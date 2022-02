Der ukrainische Präsident hat erneut ukrainische Fernsehsender geschlossen. Von Christian Müller Infosperber

Dank an Infosperber über diese interessante Information, die uns “deutsche Leitmedien ” vorenthalten!

Die OSZE klopft der Ukraine auf die Finger – infosperber Zum Glück gibt es wachsame Leute bei der OSZE, die bei der gegenwärtigen intensiven Hetze der Medien gegen Russland nicht mitmachen. Hier die neuste Meldung der OSZE, wörtlich: OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit bekräftigt ihre Besorgnis über Sanktionen gegen Medien in der Ukraine WIEN, 17.

Die OSZE klopft der Ukraine auf die Finger

Christian Müller © zvg

Zum Glück gibt es wachsame Leute bei der OSZE, die bei der gegenwärtigen intensiven Hetze der Medien gegen Russland nicht mitmachen. Hier die neuste Meldung der OSZE,

wörtlich:

OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit bekräftigt ihre Besorgnis über Sanktionen gegen Medien in der Ukraine

WIEN, 17. Februar 2022 – Die OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit, Teresa Ribeiro, hat heute erneut ihre Besorgnis über die Praxis der Ukraine, Sanktionen gegen Medienunternehmen zu verhängen, zum Ausdruck gebracht.

Ribeiros Äusserungen folgen auf die Entscheidung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine vom 11. Februar 2022, fünfjährige Sanktionen gegen mehrere juristische Personen zu verhängen, was zu einem effektiven Verbot des Zugangs zum Fernsehsender Nash führte. Der Präsident des Landes, Volodymyr Selenskyj, hat diesen Entscheid am selben Tag in Kraft gesetzt.

«Ich möchte noch einmal betonen, dass die Freiheit der Medien von einer gesunden, lebendigen und wettbewerbsfähigen Landschaft abhängt, in der es auch Stimmen gibt, die eine Vielfalt von Ansichten vertreten», sagte Ribeiro. «Sanktionen jeder Art gegen die Medien sollten mit Zurückhaltung angewandt und einer sorgfältigen Prüfung unterzogen werden, begleitet von wirksamen Verfahrensgarantien, um unzulässige Eingriffe zu verhindern.» Weiterlesen auf Infosperber.ch

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...