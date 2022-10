Patrick Lawrence: The West-Technocrats, Incompetents, Ideologues By Patrick Lawrence / Original to ScheerPost We are but weeks into the autumn, and already the new season has something important to tell us. Its lessons this past week could scarcely be more plainly indicative of the trouble we in the West are in, as those purporting to lead us wander into a future the color of an October dusk.

Wenn der italienische Senat Ende Oktober, wie allgemein erwartet, den Parteivorsitzenden Giogia Meloni zum Ministerpräsidenten ernennt, wird Italien das erste Gründungsmitglied der Europäischen Union sein, das von einer stark nationalistischen Koalition regiert wird.

Der Westen – Technokraten, Inkompetente, Ideologen

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

2. Oktober 2022

Der Herbst ist erst wenige Wochen alt, und schon hat uns die neue Jahreszeit etwas Wichtiges zu sagen. Die Lektionen der vergangenen Woche könnten kaum deutlicher auf die Schwierigkeiten hinweisen, in denen wir im Westen stecken, während diejenigen, die vorgeben, uns zu führen, in eine Zukunft wandern, die die Farbe einer Oktoberdämmerung hat.

Eine schreckliche Klarheit ist plötzlich über uns gekommen. Nach meiner Lesart nähern wir uns dem Ende des Anscheins.

Am vergangenen Sonntag sind die italienischen Wähler zu den Urnen gegangen und haben sich mit großem Vorsprung für die rechtspopulistische Partei Fratelli Italia, Brüder Italiens, entschieden. Wenn der italienische Senat den Parteivorsitzenden Giogia Meloni Ende Oktober zum Ministerpräsidenten ernennt, was allgemein erwartet wird, wird Italien das erste Gründungsmitglied der Europäischen Union sein, das von einer stark nationalistischen Koalition regiert wird.

Die britischen Finanzmärkte – Aktien, Anleihen, Währungen – gerieten diese Woche in ein nahezu chaotisches Chaos, als Liz Truss plante, die Steuern um 45 Mrd. ₤, 48 Mrd. $, zu senken, ohne die Kürzungen zu finanzieren und ohne sich Gedanken über die inflationären Auswirkungen dieser Politik zu machen. Angesichts des Rekordtiefs des Pfunds gegenüber dem Dollar und der Tatsache, dass die britischen Pensionsfonds die Hosen voll haben, sah sich die Bank of England am Mittwoch gezwungen, einzugreifen, um die Wirtschaft vor dem offensichtlichen Leichtsinn des Premierministers zu schützen.

Nach den Referenden in der Ost- und Südukraine in dieser Woche kündigte Moskau am Donnerstag an, dass die vier Regionen, in denen sie abgehalten wurden, durch Verträge, die am Freitag im Kreml unterzeichnet werden sollen, formell wieder in die Russische Föderation eingegliedert werden. Damit sind für das Kiewer Regime und seine westlichen Unterstützer vier neue Fakten geschaffen worden, auf die Washington eine Antwort geben sollte.

Was hat eine dieser drei Nachrichten mit der anderen zu tun? Ich freue mich, dass Sie das fragen. Diese Entwicklungen sind nicht so unterschiedlich, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mögen. Es geht darum, die Punkte miteinander zu verbinden. Dann haben wir, wie in den Grundschulheften, ein Bild von den Dingen, wie sie sind, in Umrissen.

Ich muss mich über die italienische politische Kultur wundern. Sie erinnert mich an diese acht Bälle, mit denen Kinder früher gespielt haben: Man rollt sie hin und her und durch ein kleines Fenster erscheint eine überraschende Botschaft aus dem dunklen Inneren. Die politischen Wurzeln der Fratelli Italia reichen bis zu den Überresten von Mussolinis Faschisten zurück. Es wird erwartet, dass Melonis Koalitionsregierung zwei Variationen des Themas umfasst – die Liga, Matteo Salvinis nativistisches Unternehmen, und Forza Italia, die Partei des Mannes mit neun politischen Leben, Silvio Berlusconi.

Diese drei teilen verschiedene Positionen. Sie sind strikt gegen die Einwanderung und lehnen jede Art von offener Tür ab: Für Meloni, Salvini und Berlusconi ist es ein Italien für Italiener. Sie kritisieren die gegen Russland verhängten Sanktionen und stellen die Unterstützung der EU für das Kiewer Regime in Frage. Vor allem wenden sie sich lautstark gegen das Diktat, das Brüssel den EU-Mitgliedern auferlegt, insbesondere, aber nicht nur, gegen die strengen, neoliberalen Grenzen, die es den Haushalten und der Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzt.

