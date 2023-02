Ukraine’s Zelensky admits he sabotaged Minsk peace deal with Russia, West blocked negotiations Ukraine’s leader Volodymyr Zelensky admitted to a major German newspaper that he refused to implement the Minsk peace deal with Russia. The Minsk accords were two agreements, negotiated in Belarus; signed by Ukraine, Russia, and the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE); and overseen by Germany and France, in the so-called Normandy Format.



Der ukrainische Regierungschef Wolodymyr Selenskyj mit EU-Chefin Ursula von der Leyen am 2. Februar 2023

Der ukrainische Regierungschef Selenskyj gibt zu, dass er das Minsker Friedensabkommen mit Russland sabotiert und der Westen die Verhandlungen blockiert hat

Der ukrainische Regierungschef Wolodymyr Selenskyj hat zugegeben, dass er sich geweigert hat, das Friedensabkommen Minsk II mit Russland aus dem Jahr 2015 umzusetzen.

Deutschland und Frankreich erklärten, Kiew habe das Abkommen genutzt, um “Zeit zu gewinnen” und sich auf einen Krieg vorzubereiten.



von Ben Norton



12. Februar 2023

Der ukrainische Regierungschef Wolodymyr Selenskyj hat gegenüber einer großen deutschen Zeitung zugegeben, dass er sich weigert, das Minsker Friedensabkommen mit Russland umzusetzen.

Bei den Minsker Vereinbarungen handelte es sich um zwei Abkommen, die in Belarus ausgehandelt, von der Ukraine, Russland und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) unterzeichnet und von Deutschland und Frankreich im so genannten Normandie-Format überwacht wurden.

Die Vereinbarungen zielten darauf ab, den Konflikt in der Ukraine zu beenden, der nach einem gewaltsamen, von den USA unterstützten Putsch im Jahr 2014 ausbrach und einen Bürgerkrieg zwischen der prowestlichen Regierung in Kiew und den prorussischen Separatisten im Osten auslöste.

Die erste Vereinbarung, bekannt als Minsk I, wurde 2014 getroffen, scheiterte aber. Dies führte zu Minsk II im Jahr 2015. Diese Vereinbarung war angeblich stabiler, aber die Ukraine hat sie nie wirklich umgesetzt.

In einem Interview mit dem Spiegel, das am 9. Februar veröffentlicht wurde, machte Zelensky deutlich, dass er Minsk bewusst sabotieren wollte.

Der ukrainische Staatschef beklagte, dass die Minsker Vereinbarungen ein inakzeptables “Zugeständnis” seien.

Selenskyj erinnerte daran, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt zu haben, dass “wir es nicht umsetzen können”.

“Zögern ist in der Diplomatie völlig in Ordnung”, sagte Selenskyj und erklärte, er sei nur “auf den Zug aufgesprungen” und habe so getan, als würde er Minsk unterstützen, um einen Gefangenenaustausch mit Russland auszuhandeln – und seinem Land mehr Zeit für die Kriegsvorbereitungen zu geben.

Merkel selbst bestätigte dies im Dezember 2022 in einem Interview mit der Zeitung Die Zeit.

Die ehemalige deutsche Regierungschefin erklärte, dass das “Minsker Abkommen von 2014 ein Versuch war, der Ukraine Zeit zu verschaffen. Die Ukraine hat diese Zeit genutzt, um stärker zu werden”.

Der ehemalige französische Präsident François Hollande kommentierte später: “Angela Merkel hat in diesem Punkt recht”.

Hollande fügte hinzu: “Seit 2014 hat die Ukraine ihre militärische Position gestärkt. In der Tat war die ukrainische Armee völlig anders als 2014. Sie war besser ausgebildet und ausgerüstet. Es ist das Verdienst der Minsker Vereinbarungen, der ukrainischen Armee diese Möglichkeit gegeben zu haben”.

Minsk II sah vor, dass die Ukraine ihre Verfassung reformieren, die Staatsgewalt dezentralisieren und den russischsprachigen Ostprovinzen Autonomie gewähren sollte, mit einem “Sonderstatus” und “Selbstverwaltung” für die Regionen Donezk und Lugansk.

Kiew weigerte sich, dies zu tun, und zwar sowohl unter den ukrainischen Regierungen von Präsident Petro Poroschenko, der die Minsker Vereinbarungen unterzeichnete, als auch unter seinem Nachfolger Selenskyj, der 2019 sein Amt antrat.

