Der ukrainische Geheimdienstchef sagt weitere Angriffe tief in Russland voraus von Kurt Nimmo

Der ukrainische Geheimdienstchef sagt weitere Angriffe tief in Russland voraus

Kyrylo Budanov glaubt, dass die Ukronazis die Krim und den Donbas zurückerobern können.

von Kurt Nimmo

4. Januar 2023

Kyrylo Budanov, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, sagte dem Kriegspropagandasender ABC News, dass es nach dem Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Engels am 26. Dezember, mehr als 800 Meilen von der Grenze entfernt, weitere Angriffe tief in Russland geben wird. Budanow weigerte sich, eine Aussage darüber zu treffen, ob die Ukraine für die Angriffe verantwortlich ist oder nicht. Er fügte hinzu, die Ukraine werde die Verantwortung für die Angriffe übernehmen, nachdem sie den Krieg gewonnen und ihr “annektiertes” Gebiet zurückerobert habe.

Es ist durchaus möglich, dass Budanow gefangen genommen und nach Russland überstellt wird, wo er sich irgendwann einem Kriegsverbrechertribunal stellen muss, sofern er nicht als verstümmelte Leiche unter den verkohlten Trümmern des zerstörten Verteidigungsministeriums in der Povitroflotskyi-Allee 6 in Kiew liegt.

Budanow hat sich vorgemacht, dass die Ukronazis in der Lage sind, die Krim und die Oblaste Donezk, Charkiw, Cherson, Luhansk, Mykolaiv und Saporischschja zurückzuerobern.

Und auf die Frage nach Angriffen auf die Krim, die 2014 illegal von Russland annektiert wurde, sagte Budanow: “Die Krim ist ukrainisches Territorium, wir können jede Waffe auf unserem Territorium einsetzen.”

Unerwähnt bleibt die Tatsache, dass die Mehrheit der ethnischen Russen in diesen Gebieten dafür gestimmt hat, den korrupten und verarmten ukrainischen Staat zu verlassen, nachdem dieser – am dramatischsten nach dem Maidan-Putsch – deutlich gemacht hat, dass er plant, alle Russen ethnisch zu säubern und sie laut der Website Ukrainian News in Konzentrationslager zu treiben.

Vielleicht können die Briten dabei helfen, da sie während des Burenkrieges in Südafrika Pionierarbeit bei der Einrichtung tödlicher Konzentrationslager geleistet haben, die den Tod Tausender (meist Frauen und Kinder) zur Folge hatten.

Ich weiß nicht, ob es die Ukronazi-Konzentrationslager wirklich gibt. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass die Regierung in Kiew nach dem Putsch nichts als giftige Feindschaft gegen ethnische Russen, die russische Sprache (die das halbe Land spricht), die russische Kultur und sogar die russisch-orthodoxe Kirche hegt.

Kurz nach dem Putsch der US-Regierung in Kiew rief der von Victoria Nuland und dem US-Botschafter Geoffrey Pyatt handverlesene Premierminister Arsenij Jazenjuk dazu auf, die “Unmenschen” (ethnische Russen) “auszurotten” und “unser Land vom Bösen zu säubern”, mit anderen Worten: ethnische Säuberung.

Aber nehmen Sie mich nicht beim Wort. Lesen Sie das “Weißbuch: Über Verletzungen der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine”.

Das Dokument enthält Beweise für wiederholte und schwerwiegende Verstöße gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948), die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (1950), den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1966) und das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten (1995).

Die Washington Post (ein wichtiger Propaganda-Akteur, die CIA-Operation Mockingbird) besteht darauf, dass die Ukraine eine Demokratie ist. Wie das obige Dokument zeigt, haben “demokratische” Ukronazis Journalisten und Aktivisten, die gegen den von der US-Regierung unterstützten Staatsstreich der Ukronazis zur Absetzung des gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch im Jahr 2014 waren, schikaniert, verprügelt, entführt, gefoltert und getötet.

Die Ukraine hat viele Aspekte einer Demokratie. Der Präsident, der Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber ist, wird in einer Volkswahl bestimmt. In der Legislative gibt es eine Mischung aus Einzel- und Verhältniswahlrecht. Der Premierminister wird mit der Mehrheit der Legislative gewählt und ist der Regierungschef. Der Oberste Gerichtshof wird vom Präsidenten auf Vorschlag des Obersten Justizrates ernannt.

