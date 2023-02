US ‘neo-imperialist’ dollar scheme explained by economist Yanis Varoufakis Economist and former Greek Finance Minister Yanis Varoufakis said in a speech this January that the United States is leading a “new, audacious imperialism”, which he calls “neo-imperialism”. “Neo-imperialism’s highest form” is “globalization, financialized capitalist globalization”, Varoufakis added, stressing that this system is based on the dominance of the US dollar.

Der Wirtschaftswissenschaftler Yanis Varoufakis erklärt das “neoimperialistische” Dollar-System der

USA

von Ben Norten

4. Februar 2023

Der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis sagte in einer Rede im Januar dieses Jahres, dass die Vereinigten Staaten einen “neuen, kühnen Imperialismus” anführen, den er “Neoimperialismus” nennt.

“Die höchste Form des Neoimperialismus” sei die Globalisierung, die finanzkapitalistische Globalisierung”, fügte Varoufakis hinzu und betonte, dass dieses System auf der Dominanz des US-Dollars basiere.

Als Präsident Richard Nixon 1971 die Konvertierbarkeit des Dollars in Gold aufhob, wurde er lediglich zu einem “vom Hegemon ausgestellten Schuldschein”, erklärte Varoufakis.

Dieser Dollar-“Schuldschein” finanzierte das riesige Handelsdefizit der Vereinigten Staaten, indem er es ausländischen Kapitalisten ermöglichte, “ihren Arbeitern einen kolossalen Mehrwert zu entziehen und ihn dann in Amerikas Rentenwirtschaft zu verstecken”.

Das US-Handelsdefizit wurde zu einem “riesigen Staubsauger”, der “die Nettoexporte Deutschlands, Japans und Chinas nach Amerika saugte”, so Varoufakis weiter.

Aber die Defizitländer im globalen Süden “mussten sich von der Wall Street Geld leihen, um Medikamente, Energie und die Rohstoffe zu importieren, die sie für die Produktion ihrer eigenen Exporte benötigten, um die Dollars zu verdienen, mit denen sie die Wall Street zurückzahlen konnten”.

Als die Länder des Globalen Südens ihre Schulden bei den Anleihegläubigern der Wall Street nicht mehr bezahlen konnten, “schickte der Westen die Gerichtsvollzieher, den Internationalen Währungsfonds”, der Massenprivatisierungen und eine neoliberale Wirtschaftspolitik durchsetzte, wie Varoufakis betonte.

Der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson deckte dieses System erstmals 1972 in seinem Buch “Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire”. (Hudson veröffentlichte 2021 eine aktualisierte, dritte Auflage).

Varoufakis lieferte seine Analyse des Dollar-Hegemonie-Systems in einer Rede, die er im Januar 2023 in Kuba auf der “Internationalen Konferenz für das Gleichgewicht der Welt” hielt, einem Treffen, das organisiert wurde, um für die Neue Internationale Wirtschaftsordnung zu werben.

In seinen Ausführungen verurteilte Varoufakis auch den neuen Kalten Krieg und rief zu einer neuen Bewegung der Blockfreien auf.

Auf derselben Konferenz prangerte die deutsche Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, Sevim Dagdelen, den Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine an und warnte, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu “unterwürfigen Vasallen” geworden seien, die “die Interessen von US-Konzernen verfolgen und außenpolitische Anweisungen aus Washington befolgen”.

Yanis Varoufakis erklärt das Hegemoniekonzept des US-Dollars

Nachfolgend ein längerer Auszug aus der Rede von Yanis Varoufakis:

Warum ist die ursprüngliche Bewegung der Blockfreien Staaten der höchsten Form des Neoimperialismus zum Opfer gefallen, die natürlich die Globalisierung ist, die finanzialisierte kapitalistische Globalisierung? Die kurze Antwort lautet, weil sich die Kapitalisten in der Praxis als bessere Internationalisten erwiesen haben als wir. Weil sie das Wesen des Neoimperialismus besser verstanden haben als wir, und deshalb haben sie gewonnen.

