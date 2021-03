Nachdem US- Biden, Putin als Killer bezeichnete, bekommt nun der chinesische Ministerpräsident Z sein Fett weg. Wenn sich Deutschland nicht sofort aus den Klauen der amerikanischen “Freunde” befreit, wird das Deutschland noch schwer büßen müssen, mit allen Konsequenzen!

Bild: Al-Jazeera



Biden says Chinese president Xi Jinping ‘doesn’t have a democratic bone’ in his body President Joe Biden said he has no intention of seeking conflict with China, but did criticise the country’s leader, Xi Jinping. Mr Biden made the comments during a press conference on Thursday. The president said he was familiar with the Chinese leader from his days as vice president under Barack Obama.

Biden sagt, der chinesische Präsident Xi Jinping habe “keinen demokratischen Knochen” in seinem Körper

Der US- Präsident nannte den chinesischen Staatschef auch einen Autokraten in der gleichen Art wie Wladimir Putin

Von Graig Graziosi

Präsident Joe Biden sagte, er habe nicht die Absicht, einen Konflikt mit China zu suchen, kritisierte aber den Führer des Landes, Xi Jinping.

Der US-Präsident machte die Kommentare während einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Der Präsident sagte, er sei mit dem chinesischen Führer aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama vertraut.

“Er hat keinen demokratischen – mit kleinem “d”- Knochen in seinem Körper, aber er ist ein intelligenter, kluger Kerl”, sagte Biden.

Herr Biden verglich den chinesischen Führer auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.



“Er ist einer der Typen wie [der russische Präsident Wladimir] Putin, der denkt, dass Autokratie die Welle der Zukunft ist [und dass] Demokratie in einer immer komplexeren Welt nicht funktionieren kann”, sagte er.

Der Präsident versprach, China daran zu hindern, das “reichste” und “führende” Land der Welt zu werden, indem er sich auf Verbündete stützt und die Investitionen der USA in Technologie erhöht.

“Ich sehe einen scharfen Wettbewerb mit China”, sagte Biden. “China hat ein übergeordnetes Ziel, und ich kritisiere sie nicht für das Ziel, aber sie haben ein übergeordnetes Ziel, das führende Land der Welt zu werden, das reichste Land der Welt und das mächtigste Land der Welt. Das wird nicht unter meiner Aufsicht passieren, denn die Vereinigten Staaten werden weiter wachsen und expandieren.”

Der Präsident sagte, der Wettbewerb zwischen den Ländern werde einer zwischen Demokratie und Autokratie sein.

Laut einer Zusammenfassung des Anrufs durch das Weiße Haus diskutierten die Männer Bidens Bedenken über Pekings Unterdrückung demokratischer Demonstrationen sowie über Menschenrechtsverletzungen und wirtschaftliche Praktiken.

Das Telefonat “unterstrich seine grundsätzliche Besorgnis über Pekings zwanghafte und unfaire Wirtschaftspraktiken, das harte Durchgreifen in Hongkong, die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und das zunehmend selbstbewusste Vorgehen in der Region, auch gegenüber Taiwan”, so das Weiße Haus.

Biden hat China als den “ernsthaftesten Konkurrenten” der USA bezeichnet.

Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, Xi habe den Wunsch geäußert, die Beziehungen zwischen den USA und China nach vier umstrittenen Jahren des Säbelrasselns von Donald Trump zu verbessern.

“Sie haben gesagt, dass Amerika mit einem Wort definiert werden kann: Möglichkeiten. Wir hoffen, dass die Möglichkeiten nun auf eine Verbesserung der Beziehungen zwischen China und den USA hinweisen”, sagte Xi Berichten zufolge.

Herr Xi sagte Berichten zufolge auch, dass die “US-Seite Chinas Kerninteressen respektieren und umsichtig handeln sollte”. Übersetzt mit Deepl.com

: Opinion: – President Biden holds first press conference A A source of news and information for those brave enough to face facts. President Biden holds first press conference Watch Mr Biden is the first president in decades to go this long without holding a formal question and answer session with reporters.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...