Wie ist es möglich, dass der gewaltsame Sturz einer gewählten Regierung, die Ächtung und Verfolgung der politischen Opposition, die Herabsetzung der russischsprachigen Bevölkerung auf eine Staatsbürgerschaft zweiter Klasse, das Verbot der Religionsfreiheit und zahlreiche Kriegsverbrechen gegen Zivilisten und Kriegsgefangene als Demokratie bezeichnet werden können?

Die Ukronazi-Apologeten in den Propagandamedien der US-Regierung, die sich selbst als professionelle Journalisten bezeichnen, argumentieren, dass die Ukraine als Reaktion auf Russlands SMO das Kriegsrecht verhängt hat und dass damit die Demokratie auf Eis gelegt wurde, bis der Krieg vorbei und die Ukraine siegreich ist.

Die Ukronazis verhielten sich schon Jahre bevor die Russen beschlossen, in die Ukraine einzumarschieren und die Ukronazis zu entwaffnen, wie manche meinen. Für die Propagandamedien des nationalen Sicherheitsstaates der US-Regierung sind historische Fakten bösartige Desinformationen, die von Putin, dem neuen Hitler, verbreitet werden, und wenn Sie irgendetwas glauben, das aus Russland kommt, sind Sie ein russischer Dummkopf, eine nationale Sicherheitsbedrohung für die US-Regierung, wie es Tucker Carlson offenbar ist, weil er es wagt, die Wahrheit über die Ukraine zu sagen.

Wie ich in “CIA’s Deadly ‘Strategy of Tension’ to Destroy Russia” (Die tödliche ‘Strategie der Spannung’ zur Zerstörung Russlands) dargelegt habe, ist die US-Regierung nicht daran interessiert, die Demokratie in einem korrupten Höllenloch zu fördern, das von Ukronazi-Terroristen und Oligarchen geführt wird. Das ist Wohlfühl-PR, ein Vorwand, um den Krieg zu eskalieren.

Das Hauptziel ist es, Russland zu “schwächen”, seine Regierung zu stürzen und, wie der verrückte Kriegstreiber Lindsay Graham gefordert hat, Wladimir Putin zu ermorden.

Die US-Regierung und ihre CIA haben Jahrzehnte damit verbracht, die Ukraine darauf vorzubereiten, die Frontlinie im Krieg zur Beseitigung Russlands und seines gewählten Führers zu sein. Das ist ein normales Verhalten für die US-Regierung und ihre psychopathischen Funktionäre.

Kyrylo Budanov weiß, dass die Ukraine nicht in der Lage ist, aus eigener Kraft Angriffe innerhalb Russlands, Hunderte von Kilometern von der Grenze entfernt, durchzuführen. Er weiß, dass diese Angriffe das Werk der US-Regierung, ihrer CIA (die seit Jahrzehnten im Land ist), der Spezialeinheiten des Pentagons, des britischen Geheimdienstes und privater Söldnerunternehmen sind, die für so viel Tod und Elend im Irak und in Afghanistan verantwortlich sind.

Nach dem Angriff auf Makiwka, bei dem eine unbekannte Zahl russischer Soldaten getötet wurde, können wir davon ausgehen, dass Putin und seine Generäle ihre geplante Winteroffensive beschleunigen werden, um den schwelenden Rumpfstaat endlich von seinen letzten Neonazis zu befreien. Die russische Bevölkerung fordert dies und bestraft die Militärs, die ihre Truppen in Gefahr gebracht haben.

Der Krieg ist jedoch noch lange nicht vorbei. Die US-Regierung hat sich auf einen Guerillakrieg gegen die russische “Besetzung” der Krim und des Donbass vorbereitet und plant eine Exilregierung. Auf diese Weise kann Selenskyj, falls er noch lebt, der neue Juan Guaido werden, der von der US-Regierung zum Präsidenten Venezuelas erklärt wurde, auch wenn die Venezolaner einen anderen gewählt haben.

Guaido wurde schließlich vor den Bus geworfen. Das wird auch das Schicksal von Selenskyj sein, oder wer auch immer sich zum Führer eines gescheiterten und zerstörten Ukronazi-Staates erklärt. Übersetzt mit Deepl.com

