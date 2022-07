“Es braucht nach wie vor eine internationale antiimperialistische Bewegung gegen diesen Krieg, die klar sagt: Nein zu Krieg und imperialistischer Wiederaufrüstung! Russische Truppen raus aus der Ukraine! US-Truppen raus aus Europa! Schluss mit dem NATO-Imperialismus!”

Der westliche Imperialismus expandiert mit neuen Militärbasen und NATO-Mitgliedern

Der NATO-Gipfel in Madrid hat den Einflussbereich der Allianz erweitert – ein Ergebnis der Rolle der USA und Europas im Ukraine-Krieg und ein großer Sieg für den westlichen Imperialismus. Wir Arbeitnehmer müssen unsere Macht nutzen, um die Agenda der USA und der NATO zu bekämpfen, ohne das Putin-Regime in irgendeiner Weise zu unterstützen.

Der westliche Imperialismus expandiert mit neuen Militärstützpunkten und NATO-Mitgliedern

Von Sam Carliner / Linke Stimme



2. Juli 2022

Nach dem Abschluss des NATO-Gipfels in Madrid am Mittwoch, den 29. Juni, kündigte das Militärbündnis eine Ausweitung der US-amerikanischen und westeuropäischen imperialistischen Präsenz auf dem gesamten Kontinent an. Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen ist, dass Finnland und Schweden formell eingeladen wurden, Mitglied zu werden, ein Schritt, den die Türkei zunächst ablehnte, dem sie aber auf dem Treffen der 30 Länder, die die NATO bilden, zustimmte.

Die Vereinigten Staaten nutzten das Gipfeltreffen, um ihre mehr als 750 Militärstützpunkte in der ganzen Welt zu erweitern, und kündigten an, dass sie ein neues ständiges Armeehauptquartier in Polen errichten würden. So viel zum Thema “Menschenrechte”: Der polnische Präsident Andrzej Duda hat LGBTQ-Rechte als eine “Ideologie” bezeichnet, die schlimmer als der Kommunismus sei, und eine aggressive Kampagne gegen die Abtreibungsrechtsbewegung des Landes geführt. Darüber hinaus entsenden die Vereinigten Staaten mehr Truppen, Schiffe und Flugzeuge nach Europa, während Biden behauptet, dass die Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten eine durch den Krieg verschärfte Inflationskrise ertragen müssen.

Es ist klar, dass die Vereinigten Staaten und die NATO-Länder alles daran setzen, den reaktionären Krieg mit Russland zu eskalieren, und zwar zu großen wirtschaftlichen Kosten für die Arbeitnehmer in allen Ländern, die direkt oder indirekt davon betroffen sind, auch im Globalen Süden, wo der Hunger auf der Tagesordnung steht, da die ukrainischen Weizenexporte zum Erliegen kommen, und auf Kosten Zehntausender Menschenleben von Ukrainern und Russen auf und außerhalb der Schlachtfelder. Und warum nicht? Analysten auf der ganzen Welt sagen seit etwa einem Monat, dass die Vereinigten Staaten – d. h. ihre herrschende Klasse – in diesem Stellvertreterkrieg mit Putins Regime “gewinnen” oder der “endgültige Sieger” sein werden.

Eine weitere Entwicklung des Gipfels ist, dass die NATO China als sicherheitspolitische Herausforderung bezeichnete und das Militärbündnis sich auf die “ernsten Herausforderungen, die es darstellt”, konzentrieren wird. Die militärische Konkurrenz mit China im asiatisch-pazifischen Raum ist bereits seit mehreren Jahren das Hauptaugenmerk des US-Imperialismus, aber der NATO-Konsens ist neu und zeigt, wie die Vereinigten Staaten die Invasion Russlands nutzen, um zu versuchen, die US-Hegemonie wiederherzustellen.

Die Pläne für den Ausbau von Stützpunkten und die Aufrüstung von Ländern wie Deutschland bergen noch weitere Gefahren. In Deutschland wurden Aktivisten von der Polizei angegriffen, weil sie gegen den jüngsten G7-Gipfel protestierten. Diese Angriffe beschränken sich nicht auf die Kriegsgegner. Da diese imperialistischen Staaten verstärkt auf die Ausweitung ihrer Macht auf internationaler Ebene setzen, müssen wir damit rechnen, dass sie verstärkt gegen jegliche Opposition und Instabilität im eigenen Land vorgehen werden. Seit der Oberste Gerichtshof der USA das Recht auf Abtreibung abgeschafft hat, werden auch Demonstranten in den Vereinigten Staaten von der Polizei angegriffen.

Die Kapitalisten der NATO-Länder, der Vereinigten Staaten und Russlands werden ihre brutalen Bemühungen um die Kontrolle über die Ukraine fortsetzen und dabei so viele Menschen töten, wie sie müssen. Für das ukrainische Volk steht besonders viel auf dem Spiel. Russlands reaktionäre Invasion hat die Zivilbevölkerung ins Visier genommen, ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht, Wohnhäuser in Städten zerstört und Orte wie Theater und Krankenhäuser bombardiert. Die Vereinigten Staaten und die NATO bieten den Ukrainern jedoch keine Hoffnung. Ihr weniger direktes Eingreifen ist Teil einer gezielten Strategie, die das prowestliche Zelenskiy-Regime und den ukrainischen Staat benutzt, um die Kämpfe zu kontrollieren und zu eskalieren. Das Endziel des westlichen Imperialismus ist es, Russland als geopolitischen Rivalen zu schwächen oder auszuschalten, nicht die Ukraine von der Unterdrückung zu befreien. Er sieht das Land als einen wichtigen Puffer gegen die russische Expansion und als Profitquelle für US-amerikanische und europäische Unternehmen. Und natürlich ist der Krieg selbst immer ein profitables Geschäft für den Kapitalismus.

Die ArbeiterInnen brauchen diesen Krieg nicht. Die ArbeiterInnen tragen immer die Hauptlast des Krieges, sei es in der direkten Schusslinie oder als Kollateralschaden der Art und Weise, wie der Kapitalismus den Krieg für seine wirtschaftlichen und politischen Interessen nutzt.

Wir können nicht zulassen, dass dieser Krieg weitergeht. In jedem Land, in dem es möglich ist, sollten wir hart daran arbeiten, die Kriegsanstrengungen unserer eigenen Länder oder der Länder, die unsere Länder als “Durchgangsland” nutzen, zu stoppen oder sogar zu sabotieren. In Ländern auf der ganzen Welt haben Arbeiter verschiedene Arten von Maßnahmen ergriffen: Sie haben ihre Arbeit verweigert, protestiert, den Transport von Ausrüstungen unmöglich gemacht und so weiter. Dieser Krieg nährt unsere höheren Lebenshaltungskosten und die Angriffe auf unsere demokratischen Grundrechte in den Vereinigten Staaten und in internationalen Gemeinschaften.

Es braucht nach wie vor eine internationale antiimperialistische Bewegung gegen diesen Krieg, die klar sagt: Nein zu Krieg und imperialistischer Wiederaufrüstung! Russische Truppen raus aus der Ukraine! US-Truppen raus aus Europa! Schluss mit dem NATO-Imperialismus! Übersetzt mit Deepl.com

Sam Carliner ist ein Sozialist mit einem Hintergrund im Journalismus. Er schreibt für Left Voice hauptsächlich über den US-Imperialismus. Er twittert auch über Imperialismus als @saminthecan.

