Der US-Beauftragte in Schloss Bellevue ist wiedergewählt von Albrecht Müller

Der US-Beauftragte in Schloss Bellevue ist wiedergewählt

Dank an Albrecht Müller für seine hervorragende Analyse von Steinmeier. Sie spricht mir aus dem Herzen. Bei der gestrigen “Kriegs” Rede des neuen und alten Bundespräsidenten, der nebenbeigesagt mit einem eher mäßigen Ergebnis wiedergewählt wurde lief es mir kalt den Rücken herunter, als ich an seine zweite Amtszeit dachte.



Der US-Beauftragte in Schloss Bellevue ist wiedergewählt Alle sind irgendwie zufrieden. Der wiedergewählte Bundespräsident Steinmeier hält eine eingängige Rede – zumindest in den Ohren der Mehrheit klingt das so. Und die NachDenkSeiten kritisieren. Muss das sein? Ja, es muss. Denn dieser Bundespräsident steht nicht nur in unseren Diensten.

Alle sind irgendwie zufrieden. Der wiedergewählte Bundespräsident Steinmeier hält eine eingängige Rede – zumindest in den Ohren der Mehrheit klingt das so. Und die NachDenkSeiten kritisieren. Muss das sein? Ja, es muss. Denn dieser Bundespräsident steht nicht nur in unseren Diensten. Er war von Anfang an und sogar schon in seiner Zeit als Außenminister ein deutlich erkennbarer, wenn auch klug agierender Beauftragter der westlichen Führungsmacht. Dass er so agiert, lässt sich an der Dankesrede belegen, die Steinmeier gestern nach der Wahl gehalten hat. Bevor Sie uns also gleich als Spielverderber im gängigen Spiel der freundlichen Vernebelung betrachten, sollten Sie die folgende Analyse lesen. Albrecht Müller.



Indizien für die Fremdbestimmung unseres Bundespräsidenten

Weiterlesen auf Nachdenkseiten

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...