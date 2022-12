Der Widerstand gegen den Krieg ist der erste Schritt zu einer moralischen Politik von Caitlin Johnstone

https://caitlinjohnstone.com/2022/12/15/opposing-war-is-the-first-step-toward-moral-politics-notes-from-the-edge-of-the-narrative-matrix/



Der Widerstand gegen den Krieg ist der erste Schritt zu einer moralischen Politik:

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

15. Dezember 2022

Der energische Widerstand gegen die Kriegstreiberei und den Imperialismus der Herrschenden ist der erste Schritt zur politischen Moral. Es ist nicht der einzige Schritt, aber es ist der erste Schritt, denn wenn Sie diesen Schritt nicht getan haben, ist keine andere angeblich moralische Politik, für die Sie eintreten, sinnvoll.

Ihr Antikapitalismus ist bedeutungslos, wenn Sie sich nicht aggressiv gegen die militärischen Massenmorde Ihrer Regierung für Macht und Profit einsetzen. Ihr Antirassismus ist bedeutungslos, wenn Sie sich nicht aggressiv gegen das Abschlachten und die Ausbeutung braunhäutiger Menschen in Übersee durch Ihre Regierung stellen. Wenn Sie sich nicht energisch gegen die Kriegstreiberei und den Imperialismus Ihrer Regierung stellen, dann ist der Rest Ihrer Politik irrelevant, weil sie falsch ist. Ein aufrichtiger rechter Kriegsgegner, der in allen anderen Fragen die falschen Positionen vertritt, ist immer noch ein viel besserer Mensch als Sie.

Wenn ich einen Linken sehe, der solide Perspektiven vertritt, ohne sich auch aggressiv gegen die Kriegstreiberei, den Militarismus und den Imperialismus seiner Herrscher zu stellen, dann ignoriere ich ihn einfach, weil sein Versagen in diesem einen Bereich seine Erfolge in allen anderen Bereichen zunichte macht.

Wenn Ihnen das seltsam oder nicht einleuchtend vorkommt, liegt das einfach daran, dass Sie nicht genug Zeit damit verbracht haben, aufrichtig über das unermessliche Leid und die Grausamkeiten nachzudenken, die unserer Welt durch Krieg und Imperialismus zugefügt werden, oder genug darüber gelernt haben, wer die schlimmsten Übeltäter an dieser Front sind. Der einzige Grund, warum die westliche Kriegstreiberei nicht mit einer Gegenreaktion des Entsetzens und der Empörung beantwortet wird, ist, dass sie für uns so normalisiert und propagandistisch verzerrt wurde. Wenn wir mit eigenen Augen sehen könnten, was unsere Machthaber den Menschen antun, würden wir auf die Knie fallen und vor Wut schreien.

Krieg ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Es ist das Verrückteste, was Menschen tun. Das Ruinöseste. Am meisten traumatisierend. Am wenigsten nachhaltig. Und das zentralisierte Machtbündnis der USA ist mit großem Abstand der schlimmste Verursacher.

Es gibt keine Entschuldigung dafür, dies zu ignorieren.

Zu sagen, ein US-Politiker sei außenpolitisch schlecht, aber innenpolitisch gut, ist so, als würde man sagen, ein Serienmörder sei nett zu seiner Familie. Es ist wie, okay, wen kümmert’s? Sie sind Massenmörder und man sollte sie hassen.

Es ist schon ein bisschen verrückt, wie der Begriff “Alte Linke” verwendet wird, um Linke zu beschreiben, die gegen den Krieg sind und dem US-Geheimdienstkartell misstrauen, anstatt einfach anzuerkennen, dass die wirkliche Linke durch Propaganda und Psyops effektiv verdrängt wurde.

“Ihr seid die alten Linken. Die Leute da drüben, die Internet-Zensur, Stellvertreterkriege und nukleare Abschreckung bejubeln, das sind jetzt die Linken.”

Sind Sie sicher? Sind Sie sicher, dass sie nicht nur ein Haufen gehirngewaschener Idioten sind? Denn sie sehen furchtbar nach gehirngewaschenen Idioten aus.

Die zunehmende Panik der Rechten vor dem Kommunismus beruht auf drei großen Wahnvorstellungen:

Dass tatsächliche Kommunisten auch nur annähernd an der Macht sind oder die Macht im Westen übernehmen.

Dass rein kapitalistische Dinge wie das Weltwirtschaftsforum, die Demokratische Partei und die Regierung Biden “kommunistisch” sind.

Dass China eine Bedrohung ist.

Die Rechten geraten immer mehr in Panik vor dem Kommunismus, weil sie durch die Propaganda, die sie konsumieren, zur Panik vor dem Kommunismus erzogen wurden. Sie wurden darauf trainiert, Panik vor dem Kommunismus zu schüren, weil wir uns in einem neuen Kalten Krieg befinden und ihre Panik den Informationsinteressen des Imperiums dient. In Wirklichkeit macht die Panik vor dem Kommunismus im Westen genauso viel Sinn wie die Panik vor Geistern oder Außerirdischen, aber die Illusion einer Bedrohung wird durch die drei wahnhaften Narrative, die ich gerade aufgelistet habe, als real empfunden.

