Ein am 3. August 2021 aufgenommenes Bild zeigt den in israelischem Besitz befindlichen japanischen Tanker MT Mercer Street vor dem Hafen des Golfemirats Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten [KARIM SAHIB/AFP via Getty Images].

Der totalitäre Traum: Die Überwachung durch die Golfstaaten und Israel wird global

Von Muhammad Hussein

2. September 2022

Es war schon immer der Traum fast aller Staaten, Geheimdienste, Imperien und totalitären Regime, die Aktivitäten aller ihrer Untertanen zu überwachen, jeden Anflug von Dissens aufzuspüren, ihre Bewegungen zu kontrollieren, ihr Denken zu beeinflussen und sogar in ihre Köpfe zu schauen. Dieser Traum ist trotz aller Bemühungen und Entschlossenheit kaum jemals verwirklicht worden, nicht etwa, weil moralische Bedenken oder Prinzipien sie davon abgehalten hätten, sondern weil ihnen einfach die Mittel dazu fehlten.

In diesem Jahrzehnt bis zum Jahr 2030 haben sich die Dinge jedoch geändert.

Als die Vision von “The Line” – dieser revolutionären, grünen, umweltfreundlichen und technologisch fortschrittlichen, 75 Meilen langen vertikalen Stadt in der arabischen Wüste – im Juni der Welt vorgestellt wurde, gab es eine Vielzahl von Reaktionen. Viele waren schockiert über die Ähnlichkeit mit einer futuristischen Stadt, wie man sie aus Science-Fiction-Büchern oder -Filmen kennt, während andere den Einfallsreichtum und die Weitsicht der Stadt lobten, insbesondere im Hinblick auf die geplante vollständige Nutzung grüner und erneuerbarer Energien.

Andere wiederum sehen das anders und kritisieren das Potenzial, das eine solche Stadt für die Ausweitung autoritärer Kontrolle haben kann, sei es durch Staaten oder Technologiekonzerne. Als “intelligente Stadt” werden die Line und das umfassendere NEOM-Megastadtprojekt nicht nur erneuerbare Energien und fliegende Drohnen einsetzen, sondern auch eine Schlüsselrolle bei der Einführung von Systemen spielen, die auf den Daten der Bewohner aufbauen, Systeme, die auf der Grundlage von Geolokalisierungsdaten jeden Schritt des Einzelnen kennen.

Sogar das Design der Stadt selbst – trotz der glänzenden, reflektierenden Oberfläche der Außenwände und der Gärten im Inneren – wurde mit einem Luxusgefängnis verglichen, bei dem eine Fahrt von einem Ende zum anderen 20 Minuten dauert und alle Annehmlichkeiten, Notwendigkeiten und Dienstleistungen innerhalb von fünf Minuten zu Fuß von der Wohnung jedes Bewohners erreichbar sind. Das vermeintliche Ziel einer solchen Vision ist es, Platz zu sparen und ihn praktisch zu nutzen, aber Kritiker befürchten, dass dies die Bewegungsfreiheit direkt einschränken könnte.

Es stellt sich also die Frage, ob die Begrenzung des Raums und der Entfernung freiwillig oder zwangsweise erfolgen wird. Wird es für die Bewohner eine Entfernungsbeschränkung geben, wie es in vielen Ländern während der COVID-19-Pandemie der Fall war? Oder wird dies der persönlichen Entscheidung und dem Urteilsvermögen des Einzelnen überlassen bleiben? Der Besitz eines eigenen Fahrzeugs könnte sogar verboten werden, da es in einer fußgängerfreundlichen Umgebung keinen Bedarf für ein eigenes Verkehrsmittel gibt. Jeder wäre gleichermaßen eingeschränkt.

