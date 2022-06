Dank an Wolfgang Bittner für diesen interessanten Zoom-Vortrag. Nach seinem 2019 erschienen Buch gleichen Titels, jetzt ein aktuelles Video

Evelyn Hecht-Galinski

Der West-Ost-Konflikt – Eine Inszenierung

Von Wolfgang Bittner

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Deutschland als europäischer Brückenkopf der USA gegen die Sowjetunion in Stellung gebracht und nach deren Auflösung gegen Russland. Um zu begreifen, was sich heute geopolitisch abspielt und warum Deutschland in besonderer Weise betroffen ist, muss man dreierlei wissen …

Der West-Ost-Konflikt – Eine Inszenierung – YouTube