Man liest viel über den rechtsextremen Charakter der Fratelli Italia und ihrer Koalitionspartner. Dies ist nicht als Wende in der europäischen Politik abzutun, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was Brüssel und die Politikcliquen in den westlichen Hauptstädten jetzt zum Zittern bringt. Es ist der Euroskeptizismus, den Meloni mit ihren Partnern teilt, der die politischen Eliten auf beiden Seiten des Atlantiks am meisten beunruhigt.

Meloni deutet bereits an, dass sie einige der Positionen, die ihr die Unterstützung der Wähler eingebracht haben, abschwächen wird. Sie ist jetzt mit der NATO einverstanden, die sie einst ablehnte, und sie wird der EU-Unterstützung für die Ukraine zustimmen, wenn auch nur widerwillig, opportunistisch, kurzzeitig oder in allen drei Fällen. Sie schlägt nicht mehr vor, Italien aus dem Euro herauszuholen, wie sie es einst tat.

Aber der in der EU vorherrschende Neoliberalismus und die Sparpolitik, die ihn widerspiegelt, sind eine andere Sache. Meloni mag in diesen Fragen leiser sprechen als früher, aber es ist eine Leoparden-und-Punkte-Frage: Die EU hat nun eine weitere Stimme, die im Namen der Wähler nationale Interessen vertritt. Die anderen sind im Moment Polen und Ungarn, aber die Polen und Ungarn sind Mitglieder nach der Berliner Mauer; Italien ist Kerneuropa, innerer Kreis. Ob sie das nun beabsichtigt oder nicht, Meloni wirft die Frage nach der langfristigen Kohärenz der EU auf. Das ist eine ausgezeichnete Sache.

Es ist interessant, den Einwohnern der Denkfabriken zuzuhören, die die westliche Orthodoxie widerspiegeln, wenn sie Melonis Aufstieg zur Macht betrachten. Sie befürchten, dass Meloni “den politischen Prozess in Brüssel stören” wird. Sie befürchten, dass sie “die Arbeit vermasseln” wird. Charles Kupchan vom Council on Foreign Relations: “Die Richtung der politischen Dynamik ändert sich. Wir hatten eine Welle des Zentrismus, aber jetzt hat man das Gefühl, dass sich der politische Tisch wieder in Richtung der Populisten auf der rechten Seite neigt. Und das ist eine große Sache.”

Was die Ukraine-Frage betrifft, so sieht Kupchan Melonis Premierministerschaft so: “Das Kräfteverhältnis in Europa wird mehr in Richtung Diplomatie kippen und etwas weniger in Richtung Fortsetzung des Kampfes.” Das liegt daran, dass Parteien, die als populistisch bezeichnet werden, eher zu einer Verhandlungslösung der Ukraine-Krise tendieren als “Mainstream-Parteien”. Verhandlungen, schlecht. Krieg, gut: In der Ukraine-Frage sieht Kupchan die Premierministerschaft von Meloni so: “Das Kräfteverhältnis in Europa wird sich mehr in Richtung Diplomatie und etwas weniger in Richtung Fortsetzung des Kampfes bewegen.” Das liegt daran, dass Parteien, die als populistisch bezeichnet werden, eher zu einer Verhandlungslösung der Ukraine-Krise tendieren als “Mainstream-Parteien”. Verhandlungen, schlecht. Krieg, gut: Das scheint der Standpunkt von Kupchans Mainstream-Parteien zu sein.

Worauf hören wir eigentlich? Was soll die ganze Aufregung?

Um diese Fragen zu beantworten, gehe ich zurück ins Jahr 2015. Damals steckte Griechenland tief in der Krise: Die Wirtschaft war unter der Last der EU-Sparpolitik zusammengebrochen; die Menschen lebten in Lagern auf der Straße und suchten in Mülltonnen nach Essen. Dann stimmten sie in einem Referendum über noch mehr EU-Sparpolitik im Austausch für ein Rettungspaket ab. Als sie dagegen stimmten, ignorierten Brüssel und Frankfurt, der Sitz der Europäischen Zentralbank, einfach das Ergebnis, drückten die Athener Regierung an die Wand und setzten das neue Regime trotzdem durch.

