Der sich selbst leckende Stiefel des US-Militarismus

von Caitlin Johnstone

5. November 2022

Ein neuer Bloomberg-Artikel mit dem Titel “‘Sloppy’ US Talk on China’s Threat Worries Some Skeptical Experts” (Schlampiges US-Gerede über Chinas Bedrohung beunruhigt einige skeptische Experten) erörtert den gefährlichen Kreislauf, in dem der Druck im politischen Establishment der USA, die Feindseligkeiten mit Peking ständig zu eskalieren, Reaktionen provoziert, die dann fälschlicherweise als chinesische Aggression interpretiert werden.

Iain Marlow von Bloomberg schreibt:

Die hawkistische Sichtweise “schränkt den Handlungsspielraum in einer Krise ein”, so M. Taylor Fravel, Direktor des Security Studies Program am Massachusetts Institute of Technology. Jeder Versuch, die Spannungen zu entschärfen, könnte als “versöhnlich oder nicht hart genug” bezeichnet werden, sagte er.

China sei in Bezug auf Taiwan konsequent gewesen und es gebe kaum öffentliche Anzeichen dafür, dass es den Zeitplan für die Einnahme Taiwans beschleunigt habe, sagte ein ehemaliger hochrangiger US-Beamter, der an der China-Politik arbeitete, aber nicht genannt werden wollte.

Der ehemalige Beamte sagte, der aggressive Ton in Washington habe zu einem Kreislauf beigetragen, in dem die USA den ersten Schritt machten, die chinesischen Reaktionen als Provokation interpretierten und dann weiter eskalierten.

Bloomberg zitiert Bonnie Glaser, Direktorin des Asienprogramms des German Marshall Fund, die sagt, dieser Kreislauf der sich selbst verstärkenden Eskalation könne “am Ende den Krieg provozieren, den wir verhindern wollen”.

Wir haben diesen sich selbst verstärkenden Zyklus der militärischen Eskalation gerade am Beispiel Nordkoreas gesehen, wo die Spannungen nach einer langen Pause wieder aufgeflammt sind. Die USA und Südkorea starteten eine provokative Militärübung, um Nordkorea zu bedrohen, Pjöngjang reagierte mit dem Abschuss von Raketen, um seine eigene Stärke zu demonstrieren, und das Pentagon kündigte als Reaktion darauf eine Verlängerung der Übungen an.

Dave DeCamp von Antiwar erklärt:

Die USA und Südkorea verlängern ihre massiven Luftkriegsspiele, nachdem Nordkorea mit einer massiven Machtdemonstration auf die Übungen reagierte.

Washington und Seoul haben am Montag mit ihren Vigilant Storm-Übungen begonnen, die ursprünglich für fünf Tage rund um die Uhr angesetzt waren. Der diesjährige “Vigilant Storm” ist die bisher größte Übung, an der fast 100 amerikanische und 140 südkoreanische Kampfflugzeuge teilnehmen und an der rund 1.600 Einsätze geplant sind.

Pjöngjang machte deutlich, dass es auf die “Vigilant Storm”-Übungen reagieren würde, und feuerte am Mittwoch 23 Raketen ab – so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Außerdem feuerte Nordkorea am selben Tag über 100 Artilleriegeschosse ab und schoss am Donnerstag sechs weitere Raketen ab.

Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte die Verlängerung von Vigilant Storm nach einem Treffen mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Lee Jong-sup an. “Ich habe mich mit Minister Lee beraten und wir haben beschlossen, Vigilant Storm, unsere seit langem geplante gemeinsame Übung, zu verlängern, um unsere Bereitschaft und Interoperabilität weiter zu stärken”, sagte Austin.

“Sie starten also diese Kriegsspiele, provozieren einen Haufen nordkoreanischer Raketenstarts und sagen dann, sie müssten die Kriegsspiele wegen der Raketenstarts verlängern”, twitterte DeCamp.

