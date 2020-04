Der Tag, an dem meine israelischen Vernehmungsbeamten verstummten Awad Abdelfattah

The day my Israeli interrogators fell silent In September 2016, Israeli police rounded up dozens of Palestinian activists in a raid launched after midnight, as we slept. As head of the Balad party at the time, I was at the top of the list.

Der Tag, an dem meine israelischen Vernehmungsbeamten verstummten

Von Awad Abdelfattah

29. April 2020

Nachdem sie von einem Siedler-Kolonialstaat indoktriniert worden waren, hatten sie das Gefühl, zum ersten Mal die menschliche Seite der palästinensischen Tragödie gehört zu haben.

Im September 2016 trieb die israelische Polizei bei einer Razzia nach Mitternacht, als wir schliefen, Dutzende palästinensische Aktivisten zusammen. Als damaliger Chef der Balad-Partei stand ich ganz oben auf der Liste.

Während das zionistische Apartheidregime Aktivisten und Parteiführer routinemäßig verfolgt und schikaniert hatte, wurden wir als eine beispiellose Herausforderung für den israelischen strukturellen Rassismus und Kolonialismus angesehen, und eine Unterdrückungskampagne dieses Ausmaßes schockierte sogar uns.

Es war klar, dass das Ziel Israels darin bestand, unsere Partei unter erfundenen Vorwänden, wie z.B. illegale Spendensammlungen, zu zerstören. Das israelische Establishment konnte keine vernünftige Rechtfertigung dafür finden, eine legale, in der Knesset vertretene Partei anzuklagen und die Kopfschmerzen zu beseitigen, die sie dem rassistischen Staat bereitete.

Eine symbolische Geschichte

Nachdem ich 10 Tage lang inhaftiert worden war, war ich in einem Polizeiwagen in Handschellen auf dem Weg zum Gericht, als die drei mich begleitenden Vernehmungsbeamten mit mir eine politische Diskussion über den palästinensisch-israelischen Konflikt begannen. Bald wurde es hitzig; die Stimmen wurden lauter, als wir unterschiedliche Ansichten und Überzeugungen austauschten. Eine Minute lang herrschte Stille – und dann erinnerte ich mich an einen der schlimmsten traumatischen Vorfälle im Verlauf meines politischen Engagements.

Fünfunddreißig Jahre zuvor wurde ich als junger Erwachsener von vier israelischen Geheimdienstbeamten von meinem Stuhl in einem palästinensischen Zeitungsbüro in Jerusalem gepackt. Sie setzten mich in ihr Auto und schlugen mich brutal, bis ich blutete. Der Überfall dauerte 15 Minuten, so lange dauerte es, bis ich das Gefangenenlager erreichte. Was mir dort passierte, ist eine lange und noch dunklere Geschichte.

Meine Antwort bildete eine Anklageschrift gegen ihren Staat. Die Geschichte meiner Familie steht symbolisch für die gesamte palästinensische Tragödie

Nach der momentanen Stille im Polizeiwagen überraschte mich einer der Vernehmungsbeamten mit einer Frage: „Awad, warum sind Sie in die Politik gegangen, und wie sind Sie Generalsekretär Ihrer Partei geworden? Ich wartete ein paar Sekunden und versuchte, das aufzunehmen, was wie eine Frage klang, die eher von Neugier als von Sicherheitsinteressen getrieben war.

Was mich weiter überraschte, war, dass sie mich die Geschichte meines Vaters und meine eigene erzählen ließen, wobei ich aufmerksam zuhörte und nach dem Ende schweigend blieb. Ich hatte das Gefühl, es könnte das erste Mal gewesen sein, dass sie die menschliche Seite der palästinensischen Tragödie direkt durch eine persönliche Erfahrung erfahren haben, da sie Teil einer stark indoktrinierten, siedlerisch-kolonialen Gesellschaft sind.

Meine Antwort bildete eine Anklageschrift gegen ihren Staat. Die Geschichte meiner Familie steht symbolisch für die gesamte palästinensische Tragödie.

