Kahane

Von Yakov Rabkin am 7. Januar 2020

Bei meinem kürzlichen Besuch in Tel Aviv wohnte ich im Ben-Gurion Boulevard, nur einen Steinwurf von dem Haus entfernt, in dem Ben-Gurion, der Gründer des zionistischen Staates, wohnte. Heute ist das Viertel voller junger Leute, die Cafés und Restaurants füllen, die zu Fuß, aber vor allem auf den allgegenwärtigen Elektrorollern herumlaufen, nicht wenige mit einer Yogamatte über die Schulter geschlungen. Diese Bevölkerung hat die Tora und ihre Gebote weitgehend vergessen, und einige wenige erhaltene Synagogen stehen meist leer. An dem Tag, an dem ich dorthin ging, lockte die Große Synagoge, die für die Unterbringung von tausend Gläubigen gebaut wurde, kaum zwanzig Personen zu ihrem Gottesdienst am Sabbatmorgen an, der traditionell das meistbesuchte der drei täglichen Gebete ist.

Politisch gilt das Zentrum Tel Avivs als links oder unpolitisch. Einige beklagen seine hedonistischen Werte, andere prangern den Mangel an nationalistischem Eifer an. So war es überraschend, auf einem der Häuser eine gemalte Parole der ultranationalistischen Kach-Bewegung zu sehen: eine geballte Faust mit der Parole „Nur so! (Rak kach). Es wäre wohl schwer, in dieser vornehme und vornehme Nachbarschaft Jünger von Rabbi Meir Kahane, dem Gründer von Kach, zu finden.

So kam es, dass ich an meinem letzten Abend in Tel Aviv in die Cinemathèque ging, um den Dokumentarfilm „The Prophet“ über Meir Kahane zu sehen. Der Film zeichnet seine Ursprünge im New York der 1970er Jahre, seinen gewalttätigen Feldzug für das sowjetische Judentum, seine Ankunft in Israel und seine Wahl in die Knesset nach. Kahane war ein unverschämter Nationalist, der seine Gewaltanwendung im, wie er es nannte, „Gestank von Auschwitz“ rechtfertigte. In Israel stützte sich sein ausschließlicher Anspruch auf das Land auf die göttliche Verheißung an die Nachkommen des biblischen Jakobs. Er befürwortete die Aussiedlung von Nichtjuden aus Israel, ermutigte ihre Auswanderung mit friedlichen Mitteln, war aber der Gewalt nicht abgeneigt. Er wurde sogar einmal in Verwaltungshaft genommen, eine Maßnahme, die routinemäßig bei Tausenden von Palästinensern, aber selten oder nie bei Juden angewendet wurde. Seine Botschaft erzürnte seine Parlamentskollegen, die immer dann, wenn er in der Knesset das Wort ergriff, aus dem Saal gingen. Israels politischer Mainstream hat ihn geächtet. Auf einer Reise in die Vereinigten Staaten wurde er 1990 in seiner Heimatstadt New York ermordet.

Der Film endet mit einigen Ausschnitten des politischen Mainstreams im heutigen Israel. Es werden Politiker gezeigt, die Kahanes Beharren auf dem untergeordneten Status der Palästinenser im zionistischen Staat zum Ausdruck bringen. Die Verabschiedung des Nationalitätengesetzes im Sommer 2018, mit der der Film endet, macht dieses Prinzip offiziell. Kahane pflegte zu wiederholen, dass er das artikulierte, was viele Israelis dachten, aber nicht zu sagen wagten.

Die gegenwärtige politische Pattsituation in Israel ist durch die Weigerung der wichtigsten Parteien verursacht, die drittgrößte Fraktion in der Knesset zu einer Regierungskoalition einzuladen. Der Grund? Sie besteht hauptsächlich aus palästinensischen Bürgern Israels. Kahane hat sich früher über diejenigen lustig gemacht, die für Gleichberechtigung plädierten: „Sie wollen, dass ein zukünftiger Verteidigungsminister Araber ist?“. Seine Botschaften waren krass und unaussprechlich in höflicher Gesellschaft. Das ist nicht mehr wahr.

„Faut-il pleurer, faut-il en rire?“, „sollen wir weinen oder lachen?“, fragt – in einem ganz anderen Zusammenhang – Jean Ferrat (geb. Tenenbaum), Sohn eines Holocaust-Opfers, in einem in den 1960er Jahren populären Lied. Diese Frage beantworten die Filmemacher bewusst nicht. Kahanes ehemalige Verbündete und Jünger, von denen viele für diesen Film interviewt wurden, könnte der Film gefallen. Genauso wie diejenigen, die den ihrer Meinung nach stattfindenden Rechtsruck Israels beklagen.

Vielleicht finden die heutigen Mainstream-Politiker den Film herausfordernder. Der Film hält ihnen einen Spiegel vor und lässt sie als politische Erben des ermordeten Rabbiners erscheinen. Viele von ihnen würden dieser Charakterisierung widersprechen und diese Abstammungslinie bestreiten.

Bei einem Besuch des Ben-Gurion Hausmuseums kann man das große Interesse des Gründers an militärischen Angelegenheiten erkennen. Ein ganzer Saal ist seinen Beziehungen zur Armee gewidmet, schließlich war er viele Jahre lang nicht nur Premierminister, sondern auch Verteidigungsminister. Trotz seiner öffentlichen Anprangerung der antiarabischen Gewalttaten seiner politischen Gegner terrorisierten die unter seinem Kommando stehenden paramilitärischen Einheiten, wie die Sturmtruppen von Palmach, auch die Araber und zwangen sie 1947-49 zur Ausreise. Es war Ben-Gurion, der sich den Vereinten Nationen widersetzte und die Rückkehr der Flüchtlinge verbot. Er sorgte auch dafür, dass sie nirgendwo hin zurückkehren konnten und ließ über fünfhundert arabische Dörfer dem Erdboden gleichmachen. Wenn auch vorsichtig in seinen öffentlichen Äußerungen, sagte er einmal: „Wir sind keine Jeschiwah-Studenten, die über die Feinheiten der Selbstvervollkommnung debattieren. Wir sind Eroberer des Landes, die vor einer eisernen Mauer stehen, und wir müssen sie durchbrechen.“

Nachdem ich den Film gesehen hatte, fand ich den Kach-Slogan an der Wand in der Nähe von Ben-Gurions ehemaligem Zuhause, unter den Smoothie-Sipping-Start-up-Entwicklern, von denen viele für das israelische Militär arbeiten, weniger inkongruent. Der Kolonialismus der Siedler hat seine eigene implizite Logik, ungeachtet der kleinen Nuancen und Nuancen im politischen Diskurs. Kahane begriff diese Logik und hatte den Mut des Eiferers, sie explizit zu machen. Die Zeit gab ihm Recht. Außerdem ist Israel heute dazu gekommen, exklusive ethnische Nationalisten und weiße Rassisten auf der ganzen Welt, von Polen bis Bolivien, zu inspirieren. Übersetzt mit Deepl.com

Yakov M. Rabkin ist emeritierter Professor für Geschichte an der Universität von Montreal und Autor von What is Modern Israel? (Pluto/University of Chicago Press) und „Demodernisierung: Eine Zukunft in der Vergangenheit“ (Columbia University Press).

