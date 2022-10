https://consortiumnews.com/2022/10/20/john-kiriakou-the-arms-swapper/

US-Außenminister Antony Blinken während einer Auslandsreise im Mai. (Außenministerium, Ron Przysucha)

Antony Blinken hat sich auf die Suche nach russischen Waffen für die Ukraine gemacht. Er hat sogar Zypern gefragt.



Der Waffenschieber



Von John Kiriakou

Speziell für Consortium News

20. Oktober 2022

Außenpolitik ist kompliziert. Es gibt viele bewegliche Teile, und weil Menschen die Politik machen und Gefühle und Egos auf dem Spiel stehen, ist es noch viel schwieriger.

Einige Politiker haben eine langfristige Sichtweise, andere sind kurzsichtig. Hinzu kommt das Problem, das ich im Laufe meiner Karriere bei der CIA und im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats unzählige Male beobachten konnte: das Beharren amerikanischer Diplomaten, Geheimdienstler und Mitarbeiter des Weißen Hauses darauf, dass sie buchstäblich die klügsten Köpfe der Welt sind und es am besten wissen.

Der ehemalige ägyptische Präsident Gamal Abdel-Nasser hat einmal gesagt,

“Das Geniale an euch Amerikanern ist, dass ihr nie eine klare, dumme Entscheidung trefft. Ihr macht immer komplizierte dumme Schachzüge, die den Rest von uns dazu bringen, sich zu fragen, ob wir vielleicht etwas übersehen haben.”

Er hatte Recht. Aber seien Sie versichert, dass die meisten Züge einfach nur dumm sind.

Blinkens ‘Migrations’-Reise

An Nassers Bemerkung wurde ich vor zwei Wochen erinnert, als Außenminister Antony Blinken ankündigte, er werde nach Kolumbien, Chile und Peru reisen, um über “Migration” zu sprechen. Die Ankündigung kam mir seltsam vor, denn es gibt keine große Anzahl von Kolumbianern, Chilenen oder Peruanern, die sich illegal in den Vereinigten Staaten aufhalten.

Keines dieser Länder steht in der Einwanderungsdebatte an vorderster Front”. Die Blinken-Reise machte keinen Sinn.

Erst nach Blinkens Rückkehr gab uns eine obskure Militärpublikation einen Hinweis darauf, worum es bei der Reise ging. Der Army Technology Newsletter berichtete, dass Blinken von den Kolumbianern die Zusage erhalten hatte, den ukrainischen Truppen bei der Räumung von Landminen zu helfen.

In Peru stimmte Präsident Pedro Castillo zu, eine Verurteilung des russischen Einmarsches in der Ukraine durch das Parlament zu bringen. Er lehnte es ab, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, da dies einen Verstoß gegen das Völkerrecht dargestellt hätte.

Er kritisierte jedoch beide Konfliktparteien und erklärte, dass der Krieg die Getreidelieferungen an die Länder und Menschen, die sie am dringendsten benötigen, unterbrochen hat.

Blinkens ‘Migrations’-Reise

An Nassers Bemerkung wurde ich vor zwei Wochen erinnert, als Außenminister Antony Blinken ankündigte, er werde nach Kolumbien, Chile und Peru reisen, um über “Migration” zu sprechen. Die Ankündigung kam mir seltsam vor, denn es gibt keine große Anzahl von Kolumbianern, Chilenen oder Peruanern, die sich illegal in den Vereinigten Staaten aufhalten.

Keines dieser Länder steht in der Einwanderungsdebatte an vorderster Front”. Die Blinken-Reise machte keinen Sinn.

Erst nach Blinkens Rückkehr gab uns eine obskure Militärpublikation einen Hinweis darauf, worum es bei der Reise ging. Der Army Technology Newsletter berichtete, dass Blinken von den Kolumbianern die Zusage erhalten hatte, den ukrainischen Truppen bei der Räumung von Landminen zu helfen.

In Peru stimmte Präsident Pedro Castillo zu, eine Verurteilung des russischen Einmarsches in der Ukraine durch das Parlament zu bringen. Er lehnte es ab, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, da dies einen Verstoß gegen das Völkerrecht dargestellt hätte.

Er kritisierte jedoch beide Konfliktparteien, da der Krieg die Getreidelieferungen an die Länder und Menschen, die sie am dringendsten benötigen, unterbrochen habe.

Außenminister Antony Blinken, der peruanische Präsident Pedro Castillo und Außenminister Cesar Landa in Lima, Peru, am 6. Oktober (State Department, Ron Przysucha)

Die Chilenen ihrerseits waren bereit, alles zu tun, was Blinken von ihnen verlangte.