Derzeit werden in der ganzen Welt weitere große Projekte für intelligente Städte oder Gebiete durchgeführt, von Telosa in den Vereinigten Staaten bis zur Tristate City in Nordwesteuropa, die alle eine Reihe von Merkmalen aufweisen, die auch in Saudi-Arabien zu finden sind. Zu den anderen gehören bereits bestehende Großstädte, in die derzeit intelligente Technologien in ihre Infrastruktur integriert werden.

Es gibt auch Berichte über die Entwicklung dieser Städte – ein Beispiel ist der Melbourne Experiment Report -, die als Rahmen für die Planung und den Bau künftiger Standorte dienen.

Neben den intelligenten Städten gibt es jedoch noch eine Vielzahl anderer Entwicklungen, die von internationalen Organisationen gefördert werden und die dazu beitragen werden, die Art und Weise, wie die Menschen in den meisten Ländern leben, Geld ausgeben, ihren täglichen Aktivitäten nachgehen und reisen, völlig zu verändern. Um diese Entwicklungen kurz zu umreißen und nicht jeden einzelnen Schritt explizit zu erläutern, lassen sie sich unter dem Begriff der “digitalen Identität” zusammenfassen.

Die digitale ID ist im Wesentlichen die Digitalisierung der Identität und zielt darauf ab, alle Dokumente einer Person – von der Geburt bis zum Tod, mit jedem Schritt im Leben und jeder Errungenschaft dazwischen – in einer einzigen Online-Geldbörse zusammenzufassen. In Form einer App auf dem Smartphone oder eines Chips, der in den Körper oder die Hand eingepflanzt wird, soll der digitale Ausweis seinen Nutzern ermöglichen, Einkäufe zu tätigen, internationale Grenzkontrollen zu passieren und ihre medizinischen Unterlagen und Anforderungen wie Impfungen anzuzeigen – alles auf eine Art und Weise, die solche Prozesse einfacher, schneller und effizienter macht.

Wenn das bis jetzt bequem klingt, dann ist es das vielleicht auch und wird es auch sein, wenn es erst einmal überall in der Gesellschaft und in nationalen und internationalen Infrastrukturen eingesetzt wird. Vor allem wird es Regierungen und staatlichen Akteuren zweifellos leichter fallen, ihre Bürgerinnen und Bürger zu verfolgen und zu überwachen, das steht fest.

Ein Beispiel dafür gibt es bereits in einigen Ländern, die ähnliche Systeme frühzeitig eingeführt haben, wie z. B. in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), wo Bürger und Einwohner verpflichtet sind, Personalausweise zu besitzen, die über ihre Chips verfolgbar sind. Es wurden auch Mikrochips eingeführt und angeboten, in die Hände der Menschen eingesetzt zu werden, eine Technologie, die Prognosen zufolge bis 2050 Mobiltelefone ersetzen und jede unserer Bewegungen aufzeichnen wird.

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, schrieb in seinem 2017 erschienenen Buch “Die vierte industrielle Revolution”, dass, genau wie Produkte oder Pakete mit einem Chip oder einem Tracking-System durch die Lieferkette verfolgt werden können, dies auch für Menschen gelten wird. “In naher Zukunft werden ähnliche Überwachungssysteme auch für die Bewegung und Verfolgung von Menschen eingesetzt werden”, schrieb er.

Das ist ein Teil der Schattenseite solcher Bequemlichkeit, die Opferung von Privatsphäre und Selbstbestimmung für mehr Effizienz und Zentralisierung. Manche meinen, dies sei ein notwendiges Opfer für das Allgemeinwohl und die allgemeine Sicherheit.

Nachdem die saudische Mutter und Doktorandin Salma Al-Shehab im vergangenen Monat von den Behörden des Königreichs zu 34 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, stellte sich heraus, dass eine Sicherheits- oder “Spitzel”-App – Kollna Amn (wir sind alle sicher) – möglicherweise hinter ihrer ursprünglichen Verhaftung steckte, da sie es anderen Nutzern sozialer Medien ermöglichte, sie wegen ihrer offenbar kritischen Twitter-Posts bei der Regierung anzuzeigen.

