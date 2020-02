Der Trump-Plan ist nur eine Tarnung für Israels endgültige Landnahme Von Jonathan Cook

The Trump plan is just a cover for Israel’s final land grab The Trump “ Vision for Peace“ will never be implemented – and not because the Palestinians reject it. Prime Minister Benjamin Netanyahu ’s enthusiastic public embrace of the plan belies the fact that the Israeli right detest it too.

Der Trump-Plan ist nur eine Tarnung für Israels endgültige Landnahme

Jonathan Cook

4. Februar

Der Trumpf „Vision für den Frieden“ wird niemals umgesetzt werden – und nicht, weil die Palästinenser ihn ablehnen. Die enthusiastische öffentliche Annahme des Plans durch Premierminister Benjamin Netanjahu täuscht darüber hinweg, dass auch die israelische Rechte ihn verabscheut.

Die Schlagzeilen lauten, dass mit dem Segen der USA Israels Traum in Erfüllung geht: Es wird in der Lage sein, seine Dutzenden illegalen Siedlungen im Westjordanland und das riesige landwirtschaftliche Becken des Jordantals zu annektieren. Im Gegenzug können die Palästinenser einen Staat auf 15 Prozent ihres Heimatlandes haben.

Das eigentliche Ziel

Aber das ist nicht das eigentliche Ziel dieses offensichtlich einseitigen „Friedens“-Plans. Vielmehr soll er den Auftakt zu etwas weitaus Schlimmerem für die Palästinenser bilden: die endgültige Beseitigung der letzten Spuren ihres politischen Projekts der nationalen Befreiung.

Der aktuelle Plan folgt einer bewährten Tradition der von den USA dominierten „Friedensschaffung“, die völlig versagt hat, Frieden zu schaffen.

Der Plan von US-Präsident Donald Trump ist weder eine Blaupause für den Frieden noch ein Dekret aus dem Herzen des US-Imperiums. Vielmehr ist er ein Köder, ein riesiger Ablenkungsmanöver, das in Tel Aviv geschaffen und dann von Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner, dem glorifizierten Gebrauchtwagenverkäufer, der derzeit das Weiße Haus besetzt hält, vermarktet wird.

Trump glaubt vielleicht, dass seine Vision zu einer „realistischen“ Zwei-Staaten-Lösung führen könnte. Sogar viele Kritiker gehen davon aus, dass sie die Errichtung eines stark begrenzten, geschwächten palästinensischen Staates vorsieht. Aber für die israelischen Führer dient er einem ganz anderen Zweck: Er bietet diplomatische Deckung, während sie ihrer Version einer Einstaatenlösung im Großraum Israel den letzten Schliff geben.

Abgemacht: Wie der Friedensprozess die Palästinenser ausverkaufte

Abgemacht: Wie der Friedensprozess die Palästinenser ausverkaufte

Die Reihe „Done Deal“ von Middle East Eye untersucht, wie viele der Elemente des so genannten „Deals des Jahrhunderts“ von US-Präsident Donald Trump eine Realität widerspiegeln, die vor Ort bereits existiert.

Es wird untersucht, wie palästinensisches Gebiet bereits effektiv annektiert wurde, warum Flüchtlinge keine realistische Aussicht auf eine Rückkehr in ihre Heimat haben, wie die Altstadt von Jerusalem unter israelischer Herrschaft steht, wie finanzielle Drohungen und Anreize genutzt werden, um die palästinensische Opposition gegen den Status quo zu untergraben, und wie der Gazastreifen in einem permanenten Belagerungszustand gehalten wird.

Annexion: Wie Israel bereits mehr als die Hälfte des Westjordanlandes kontrolliert

Flüchtlinge: Wie Trump’s ‚Deal des Jahrhunderts‘ zum Scheitern verurteilt ist

Die Altstadt von Jerusalem: Wie die Vergangenheit Palästinas langsam ausgelöscht wird

Gaza: Wie die palästinensische Enklave erwürgt wurde

Finanzielle Unterstützung: Wie die Abhängigkeit von Gebern die Palästinenser in die Falle lockt

Netanyhau hat einen „Deal des Jahrhunderts“ ausgearbeitet, der von Anfang an zum Scheitern verurteilt war – und er hat ihn durch zutiefst parteiische Vermittler im Weißen Haus wie David Friedman, den US-Botschafter in Israel, und Kushner gemanagt. Für sie alle ist es der Zweck, Israel und Washington ein neues Alibi zu geben, damit sie die Palästinenser mehr als zwei Jahrzehnte, nachdem die Illusionen des früheren Osloer „Friedensprozesses“ nicht mehr aufrecht erhalten werden können, weiterhin verschwinden lassen.