Aber das war noch nicht alles, was Blinken vorhatte. Er war auch daran interessiert, das Interesse an einem Austausch von russischer oder alter sowjetischer Ausrüstung zu ermitteln, die diese Länder möglicherweise in ihrem Besitz haben, um sie in die Ukraine zu schicken und sie dann durch modernste amerikanische Munition zu ersetzen.

Das Problem, mit dem die Ukrainer konfrontiert sind, ist, dass amerikanische Waffen schwer zu handhaben sind. Sie sind anspruchsvoll und kompliziert. Und die Amerikaner haben einfach keine Zeit, die Ukrainer im Umgang mit ihnen zu schulen.

Die Regierung hält es für eine bessere Idee, einfach Länder in der ganzen Welt, die über russische Waffen verfügen, um Hilfe zu bitten. Es waren nicht nur diese drei südamerikanischen Länder, die er gefragt hat. Blinken fragte auch Südafrika, Finnland, Kambodscha, Ruanda, Mexiko, die Demokratische Republik Kongo und Zypern. Würden sie ihre russischen Waffen in die Ukraine schicken und im Gegenzug amerikanische Waffen annehmen?

Zypern sagte Nein

Der New York Times zufolge sagten die meisten dieser Länder Ja. Zypern jedoch lehnte ab. Auf die Situation auf Zypern habe ich mich zu Beginn dieses Artikels bezogen.

Griechenland und die Türkei sind beide Mitglieder der NATO. Zypern ist es nicht.

Griechenland und Zypern sind Mitglieder der Europäischen Union. Die Türkei ist es nicht.

Im Jahr 1974 marschierte die Türkei in Zypern ein und hat seitdem das nördliche Drittel der Insel besetzt. Zurzeit befinden sich dort 33.000 türkische Besatzungstruppen. 1974 war Henry Kissinger, der damals sowohl Außenminister als auch nationaler Sicherheitsberater war, der Ansicht, dass die einzige Möglichkeit, die Kämpfe zu beenden, darin bestand, ein Waffenembargo gegen alle drei Länder zu verhängen.

Türkische Flagge an einem Berghang in Nordzypern, 2009. (Dickelbers, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Griechenland verließ aus Protest die NATO. Das Waffenembargo hielt nicht lange an. Im Jahr 1979 wurde es für Griechenland und die Türkei aufgehoben, und Griechenland trat der NATO wieder bei. Aber aus Gründen, die nie ganz klar waren, wurde das Waffenembargo gegen Zypern aufrechterhalten – bis zum letzten Monat. [Eine häufig angeführte Erklärung für das Embargo war die Unterstützung der von den Vereinten Nationen geförderten Bemühungen um eine Wiedervereinigung Zyperns.]

In den dazwischen liegenden 48 Jahren entwickelte Zypern seine Wirtschaft, trat der Europäischen Union bei und kaufte französische und russische Waffen. Jetzt will Tony Blinken, dass Zypern diese russischen Waffen an die Ukrainer schickt.

Das zypriotische Parlament hat letzte Woche rhetorisch gefragt, wo die Vereinigten Staaten in den letzten 48 Jahren geblieben sind, während etwa 1.510 Zyprioten immer noch vermisst werden und vermutlich durch die türkische Invasion ums Leben gekommen sind.

Auch fünf amerikanische Staatsbürger werden noch immer vermisst. Sie sagten Tony Blinken, dass sie dringendere Probleme haben als die Frage, welche Nationalität die Waffen der Ukraine haben. Sie sind besorgt über 33.000 türkische Kampftruppen und tägliche türkische Erklärungen, dass im Vorfeld der türkischen Wahlen im nächsten Jahr eine weitere Invasion bevorstehen könnte.

Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, dass die Mitglieder des amerikanischen außenpolitischen Establishments immer denken, sie seien die klügsten Leute im Raum. Afghanistan einmarschieren? Klar. In den Irak einmarschieren? Warum nicht? Einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen? Das ist doch zum Schutz der Freiheit, oder?

Aber in der Zwischenzeit tyrannisiert Washington seine Verbündeten in Südamerika, drängt die Afrikaner in die Arme der Chinesen und hält ein 48 Jahre langes Waffenembargo gegen ein Mitglied der Europäischen Union aufrecht – bis es etwas braucht, das heißt. Sie werden es wohl nie lernen. Übersetzt mit Deepl.com

John Kiriakou ist ein ehemaliger CIA-Offizier für Terrorismusbekämpfung und ein ehemaliger leitender Ermittler des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen. John Kiriakou ist der sechste Whistleblower, der von der Obama-Regierung auf der Grundlage des Spionagegesetzes angeklagt wurde – einem Gesetz, das Spione bestrafen soll. Er saß 23 Monate im Gefängnis, weil er sich gegen das Folterprogramm der Bush-Regierung gewehrt hatte.