Was haben sie besser verstanden als wir? Sie verstanden besser als wir den neuen, kühnen Imperialismus, der 1971 entstand, als Bretton Woods zusammenbrach und der US-Dollar nicht mehr in Gold konvertierbar war, was [Präsident] Richard Nixon dazu veranlasste, eine Botschaft an die Europäer, die europäischen Regierungen und die Kapitalisten der Welt zu senden, in der es hieß: “Der Dollar ist von heute an euer Problem”.

Und wie recht Nixon hatte. Als das amerikanische – ich sollte nicht sagen amerikanische – Defizit in die Höhe schnellte, wurde die Welt mit amerikanischen Dollars überschwemmt. Und die Banken, die Zentralbanken außerhalb der Vereinigten Staaten, waren gezwungen, diese amerikanischen Dollars, da sie nicht mehr in Gold umgetauscht werden konnten, als Reserven zu verwenden, mit denen sie ihre eigene Währung unterlegten.

Der Dollar wurde plötzlich so etwas wie ein vom Hegemon ausgestellter Schuldschein. Es dauerte nicht lange, bis das globale Finanzsystem durch IOUs gedeckt war, die von einem Hegemon ausgestellt wurden, der entschied, was Ausländer, die diese IOUs hielten, mit den vom Hegemon ausgestellten IOUs tun oder nicht tun durften.

Amerika war nun ein vollwertiges Defizitland, mit einem großen Handelsdefizit. Aber es war nicht wie jedes andere Defizitland in der Welt. Sehen Sie, Argentinien, Frankreich, Indien und Griechenland mussten sich Dollar leihen. Amerika brauchte keine Dollar zu leihen, um seine Währung zu stützen. Es brauchte die Zinssätze nicht zu erhöhen, um einen Exodus von Dollars zu verhindern. Die Abwanderung von Dollars war die Grundlage der amerikanischen Hegemonie.

Kapitalisten in Überschussländern – Ländern wie Japan, Deutschland und später natürlich China – sahen das amerikanische Handelsdefizit als großen Retter an.

Es war ein riesiger Staubsauger, das amerikanische Handelsdefizit, das die Nettoexporte Deutschlands, Japans und Chinas nach Amerika saugte.

Und was taten die japanischen, deutschen und später chinesischen Kapitalisten mit all diesen Dollars, die sie verdienten? Sie schickten sie zurück in die Vereinigten Staaten – sie konnten nichts anderes damit tun -, um Immobilien in den Vereinigten Staaten, amerikanische Staatsanleihen und einige wenige Unternehmen zu kaufen, die die amerikanische Regierung ihnen erlaubte zu kaufen – nicht Boeing, nicht Microsoft, keines der entscheidenden Unternehmen.

Die Defizitländer im globalen Süden, in Asien, in Lateinamerika, quälten sich derweil ständig mit einem Mangel an Dollars, die sie sich von der Wall Street leihen mussten, um Medikamente, Energie und die Rohstoffe zu importieren, die sie für die Produktion ihrer eigenen Exporte benötigten, um die Dollars zu verdienen, mit denen sie die Wall Street zurückzahlen konnten.

Wie Sie alle wissen, ging den Defizitländern des Globalen Südens zwangsläufig hin und wieder der Dollar aus und sie konnten ihn nicht an die Wall Street zurückzahlen. Dann schickte der Westen die Gerichtsvollzieher, den Internationalen Währungsfonds, der die Dollars unter der Bedingung verlieh, dass die Schuldnerregierung das Land, das Wasser, die Häfen, die Flughäfen, die Elektrizität, die Telefonnetze, ja sogar die Schulen und Krankenhäuser des Landes den lokalen [Oligarchen] und den internationalen Oligarchen überließ, die sich diese Schätze aneigneten, die Mieten kassierten – und was taten sie mit den Mieten? Sie schickten sie an den amerikanischen Rentierkapitalismus, um sie zu investieren.

Washington, Genossen, hatte die magische Formel gefunden, die kein anderes Imperium zuvor entdeckt hatte, wie man reiche Ausländer, reiche Regierungen, arme Regierungen und die Armen der Welt dazu bringen kann, die amerikanische Regierung und die Nettoimporte der amerikanischen Wirtschaft zu finanzieren.