Israelische Bösgläubigkeit

Dass dies eine große Täuschung sein soll, sollte uns nicht überraschen. Der aktuelle Plan folgt einer bewährten Tradition des von den USA dominierten „Friedensschaffens“, das völlig versagt hat, Frieden zu bringen, aber es ist ihm gelungen, das historische Palästina zu ersticken und auszulöschen und es nach und nach in Groß-Israel zu verwandeln.

Die Palästinenser haben in der Tat „eine Gelegenheit verpasst“ – sich dem Zionismus zu ergeben.

Trump’s Deal ist in der Tat der dritte große Rahmen – nach dem Teilungsplan der Vereinten Nationen von 1947 und den 1993 initiierten Oslo-Abkommen – der angeblich eine territoriale Teilung zwischen Israelis und Palästinensern vorsieht. Die Lektion, die man aus beiden gezogen hat, ist, dass Israel und die USA nach jedem unvermeidlichen und beabsichtigten Scheitern zurückgekehrt sind, um den Palästinensern noch weniger von ihrem Heimatland anzubieten.

Bei jeder Gelegenheit hat Israel (und vor seiner Gründung die zionistische Führung) diese friedensstiftenden Initiativen in bösem Glauben unterzeichnet und die Palästinenser als schwächere Partei gezwungen, sie abzulehnen. Und jedes Mal wurde diese Ablehnung von Israel zur Waffe erhoben – als Vorwand für den Diebstahl weiterer Gebiete.

Dieser Plan unterscheidet sich nicht von den anderen. Er ist einfach die jüngste Iteration eines Musters der siedler-kolonialen Expansion, die von den westlichen Mächten gefördert wird. Aber diesmal wird, wenn Israel Erfolg hat, von Palästina nichts mehr übrig sein, über das man auch nur so tun könnte, als würde man darüber verhandeln.

UN-Teilung abgelehnt

Die Idee der Teilung nahm erstmals mit dem Teilungsplan der Vereinten Nationen von Ende 1947 konkrete Gestalt an. Er schlug die Schaffung zweier Staaten vor: ein jüdischer Staat auf 55 Prozent der Fläche Palästinas sollte als Entschädigung für den jüngsten Völkermord in Europa dienen, und ein arabischer Staat auf den verbleibenden 45 Prozent für die einheimische palästinensische Bevölkerung.

Ein Mann geht am 29. Januar an der Mauer entlang, die Ost-Jerusalem von dem palästinensischen Dorf Abu Dis trennt.



David Ben-Gurion, Israels Gründervater, wusste, dass die Palästinenser einen Plan, der auf ihrer Enteignung beruhte, ablehnen mussten. Das war der Grund, warum er unterschrieb. Er hasste die Beschränkungen, die die UNO seinem aufstrebenden jüdischen Staat auferlegte – er wollte ganz Palästina -, war sich aber nur zu bewusst, dass die Palästinenser den Teilungsvorschlag noch mehr hassten als er. Er wusste, dass sein guter Glaube nie auf die Probe gestellt werden würde.

Im Schutze des darauffolgenden, jahrelangen Krieges schickte Ben-Gurion seine Truppen weit über die Teilungslinien hinaus, nahm 78 Prozent des historischen Palästina ein und verwandelte das Gebiet in einen jüdischen Staat. Im Jahr 1967 schnappten seine Nachfolger den Rest als Teil eines Überraschungsangriffs auf Ägypten und andere arabische Staaten. Und so wurde die 53 Jahre währende Besetzung geboren.

Oslos Trennungslogik

Genau wie jetzt beim Trump-Plan war der Oslo-Prozess der 1990er Jahre nicht in der Idee verwurzelt, einen souveränen palästinensischen Staat zu errichten – nur so zu tun, als ob er einen anbieten würde. Tatsächlich wurde Staatlichkeit in den Oslo-Abkommen nicht erwähnt, sondern nur durch eine Reihe von beabsichtigten israelischen Rückzügen aus den besetzten Gebieten über einen Zeitraum von fünf Jahren, die Israel nicht einhält, impliziert.

Stattdessen wurde Oslo von der israelischen Seite, damals angeführt von Yitzhak Rabin und Shimon Peres, vor allem im Hinblick auf einen „wirtschaftlichen Frieden“ gesehen. Der neue Schlachtruf der „Trennung“ sollte Fragmente der besetzten Gebiete in Freihandelszonen verwandeln, um die gefangenen palästinensischen Arbeitskräfte auszubeuten und dann die Beziehungen zur arabischen Welt zu normalisieren.

Oslos einziges bedeutendes Vermächtnis – die Palästinensische Autonomiebehörde, die heute von Mahmoud Abbas geleitet wird – hält immer noch an ihrer Hauptrolle fest: als Gefängniswärter, der die Gefangenschaft der Palästinenser in immer kleiner werdenden Fragmenten der besetzten Gebiete überwacht.

