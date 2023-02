Der Gründer der “Wagner”-Söldnergruppe und mutmaßliche General “russischer Trollarmeen”, Jewgeni Prigoschin, ist nie um eine Antwort verlegen. Nun tat Der Spiegel so, als würde er ihm die Möglichkeit der Stellungnahme zu einem “Enthüllungsbericht” geben. Unerwartet kam die Stellungnahme – in deutlicher Sprache.

Der Spiegel legt sich mit Prigoschin an – und erhält eine russisch-klare Antwort

Das Hamburger “Nachrichtenmagazin” Der Spiegel schreibt oft und gern über einen angeblichen “Informationskrieg”, den Russland mithilfe von “Trollarmeen” gegen Deutschland führen würde. Offenbar ist in der Hamburger Zentrale wieder ein “Bericht” dieser Art in Vorbereitung. Denn die “Journalisten” des Spiegels haben in der Nacht von Montag auf Dienstag eine frühere Mitarbeiterin des als “Marschall russischer Trollarmeen” mystifizierten Gründers der “Wagner”-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, mit spezifischen Fragen angeschrieben.

Die Umstände der “Anfrage” deuten darauf hin, dass es den Hamburger “Journalisten” keineswegs um Informationsbeschaffung und Gegenansichten ging. Sondern nur darum, behaupten zu können, man habe sich journalistisch korrekt verhalten, aber keine Antwort aus Russland bekommen.

An dieser Stelle haben sich die Meinungsmacher an der Elbe jedoch verkalkuliert und den Falschen für diese Art von Spielchen erwischt: Jewgeni Prigoschin antwortete öffentlich, und wie! RT DE druckt die Antwort nachfolgend im vollen Wortlaut ab. Zunächst die “journalistische Anfrage” der Spiegel-Redakteure im Wortlaut:

“Wir sind ein Team von Reportern des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Ich schreibe Ihnen, weil wir gemeinsam mit verschiedenen Medien auf der ganzen Welt, darunter Forbidden Stories, The Observer, The Guardian, Le Monde, Tamedia, Der Standard, ZDF und das Organised Crime and Corruption Reporting Project, erwägen, eine Reihe von Artikeln über Desinformationskampagnen und die von Unternehmen auf der ganzen Welt in diesem Bereich angebotenen Dienstleistungen zu veröffentlichen. Wären Sie als Assistent von Herrn Jewgenij Prigoschin so freundlich, meine Nachricht zur Stellungnahme weiterzuleiten? Wir bitten Sie um eine Antwort bis morgen, 16:00 Uhr MEZ. Wenn wir bis dahin keine Antwort von Ihnen erhalten haben, gehen wir davon aus, dass Sie unsere Informationen nicht kommentieren, ändern oder anderweitig darauf reagieren möchten.”

Und nun die Antwort des “russischen Trollmoguls”:

“Heute Nacht, zuerst um 00:26 Uhr und dann nochmals um 01:33 Uhr, hat eine Gruppe von Telefon-Hooligans meine ehemalige Assistentin, die schon lange nicht mehr für mich arbeitet, mit Nachrichten gestalkt. Obwohl wahrscheinlich die ganze Welt die Kontaktdaten meines Pressebüros kennt, haben diese kleinen Gauner, die ich kürzlich als Medienmaden bezeichnet habe, beschlossen, mich zu schikanieren, anstatt mir Fragen zu stellen. Die Gauner gaben sich dabei für eine Gruppe von Journalisten großer internationaler Publikationen aus. Man rechnete damit, dass die Fragen unbeantwortet bleiben würden.

Die Ausrichtung der Fragen ist chaotisch, was auf eine unterentwickelte Funktionalität der Gehirne dieser Informationshooligans schließen lässt. Die Fragen ähneln indes denen, die häufig von ausländischen Journalisten gestellt werden. Ich kümmere mich selten um sie, aber da diese Fragen von einer Vielzahl von Medienvertretern gestellt werden, werde ich sie beantworten.”

“1. Nach weit verbreiteten Berichten war Herr Prigoschin der Finanzier der so genannten Internet Research Agency in Sankt Petersburg. Wie würde er darauf reagieren?”

“Ich reagiere mit Freude. Ich war nie lediglich Finanzier der Internet Research Agency. Ich hatte die Idee, ich habe sie geschaffen, und ich betreibe sie schon seit langem. Sie wurde eingerichtet, um den russischen Informationsraum vor der rüpelhaften und aggressiven antirussischen Propaganda aus dem Westen zu schützen.”

