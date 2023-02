The State of Ukrainian Democracy Is Not Strong Few Ukrainians have spent as many years of their life fighting authoritarianism as Volodymyr Chemerys.

Der Zustand der ukrainischen Demokratie ist nicht gut

Von Branko Marcetic

Ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands entfernt sich die Ukraine immer weiter von demokratischen Freiheiten und liberalem Pluralismus.

Gefängnis für Politik

Die Geschichte von Chemerys ist kein Einzelfall. Am 10. März 2022 verschwand der Dichter, Satiriker und Fernsehmoderator Jan Taksyur, nachdem bewaffnete Männer, die behaupteten, vom SBU zu sein, seine Wohnung durchsuchten, sie auf den Kopf stellten und seine Ersparnisse beschlagnahmten, wie seine Familie gegenüber lokalen Nachrichtenagenturen und Jacobin berichtete. Es dauerte zwei Tage, bis seine Frau und seine Kinder herausfanden, wo er sich befand: in einem Untersuchungsgefängnis, wo er mehr als fünf Monate lang wegen Hochverrats festgehalten wurde und trotz einer Krebsdiagnose keine ärztliche Hilfe erhalten konnte – laut dem Arzt, der ihn schließlich behandelte, keine ungewöhnliche Situation.

“Er kritisierte die Behörden unter allen unseren Präsidenten. Da er ein Satiriker ist, ist das sein Beruf”, sagt seine Tochter Maria.

Im Laufe der Jahre hat Taksyur mit seiner Satire sowohl Wladimir Putin als auch Russland getroffen, aber auch politisch unbequemere Ziele ins Visier genommen: von Biden über Oligarchen und die ukrainische Elite bis hin zu Ultranationalisten und der Maidan-Revolution. Ein Gedicht stellt sich eine Ukraine vor, in der Putin verschwunden ist, während die inneren Probleme des Landes ungelöst bleiben. Ein anderes spottet über den Impuls, jede abweichende Meinung oder Unzufriedenheit mit dem Leben in der Ukraine als Subversion des Kremls darzustellen – genau der Impuls, dem Taksyur zum Opfer fallen würde.

Der Pazifist Ruslan Kotsaba, der 2015 von Amnesty International zum Gefangenen aus Gewissensgründen erklärt wurde, hat eine ähnliche Tortur durchgemacht. Kotsabas Verfolgung wegen “Hochverrats” fand bereits vor der russischen Invasion statt, nachdem er 2015 in einem Videobeitrag den Krieg im Donbass als “brudermörderischen Bürgerkrieg” bezeichnet und zum Widerstand gegen die Wehrpflicht aufgerufen hatte.

Doch unmittelbar nach dem Einmarsch Moskaus im Februar letzten Jahres, so Kotsaba, nahm die Lage eine andere Wendung, als die Richter, die den Vorsitz in seinem Fall führten, eine “aggressivere und kompromisslosere Haltung” einnahmen. In dem Bewusstsein, dass sich das Gericht nun eher auf ihre Seite schlagen würde, riefen die Staatsanwälte die Dutzenden von Zeugen zurück, deren Abwesenheit zuvor den Prozess verzögert hatte, und fuhren ohne sie fort. Kotsaba glaubt, dass seine Verurteilung bereits feststand.

“Dieser inszenierte Prozess diente Propagandazwecken, um die Antikriegsstimmung in der Bevölkerung Verrätern zuzuschreiben und Menschen mit Antikriegshaltung für die unzureichende Bereitschaft der Menschen zur militärischen Rekrutierung verantwortlich zu machen”, sagt er heute von Brooklyn aus, wo er vorübergehend politisches Asyl erhalten hat.

Nur wenige Ukrainer haben so viele Jahre ihres Lebens mit dem Kampf gegen den Autoritarismus verbracht wie Volodymyr Chemerys.

Der Lebenslauf des sechzigjährigen ukrainischen Menschenrechtsaktivisten liest sich wie eine Geschichte des ukrainischen Protests: Die “Revolution auf Granit” von 1990 gegen die sowjetische Vorherrschaft im Land, die heute als “erster Maidan” bezeichnet wird; die Proteste der “Ukraine ohne Kutschma” von 2000-2001, die sich gegen den späteren, ähnlich repressiven Präsidenten der unabhängigen Ukraine richteten; die Gründung von Menschenrechtsorganisationen, die die Euromaidan-Demonstranten 2014 überwachten und ihnen Rechtsbeistand leisteten; und die scharfe Kritik am ukrainischen Establishment nach dem Maidan und der damit einhergehenden wachsenden Bedrohung durch die extreme Rechte.

Als die russische Invasion begann, spitzten sich die Dinge zu. Im Juli 2022 drangen Beamte des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU), der wichtigsten Strafverfolgungs- und Spionagebehörde des Landes, in Chemerys’ Wohnung ein, brachen ihm eine Rippe und beschlagnahmten seine elektronischen Geräte. (Chemerys stellte Jacobin medizinische Dokumente vom Juli 2022 zur Verfügung, die einen Bruch der zehnten Rippe belegen). Laut der “offiziellen Verwarnung”, die er nach dem Besuch erhielt, zählten zu seinen Verbrechen “seine offen pro-russische Haltung”, “Kritik an den Aktivitäten der ukrainischen Behörden” während des Krieges und die Leugnung der russischen Aggression gegen die Ukraine, indem er den Krieg seit 2014 “als internen Bürgerkrieg” darstellte.

