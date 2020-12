Bild:Supporters carry Israeli flags during a parade in New York, US on 4 June 2017 [Mohammed Elshamy/Anadolu Agency]

The US money tree: The untold story of American aid to Israel On December 21, the United States Congress passed the COVID-19 Relief Package, as part of a larger $2.3 trillion bill meant to cover spending for the rest of the fiscal year. As usual, US representatives allocated a massive sum of money for Israel.

Der US-Geldbaum: Die unerzählte Geschichte der amerikanischen Hilfe für Israel

Von RamzyBaroud



29. Dezember 2020

Am 21. Dezember verabschiedete der US-Kongress das COVID-19-Hilfspaket als Teil eines größeren 2,3-Billionen-Dollar-Gesetzes, das die Ausgaben für den Rest des Haushaltsjahres decken soll. Wie üblich haben die US-Vertreter eine massive Summe für Israel bereitgestellt.

Während die Arbeitslosigkeit und damit die Armut in den USA infolge der wiederholten Abriegelungen in die Höhe schießt, hielten es die USA für unabdingbar, Israel mit 3,3 Milliarden Dollar an “Sicherheitshilfe” und 500 Millionen Dollar für die Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel bei der Raketenabwehr zu versorgen.

Obwohl eine magere Zahlung von 600 Dollar zur Unterstützung notleidender amerikanischer Familien mehrere Monate lang Gegenstand intensiver Debatten war, gab es unter den amerikanischen Politikern kaum Diskussionen über die großen Gelder, die an Israel ausgezahlt werden und für die es keine Gegenleistungen gibt.

Die Unterstützung Israels gilt als überparteiliche Priorität und wird seit Jahrzehnten als der stabilste Punkt auf der außenpolitischen Agenda der USA wahrgenommen. Allein die Frage, wie Israel die Gelder verwendet – ob die Militärhilfe aktiv genutzt wird, um Israels illegale Besetzung Palästinas aufrechtzuerhalten, jüdische Siedlungen zu finanzieren, die Annexion palästinensischen Landes zu finanzieren oder palästinensische Menschenrechte zu verletzen – ist ein großes Tabu.

Einer der wenigen Kongressabgeordneten, die fordern, dass die Hilfe für Israel an die Einhaltung der Menschenrechte geknüpft wird, ist der demokratische Senator Bernie Sanders aus Vermont, der auch ein führender Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei war. “Wir können der israelischen Regierung keinen Freibrief geben … Wir haben das Recht, die Achtung der Menschenrechte und der Demokratie zu fordern”, hatte Sanders im Oktober 2019 gesagt.

Sein demokratischer Rivale und jetziger Präsidentschaftskandidat Joe Biden konterte bald: “Die Idee, dass ich Israel die Militärhilfe entziehen würde, wie es andere vorgeschlagen haben, ist bizarr”, sagte er.

Es ist kein Geheimnis, dass Israel der weltweit größte Empfänger von US-Hilfe seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Nach Angaben des US Congressional Research Service hat Israel bis November 2020 146 Milliarden Dollar von US-Steuergeldern erhalten.

Von 1971 bis 2007 erwies sich ein Großteil dieser Gelder als grundlegend, um Israel beim Aufbau einer starken wirtschaftlichen Basis zu helfen. Seitdem wurde das meiste Geld für militärische Zwecke verwendet, einschließlich der Sicherheit von Israels illegalen jüdischen Siedlungsunternehmen.

Trotz der US-Finanzkrise von 2008 floss weiterhin amerikanisches Geld nach Israel, dessen Wirtschaft die globale Rezession weitgehend unbeschadet überstand.

Im Jahr 2016 versprachen die USA sogar noch mehr Geld. Die Regierung des Demokraten Barack Obama, die oft – wenn auch fälschlicherweise – als israelfeindlich angesehen wird, erhöhte die US-Finanzierung für Israel erheblich. In einem 10-Jahres-Memorandum of Understanding einigten sich Washington und Tel Aviv darauf, dass die USA Israel in den Finanzjahren 2019 bis 2028 38 Milliarden Dollar an Militärhilfe zukommen lassen. Das ist ein satter Anstieg von 8 Milliarden Dollar im Vergleich zum vorherigen 10-Jahres-Abkommen, das Ende 2018 auslief.

Die neuen amerikanischen Gelder sind in zwei Kategorien aufgeteilt: 33 Milliarden Dollar für ausländische Militärhilfen und zusätzliche 5 Milliarden Dollar für die Raketenabwehr.