Wenn solche Apps schon erschreckend sind, weil sie dazu ermutigen, Mitbürger auszuspionieren und zu melden, in einem quasi stalinistischen Versuch, die Menschen gegeneinander aufzubringen, dann stellen Sie sich einmal die Auswirkungen eines digitalen Identitätssystems vor, das einem unter die Haut implantiert wird und das man für alle Bereiche des Lebens nutzen muss.

Wie der berühmte israelische Intellektuelle und Autor Yuval Noah Harari in einem Interview mit CBS 60 Minutes erklärte, wird es in naher Zukunft möglich sein, einen Menschen zu “hacken”, so wie man ein Gerät oder ein Betriebssystem hacken würde. Dadurch wäre es möglich, “diese [gehackte] Person besser zu kennen, als sie sich selbst kennt. Und darauf aufbauend, sie zunehmend zu manipulieren”. Er erklärte, dass dies auf “Daten darüber, was in meinem Körper passiert”, basieren würde. Bisher haben Unternehmen und Regierungen Daten darüber gesammelt, wo wir hingehen, wen wir treffen, welche Filme wir uns ansehen. Die nächste Phase ist die Überwachung, die unter unsere Haut geht.

Harari warnte auf dem WEF-Treffen in Davos vor fast drei Jahren auch, dass “die Menschen sich an den Gedanken gewöhnen sollten, dass wir keine geheimnisvollen Seelen mehr sind – wir sind jetzt hackbare Tiere”. Er räumte ein, dass das Hacken für nützliche Zwecke wie eine bessere Gesundheitsversorgung eingesetzt werden kann, räumte aber auch ein, dass “wenn diese Macht in die Hände eines Stalin des 21. Jahrhunderts fällt, das Ergebnis das schlimmste totalitäre Regime der Menschheitsgeschichte sein wird. Und wir haben bereits eine Reihe von Bewerbern für den Job des Stalin des einundzwanzigsten Jahrhunderts”.

Der Autor skizziert das Bild von Nordkorea in 20 Jahren, wenn “jeder ein biometrisches Armband tragen muss, das rund um die Uhr den Blutdruck, die Herzfrequenz und die Gehirnaktivität überwacht. Man hört im Radio eine Rede des großen Führers, und sie wissen, was man tatsächlich fühlt. Du kannst in die Hände klatschen und lächeln, aber wenn du wütend bist, wissen sie, dass du morgen im Gulag sitzen wirst.

Abgesehen von solch düsteren dystopischen Vorhersagen über die künftigen Folgen der Einführung dieser Technologie gibt es eine Vielzahl anderer wichtiger Probleme, die durch die Einführung digitaler Ausweise aufgeworfen werden. Nach dem Schutz der Privatsphäre ist das größte Problem, das wir bereits heute beobachten können, der Ausschluss bestimmter Personengruppen aus den nationalen Datenbanken und dem System insgesamt.

Dies ist in Indien und Pakistan der Fall, wo Millionen von Menschen von den digitalen ID-Systemen ausgeschlossen sind, was bedeutet, dass sie keinen Zugang zu Dienstleistungen, Rechten und sogar Bildungsmöglichkeiten haben, die Menschen mit einer digitalen ID gewährt werden.

Insgesamt bietet die Einführung solcher Systeme durch Regierungen und Geheimdienste – auch wenn sie mit der Zeit wahrscheinlich unvermeidlich ist – die perfekten Werkzeuge für digitalen Autoritarismus und staatliche Kontrolle mit einer größeren Reichweite als bisher angenommen.

Der Traum vom Totalitarismus könnte nun Wirklichkeit werden, und da Nationen wie die USA, Kanada, Australien und die EU-Mitgliedstaaten ihre eigenen Vorstellungen von solchen Programmen in die Tat umsetzen, ist er nicht auf die Golfstaaten oder Israel beschränkt. Übersetzt mit Deepl.com