“Die politische Verfolgung von Linken und anderen Dissidenten ist seit dem 24. Februar 2022 nichts Neues mehr”, sagt Chemerys. “Es ist nur so, dass sie seit dem 24. Februar ein größeres Ausmaß angenommen hat.”

Chemerys’ Geschichte ist Teil einer wenig beachteten Tatsache über die heutige kriegsgeschüttelte Ukraine. Zwar ist Autoritarismus in dem Land nichts Neues, doch hat er sich nach der Invasion, die zu einer Zentralisierung der Macht durch die Regierung von Wolodymyr Selenskyj und einem harten Vorgehen gegen Dissidenten und alles “Pro-Russische” geführt hat, erheblich verschärft. Die mangelnde Aufmerksamkeit der westlichen Medien und der Öffentlichkeit sowie der Politik der USA und Europas, die das Problem aktiv verschärfen, tragen dazu bei, es zu verschärfen.

Repression eskaliert

Sowohl Antikriegsaktivisten wie Kotsaba als auch Experten für ukrainische Politik sind der Meinung, dass sich die politische Unterdrückung im Land seit Beginn des Krieges verschärft hat.

“Selenskyj nutzte die russische Invasion und den Krieg als Vorwand, um einen Großteil der politischen Opposition und potenzielle Konkurrenten um die Macht auszuschalten und seine weitgehend undemokratische Herrschaft zu konsolidieren”, sagt der Politikwissenschaftler Ivan Katchanovski von der Universität Ottawa.

Am 3. März 2022 wurde das ukrainische Strafgesetzbuch dahingehend geändert, dass Verrat unter Kriegsrecht – das am Tag des Einmarsches verhängt wurde – nun deutlich härter bestraft wird und die neuen Straftatbestände “Kollaboration” und “Unterstützung des Aggressorstaates” eingeführt werden, um das Gesetz zu vereinfachen und Ermittlungen und Gerichtsverfahren zu beschleunigen. Derartige Änderungen waren bereits früher eingeführt worden, kamen aber bis zum Krieg nicht zum Tragen.

Nach dem neuen Gesetz umfasst “Kollaboration” ein breites Spektrum von Aktivitäten, von der Unterstützung der Aggression gegen die Ukraine über die Verbreitung von Propaganda im Bildungswesen bis hin zu Protesten oder dem Umgang mit Informationen, die dem Feind helfen. Mykyta Petrovets, Anwalt am Regionalen Zentrum für Menschenrechte in Kiew, räumte ein, dass es von der Auslegung der Behörden abhängt, wie verantwortungsvoll die neuen Gesetze gehandhabt werden.

Seit der Verabschiedung des Gesetzes ist die Zahl der Fälle von Hochverrat und Kollaboration explodiert. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurden im Zeitraum von 2014 bis 2021 663 Strafverfahren wegen Hochverrats eingeleitet, während diese Zahl allein im Jahr 2022 auf 1.062 anstieg. Von Februar bis März dieses Jahres stieg die Zahl um mehr als das Fünffache auf 278 an. Die Zahl der Kollaborationsdelikte stieg zwischen Juni, als sie erstmals erfasst wurden, und dem Jahresende auf 3.851, wobei über sechshundert Verfahren an die Gerichte weitergeleitet wurden.Für Chemerys sind diese Änderungen ein Mittel, um Ukrainer mit “falschen” Ansichten zum Schweigen zu bringen und die “Äußerung von etwas anderem als der offiziellen Propaganda in der Ukraine” zu einem strafbaren Vergehen zu machen. Kotsaba wirft ihnen vor, dass sie die Gesellschaft “ängstlich und gehorsam” halten und von den internen Problemen der Ukraine ablenken wollen. Andere verweisen auf Selenskyjs deutlich gesunkene Zustimmungswerte vor dem Krieg.

Als sich zu Beginn des Krieges Berichte über die Verhaftung von Dissidenten verbreiteten, suspendierten Selenskyj und seine Partei zunächst elf Oppositionsparteien und verboten sie dann wegen “Verbindungen zu Russland”. Neben der Suspendierung von zwei der Parteien, die bei den Wahlen 2019 die meisten Stimmen auf sich vereinen konnten, war das Verbot des zweitgrößten Blocks der Ukraine, der prorussischen Oppositionsplattform – Für das Leben (OPZZh), am auffälligsten. Dies geschah, obwohl die meisten ihrer führenden Köpfe im Krieg eine pro-ukrainische Position eingenommen hatten und seither zu zuverlässigen Unterstützern von Selenskyjs Politik im Parlament geworden sind.

Die OPZZh verfügte über fast 10 Prozent der Sitze im Parlament und sorgte 2020 für eine große Überraschung, als ihr Kandidat ein Mitglied von Selenskyjs Partei bei der Wahl des Bürgermeisters in der Heimatstadt des Präsidenten besiegte. Einige Monate später lagen die beiden Parteien in den Umfragen Kopf an Kopf, kurz bevor Selenskyj damit begann, die OPZZh mit Sanktionen zu belegen und mehrere ihrer Medien mit der Begründung zu verbieten, sie würden russische Propaganda verbreiten. Damit brach er ein früheres ausdrückliches Versprechen, so etwas nie zu tun, und erntete Schelte von der EU.