Ein chinesischer Beamter beschrieb mir einmal die Globalisierung als etwas, das auf einem “dunklen Deal” beruht – so drückte es der chinesische Beamte mir gegenüber aus: ein dunkler Deal.

Warum nannte er es dunkel? Weil sie auf einem dunklen, unausgesprochenen, impliziten Pakt zwischen der herrschenden Klasse Amerikas und ausländischen Kapitalisten und Rentiers beruhte.

Lassen Sie es mich etwas anders ausdrücken: Nehmen wir an, Sie könnten heute die amerikanische Hegemonie beenden. Es gibt hier einen Knopf; Sie können ihn drücken und die US-Hegemonie beenden. Wer würde Sie daran hindern, ihn zu drücken? OK, die US-Behörden, das Militär, die CIA, Wall Street, Silicon Valley, sie würden versuchen, Sie davon abzuhalten, diesen Knopf zu drücken.

Aber sie sind nicht allein! Eine ganze Reihe von Nicht-Amerikanern würde Sie davon abhalten, ihn zu drücken, darunter deutsche Industrielle, saudische Scheichs, griechische Oligarchen, europäische Banker und, ja, chinesische Kapitalisten.

Mit anderen Worten: Die Vorherrschaft des Dollars war für die Interessen des US-Rentierkapitalismus ebenso funktional wie für die deutschen, argentinischen, nigerianischen, koreanischen und chinesischen Kapitalisten.

Ohne die globale Vorherrschaft des Dollars und Amerikas wären chinesische, japanische, koreanische oder deutsche Kapitalisten nicht in der Lage gewesen, ständig kolossalen Mehrwert aus ihren Arbeitern herauszuholen und ihn dann in der amerikanischen Rentenwirtschaft zu bunkern.

In der Zwischenzeit wären argentinische, griechische, russische, ukrainische und indische Oligarchen nicht in der Lage, unsere Länder auszuplündern, ihr öffentliches Vermögen zu nehmen, es zu liquidieren und es in Eigentumsrechte in den Vereinigten Staaten zu verwandeln.

Yanis Varoufakis fordert die Sparpolitik von EU und IWF heraus, gründet eine politische Bewegung und setzt sich für die Freilassung von Assange ein

Yanis Varoufakis war 2015 kurzzeitig Finanzminister Griechenlands, als die linke Syriza-Partei an die Macht gewählt wurde.

Nach dem Finanzcrash von 2008 war Griechenland in unbezahlbaren, auf Fremdwährungen lautenden Schulden gefangen.

Um einen Schuldenerlass auszuhandeln, führte Varoufakis Verhandlungen mit der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF), die zusammen als “Troika” bekannt sind.

Die Troika verlangte brutale Sparmaßnahmen und neoliberale Wirtschaftsreformen, die es Griechenland laut Varoufakis unmöglich machen würden, die Schulden zurückzuzahlen.

Er lehnte den Vorschlag der Troika als “neuen Versailler Vertrag” und “Staatsstreich” ab, der auf eine “vollständige Aufhebung der nationalen Souveränität” hinauslaufe. Er verurteilte ihn als “Griechenlands Kapitulationsbedingungen” und sagte, er würde sein Land zu einem “Vasallen der Eurogruppe” machen.

Varoufakis trat daraufhin aus Protest von seinem Amt zurück. Seitdem hat er eine linke politische Bewegung, DiEM25, und eine Partei, MeRA25, gegründet.

Er hat sich auch für die Freilassung des inhaftierten WikiLeaks-Journalisten Julian Assange eingesetzt.

Nach seiner Rede auf der Konferenz in Kuba reiste Varoufakis nach Mexiko, wo er sich mit dem progressiven Präsidenten Andrés Manuel López Obrador traf.

“Ein wunderbares Treffen mit Mexikos inspirierendem Präsidenten. Ich habe ihm für seine unerschütterliche Unterstützung unserer Kampagne zur Befreiung von Julian Assange gedankt. Wir haben auch darüber gesprochen, wie der neue Kalte Krieg die dringende Notwendigkeit einer neuen Bewegung der Blockfreien und einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung mit sich bringt”, twitterte Varoufakis. Übersetzt mit Deepl.com