Anleihegläubiger und Technokraten, sí! Demokratie, nein! Das war es, was die EU den Griechen damals zu sagen hatte.

Damals bin ich aus dem EU-Bus ausgestiegen. Man musste eines der großartigen Ideale der Nachkriegshälfte des 20. Jahrhunderts als korrumpierten Fehlschlag bezeichnen. Seitdem ist klar, dass die EU nicht viel mehr ist als das Instrument, mit dem intolerante Ideologen denjenigen Europäern, die, gleich welcher Couleur, die vermittelnden, demokratischen Institutionen verteidigen, durch die sie ihren Willen zum Ausdruck bringen können, die ausnahmslose Strenge der neoliberalen Orthodoxie aufzwingen. Zwischen dem antidemokratischen Verhalten Brüssels und dem Aufstieg von Meloni und ihren Koalitionspartnern in der italienischen Politik besteht eine direkte Verbindung.

Hier müssen wir eine wichtige Unterscheidung treffen. Man kann sich gegen die rechtsgerichteten Ideen und die Politik der so genannten Populisten in Budapest und jetzt in Rom stellen. Aber man muss unbedingt erkennen, dass sie, wie auch immer sie ihre Verhältnisse angehen, etwas Wertvolles verteidigen, das in Gefahr ist.

Ein solcher Fall ereignete sich kurz bevor die Italiener zur Wahl gingen. Ursula von der Leyen, die ihren Auftrag als Präsidentin der Europäischen Kommission ständig überschreitet, warnte, dass Brüssel über “Instrumente” verfüge, um die Italiener auf Linie zu bringen, falls eine Regierung Meloni das Land in eine “schwierige Richtung” führe.

Es war ein gewagter Vorschlag, dass Brüssel Italien einen Teil oder die Gesamtheit der rund 20 Milliarden Dollar an EU-Mitteln verweigern könnte, die es derzeit jährlich erhalten soll. Das würde auf eine Neuauflage von Athen 2015 hinauslaufen.

Es gibt viele Dinge, die für Matteo Salvini sprechen, aber es gibt auch ein paar, die für ihn sprechen. “Was ist das, eine Drohung?”, fragte er daraufhin. Dann warf er von der Leyen “beschämende Arroganz und institutionelles Mobbing” vor, während er darauf bestand, dass sie “das freie, demokratische und souveräne Votum des italienischen Volkes respektiert.”

In diesem Punkt bin ich auf der Seite der neuen Koalition in Rom, wenn auch nicht in vielen anderen. Was auch immer sie sonst noch vorhaben, sie führen einen Krieg gegen die Tyrannei der Technokraten, die bekämpft werden muss, wenn wir den liberalen Autoritarismus überwinden wollen, der uns jetzt überrollt. Sie wollen sich über ihre Positionen beschweren? Gut, aber denken Sie daran, dass es diese liberale Intoleranz ist, die sie ermutigt hat.

Ein kleiner Denkanstoß zur Abrundung des Themas. Wann haben Sie das letzte Mal eine Nachricht mit einem Straßburger Datum gelesen? Sie brauchen nicht zu antworten. Das Europäische Parlament soll das dritte Bein der EU-Struktur sein: die Verwaltung in Brüssel, die Zentralbank in Frankfurt und der demokratische Prozess in Straßburg. Vergessen Sie das: Das EU-Parlament ist derzeit nicht mehr als ein bedauernswerter Nebenschauplatz ohne Bedeutung, ungeachtet der Anwesenheit einer Minderheit von prinzipientreuen Mitgliedern.

Ich habe mich etwas länger mit der italienischen Wahl und ihren Auswirkungen beschäftigt, auch weil es für uns Amerikaner nützlich ist, da unsere Zwischenwahlen näher rücken und wir versuchen zu verstehen, worum es im Wesentlichen geht. Auf unsere eigene Art und Weise und mit unseren eigenen vielen Variationen ist der Kampf gegen die Tyrannei der Technokraten auch unser Kampf.

Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Liz Truss auch nur auf die Stufe einer Technokratin aufsteigt. Technokraten denken zumindest, wenn auch auf perverse Weise. Allem Anschein nach ist die britische Premierministerin keine Technokratin, ich vermute, weil sie es nicht kann.