“Wir werden nie erfahren, worauf diese Anschuldigungen beruhen, was die pro-russische Verbindung ist, denn es gibt keine Beweise dafür, dass einer der Mitarbeiter dieser Fernsehsender für den russischen Geheimdienst gearbeitet hat”, sagt der ukrainische Journalist und Pressegewerkschaftsführer Serhiy Guz, der hinzufügt, dass viele der Moderatoren der geschlossenen Sender später bei regierungsnahen Sendern arbeiteten. “Es sieht eher nach einer politischen Anschuldigung als nach einem echten Verbrechen aus.”Wir werden nie erfahren, worauf diese Anschuldigungen beruhen, was die pro-russische Verbindung ist, denn es gibt keine Beweise dafür, dass einer der Mitarbeiter dieser Fernsehsender für den russischen Geheimdienst gearbeitet hat”, sagt der ukrainische Journalist und Pressegewerkschaftsführer Serhiy Guz, der hinzufügt, dass viele der Moderatoren der geschlossenen Sender später Jobs bei regierungsnahen Sendern bekommen haben. “Es sieht eher nach einer politischen Anschuldigung als nach einem echten Verbrechen aus.

Seit dem Verbot von OPZZh im Jahr 2022 wurde eine Reihe von Führungspersönlichkeiten des Senders verhaftet, ins Exil geschickt und ihrer Staatsbürgerschaft enthoben, darunter der Ko-Vorsitzende und enge Putin-Freund Viktor Medvedchuk, aber auch Beamte, die sich seit dem Krieg nicht mehr pro-russisch geäußert haben. Einige, darunter der OPZZh-Kandidat, der Bürgermeister von Zelenskys Heimatstadt wurde, sind getötet worden.

“Medwedtschuk ist eine verabscheuungswürdige Figur”, sagt Olga Baysha, Autorin von Democracy, Populism, and Neoliberalism in Ukraine. “Man sollte jedoch nicht vergessen, dass Medwedtschuks Fernsehsender die Ansichten verschiedener Gruppen innerhalb der ukrainischen Gesellschaft vertraten, die sich gegen den Krieg der Ukraine gegen den Donbas, die Verfolgung Andersdenkender oder die neoliberalen Reformen Zelenskis aussprachen.”

“Meinungsumfragen vor der russischen Invasion zeigten, dass pro-russische Parteien und Politiker in vielen Regionen im Osten und Süden der Ukraine starken Rückhalt hatten”, sagt Katchanovski. “Doch die pro-russischen Sympathien bezogen sich in erster Linie auf die Unterstützung engerer Beziehungen zu Russland.”

Verboten wurden auch eine Reihe linker Parteien wie die Union der Linken Kräfte und die Sozialistische Partei der Ukraine, die einst eine wichtige Kraft der linken Opposition war, aber bis 2022 in sich zusammenfiel. Seitdem haben die Gerichte – auf “Initiative” des SBU, so die Agentur – das Verbot all dieser und drei weiterer Parteien sowie das frühere Verbot der Kommunistischen Partei der Ukraine (KPU) aufrechterhalten. Das Verbot der KPU im Jahr 2015 wurde von Amnesty International als “eklatante Verletzung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit” verurteilt, die “einen gefährlichen Präzedenzfall darstellt”, und war Teil einer umfassenderen “Entkommunisierung”, die nach dem Maidan-Aufstand 2014 eingeleitet wurde.

In der Zwischenzeit hat Selenskyj auch fast alle nationalen Fernsehsender der Ukraine auf einer von der Regierung kontrollierten Plattform zusammengefasst. Ende letzten Jahres verschärfte er die staatliche Kontrolle über die ukrainischen Medien noch weiter, indem er ein weithin kritisiertes Gesetz unterzeichnete, das zuvor von Journalisten, Abgeordneten und Medienexperten als zu extrem angesehen worden war und von einem Aktivisten für die Pressefreiheit als “extrem giftig” bezeichnet wurde. Das Gesetz gibt der staatlichen Rundfunkregulierungsbehörde der Ukraine beispiellose Befugnisse, um Geldstrafen zu verhängen und die Lizenz von Medienunternehmen zu entziehen, Veröffentlichungen ohne Gerichtsbeschluss zu sperren und soziale Medienplattformen und Suchmaschinen zu zwingen, Inhalte zu entfernen. Als Grund für die Maßnahme wurde erneut die Bekämpfung russischer Propaganda angegeben.

“Alle Oppositionellen, die sich früher für eine friedliche Lösung des Konflikts mit Russland eingesetzt haben, sind entweder geflohen oder sitzen im Gefängnis”, sagt Kotsaba. “Jeder Gedanke an Friedensgespräche wird als ein Spiel für Putin, als das Werk feindlicher Agenten angesehen.”

“Massenmedien, die andere Standpunkte darstellen könnten, wurden in der Ukraine geschlossen, und auch die meisten westlichen Massenmedien ignorierten Informationen über die politische Verfolgung in der Ukraine”, sagt Chemerys. “Daher war die einzige Möglichkeit, über die Menschenrechtslage in der Ukraine zu berichten, die Einrichtung eines Telegram-Kanals.”

