(Bildnachweis: Aytaç Ünal/Anadolu Agency)

Ankara forderte die westlichen Staaten auf, die Feindseligkeit gegenüber dem Iran, Venezuela und Saudi-Arabien zu beenden, während ein großer Teil der Welt vom Kauf russischen Öls und Gases abgeschnitten ist

Der Westen kann die globale Energiekrise nicht lösen, indem er Länder tyrannisiert und sanktioniert: Türkei

21. Oktober 2022

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu forderte am 21. Oktober die westlichen Staaten auf, die gegen Länder wie den Iran und Venezuela verhängten einseitigen Wirtschaftssanktionen aufzuheben, und sagte, die USA müssten aufhören, Saudi-Arabien wegen der steigenden Ölpreise zu schikanieren”.

“Die ganze Welt braucht Venezuelas Öl und Erdgas … Auf der anderen Seite gibt es ein Embargo gegen iranisches Öl”, sagte Cavusoglu am Freitag auf einer Pressekonferenz.

“Wenn Sie wollen, dass die Preise sinken, müssen Sie die Embargos gegen die Länder aufheben, die ihre Produkte auf dem Markt anbieten”, sagte er weiter.

“Man kann das Problem nicht lösen, indem man ein Land bedroht”, betonte der türkische Spitzendiplomat. “Wenn Sie wollen, dass die Preise sinken, müssen Sie die Embargos für die Länder aufheben, die ihre Produkte auf dem Markt anbieten”, fügte Cavusoglu hinzu.

Der Außenminister wandte sich auch gegen die Drohungen der USA gegen Saudi-Arabien wegen der Entscheidung der OPEC+, die Ölproduktion deutlich zu senken.

“Die Schikanen gegen Saudi-Arabien sind unangebracht”, sagte Cavusoglu. “Wir stehen vor ähnlichen Herausforderungen bei den Energiepreisen, aber wir drohen niemandem”.

Das Weiße Haus hat bei mehreren Gelegenheiten wiederholt, dass Beamte an einer “Antwort” gegenüber seinem historischen Golfpartner arbeiten, und wirft Riad alles Mögliche vor, von einer “Annäherung an Russland” bis hin zur “Nötigung” der OPEC+-Mitglieder, einer Kürzung von zwei Millionen Barrel pro Tag (bpd) zuzustimmen.

Die Äußerungen des türkischen Außenministers vom Freitag fallen in eine Zeit, in der Ankara versucht, einen Spagat zwischen seinen NATO-Verpflichtungen und seinen guten Beziehungen zum Kreml zu schaffen. Die Türkei hat sich bisher vor der Durchsetzung westlicher Sanktionen gegen Moskau gescheut und stattdessen die Handelsbeziehungen zu ihrem Nachbarn am Schwarzen Meer ausgebaut.

Die Sanktionen des Westens gegen den russischen Energiesektor – zusätzlich zu den Terroranschlägen auf die russische Infrastruktur – haben in Europa und den USA eine “Energiekrise der Generationen” ausgelöst, bei der Verbraucher und Unternehmen im nahenden Winter mit enormen Preissteigerungen rechnen müssen.

In Ländern wie Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich ist es ebenfalls zu wachsenden Unruhen auf den Straßen gekommen. Doch trotz der sich abzeichnenden Katastrophe haben sich die westlichen Staats- und Regierungschefs dafür entschieden, Ölgiganten wie den Iran und Venezuela weiter zu verprellen.

Bereits im September warnte der iranische Ölminister Javad Owji vor einer weltweiten Energiekrise in diesem Winter und erklärte, Teheran sei bereit, seine Ölexporte erheblich zu steigern, wenn die Sanktionen gegen das Land aufgehoben würden.

Venezuela hingegen hat im vergangenen Jahr seine Ölproduktion dank der Unterstützung der Islamischen Republik gesteigert. Das Weiße Haus hat in der Zwischenzeit die Idee geäußert, die Sanktionen gegen Caracas aufzuheben, um Chevron und anderen US-amerikanischen Öldienstleistungsunternehmen die Wiederaufnahme der Ausfuhren von venezolanischem Öl auf den Weltmarkt zu ermöglichen.

Die bisher von Washington angebotene “Erleichterung” käme jedoch nur US-Konzernen zugute und geht mit der Forderung einher, dass der venezolanische Präsident Nicolas Maduro die Gespräche mit der von den USA unterstützten Opposition wieder aufnimmt, die mehrfach versucht hat, den Staatschef zu stürzen und sogar zu ermorden.

Während eines Besuchs von Maduro in Ankara Anfang des Jahres erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass der Handel zwischen den beiden Ländern im Jahr 2022 voraussichtlich eine Milliarde Dollar erreichen wird. Übersetzt mit Deepl.com