Die Palästinenser fanden sich schnell in Ghettos wieder, gefangen hinter Kontrollpunkten, einem drakonischen Genehmigungsregime und schließlich hinter Mauern und Zäunen.

Der Trump-Plan erkennt an, dass Oslo jetzt mehr ein Hindernis als ein Vehikel für weitere palästinensische Enteignungen ist. Israel hat die absolute Kontrolle über Ost-Jerusalem, die geplante Hauptstadt eines palästinensischen Staates. Die Armee und die Siedler haben die israelische Herrschaft über 62 Prozent des Westjordanlandes zementiert – das Gebiet, das Oslo als Gebiet C deklariert hat -, das seine besten landwirtschaftlichen Flächen, Wasserquellen und Bodenschätze umfasst. Der Gazastreifen, der vom Rest der besetzten Gebiete isoliert ist, wird belagert.

Jetzt bleibt Israel nur noch die Möglichkeit, diese Kontrolle zu formalisieren und sicherzustellen, dass sie unumkehrbar ist. Dazu muss das derzeitige Apartheidsystem im Westjordanland, das eine Reihe von Gesetzen für jüdische Siedler und eine andere für Palästinenser durchsetzt, dauerhaft eingeführt werden.

Palästinensische Verpflichtungen

Trumps „Vision für den Frieden“ wird nur deshalb benötigt, weil Oslo seinen Nutzen überlebt hat. Der Trump-Plan überholt die Formel des Oslo-Prozesses radikal: Statt einer vermeintlichen Teilung der Verpflichtungen – „Land als Gegenleistung für den Frieden“ – werden diese Verpflichtungen nun ausschließlich der palästinensischen Seite auferlegt.

Unter Oslo sollte sich Israel aus den besetzten Gebieten zurückziehen, als Voraussetzung für die Erlangung palästinensischer Staatlichkeit und ein Ende der Feindseligkeiten.

In Wirklichkeit tat Israel genau das Gegenteil.

Nach dem Trump-Plan bekommt Israel sofort das Land, das es will – durch die Annexion seiner illegalen Siedlungen und des Jordantals – und später bekommt es mehr Land, es sei denn, die Palästinenser stimmen einer langen Liste von unmöglichen Vorbedingungen zu.

Selbst dann hätten die Palästinenser nur Anspruch auf einen entmilitarisierten, nicht souveränen Staat auf weniger als 15 Prozent des historischen Palästina, der ein Flickenteppich von Enklaven ist, die durch einen Gewirr von Tunneln und Brücken verbunden und von bewaffneten, festungsähnlichen israelischen Gemeinschaften umgeben sind.

Aber selbst diese Vision einer pseudopalästinensischen Staatlichkeit wird niemals Wirklichkeit werden – dafür hat Netanjahu gesorgt. Der Trump-Plan ist ein Katalog der inakzeptabelsten, demütigendsten Zugeständnisse, die je vom palästinensischen Volk verlangt werden könnten.

Unmögliche Vorbedingungen

Sie bietet ihnen einen Staat, der sich von allen anderen Staaten unterscheidet, die jemals ins Auge gefasst wurden. Er würde nicht nur keine Armee haben, sondern müsste auch eine ausländische Armee, die israelische, dauerhaft aufnehmen. Palästina hätte keine Kontrolle über seine Grenzen und damit über seine Außenbeziehungen und seinen Handel. Es würde seiner wichtigsten Ressourcen beraubt, wie etwa seiner küstennahen Gewässer, zu denen große Erdgasvorkommen gehören, seines Luftraums und seines elektromagnetischen Spektrums.

Es würde seines fruchtbarsten Landes, seiner Steinbrüche, seiner Wasserquellen und des Zugangs zum Toten Meer und der damit verbundenen Mineral- und Kosmetikindustrie beraubt. Als Folge davon würde die palästinensische Wirtschaft weiterhin vollständig von der Hilfe abhängig sein. Vorgeschlagene Industriezonen in der Negev, die nur über israelisches Territorium zugänglich wären, könnten von Israel nach Lust und Laune abgeriegelt werden.

Die Trump-Vision, der es vorerst bewusst an Spezifizierungen fehlt, legt nahe, dass Israel und Jordanien schließlich die Souveränität über Jerusalems wichtigste heilige Stätte, das Gelände der Al-Aqsa-Moschee, teilen würden.

Die USA scheinen bereit zu sein, Israel den Ort gewaltsam aufteilen zu lassen, damit jüdische Extremisten, die die Moschee sprengen und durch einen Tempel ersetzen wollen, dort beten können – in einer Wiederholung dessen, was zuvor mit der Ibrahimi-Moschee in Hebron geschah.