“2. Nach Russlands Einmarsch in der Ukraine operiert eine neue ‘Troll-Armee’ im Cyberspace. Dieses Netzwerk ist unter dem Namen Cyber Front Z bekannt. Die Mitglieder dieses Netzwerkes treffen sich in einer Bar, die der Firma von Herrn Prigoschin gehört und auf deren Konten seine Firma aufgeführt ist. Finanziert Herr Prigoschin diese Operation?”

“Nach Beginn der sogenannten ‘Operation Z’ und dem manipulativen Content-Ranking auf den wichtigsten ausländischen Plattformen YouTube, Facebook, Twitter und anderen hielt ich ein Treffen mit einer Gruppe patriotischer Blogger ab und bot ihnen jede Art von Hilfe an. Leider lehnten sie ab, aber da ich in der Nähe meines Büros einen freien Raum habe, war ich gerne bereit, diesen ihnen als Hauptsitz zur Verfügung zu stellen.

Ich habe sie wiederholt gefragt, ob sie Geld brauchen. Sie sagten jedes Mal: ‘Nein. Wir arbeiten nicht für Geld.’ Mein Angebot steht: Leute, wenn ihr jemals Geld braucht, kommt zu mir.”

“3. Russischen Medienberichten zufolge steht Herr Prigoschin auch hinter Lobaye Invest, einem Unternehmen, das in der Zentralafrikanischen Republik Lizenzen für den Abbau von Edelmetallen und Diamanten besitzt. Wie reagieren Sie darauf?”

“Der Eigentümer und Direktor von Lobaye Invest ist Dmitri Syty. Ich möchte daran erinnern, dass Dmitri Syty Opfer von Terroristen wurde, die per DHL-Paket einen Anschlag auf ihn verübten. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie Ihre Kinder dieses Paket erhalten. Können Sie sich das vorstellen? Jetzt stellen Sie sich an und entschuldigen Sie sich bei Dmitri Syty für die terroristischen Aktivitäten der westlichen Geheimdienste.

Lobaye Invest war nie im Gold- und Diamantenbergbau tätig. Es erbrachte kostenlose Geo-Explorationsdienste, damit das ärmste Land Afrikas seine Ressourcen nutzen und der Armut entkommen konnte, in die Sie, Ihre Väter und Großväter es jahrhundertelang getrieben haben. Übrigens wurde Lobaye Invest vor drei Jahren aufgelöst. Ihre Informationen sind auch nicht mehr die frischsten.”

“4. Wir haben eine weitere Frage an Herrn Prigoschin: Experten beobachten seit Jahren eine Zunahme von Desinformationskampagnen gegen westliche Länder und die Vereinten Nationen. Es wird vermutet, dass russische Akteure, darunter Herr Prigoschin, dahinter stecken. Was sagt er zu dieser Anschuldigung?”

“Nun die Antwort auf Ihre ‘Eine weitere Frage an Herrn Prigoschin’. Meine Herren, der Stil Ihres Schreibens und Ihre Paranoia bei Fragen lassen darauf schließen, dass Sie kaum älter als 14 Jahre sein dürften.

Sie interpretieren ‘eine gegen westliche Länder und die UNO gerichtete Desinformationskampagne’ falsch. Die Bevölkerung der ‘westlichen Länder’ umfasst über 1 Milliarde Menschen, von denen 99,9 Prozent eine Ihrer Muttersprachen sprechen (Englisch, Deutsch und Französisch).

In Russland leben 143 Millionen Menschen, von denen weniger als 1 Prozent fließend Englisch sprechen, weniger als 0,01 Prozent sprechen Deutsch und nur sehr wenige sprechen Französisch. Wie stellt es sich ihr schwacher Intellekt vor, wie diese Leute in der Lage sind, die Meinung der Bevölkerung der sogenannten ‘westlichen Länder’ zu beeinflussen?

Versuchen Sie, eine andere Situation zu analysieren: Die Bevölkerung der ‘westlichen Länder’ hält die von Ihnen propagierte Ideologie für falsch und unterstützt daher bereitwillig die Thesen, die von Russen sporadisch auch in Ihr Informationsumfeld geworfen werden. Wenn Sie also bis zum Hals in der Scheiße stecken, dann ist es sinnlos es zu leugnen, wenn die wenigen ‘russische Trolle’ diese Wahrheit aussprechen.

Nun die gesonderte Frage zur UNO. Die UNO ist schon lange kein neutrales Instrument mehr und lebt zum größten Teil von US-Geldern auf US-Boden. Die große Mehrheit der UN-Experten sind Menschen, die absolut nichts über das Thema wissen, für das sie verantwortlich sind. Die meisten Afrikaexperten kennen weder die Sitten der Afrikaner, über die sie schreiben, noch deren Sprachen. Sie wissen nichts.