Die Jagd auf Verräter

Einer dieser Telegram-Kanäle war “Repression der Linken und Andersdenkenden in der Ukraine”, der seit seiner Gründung am 15. März den sich verschlechternden Zustand der politischen Freiheiten und der Menschenrechte in der Kriegsukraine dokumentiert.

“Der Vorwurf des Staatsverrats und der Kollaboration wird oft erfunden und als eine Form der politischen Repression eingesetzt, ohne dass es Beweise für tatsächlichen Verrat und Kollaboration gibt”, so Katchanovski.

Einige der Fälle, auf die der Sender hinweist, belegen dies. Am 14. April gab das ukrainische State Bureau of Investigation bekannt, dass es ein Mitglied des Stadtrats von Mariupol und Leiter des örtlichen OPZZh-Zweigs in Gewahrsam genommen hat. Ihm wird vorgeworfen, dass er sich vor dem Krieg “für die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland” ausgesprochen habe und “dass der Kollaborateur am Vorabend der militärischen Invasion auf seiner offiziellen Facebook-Seite einen Aufruf zum Sturz der derzeitigen ukrainischen Regierung geschrieben hat”. Letzteres ist eine höchst fragwürdige Interpretation des Posts des Täters vom 22. Februar, in dem es lediglich hieß: “Die Behörden, die es nicht geschafft haben, den Frieden in der Ukraine wiederherzustellen und den Donbas zu reintegrieren, müssen verschwinden.”

Eine Woche später gab der SBU bekannt, dass er die Arbeiterfront der Ukraine in Odessa, eine Ende 2019 gegründete marxistische Organisation, “neutralisiert” habe und beschuldigte die Gruppe, “von den Besatzern koordiniert und finanziert” zu werden. Der SBU lieferte zwar keine Beweise für diesen Vorwurf, nannte aber als subversive Aktivitäten der Gruppe den Druck von “anti-ukrainischem Material”, den Versuch, “die verbotene kommunistische Symbolik mit Aufrufen zur Wiederbelebung der Sowjetunion zu verbreiten” und die Planung von “Massenkundgebungen”.

Die Zeitungen, die die Vorwürfe des SBU abdruckten, fügten hinzu, dass die Gruppe auch “antikapitalistische Beiträge” verfasst habe. Sie verwiesen auf einen Beitrag, der in der zweiten Kriegswoche veröffentlicht wurde und in dem beklagt wurde, dass der Krieg die Oligarchen und politischen Eliten der Ukraine rehabilitiert und gleichzeitig reaktionäre Extremisten gestärkt habe und dass dies ohne die “fleißigen Bemühungen des in- und ausländischen Großkapitals” nicht geschehen wäre. Die Organisation teilte Jacobin mit, dass das in Odessa inhaftierte Mitglied freigelassen wurde und dass die Anschuldigungen, es gebe Verbindungen zum Kreml, ein “Mittel sind, um die Organisation zu diskreditieren”, das “vor dem Krieg eingesetzt wurde” und weithin für Spott sorgte, aber seit der Invasion noch wirksamer geworden ist.

Besonderes internationales Aufsehen erregte die Verhaftung und strafrechtliche Verfolgung der Kommunisten Michail Kononowitsch, Leiter des Jugendflügels der KPU, und seines Zwillingsbruders Aleksander. Die Brüder, die aus Weißrussland stammen und die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen, wurden vom SBU beschuldigt, sowohl für den russischen als auch für den weißrussischen Geheimdienst zu arbeiten und “pro-russische und pro-belarussische Ansichten” zu vertreten. Die Kononowitschs halten die Anschuldigungen für erfunden und politisch motiviert. In einer kürzlich abgegebenen Erklärung behaupteten sie, sie seien während ihrer siebenmonatigen Haft geschlagen und gefoltert worden und erklärten, “in der Ukraine bedeutet ‘Kommunist’ jetzt den Tod”. Vor dem Krieg hatten sie sich gegen Selenskyjs Vorstoß eingesetzt, den privaten Verkauf von ukrainischem Ackerland zuzulassen, und erregten mit einer Vielzahl von Ansichten Aufsehen, darunter das Eintreten für die Rechte russischsprachiger Menschen und gegen faschistische Bewegungen im Land.

Sie sind bei weitem nicht die einzigen Linken, die ins Visier geraten sind. Im März postete ein Telegram-Nachrichtenkanal zustimmend Bilder von der Verhaftung eines angeblichen “Saboteurs” in der Region Dnipropetrowsk. Die Person wurde als linker Aktivist Oleksandr Matyushenko identifiziert. In der Vergangenheit hat Matjuschenko behauptet, dass “nach dem Euromaidan der rechte Konsens die Ukraine vollständig beherrscht” und dass Regierung und rechte Opposition “in Antikommunismus und Fremdenfeindlichkeit miteinander konkurrieren”. Er kritisierte auch rechtsextreme Milizen wie das Asow-Regiment und die Oligarchen, die sie finanzieren. Eines der Fotos von seiner Verhaftung zeigt eine Männerhand, die über einem blutverschmierten Matyushenko schwebt und das von den Nazis inspirierte Asow-Emblem hält.

Matjuschenkos Frau erzählte später der deutschen linken Zeitung Junge Welt, dass SBU-Mitglieder ihre Wohnung betreten und durchsucht und Computer und andere Gegenstände beschlagnahmt hätten, während ein anderer Mann in Militäruniform – der mit dem Asow-Emblem – ihr ins Gesicht gespuckt, ihr mit einem Messer die Haare geschnitten und ihren Mann stundenlang geschlagen habe. Später seien die beiden in das SBU-Hauptquartier gebracht worden, wo die Beamten sie verhörten und drohten, ihnen die Ohren abzuschneiden.