Es gab einige amüsante Kommentare aus dem britischen Establishment, vor allem, aber nicht nur bei den Tories, als Reaktion auf Truss’ haarsträubend falsch berechnete – oder besser unberechnete – Wirtschaftspläne, die letzte Woche angekündigt wurden. “Ungeschickter Wahnsinn” war ein gutes Stichwort. Ein Bleiballon” war in Ordnung. In der Kategorie “direkt auf den Punkt gebracht” gab es “eine absolute Scheißshow”. Ich liebe die Briten für ihr Understatement.

Während ich schreibe, wächst der Chor derer, die Truss auffordern, von ihrem Programm zurückzutreten, das auf eine aufgewärmte Angebotsökonomie hinausläuft, die alte, sehr alte “Trickle-Down”-Schwindelei aus den späten 1980er Jahren: Senken Sie die Steuern auf Reichtum und Unternehmen, und jeder wird etwas von dem Manna abbekommen. Ich hoffe für uns alle, dass sie das tut, denn sie könnte der Weltwirtschaft einen Strich durch die Rechnung machen, wenn sie so weitermacht.

Aber was hat die neue Premierministerin zu dieser Irrationalität verleitet?

Wenn man Truss’ Aufstieg in der britischen Politik verfolgt, fällt es nicht schwer, eine – nicht allzu starke – Besessenheit von Margaret Thatcher zu erkennen. Thatcher hat die Steuern gesenkt, und zwar drastisch. Ich werde kühn die Steuern senken. Thatcher war hart zu den Russen. Ich werde hart zu den Russen sein. Thatcher posierte heldenhaft auf einem britischen Panzer in Osteuropa. Das werde ich auch tun. Thatcher trug auf dem Roten Platz eine Uschanka aus elegantem Pelz. Ich werde auch eine tragen.

Ich finde kein einziges Merkmal von Truss’ öffentlicher Haltung, das nicht auf diese Art und Weise nachgeahmt worden wäre. Die Nachahmung der Eisernen Lady wurde für Truss zum Ersatz für das Denken. Diese Art der Politik ist eine Abkehr von den aktuellen Umständen und Problemen. Es können Entscheidungen getroffen werden, aber es besteht keine Notwendigkeit, die Realität zu begreifen.

Und was man letzte Woche auf der anderen Seite des Atlantiks hörte, war der Absturz von Liz Truss in die Realität. Da war die Bank of England, die die Zinssätze in einem rasanten Tempo anhob, um die Geldmenge zu straffen und die Inflation zu bekämpfen, als sie am Mittwoch plötzlich Pläne ankündigte, 65 Milliarden Pfund Liquidität in das System zu pumpen, um Großbritannien vor seinem Premierminister zu retten. Das nennen die Briten, etwas unhöflich, einen “balls-up”.

Truss scheint mir ein extremer Fall von Hohlköpfigkeit zu sein, aber ansonsten ist sie typisch für ihre Kohorte angeblicher politischer Führer – und übrigens auch für viele normale Menschen. . Es geht um “die Sache mit der Vision”, wie George H.W. Bush, der selbst keine hatte, es berühmt formulierte. Politiker denken natürlich immer nur an sich selbst und ihren Aufstieg in der Hierarchie. Aber in unserer Zeit scheint dies alles zu sein, woran sie denken. Nur wenige, und es fällt mir schwer, an solche zu denken, haben eine Vision von den größeren Fragen, die sich den Menschen stellen, die sie vorgeben zu führen.

Ich kann mich an keine andere Phase der modernen Geschichte erinnern, in der sich die Nationen des Westens so wenig Blindheit, Gleichgültigkeit und Verantwortungslosigkeit in dieser Größenordnung leisten konnten. Liz Truss hat uns gerade den Gefallen getan, uns zu zeigen, wohin dies leicht führen kann.