Es wird wirklich nicht genug respektiert, wie viel besser die USA in Sachen Propaganda sind als andere Nationen. Sie ist in ihrer Macht und Wirksamkeit völlig unvergleichlich. Russische und chinesische Propaganda mit amerikanischer Propaganda zu vergleichen, ist wie der Vergleich von Babykritzeln mit da Vinci.

Das vielleicht giftigste Gehirngift, das es derzeit gibt, ist der weit verbreitete Glaube, dass wir eine Art patriotische Pflicht haben, die Informationsinteressen unserer Regierung zu unterstützen. Man sieht das daran, dass jede Kritik am westlichen Militarismus als “Propaganda” für eine ausländische Regierung bezeichnet wird. Wenn man bei Kritik an der Außenpolitik der eigenen Regierung als Propagandist für Russland oder China bezeichnet wird, bedeutet das, dass man alles, was nicht mit den Informationsinteressen der eigenen Regierung übereinstimmt, für gefährliche feindliche Informationsaktivitäten hält, die bekämpft werden sollten.

In dieser Position steckt die Annahme, dass jeder als Pro-Bono-Propagandist für die eigene Regierung arbeiten muss und dass jeder, der dies nicht tut, ein verräterischer Freund des Feindes ist. Dieser Glaube ist sowohl in der politischen und medialen Klasse als auch in der breiten Masse der Bevölkerung weit verbreitet. Wenn die Menschen sich nicht verpflichtet fühlten, die Informationsinteressen ihrer Regierung zu schützen, würde man nicht so viel hirnloses Geblöke von “russischer Propagandist” und “KPCh-Propagandist” über jeden hören, der die gefährlichsten außenpolitischen Ziele ihrer Regierung kritisiert.

Die herrschende Klasse hat eine nahezu perfekte Klassensolidarität. Ihre einzigen Differenzen bestehen in Fragen wie “Wann ist es an der Zeit, die Zivilisation auf neue Industrien umzustellen?” oder “Wie stark können wir die Öffentlichkeit ausquetschen, bevor die Guillotinen zum Einsatz kommen?”, die immer recht einvernehmlich gelöst werden. Das ist in der Regel auch schon alles, was an “Machtkämpfen” innerhalb der Oligarchie oder wie auch immer man sie nennen will, stattfindet. Ihre Klassensolidarität ist so gut, dass die Arbeiterklasse sich das nicht einmal vorstellen kann; sie stellt sich viel mehr Konflikte in diesen Reihen vor, als es tatsächlich gibt.

Hätte die Arbeiterklasse auch nur einen Bruchteil der Klassensolidarität der herrschenden Klasse, wäre ein revolutionärer Wandel unvermeidlich. Deshalb verwendet die herrschende Klasse so viel Energie darauf, sicherzustellen, dass dies nie geschieht; sie verstehen die Macht der Klassensolidarität besser als wir.

Die “Anti-wokeness” ist ein ebenso großer Energieschlucker für das Establishment wie die Hyperfixierung auf Identitätspolitik. Es handelt sich dabei um ein Mainstream-Narrativ, das von konservativen Mainstream-Politikern im Wahlkampf vertreten wird und von rechten Mainstream-Politikern propagiert wird, die eindeutig darauf abzielen, die Öffentlichkeit in konservative Mainstream-Fraktionen zu treiben. Die Fixierung auf die eine oder andere Seite des Kulturkriegs spielt zwangsläufig in dieselbe machtfördernde Dynamik hinein, gegen die Sie sich zu wehren glauben.

Und es sagt so viel über die Macht der Propagandamaschine des zentralisierten US-Imperiums aus, dass die Menschen nicht nur die offiziellen Linien glauben und sie nicht nur die offiziellen Linien nachplappern, sondern aktiv jeden verurteilen, der die offiziellen Linien in Frage stellt.

Das ist Hirnvergiftung. Können Sie sich ein Glaubenssystem vorstellen, das giftiger für wichtiges, kritisches Denken ist als eines, das besagt, dass man jeden Dissens mit Gewalt angreifen muss, der sich gegen die gefährlichsten Absichten der mächtigsten Menschen in der Welt richtet? Ich kann es nicht. Es ist eine großartige Methode, um die Menschen dumm, ruhig und gehorsam zu halten.

Die Menschen verteidigen ihre Herrscher aus demselben Grund, aus dem Kultisten ihren Sektenführer verteidigen: weil sie indoktriniert wurden. Und zwar in der Regel mit denselben psychologischen Manipulationstechniken.

Das unwahrscheinlichste Ergebnis für die Zukunft der Menschheit ist, dass wir so weitermachen wie bisher, ohne dass wir uns und unser Verhalten drastisch ändern müssen. Das ist das Unwahrscheinlichste, was passieren kann. Wir stehen schon bald vor massiven Veränderungen, so oder so.

Die Menschheit der nicht allzu fernen Zukunft funktioniert ganz anders als die Menschheit von heute, entweder weil sie gelernt hat, mit sich selbst und ihrem Ökosystem zusammenzuarbeiten, oder weil sie eine ausgestorbene Spezies ist, doch die meisten Visionen für unsere Zukunft gehen davon aus, dass wir gleich bleiben. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass die Menschheit der Zukunft sich mehr oder weniger auf die gleiche Weise bewegen und funktionieren wird wie die Menschheit von heute, nur mit besserer Technologie. Das ist das unwahrscheinlichste aller möglichen Ergebnisse. Übersetzt mit Deepl.com