Der Charkiwer Aktivist Spartak Golowatschew, ein Kritiker der ukrainischen Regierung, der zuvor wegen seiner Teilnahme an den Anti-Maidan-Protesten in der Region festgenommen worden war, wurde Berichten zufolge im März ebenfalls verhaftet, als er humanitäre Hilfe an die Bewohner der Region lieferte. In seinem letzten Facebook-Post hieß es lediglich, dass Leute in ukrainischer Uniform bewaffnet die Tür aufbrechen”. Auf Wiedersehen”.

Dieser Beitrag erinnert an den letzten Post des in Odessa ansässigen Zeitungsredakteurs Yuriy Tkachev (“Sie sind wegen mir gekommen. Es war schön zu reden”), bevor er im März vom SBU verhaftet wurde. Als prominenter Blogger, der in der Vergangenheit für die Verbreitung “prorussischer Narrative” angegriffen wurde – wie die Unterstützung der Anti-Maidan-Demonstranten 2014 in Odessa und die Untersuchung der rechtsextremen Verwicklung in einen tödlichen Brand 2014, bei dem Dutzende von ihnen getötet wurden – wurde Tkatschow zunächst des “Hochverrats” beschuldigt, weil er angeblich “Kampfpropaganda im Interesse der russischen Besatzer” produziert und sensible militärische Informationen weitergegeben habe. Doch die Beweise, die diesen Vorwurf angeblich stützen, sind bestenfalls dürftig: Screenshots zeigen, wie Tkachev Mitglieder seines Telegram-Kanals um Informationen darüber bittet, welche Art von Kämpfen, wenn überhaupt, dort stattfanden, wo sie sich befanden.

“‘Die Ukrainer haben Angst, ihre Meinung zu äußern – wahrscheinlich mehr als zu Zeiten der UdSSR, an die ich mich als damaliger Dissident erinnere.’“

Nach der Durchsuchung seiner Wohnung behauptete der SBU, Sprengstoff gefunden zu haben. Sowohl Tkatschow als auch seine Frau wiesen diese Behauptung vehement zurück und erklärten, der Sprengstoff sei wahrscheinlich platziert worden. Tkatschow hat vor Gericht unter anderem in Frage gestellt, warum er Sprengstoff in einem Wäschekorb aufbewahrt, in dem er laut SBU gefunden wurde. Die Staatsanwälte verwiesen auch auf eine Reihe von Gegenständen mit sowjetischen Symbolen, die sie in der Wohnung des Paares fanden.

“Die Repression hat zweifelsohne eine Atmosphäre der Angst in der Gesellschaft geschaffen”, sagt Chemerys. “Die Ukrainer haben Angst, ihre Meinung zu äußern – wahrscheinlich mehr als zu Zeiten der UdSSR, an die ich mich als damaliger Dissident erinnere.”

“Alle ukrainischen Journalisten und Blogger, die nicht Zelenskys Version der ‘Wahrheit’ verbreiten wollten, mussten entweder den Mund halten (freiwillig oder unter Zwang) oder, wenn möglich, auswandern”, sagt Baysha.

Ein solcher Journalist ist Vasyl Muravitsky, der in Finnland Asyl gefunden hat, da seine Verfolgung – die bereits vor dem Krieg begann – in Abwesenheit fortgesetzt wurde. Muravitsky wurde unter anderem wegen Hochverrats und Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine angeklagt, obwohl die konkreten Vorwürfe des SBU, der Presse und anderer lauten, dass er “anti-ukrainische” Inhalte verbreitete und auf Anweisung Moskaus arbeitete.

Sein Fall wurde weithin kritisiert. Amnesty bezeichnete ihn als “unbegründet” und erklärte ihn zu einem Gefangenen aus Gewissensgründen, während der Vorsitzende der Nationalen Journalistengewerkschaft der Ukraine erklärte, die Behörden hätten keine Beweise vorgelegt. Reporter ohne Grenzen argumentierte, die Details des Falles “deuten darauf hin, dass er vor allem wegen seiner Arbeit für russische Staatsmedien verhaftet wurde”.

“Viele Journalisten zensieren sich jetzt selbst”, sagt Guz, der argumentiert, dass die Presse nicht nur militärische Informationen, sondern auch allgemeine Kritik an der Regierung geheim hält. “Die Gefahr besteht darin, dass wir, wenn wir zu den Problemen schweigen, die Möglichkeiten zur Lösung der Probleme ausschalten.”

Eine Reihe von schwarzen Listen

Dieses harte Durchgreifen wurde durch die Verbreitung privater schwarzer Listen mit angeblichen Verrätern unterstützt. Eine der berüchtigtsten ist Myrotvorets oder “Peacemaker”, die 2014 von dem Beamten des Innenministeriums und ehemaligen Parlamentsabgeordneten Anton Geraschtschenko gegründet wurde und der der UN-Hochkommissar für Menschenrechte vor sechs Jahren empfahl, die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden zu überprüfen. Bereits 2015 wurden ein Journalist und ein ehemaliger Abgeordneter, die beide an der “Anti-Maidan”-Bewegung teilgenommen hatten, wenige Tage nach der Veröffentlichung ihrer persönlichen Daten auf der Website vor ihren Häusern erschossen, wobei eine nationalistische Gruppe die Schuld auf sich nahm.