Warum ich politisiert wurde

Wie ich ihnen sagte, war es für mich keine Wahl, politisch zu sein. Ich habe an der Universität nicht Politik studiert. Ich wurde in eine harte Realität geboren, die der israelische Staat geschaffen hat und die unseren Lebensweg prägt.

Als ich ein Kind war, liebte ich den Spaß. Als junger Teenager liebte ich Musik, Fussball und Karate. Aber im Alter von 14 Jahren wurde ich zum Verhör auf ein Polizeirevier vorgeladen – eine schreckliche Erfahrung. Es geschah, weil ich um den plötzlichen und schockierenden Tod des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser trauerte.

Alle um mich herum – mein Vater, meine Mutter, mein Großvater, meine Nachbarn – weinten bitterlich über seinen Tod. Für die Palästinenser war Nasser ein Revolutionsführer, der ihnen zu Hilfe kommen und ihre Verwandten, die vom israelischen Staat vertriebenen Flüchtlinge, zurückbringen würde.

Im Laufe der Jahre lernte ich die Geschichte meiner Familie und die gesamte palästinensische Erzählung kennen, die im staatlich vorgeschriebenen Lehrplan völlig ignoriert wird. Der Geschichtsunterricht konzentriert sich auf die Geschichte der Juden und die zionistische Erzählung. Nur sehr wenige Lehrer sind bereit, sich dieser Politik zu widersetzen, da sie Einschüchterungen ausgesetzt sind und riskieren würden, entlassen zu werden.

1980, kurz nachdem ich im Alter von 23 Jahren mein Studium der englischen Sprache und Literatur mit einem BA abgeschlossen hatte, wurde ich als Gymnasiallehrer angestellt. An arabischen Schulen bestand dringender Bedarf an Englischlehrern. Doch nur wenige Wochen später befahl die „arabische Abteilung“ des israelischen Bildungsministeriums dem Schuldirektor, mich zu entlassen, angeblich wegen Aufwiegelung der Schüler gegen den Staat.

Die Wahrheit sagen

Der Schulleiter sagte, er habe sie angefleht, ihre Meinung zu ändern, da es nicht möglich war, einen anderen Englischlehrer zu finden. Doch Petitionen, Schülerstreiks und Demonstrationen verzögerten die Entlassung nur um einige Monate.

Dies geschah, weil ich entschlossen war, meinen Schülern die Wahrheit zu sagen. Ich war nicht bereit, sie anzulügen. Das israelische Bildungsministerium zwingt arabische Lehrer zu lügen, sich an unserer eigenen Entstaatlichung zu beteiligen, unsere Identität zu untergraben und unsere Notlage vor den Schülern zu verbergen.

Palästinenser im südlichen Gaza-Streifen begehen im Mai 2019 den Jahrestag der Nakba (AFP)

Palästinenser im südlichen Gaza-Streifen feiern im Mai 2019 den Jahrestag der Nakba (AFP)

Der Aufsatz My Dungeon Shook des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin war Teil des Lehrplans. Es ist ein beeindruckender und eindrücklicher Brief an seinen Neffen über die Diskriminierung und Erniedrigung, die gegen schwarze Amerikaner in einem Land mit einer schrecklichen Geschichte von Rassismus, Ausbeutung und Sklaverei praktiziert wird. Ich fand es ganz natürlich, meine Schüler in eine Diskussion einzubinden, in der wir unser Leben als Palästinenser mit dem Leben von Afroamerikanern vergleichen, trotz der großen Unterschiede zwischen diesen Fällen. Das war einer der Gründe für meine Entlassung.

„Ist das fair?“ Ich fragte meine Vernehmungsbeamten im Gefängniswagen. „Denken Sie immer noch, dass Ihr Staat demokratisch ist?“ Aber ich bekam keine Antwort – nur überwältigendes Schweigen, mit Zeichen der Überraschung auf ihren Gesichtern.

Dunkle Familiengeschichte

Ich wurde in einer hart arbeitenden Bauernfamilie in Kawkab, einem Dorf im Norden Palästinas, dem heutigen Israel, geboren. Seit meiner Kindheit erzählte mir mein Vater Geschichten über seine Geschichte. Meine Familie gehört zu denen, die die Vertreibung und ethnische Säuberung durch zionistische Banden während und nach der Nakba von 1948 überlebt haben.

