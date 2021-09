Ami Go Home – Ami Is Home – Ami Stay Home

Der Bericht der Brown University untersucht die Kosten der Kriege, die von den USA im Irak, in Syrien, Afghanistan und anderen Regionen geführt werden, in denen das US-Militär in Konflikte verwickelt ist (AFP/Dateifoto)

Der von den USA geführte globale “Krieg gegen den Terror” hat fast eine Million Menschen getötet

Von MEE-Mitarbeitern

1. September 2021

Der von den USA geführte “Krieg gegen den Terror” hat weltweit fast eine Million Menschen getötet und mehr als 8 Milliarden Dollar gekostet, seit er vor fast zwei Jahrzehnten begann, so ein Bericht des Costs of War Project der Brown University.

Der bahnbrechende Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, untersucht die Kosten der von den USA geführten Kriege im Irak, in Syrien, Afghanistan und anderen Regionen, in denen das US-Militär an Konflikten beteiligt ist, die als “ewige Kriege” bezeichnet werden.

“Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die enormen und vielfältigen Folgen der vielen US-Kriege und Anti-Terror-Operationen seit dem 11. September angemessen berücksichtigen, während wir innehalten und über all die verlorenen Menschenleben nachdenken”, sagte die Co-Direktorin des Projekts, Neta Crawford, in einer Erklärung zum Bericht.

“Unsere Buchführung geht über die Zahlen des Pentagons hinaus, weil die Kosten der Reaktion auf den 11. September sich auf den gesamten Haushalt ausgewirkt haben.

Der Bericht schätzt, dass der Krieg gegen den Terror, der sich am 11. September zum 20. Mal jährt, 897.000 bis 929.000 Menschen direkt getötet hat – darunter mindestens 387.072 Zivilisten.

Noch in zwanzig Jahren werden wir mit den hohen gesellschaftlichen Kosten der Kriege in Afghanistan und im Irak konfrontiert sein – lange nachdem die US-Truppen abgezogen sind.

– Stephanie Savell, Projekt Kosten des Krieges

Crawford sagte, dies sei “wahrscheinlich eine enorme Unterschätzung des wahren Blutzolls, den diese Kriege an Menschenleben gefordert haben”.

Die USA marschierten in Afghanistan ein und vertrieben die Taliban als Vergeltung für die Anschläge vom 11. September 2001, die geplant worden waren, während der Anführer von al-Qaida, Osama bin Laden, unter dem Schutz der Taliban im Land lebte.

Die Zahl der Todesopfer, die durch die Konflikte nach dem 11. September 2001 verursacht wurden, ist eine Quelle heftiger Kontroversen, da sich Politik und ungenaue Wissenschaft in einer hitzigen Debatte mit gegensätzlichen Interessen überschnitten haben. Im Jahr 2015 schätzten die mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Physicians for Social Responsibility, dass allein in den Kriegen im Irak, in Afghanistan und Pakistan mehr als eine Million Menschen direkt und indirekt getötet wurden.

Die im Bericht Costs of War aufgelisteten wirtschaftlichen Kosten umfassen 2,3 Billionen Dollar, die von den USA für militärische Operationen in Afghanistan und Pakistan ausgegeben wurden, 2,1 Billionen Dollar im Irak und in Syrien sowie 355 Milliarden Dollar in Somalia und anderen Regionen Afrikas.

In einem im letzten Jahr veröffentlichten Bericht schätzte Costs of War, dass der Krieg gegen den Terror mindestens 37 Millionen Menschen vertrieben hat, zusätzlich zu den Hunderttausenden von Menschen, die durch direkte Gewalt getötet wurden.

Die USA erfassen ihre eigenen militärischen Todesfälle und Verletzungen in Afghanistan und im Irak, aber es gibt keine schlüssigen Regierungsstatistiken über Verluste und Todesfälle unter feindlichen Kämpfern und Zivilisten. Dieses Versäumnis, sagen Kritiker, ist beabsichtigt.

Die Behörden haben auch manchmal absichtlich Details über Todesfälle durch US-Streitkräfte gefälscht: “Das kurzlebige (2001/02) Office of Strategic Influence (OSI) des US-Verteidigungsministeriums ist ein krasses Beispiel für die von der Regierung erzeugten Falsch- und Fehlinformationen, mit denen die öffentliche Meinung zur Unterstützung ihrer Irak-Politik beeinflusst werden sollte”, schreiben die Autoren von “Casualty Figures after 10 Years of the ‘War on Terror'”.

Was haben wir wirklich erreicht?

Die USA haben am Montag ihren Rückzug aus Afghanistan abgeschlossen und müssen nun mit den Folgen des 20-jährigen Konflikts fertig werden. Die letzte Phase des Abzugs fand statt, als die Taliban wieder die Kontrolle über Afghanistan erlangten und Zehntausende das Land fluchtartig verließen.

Obwohl die USA keine Truppen mehr in Afghanistan stationiert haben, scheint der “Krieg gegen den Terror” weiterzugehen, denn die Regierung Biden hat signalisiert, dass sie den Islamischen Staat in der Provinz Chorasan (IS-K), den afghanischen und zentralasiatischen Ableger der Gruppe Islamischer Staat, weiterhin mit Drohnen und anderen Mitteln bekämpfen wird.

Am Sonntag wurden bei einem US-Drohnenangriff auf einen mutmaßlichen Selbstmordattentäter in Afghanistan mehrere Zivilisten getötet. Lokalen Medien zufolge wurden bei dem Angriff in der Nähe des Flughafens von Kabul zehn Mitglieder einer Familie getötet, darunter sechs Kinder.

Die USA sind auch weiterhin unter anderem im Irak und in Syrien militärisch präsent und haben in den letzten Wochen mehrere Luftangriffe gegen die Al-Shabab, eine Al-Qaida-Tochtergesellschaft, in Somalia geflogen.

“Was haben wir in den 20 Jahren der Kriege nach dem 11. September wirklich erreicht, und zu welchem Preis?”, fragte Stephanie Savell, Co-Direktorin des Costs of War Project.

“Noch in zwanzig Jahren werden wir mit den hohen gesellschaftlichen Kosten der Kriege in Afghanistan und im Irak rechnen müssen – lange nachdem die US-Streitkräfte abgezogen sind.” Übersetzt mit Deepl.com