Im Laufe der Jahre wuchs die Liste der Namen auf über 130.000 an und umfasste jeden, von NRO-Aktivisten, ausländischen Politikern und prorussischen Separatisten bis hin zu orthodoxen Priestern, westlichen Berühmtheiten und sogar Kreml-Kritikern – jeden, der in den Augen der Nationalisten des Landes die “falsche” Position vertrat. An einer Stelle wurden die mehr als zweihundert Menschen aufgeführt, die den Absturz eines russischen Passagierflugzeugs im Jahr 2019 auf dem Weg zur illegal annektierten Krim überlebt haben.

Diese Namen werden von einem geheimen Gremium unbekannter Administratoren hinzugefügt, und die Verwendung der schwarzen Liste als Ressource für die Strafverfolgung – zusammen mit der Beteiligung eines ehemaligen SBU-Offiziers und der Auflistung des CIA-Hauptquartiers in Langley, Virginia, als Adresse – hat zu vielen Spekulationen geführt.

Am berüchtigtsten ist die Seite wohl dafür, dass sie mehr als fünftausend Journalisten und andere Personen, die 2016 eine Presseakkreditierung für die Arbeit in den Separatistengebieten beantragt hatten, als “terroristische Kollaborateure” bezeichnet und mit Drohungen gegen sie und ihre Familien belegt hat. Trotzdem wurde Geraschtschenko später unter Zelensky ausgerechnet zum Leiter der Abteilung für Journalistensicherheit im Innenministerium ernannt. Seit der Invasion ist er zu einer prominenten ukrainischen Stimme im Westen geworden.

Während die Skandale von Myrotvorets sein Ansehen geschmälert haben, ist mit Chesno (“Ehrlich”), einer prominenten NRO, die sich ursprünglich auf faire Wahlen und eine gute Regierung konzentrierte und eine führende Rolle bei der Euromaidan-Revolution gespielt hatte, eine liberale Alternative entstanden. Am 17. März kündigte sie an, dass sie ein “Register der Verräter” einrichten werde, das sich auf Politiker, Richter, Medienvertreter und Strafverfolgungsbeamte konzentriert.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts waren 1.118 Namen aufgeführt, von denen viele ein ebenso zweifelhaftes Vorstrafenregister haben wie einige der vom SBU ins Visier genommenen Personen. Chemerys (ein “Propagandist linker Ansichten”) ist unter ihnen. Zu seinen angeblichen Verbrechen gehören die “Verurteilung des Kampfes gegen Kollaborateure”, das Betreiben eines Telegrammkanals, “in dem der Marxismus gerechtfertigt wurde”, die Forderung nach Auflösung des rechtsextremen Asow-Regiments und das Eintreten für die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen.

Chesno ermöglicht es Ukrainern, “potenzielle Verräter” über ein Webformular anonym zu beschuldigen und Beweise vorzulegen (wobei sie auch die Möglichkeit haben, keine vorzulegen). Mit dem Vorwurf, dass “Verrat zu einer Familienangelegenheit geworden ist”, hat es die Ukrainer aufgefordert, Familienmitglieder von beschuldigten Verrätern zu melden, und hat den “Guerilla-Ruhm” der erfolgreichen Ermordung angeblicher Kollaborateure in Gebieten wie Cherson, die vom ukrainischen Militär zurückerobert wurden, gefördert und gelobt.

Kollaboration im Auge des Betrachters

Doch die Grenze zwischen einem Kollaborateur und jemandem, der zu überleben versucht, kann unter fremder Besatzung sehr unscharf werden. Auf die Frage, welche Möglichkeiten Ukrainer in den besetzten Gebieten angesichts der neuen Anti-Kollaborationsgesetze hätten, erklärte Petrovets, sie sollten entweder Beweise dafür sammeln, dass sie zur Zusammenarbeit mit den russischen Streitkräften gezwungen wurden – ein “gefährlicher” Akt, wie er einräumte – oder sich für die “beste Option” entscheiden und fliehen, was, wie er einräumte, “nicht jeder tun kann”.

“Die Grenze zwischen einem Kollaborateur und jemandem, der zu überleben versucht, kann unter fremder Besatzung sehr unscharf werden”.

Tatsächlich geriet ein Rabbiner aus Cherson, der im Einklang mit seinem religiösen Glauben an Ort und Stelle blieb, als die russischen Streitkräfte einmarschierten, um die Einwohner weiterhin mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen, später unter den Verdacht der Kollaboration, als die ukrainischen Streitkräfte die Stadt zurückeroberten. Dies war nur einer von mehreren ähnlichen Fällen, die von der New York Times dokumentiert wurden.

Feministische Aktivistinnen aus dem Süden und Südosten der Ukraine berichteten Jacobin von ähnlichen schwarzen Listen, die in den von Russland besetzten Städten erstellt wurden. (Die Namen der Aktivistinnen werden zum Schutz ihrer Identität nicht genannt).

“Es gibt keine klaren Regeln und Algorithmen dafür, wer auf diesen Listen stehen sollte und für welche Anschuldigungen”, sagt einer. “Viele dieser Listen werden auf eine emotionale Art und Weise erstellt. Dies geschieht in der Regel durch einen lokalen Beamten oder durch öffentliche Gruppen und soziale Medien.”

