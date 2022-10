Selenskyj hatte schon einmal den Vorschlag an die “amerikanischen Freunde” endlich aktiv in den Krieg einzugreifen und “Moskau zu bombardieren”. An die Auswirkungen eines solchen “Komiker Schwachsinns” mag ich gar nicht denken! Evelyn Hecht-Galinski

Der sich immer weiter ausbreitende Krieg wird immer größer



Von Craig Roberts



23. Oktober 2022

Ex-CIA-Chef: USA könnten direkt in der Ukraine intervenieren

Washington könnte in einem solchen Szenario eine neue Koalition der Willigen bilden und sie anstelle der NATO einsetzen, sagt General David Petraeus, ehemaliger CIA-Direktor und Militärkommandeur.

Ist Putin in der Lage zu erkennen, dass seine “begrenzte Operation” ein Fehler war, und die gescheiterte Politik aufzugeben, bevor es zu spät ist? Russland muss die Ukraine schnell vollständig besiegen, bevor Washington den fatalen Schritt tut.

The US and its allies may join the conflict between Moscow and Kiev even if there is no threat to NATO, David Petraeus believes The US and its allies might directly intervene in the ongoing conflict between Moscow and Kiev, even if there is no threat to any NATO member states, retired US Army general David Petraeus told France’s L’Express weekly on Saturday.