Keine Rechtsmittel

Es gäbe kein palästinensisches Rückkehrrecht. Abbas müsste Israel als jüdischen Staat anerkennen und rückwirkend die Enteignung und Kolonialisierung der Palästinenser sanktionieren.

Wie sieht Trumps Plan für den Nahen Osten aus?

Der Trump-Plan fordert, dass die PA die Familien der politischen Gefangenen und Märtyrer, die von der israelischen Armee getötet wurden – die palästinensischen Äquivalente von Nelson Mandela und Steve Biko – von ihren Sozialleistungen befreit.

In einem Interview mit CNN in dieser Woche machte Kushner deutlich, wie bewusst widersprüchlich seine Forderungen an die Palästinenser sind. Bevor sie als Staat anerkannt werden kann, wird von der Palästinensischen Autonomiebehörde erwartet, dass sie die Entwaffnung der palästinensischen Fraktionen, einschließlich ihres militanten Rivalen Hamas, durchsetzt.

Sie wird dies jedoch tun müssen, während sie sich wie eine Art idealisierte Schweiz verhält, so Kushner, der darauf besteht, dass sie die strengsten demokratischen Standards und die absolute Achtung der Menschenrechte aufrechterhält.

Er deutete an, dass die PA solche Tests nicht bestehen würde. Sie sei ein „Polizeistaat“ und „nicht gerade eine blühende Demokratie“.

Der Felsendom auf dem Gelände der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem ist am 31. Januar abgebildet (AFP).

Der Felsendom auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem wird am 31. Januar abgebildet (AFP)

Das im Trump-Plan vorgeschlagene demokratische Palästina wäre, wie zu bemerken ist, nicht geeignet, sich an der internationalen Justiz zu beteiligen. Sollte Israel Gräueltaten an Palästinensern begehen, müsste die PA auf jegliche Berufung an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verzichten, der über Kriegsverbrechen entscheidet.

Und als letzten Beweis für ihre Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass die Palästinenser das Abkommen ablehnen, hat die Trump-Administration einen gewaltsamen Transferplan abgestaubt, der lange Zeit vom ehemaligen rechtsextremen Verteidigungsminister Avigdor Lieberman gefördert wurde. Israel könnte dann die Grenzen neu ziehen, um potenziell Hunderttausenden von Palästinensern, die in Israel leben, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Ein solcher Schritt würde ein Kriegsverbrechen darstellen.

Albtraum-Szenario

Die Geheimwaffe des Trump-Plans ist in der „Vier-Jahres-Klausel“ versteckt, wie Kushners CNN-Interview deutlich macht. Er sagte: „Wenn sie [die PA] nicht glauben, dass sie diese Standards aufrechterhalten können, dann glaube ich nicht, dass wir Israel dazu bringen können, das Risiko einzugehen, sie als Staat anzuerkennen, ihnen zu erlauben, die Kontrolle über sich selbst zu übernehmen, denn das Einzige, was gefährlicher ist als das, was wir jetzt haben, ist ein gescheiterter Staat“.

Die Palästinenser haben nur noch eine Option: Bleiben und kämpfen

Lesen Sie mehr “

Israel und die USA wissen, dass nicht nur Abbas oder sein Nachfolger dem Alptraumszenario des Weißen Hauses niemals zustimmen werden, sondern dass sie diese Voraussetzungen niemals erfüllen könnten, selbst wenn sie es wollten. Aber wenn die Palästinenser nicht innerhalb von vier Jahren alles, was von ihnen verlangt wird, zugeben, wird Israel frei sein, noch mehr palästinensisches Land zu erobern und zu annektieren.

Und schlimmer noch, Israel, die USA und Europa werden versuchen, den Palästinensern die Schuld dafür zu geben, dass sie sich für die Apartheid statt für die Staatlichkeit entschieden haben. Apologeten werden erneut sagen, dass die Palästinenser „niemals eine Gelegenheit verpassen, eine Gelegenheit zu verpassen“.

Mit anderen Worten: Wenn die Palästinenser sich weigern, selbst im Einklang mit der Trump-Vision zu verschwinden, wird man davon ausgehen, dass sie mit der permanenten Apartheid-Herrschaft Israels einverstanden sind. Die Palästinenser werden ihr Recht auf jede Art von Staat auf ihrem historischen Heimatland verwirkt haben, und zwar für immer.

Das ist die wahre Trump-Vision, die in Israel entworfen wurde und bald in Palästina eingeführt wird. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook, ein britischer Journalist, der seit 2001 in Nazareth lebt, ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Er ist ein ehemaliger Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus. Seine Website und sein Blog sind unter www.jonathan-cook.net zu finden.