Es gibt zahlreiche Telegram-Kanäle, in denen Ukrainer der Kollaboration mit den Besatzungstruppen beschuldigt werden. Oft enthalten die Beiträge keine konkreten Anschuldigungen. Wenn doch, dann sind die meisten unbegründet und können in beunruhigende Richtungen führen. In einem Beitrag werden mehrere Frauen, von denen eine erst neunzehn Jahre alt ist, beschuldigt, “intime” Beziehungen zu den russischen Streitkräften zu unterhalten. Die Listen enthalten vollständige Namen, Fotos, Konten in sozialen Medien und sogar Telefonnummern und Adressen der Beschuldigten. Für den Kanal “Repression der Linken”, der viele solcher Fälle dokumentiert hat, waren diese Fälle ein unheilvolles Zeichen für das Abdriften des Landes in Richtung “Totalitarismus”.

Der Bürgermeister der südöstlichen Stadt Melitopol veröffentlichte eine Liste mit neunzig Personen, von denen die meisten Frauen waren, so die Aktivisten gegenüber Jacobin. Während einige Einwohner tatsächlich versuchten, den russischen Streitkräften zu helfen, seien viele der Beschuldigten “einfach nur beliebige Leute”, so einer der Aktivisten, wie z. B. Schulleiter und Verwaltungsangestellte.

Tatsächlich wurden bis Oktober letzten Jahres zwölf Kollaborationsverfahren gegen Lehrer in der Region Charkiw eingeleitet, die strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurden, weil sie weiterhin unter der russischen Besatzung arbeiteten und die russische Bildungspolitik umsetzten oder weil sie Positionen annahmen, die ihnen von den Invasionstruppen übertragen worden waren. Eine Telegrammliste ist voll mit Listen von Erziehern an Schulen und Kindergärten, die als angebliche Kollaborateure genannt werden. Ein “Junglehrer”, so der Vorwurf, “arbeitete mit den Orks als Schuldirektor” und zitiert einen Facebook-Post, in dem über eine bevorstehende medizinische Untersuchung informiert wird.

Es sind nicht nur Lehrer. Ein älterer Einwohner von Kupjansk, der während der russischen Besetzung der Stadt ein örtliches Fußballstadion leitete, wurde wegen “Unterstützung des Aggressorstaates” angeklagt und muss mit bis zu zwölf Jahren Gefängnis rechnen. Sein Verbrechen? Laut Polizei “organisierte und überwachte der Angreifer die Durchführung von Fußballspielen und -wettbewerben”, “stellte Mitarbeiter für die komplexe Instandhaltung der Einrichtung ein” und “organisierte Kultur- und Massenveranstaltungen mit Propagandaelementen”. Ein Bahnbeamter wurde ebenfalls des Verrats beschuldigt, weil er unter der Besatzung die Reparatur eines bei den Kämpfen beschädigten Bahnhofs beaufsichtigt hatte.

Ebenfalls wegen “kollaborativer Tätigkeit” angeklagt ist der von den russischen Streitkräften ernannte Leiter des Zentralkrankenhauses von Izyum (das während der Besatzung trotz Bombardierung und Granatenbeschuss weiter funktionierte und Menschenleben rettete), der die Bewohner einmal aufgefordert haben soll, mit den Besatzungstruppen zu kooperieren. In der offiziellen Strafanzeige gegen ihn wird als sein Vergehen angegeben, dass er “freiwillig eine Position im Zusammenhang mit der Wahrnehmung organisatorischer und administrativer Aufgaben … in der Besatzungsverwaltung des Aggressorstaates” einnahm.

“Für einige Ukrainer bedeutete ‘Kollaboration’ keine materielle Unterstützung der Invasionstruppen, sondern einfach nur, die falschen Ansichten zu vertreten.

Gleichzeitig kam es in den von Russland kontrollierten Gebieten der Ukraine zu einer Reihe von Morden an Beamten, die von den Besatzungstruppen eingesetzt worden waren. Dies geschah, nachdem Geraschtschenko im April erklärt hatte, dass ein “ukrainischer Mossad” (in Anlehnung an den israelischen Sicherheitsdienst) geschaffen worden sei, der “in den besetzten Gebieten arbeitet”, so dass “wenn Sie hören, dass jemand in den [besetzten Gebieten] plötzlich gestorben ist, dies die Arbeit unserer Spezialdienste ist”.

Autoritarismus eindämmen

Unterdessen wurde Selenskyjs drakonisches Mediengesetz nicht gegen die Einwände Europas, sondern auf dessen Drängen hin verabschiedet. Als es 2020 zum ersten Mal eingeführt wurde, geschah dies mit ausdrücklicher Unterstützung von EU-Gremien, und seine Verabschiedung war an den möglichen Beitritt der Ukraine zur Union gebunden. Obwohl das Gesetz schließlich unter einem Hagel von Kritik ins Stocken geriet – und obwohl es eindeutig gegen die Bestimmung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine über die “Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Land, insbesondere der Medienfreiheit” verstößt – forderten der Europarat und die EU-Delegation in der Ukraine damals seine sofortige Annahme. Der Europarat und die EU-Delegation in der Ukraine forderten damals die sofortige Verabschiedung des Gesetzes. Die EU-Delegation gab ebenfalls grünes Licht, als das Gesetz im vergangenen Jahr wieder aufgegriffen wurde, obwohl es von Pressefreiheitsgruppen in der Ukraine und in Europa verurteilt wurde.

