Jared Kushner ist der „De-facto-Präsident der Vereinigten Staaten“, sagt ein ehemaliger Beamter des Weißen Hauses

Der Schwiegersohn von Donald Trump drängte ihn, keinen nationalen Notstand auszurufen, weil er dachte, dies würde den Aktienmarkt schwächen.

Von Luke Darby 29. April 2020

Der Lebenslauf von Jared Kushner im Weißen Haus ist inzwischen recht umfangreich. Sein Schwiegervater, Donald Trump, beauftragte ihn mit der Vermittlung des Friedens zwischen Israel und Palästina, der Fertigstellung einer umweltzerstörerischen Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, der Reform des Strafrechtssystems und dem Aufbau eines „Office of American Innovation“, das die Regierung wie ein Unternehmen führen soll.

Obwohl er es versäumte, eine dieser Aufgaben zu erfüllen, übertrug Trump Kushner auch die Verantwortung für die Reaktion auf das US-Coronavirus, zusammen mit seiner eigenen „Schatten“-Task Force, die sich aus ebenso unqualifizierten Freunden zusammensetzte, was zu Verwirrung über konkurrierende Machtstrukturen führte.

Brad Parscale, der von Kushner ernannte Manager für Trumps Kampagne, sagte im Gespräch mit TIME für ein Januar-Profil von Kushner: „Niemand hat mehr Einfluss im Weißen Haus als Jared. Niemand hat mehr Einfluss außerhalb des Weißen Hauses als Jared. Er ist die Nummer 2 nach Trump.“

Parscale könnte Kushners Einfluss dort tatsächlich unterschätzt haben. In einer neuen Geschichte für Vanity Fair beschreibt Gabriel Sherman, wie Kushner das Vakuum gefüllt hat, das Donald Trumps allgemeines Desinteresse am Regieren hinterlassen hat:

„Jared regiert alles. Er ist der De-facto-Präsident der Vereinigten Staaten“, sagte mir ein ehemaliger Beamter des Weißen Hauses. Der frühere Stabschef John Kelly, der Kushner an den Rand gedrängt hatte, war schon lange weg, und Mick Mulvaney, zu diesem Zeitpunkt eine praktisch lahme Ente, ließ Kushner frei laufen. „Jared behandelt Mick wie einen Helfer“, sagte ein prominenter Republikaner.

Gegenwärtige und ehemalige Beamte des Weißen Hauses beschrieben Vanity Fair einen Kushner, der so rachsüchtig und kurzsichtig ist wie Trump selbst. Nachdem der Senat Trump von der Anklage der Amtsenthebung freigesprochen hatte, ohne einen einzigen Zeugen aufzurufen, drängte Kushner Berichten zufolge auf eine umfassende Säuberung der Beamten, die während der Anhörungen als nicht loyal genug angesehen wurden. Ein New Yorker Geschäftsmann berichtete von einem Treffen mit Kushner im Herbst 2019 und sagte: „Ich habe Jared gesagt, dass, wenn Trump eine zweite Amtszeit gewinnt, er sich keine Sorgen machen muss, wieder zu kandidieren, und dass Sie den Menschen wirklich helfen können. Jared sah mich nur an und sagte: „Das ist mir alles egal“. ”

Auch wie Trump scheint Kushner, wenn es um die Bekämpfung des Coronavirus-Ausbruchs geht, mehr um den Aktienmarkt als um die öffentliche Gesundheit besorgt zu sein. Ein Republikaner, der über die Reaktion der Regierung auf das Coronavirus informiert wurde, erzählte der Vanity Fair, dass die Berater bereits Mitte Januar Alarm schlugen, aber „Jared sagte immer wieder, dass der Aktienmarkt einbrechen und Trump nicht wiedergewählt werden würde“. Einer anderen Quelle zufolge drängte Kushner Trump am 11. März, als die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch offiziell zur Pandemie erklärte, Trump immer noch dazu, keinen nationalen Notstand auszurufen, wodurch lebenswichtige Gelder und Ressourcen für die Staaten frei würden, weil „dies die Märkte schwächen würde“. Die Märkte brachen bald darauf zusammen, und Trump war gezwungen, einen nationalen Notstand auszurufen.

All dies – schlechte Entscheidungen, mangelndes Interesse an Fachwissen und „Arroganz“, wie eine Quelle es ausdrückte – steht im Einklang mit Kushners Erfolgsbilanz, die er lange vor seinem Eintritt in die Politik hatte. Aber was kann man noch von einem Mann erwarten, der nach der Spende seines Vaters von 2,5 Millionen Dollar in Harvard aufgenommen wurde, obwohl seine Noten und SAT-Ergebnisse mittelmäßig waren. Im Jahr 2007, nachdem er das Immobilienimperium seiner Familie übernommen hatte, als sein Vater ins Gefängnis kam, führte Kushner den Kauf von 666 Park Avenue an, einem Wolkenkratzer mit Luxuswohnungen, für die rekordverdächtigen Kosten von 1,8 Milliarden Dollar an der Spitze des Immobilienmarktes. Als es keinen Gewinn abwarf, zerstörten die Schulden fast das Familienunternehmen, und Kushner konnte das Ding erst entladen, nachdem er einen Job im Weißen Haus ergattert hatte. Als er The New York Observer erwarb, war er laut der ehemaligen Redakteurin Elizabeth Spiers besessen von „Kostensenkungsimpulsen aus der kommerziellen Immobilienwelt“, die sich nicht auf andere Branchen übertragen ließen. Kushner entkernte die einst überarbeitete Zeitung, da er glaubte, dass die Entlassung von genügend Mitarbeitern die Gewinnspannen aus der Werbung erhöhen würde, aber er verstand offenbar nicht, dass weniger Artikel weniger Anzeigen bedeuteten.

Am Mittwochmorgen gab es in den USA offiziell mehr als eine Million bestätigte Fälle von Coronaviren und fast 60.000 Todesfälle, so Johns Hopkins (obwohl diese düstere Zahl vielleicht eine Unterzählung ist, die nach Schätzungen der CDC bis zu 9.000 Todesfälle ausmacht). Aber diese düstere Realität hat Kushner nicht davon abgehalten, zu versuchen, den Dow Jones mit einem sonnigen Saft zu versorgen – auch wenn 73 Prozent der Amerikaner glauben, dass es eine zweite Welle von Coronavirus-Fällen geben wird und dass die soziale Distanzierung weitergehen sollte, was bedeutet, dass die große Mehrheit der Amerikaner wahrscheinlich nicht ihr Leben riskieren wird, um die Wirtschaft „wieder zu öffnen“. In einem Auftritt bei Fox & Friends sagte er am Mittwoch zu den Gastgebern: „Wir stehen auf der anderen Seite des medizinischen Aspekts dieser… das ist eine große Erfolgsgeschichte“.