Damals betrug die Bevölkerung des Dorfes etwa 400 Personen, und die meisten blieben dank einer charismatischen und einflussreichen Persönlichkeit, die erfolgreiche Verhandlungen mit den Banden führte, die mein Dorf besetzten. Doch etwa 20 Prozent der Einwohner Kawkabs – viele von ihnen sind meine Verwandten – flohen, sobald sie erfuhren, dass die Banden Dorfbewohner vor dem Haus meines Großvaters versammelt hatten.

Mein Vater erinnert sich, dass sein Bruder stundenlang blutete, bevor er starb, und er trug das Trauma viele Jahre lang mit sich

Diese Männer wurden gefoltert, und jeder erwartete, dass sie massakriert würden, wie es an vielen anderen Orten geschehen war. Die Frauen schrien und weinten; es war schrecklich.

Zu dieser Zeit hatte meine Großmutter gerade einen ihrer Söhne verloren, der das Dorf verteidigt hatte, und sie erwartete, dass ihre drei verbliebenen Söhne und ihr Ehemann ebenfalls von den Zionisten massakriert würden; zum Glück wurden sie verschont.

Mein Vater erinnert sich daran, wie sein Bruder vor seinem Tod stundenlang blutete, und er trug das Trauma viele Jahre lang mit sich. Bevor sie starben, hatten mein Vater und meine Mutter Jahrzehnte darauf gewartet, ihre nahen Verwandten zu sehen, die 1948 gezwungen waren, aus dem Dorf zu fliehen.

Während der israelischen Invasion im Libanon 1982 wurden zwei Cousins meiner Mutter bei der Verteidigung der Flüchtlingslager getötet, was zu den vielen Traumata, die meine Eltern erlebt hatten, noch hinzukam.

Unabhängigkeit“ und Katastrophe

Am 29. April gedenkt der israelische Apartheidstaat seiner so genannten Unabhängigkeit. Arabische Grundschulen sind gezwungen, den „Unabhängigkeitstag“ Israels – unsere Nakba – zu feiern. Der zionistische Plan besteht darin, eine fügsame palästinensische Generation umzugestalten, zu entnationalisieren und heranzuziehen.

Palästinensischen Bürgern Israels ist es verboten, ihrer Katastrophe zu gedenken. Dennoch halten sie jedes Jahr landesweite Märsche zu Dörfern ab, die in der Nakba zerstört wurden. Politologen haben diese Entwicklung, die aufgrund eines wachsenden politischen Bewusstseins zustande kam, als Rückkehr der Palästinenser in die Geschichte bezeichnet – als eine Rückbesinnung auf ihre Erzählung. Ihre Geschichte, die Katastrophe, begann 1948 und noch lange vorher – nicht 1967.

Die Ereignisse von 1948 und ihre Nachwirkungen aus dem israelischen Lehrplan zu streichen, ist ein Versuch, den palästinensischen Bürgern Israels den Zugang zu ihrer Geschichte zu verwehren und, was noch wichtiger ist, zu verhindern, dass wir die andauernde Nakba mit all ihren hässlichen Facetten sehen.

Die Kolonisierung unseres Landes schreitet immer schneller voran und verstärkt unser Leid und unsere Qualen. Die globale Bedrohung durch die Coronavirus-Pandemie, die viele dazu motiviert, ihre Werte und Praktiken zu überdenken, hat die Brutalität dieses anachronistischen Regimes nicht beendet.

Ironischerweise hat Israel durch dieses Verhalten freiwillig die Maske vom Gesicht genommen: Es ist ein koloniales Apartheid-Regime. Diese Realität sollte die Palästinenser überall vereinen und eine Gelegenheit bieten, einen vereinten Kampf für die Entkolonialisierung unseres Landes zu führen und auf den Trümmern des bestehenden brutalen und gnadenlosen Regimes ein demokratisches, egalitäres Gemeinwesen zu errichten. Übersetzt mit Deepl.com

Awad Abdelfattah ist ein politischer Schriftsteller und ehemaliger Generalsekretär der Partei Balad.

