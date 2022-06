“Der russische Magen ist dehnbar, darum kein falsches Mitleid” von Leo Ensel Infosperber

Dank an Leo Ensel und Infosperber für diese Erinnerung daran, was wir Russland schon einmal angetan haben und was unvergessen bleiben muss. Hört man allerdings heutige Politiker, dann zweifelt man stark daran. Könnten diese Sätze nicht auch von amtierenden Politikern und “Russlandhassern” kommen?



Evelyn Hecht-Galinski

https://www.infosperber.ch/politik/europa/der-russische-magen-ist-dehnbar-darum-kein-falsches-mitleid/



“Der russische Magen ist dehnbar, darum kein falsches Mitleid”

von Leo Ensel

17. Juni 2022

«Armut, Hunger und Genügsamkeit erträgt der russische Mensch schon seit Jahrhunderten. Sein Magen ist dehnbar, daher kein falsches Mitleid.»

Dies schrieben nicht etwa Hitler, Himmler oder Goebbels. Der Satz stammt von Herbert Backe, Staatssekretär im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Er findet sich in einem als «Gelbe Mappe» bezeichneten Papier, das Görings Ernährungsbeauftragter genau drei Wochen vor dem Überfall auf die Sowjetunion unter dem Rubrum «Geheime Kommandosache» über 10’000 Landwirtschaftsführern im ‚Reich‘ zukommen liess. Die gesamte künftige Besatzungspolitik des riesigen zu erobernden Raums im Osten solle unter dem obersten Prinzip «Was nützt es Deutschland?» stehen. Bereits einen Monat zuvor, am 2. Mai 1941, hatte es in einer Sitzung von Staatssekretären und führenden Offizieren der Wehrmacht geheissen: «Der Krieg ist nur zu führen, wenn die gesamte Wehrmacht im 3. Kriegsjahr aus Russland ernährt wird. Hierbei werden zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird.» Unbedingt weiterlesen auf Infosperber

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...