Die Punkte 11 und 12 des Minsk-II-Mandats (Hervorhebung hinzugefügt):

11. Umsetzung der Verfassungsreform in der Ukraine, wobei die neue Verfassung bis Ende 2015 in Kraft treten soll, deren Schlüsselelement die Dezentralisierung ist (unter Berücksichtigung der Besonderheiten bestimmter Bezirke der Gebiete Donezk und Luhansk, die mit den Vertretern dieser Bezirke vereinbart wurden), sowie Verabschiedung eines dauerhaften Gesetzes über den Sonderstatus bestimmter Bezirke der Gebiete Donezk und Luhansk gemäß den in den Fußnoten genannten Maßnahmen bis Ende 2015.

12. Auf der Grundlage des ukrainischen Gesetzes “über die vorläufige Ordnung der Selbstverwaltung in den einzelnen Bezirken der Oblaste Donezk und Lugansk” werden Fragen im Zusammenhang mit Kommunalwahlen von Vertretern der Gebiete der Oblaste Donezk und Lugansk im Rahmen der Trilateralen Kontaktgruppe erörtert und vereinbart. Die Wahlen werden im Einklang mit den einschlägigen OSZE-Standards abgehalten und vom OSZE/BDIMR überwacht.

Die ukrainische Regierung hat diese Maßnahmen nicht umgesetzt. Zelensky hat jeden Zweifel darüber ausgeräumt, warum: Es war eine bewusste Entscheidung.

Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat klargestellt, was die Ukraine stattdessen getan hat: Sie tat so, als würde sie Minsk II umsetzen, während sie die Zeit nutzte, um sich mit westlichen Waffen einzudecken und ihr Militär auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten.

Westen blockierte Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland

Zelenskys Eingeständnis, dass er ein Friedensabkommen mit Russland sabotiert hat, kam kurz nachdem Israels ehemaliger Regierungschef enthüllt hatte, dass der Westen dasselbe getan hat.

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett erklärte in einem Interview, die USA und Europa hätten seinen Versuch, Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu führen, “blockiert”.

In einem Video, das er auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte, sagte Bennett, dass “es eine legitime Entscheidung des Westens war, Putin weiter zu schlagen”, um den Krieg zu eskalieren, anstatt Frieden zu suchen.

“Sie haben ihn also blockiert?”, fragte der Interviewer und bezog sich dabei auf Bennetts Versuch, Frieden zu vermitteln. Der ehemalige israelische Regierungschef antwortete: “Im Grunde genommen ja. Sie haben es blockiert, und ich dachte, sie hätten Unrecht”.

Dies war nicht das einzige Mal, dass der Westen den Frieden blockierte.

Im Dezember 2021 verlangte Moskau vom Westen schriftliche Sicherheitsgarantien, darunter die Zusage, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt und dass das von den USA geführte Militärbündnis keine Aktivitäten in Osteuropa, an den Grenzen Russlands, durchführt.

Moskau veröffentlichte zwei Entwürfe von Friedensverträgen. Doch Washington und Brüssel lehnten sie ab. Die USA und die NATO beharrten darauf, dass sie das Recht haben, ihr aggressives Militärbündnis weiter auf die Grenzen Russlands auszudehnen.

Dies verstieß in eklatanter Weise gegen die Vereinbarung, die die USA, Großbritannien und Frankreich 1990 mit Moskau getroffen hatten und in der die ehemalige Sowjetunion die deutsche Wiedervereinigung unter der Bedingung zuließ, dass sich die NATO nicht “einen Zoll nach Osten” ausdehnen dürfe. Stattdessen nahm die NATO 14 neue Mitglieder auf, alle in Mittel- und Osteuropa – einige davon an den Grenzen Russlands.

Nachdem alle Versuche einer diplomatischen Lösung des Konflikts gescheitert waren, marschierte Russland im Februar 2022 in die Ukraine ein.

Nur wenige Wochen nach Beginn dieser neuen Phase des Krieges, im März, fanden in Istanbul Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine statt. Beide Seiten einigten sich auf eine Beendigung des Krieges, wie die antirussische Zeitung Ukrainska Pravda und ein ehemaliger hochrangiger US-Regierungsvertreter berichteten.

Doch der britische Premierminister Boris Johnson reiste nach Kiew, um das Friedensabkommen zu verhindern, und der Westen eskalierte stattdessen den Stellvertreterkrieg, um die russische Regierung zu destabilisieren und zu stürzen. Übersetzt mit Deepl.com