Wenn ich von Verantwortungslosigkeit spreche, muss ich an die Referenden in der Ost- und Südukraine in der vergangenen Woche und die neuen Fakten vor Ort denken. Diese Krise scheint sich unaufhörlich zuzuspitzen. Washington und Moskau beschuldigen sich nun gegenseitig der nuklearen Erpressung. Wir sehen jetzt, wie die politischen Karten neu gezeichnet werden.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Präsident Putin mit der Wiedereingliederung von Teilen der Ukraine in die Russische Föderation nicht nur militärische und politische Ziele verfolgt, sondern auch die Absicht hat, Washington mit einem scharfen Stock ins Auge zu stoßen: Glauben Sie, Sie können so unverantwortlich auf meine Bemühungen reagieren, eine für alle Seiten vorteilhafte Sicherheitsordnung in Europa auszuhandeln, ohne dass es Konsequenzen hat? Hier sind vier davon für Sie.

Gibt es eine Parallele zwischen Liz Truss’ Unfähigkeit zu denken und Washingtons Entschlossenheit, die Kämpfe zu verlängern und jeden Gedanken an eine diplomatische Lösung zu verwerfen? Nichts allzu Genaues, aber ich sehe eine. Was Margaret Thatcher für die britische Premierministerin ist, ist Amerikas Ideologie der unbesiegbaren Rechtschaffenheit für Präsident Biden. Letzterer scheint die sich ständig ändernden Umstände ebenso wenig zu durchdenken wie ersterer. Ein Merkmal von Ideologien ist ja, dass sie die Notwendigkeit einer rationalen Untersuchung beseitigen.

In diesen Tagen wird hier und da behauptet, Bidens Außenpolitik sei die aggressivste und kriegerischste der Nachkriegszeit. Das mag stimmen. In dem Maße, in dem es zutrifft, lese ich es als Hinweis auf eine Lähmung – vielleicht eine Sklerose -, die in den politischen Cliquen schon seit einiger Zeit zu beobachten ist, sich aber jetzt noch verschärft.

Diese Leute mussten nach den Siegen von 1945 nicht mehr nachdenken. Amerika hatte gesiegt, und die Aufgabe bestand einfach darin, auf Kurs zu bleiben. Das änderte sich, als die Deutschen die Berliner Mauer abrissen und eine neue, fließendere Gemeinschaft der Nationen entstand. Mit dem Aufkommen neuer Mächte wie China und dem postsowjetischen Russland nach Jelzin hat sich dies erneut geändert.

Aber niemand in Washington hatte Übung darin, auf sich so dramatisch verändernde Umstände wie diese zu reagieren. Das Denken war in Vergessenheit geraten. Man hat sich auf Ideologie und Nostalgie für eine verlorene Zeit zurückgezogen.

Bidens Pech ist, abgesehen von der Unfähigkeit der Leute, die er zu seinem Außenminister und nationalen Sicherheitsberater ernannt hat, dass die Musik mehr oder weniger bei seinem Amtsantritt aufhörte zu spielen. Ihm fiel die Aufgabe zu, den Übergang der amerikanischen Vormachtstellung in die Geschichte zu managen und eine neue Epoche mit neuen Vorstellungen über den Platz Amerikas in der Welt zu begrüßen. Das Ende des So-tun-als-ob ist in seine Amtszeit gefallen. Biden ist diesem Moment eindeutig nicht gewachsen, obwohl es fairerweise schwer ist, sich einen US-Präsidenten vorzustellen, der es wäre, angesichts der Art von Menschen, die unser politischer Prozess nach vorne treibt.

Die Sehnsucht nach einer unangefochtenen Vorherrschaft ist auf der anderen Seite des Pazifiks am deutlichsten zu spüren; es ist die Ideologie, die die Politik vorantreibt, die uns in die Krise in der Ukraine geführt hat und die uns in ihr hält. Beides ist nicht mehr zeitgemäß. In beiden Fällen schlittert Amerika in einem Tempo auf die Katastrophe zu, das ich mir vor einigen Jahren noch nicht vorstellen konnte.

Die Tyranneien antidemokratischer Technokraten, die Inkompetenz hoher Beamter, die Blindheit der Ideologen: Die Lektion, die uns in diesem Herbst so deutlich vor Augen geführt wird, ist die, dass die Führungsrolle des Westens jetzt in einem kritischen Stadium ist. Das hat nichts mit Russland, China oder einem unserer anderen Sündenböcke zu tun. Unsere Krise ist unsere eigene, eine innere Fäulnis, die mich an den langsamen Untergang der Sowjetunion durch inneren Zerfall erinnert. Das ist die Wahrheit der Ereignisse der vergangenen Woche, die uns mit grausamer Klarheit vor Augen geführt wurde. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Americans After the American Century. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.