Die amerikanische Großzügigkeit wurde lange Zeit auf den unübertroffenen Einfluss pro-israelischer Gruppen zurückgeführt, allen voran das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). In den letzten vier Jahren war jedoch wenig Lobbyarbeit dieser Gruppen nötig, da mächtige Agenten innerhalb der Administration selbst zu Israels Top-Fürsprechern wurden.

Abgesehen von den scheinbar endlosen “politischen Werbegeschenken”, die die Administration von Donald Trump Israel in den letzten Jahren gegeben hat, überlegt sie nun, wie sie den Zeitplan für die Auslieferung der restlichen US-Gelder, die im letzten MOU festgelegt wurden, beschleunigen kann – ein Betrag, der sich derzeit auf 26,4 Milliarden Dollar beläuft. Laut offiziellen Kongressdokumenten könnten die USA “auch zusätzliche Verkäufe der F-35 an Israel genehmigen und die Lieferung von KC-46A-Tank- und Transportflugzeugen an Israel beschleunigen.”

Dies sind nicht alle Gelder und Vergünstigungen, die Israel erhält. Viel mehr wird nicht berichtet, da es entweder indirekt kanalisiert oder einfach unter dem flexiblen Titel der “Kooperation” gefördert wird.

Zum Beispiel wurde zwischen 1973 und 1991 eine massive Summe von 460 Millionen Dollar an US-Geldern für die Umsiedlung von Juden in Israel bereitgestellt. Viele dieser neuen Einwanderer sind jetzt genau die israelischen Militanten, die die illegalen Siedlungen in der Westbank besetzen. In diesem speziellen Fall wird das Geld an eine private Wohltätigkeitsorganisation gezahlt, die als “United Israel Appeal” bekannt ist und die wiederum das Geld an die Jewish Agency weitergibt. Letztere hat eine zentrale Rolle bei der Gründung Israels auf den Ruinen palästinensischer Städte und Dörfer im Jahr 1948 gespielt.

Unter dem Deckmantel wohltätiger Spenden werden regelmäßig zig Millionen Dollar in Form von “steuerlich absetzbaren Spenden für jüdische Siedlungen im Westjordanland und Ostjerusalem” nach Israel geschickt, berichtete die New York Times. Ein Großteil des Geldes, das fälschlicherweise als Spenden für Bildungs- und religiöse Zwecke beworben wird, findet oft seinen Weg zur Finanzierung und zum Kauf von Wohnungen für illegale Siedler, “sowie Wachhunde, kugelsichere Westen, Zielfernrohre und Fahrzeuge zur Sicherung von (illegalen jüdischen) Außenposten tief in den besetzten (palästinensischen) Gebieten.

Nicht selten landet US-Geld unter trügerischen Vorwänden in den Kassen der israelischen Regierung. Zum Beispiel enthält das jüngste Konjunkturpaket 50 Millionen Dollar, um den Nita M. Lowey Middle East Partnership for Peace Funds zu finanzieren, der angeblich Investitionen in den “zwischenmenschlichen Austausch und die wirtschaftliche Zusammenarbeit … zwischen Israelis und Palästinensern mit dem Ziel, eine verhandelte und nachhaltige Zwei-Staaten-Lösung zu unterstützen.”

In Wirklichkeit dient solches Geld keinem besonderen Zweck, da Washington und Tel Aviv bestrebt sind, den Untergang eines ausgehandelten Friedensabkommens zu gewährleisten und Hand in Hand arbeiten, um die inzwischen gescheiterte Zweistaatenlösung zu töten.

Die Liste ist endlos, obwohl das meiste dieser Gelder nicht in den offiziellen US-Hilfspaketen für Israel enthalten ist und daher kaum Beachtung findet, geschweige denn, dass die Medien darüber berichten.

Seit Februar 2019 haben die USA alle Gelder für die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland zurückgehalten, zusätzlich zur Kürzung der Hilfe für das UN-Palästinensische Flüchtlingshilfswerk (UNRWA), der letzten Lebensader, die benötigt wird, um Millionen von palästinensischen Flüchtlingen grundlegende Bildungs- und Gesundheitsdienste zu bieten.

Nach seinem Vermächtnis der fortgesetzten Unterstützung der israelischen Militärmaschinerie und der fortlaufenden kolonialen Expansion im Westjordanland zu urteilen, besteht Washington darauf, als Israels Hauptprofiteur – wenn nicht sogar als direkter Partner – zu dienen, während es die Palästinenser gänzlich meidet. Von den USA zu erwarten, dass sie eine konstruktive Rolle beim Erreichen eines gerechten Friedens in Palästina spielen, zeugt nicht nur von unhaltbarer Naivität, sondern auch von vorsätzlicher Ignoranz. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...