DeCamp zitiert einen anderen nordkoreanischen Beamten, der davor warnt, dass die Verlängerung der Kriegsspiele zwischen den USA und Nordkorea zu weiteren Eskalationen führen könnte: “Die unverantwortliche Entscheidung der USA und Südkoreas treibt die gegenwärtige Situation, die durch provokative militärische Handlungen der verbündeten Streitkräfte verursacht wurde, in eine unkontrollierbare Phase.”

Dieser Zyklus wiederholt sich Jahr für Jahr: Der militärische Expansionismus und die Aggression der USA in einem bestimmten Teil der Welt wird von den dort lebenden Menschen zurückgewiesen, und die USA reagieren auf diese Zurückweisung mit noch mehr militärischem Expansionismus und Aggression. Das offizielle Narrativ lautet, dass die USA auf unprovozierte Aggressionen der anderen Seite reagieren, wobei sie ihre eigenen früheren Aggressionen und Provokationen bequemerweise ausblenden – eine Manipulationstaktik, die die westlichen Medien immer gerne unterstützen.

In Wirklichkeit ist es nicht schwer festzustellen, wer der Aggressor ist, wenn eine Partei auf die andere Seite des Planeten fliegt, um die Grenzen und Sicherheitsinteressen der anderen zu bedrohen, vor allem, wenn die Ausweitung des Militarismus in immer mehr Teilen der Welt sowohl dem militärisch-industriellen Komplex der USA als auch den unipolaristischen Zielen der Manager des US-Imperiums zugute kommt. Da das US-Imperium jedoch über das ausgeklügeltste narrative Kontrollsystem verfügt, das je erfunden wurde, schlucken genügend Menschen an genügend Orten, die von Bedeutung sind, die offizielle Geschichte trotz ihrer offensichtlichen Absurdität.

Ein System, das sich selbst aufrechterhält und verschlimmert, während es vorgibt, die von ihm geschaffenen Probleme zu lösen, wird oft als selbstleckende Eistüte bezeichnet. Da diese Art von System von denjenigen gefördert wird, die der mächtigsten und kriegerischsten Machtstruktur der Welt dienen, könnte man den US-Militarismus einen selbstleckenden Stiefel nennen.

Wir beobachten seit Jahrzehnten den sich selbst leckenden Stiefel des US-Militarismus, wie er im “Krieg gegen den Terror” zum Ausdruck kommt: Die militärische Intervention der USA destabilisiert geostrategisch wichtige Teile der Welt und führt dazu, dass die Einheimischen, die unter den Bombardierungen der USA gelitten haben, ihren Verfolgern Schaden zufügen wollen, woraufhin der militärische Expansionismus in diesen Teilen der Welt im Namen der Terrorismusbekämpfung und des Schutzes der US-Truppen verstärkt wird.

Wir haben das in der Ukraine beobachtet, wo die US-Aggressionen eine Invasion einer Regierung provoziert haben, die das US-Imperium seit langem zur Zerstörung anvisiert, und diese Invasion wird nun genutzt, um langjährige strategische Ziele der USA voranzutreiben und gleichzeitig das militärische Engagement der USA in der Region kontinuierlich auszuweiten.

Und wir werden mit Sicherheit mehr und mehr davon sehen, da die USA sich auf einen globalen Konflikt an zwei Fronten gleichzeitig zubewegen, während die Mainstream-Medien dies bejubeln, obwohl alle verfügbaren Beweise darauf hindeuten, dass wir Zeugen von etwas zutiefst Dummen und Verrückten sind. Die USA werden ihre Aggressionen gegen Moskau und Peking weiter verstärken, diese Regierungen werden darauf reagieren, und man wird uns sagen, dass die USA auf diese ungeheuerlichen Provokationen mit verstärkten Aggressionen reagieren müssen. Übersetzt mit Deepl.com

Wiederholung bis zum Verrecken.

Leck, leck.