Mit anderen Worten: Die amerikanischen und europäischen Steuerzahler machen sich unwissentlich mitschuldig an der Abkehr des Landes von demokratischen Freiheiten und liberalem Pluralismus. Aber das muss nicht so sein.

“Westliche Regierungen haben starken Einfluss auf die ukrainische Regierung und ihre Politik, da die Ukraine ein Klientenstaat der USA ist und während des Krieges mit Russland fast vollständig von westlicher Unterstützung abhängig wurde”, sagt Katchanovski. “Sie können die Regierung Selenskij zu einer Politik zwingen, die sich auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bezieht.”

In der Tat haben die Vereinigten Staaten und die EU jahrelang eine Kombination aus finanzieller Hilfe, künftiger EU-Mitgliedschaft und politischem Druck eingesetzt, um die ukrainische Führung zu verschiedenen Reformen zu bewegen. US-Analysten und Kommentatoren haben bereits vorgeschlagen, solche Hilfen zu nutzen, um die ukrainische Regierung an den Verhandlungstisch zu bringen, die Korruptionsbekämpfung voranzutreiben und gute Regierungsführung zu fördern. Warum sollte man dieser Liste nicht hinzufügen, das Land von der illiberalen, autoritären Richtung abzubringen, die es während des Krieges eingeschlagen hat?

“Das sollte genauso ernst genommen werden wie die Militärhilfe, denn es geht um die Verteidigung der demokratischen Institutionen”, sagt Guz. “Der Krieg macht die Regierung viel autoritärer, denn es ist ein Selbstverteidigungsinstinkt der Gesellschaft. Es ist genau die Aufgabe des Westens, der Ukraine dabei zu helfen, nicht auf das gleiche Niveau des Autoritarismus wie in Russland zu kommen.”

“Und der Westen reagiert nicht auf die Risiken, die heute bestehen”, fügt er hinzu.

Aber das kann nicht passieren, wenn die westliche Öffentlichkeit sich der autoritären Entwicklung des Landes gar nicht bewusst ist. Dafür zu sorgen, dass sie sich dessen bewusst ist, ist die Aufgabe der Presse, deren unkritische Darstellung von Zelensky ukrainische Menschenrechtsaktivisten verärgert hat.

“Westliche Medien haben ihren Lesern und Zuschauern keine aussagekräftigen Berichte über die Geschehnisse präsentiert”, sagt Baysha. “Westliche Journalisten nehmen Selenskyjs Worte überwiegend für bare Münze.”

In der Zwischenzeit spricht sich Chemerys weiterhin gegen den Autoritarismus in der Ukraine aus, trotz einer Leukämiediagnose, die ihn monatelang ins Krankenhaus brachte. Obwohl die zunehmende Repression die ukrainischen Linken in den Untergrund getrieben hat, ist er sich sicher, dass linke Bewegungen letztendlich stärker als zuvor zurückkehren werden, sagt er,Unterdessen wurde Selenskyjs drakonisches Mediengesetz nicht gegen die Einwände Europas, sondern auf dessen Drängen hin verabschiedet. Als es 2020 zum ersten Mal eingeführt wurde, geschah dies mit ausdrücklicher Unterstützung von EU-Gremien, und seine Verabschiedung war an den möglichen Beitritt der Ukraine zur Union gebunden. Obwohl das Gesetz schließlich unter einem Hagel von Kritik ins Stocken geriet – und obwohl es eindeutig gegen die Bestimmung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine über die “Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Land, insbesondere der Medienfreiheit” verstößt – forderten der Europarat und die EU-Delegation in der Ukraine damals seine sofortige Annahme. Der Europarat und die EU-Delegation in der Ukraine forderten damals die sofortige Verabschiedung des Gesetzes. Die EU-Delegation gab ebenfalls grünes Licht, als das Gesetz im vergangenen Jahr wieder aufgegriffen wurde, obwohl es von Pressefreiheitsgruppen in der Ukraine und in Europa verurteilt wurde.

Mit anderen Worten: Die amerikanischen und europäischen Steuerzahler machen sich unwissentlich mitschuldig an der Abkehr des Landes von demokratischen Freiheiten und liberalem Pluralismus. Aber das muss nicht so sein.

“Westliche Regierungen haben starken Einfluss auf die ukrainische Regierung und ihre Politik, da die Ukraine ein Klientenstaat der USA ist und während des Krieges mit Russland fast vollständig von westlicher Unterstützung abhängig wurde”, sagt Katchanovski. “Sie können die Regierung Selenskij zu einer Politik zwingen, die sich auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bezieht.”

In der Tat haben die Vereinigten Staaten und die EU jahrelang eine Kombination aus finanzieller Hilfe, künftiger EU-Mitgliedschaft und politischem Druck eingesetzt, um die ukrainische Führung zu verschiedenen Reformen zu bewegen. US-Analysten und Kommentatoren haben bereits vorgeschlagen, solche Hilfen zu nutzen, um die ukrainische Regierung an den Verhandlungstisch zu bringen, die Korruptionsbekämpfung voranzutreiben und gute Regierungsführung zu fördern. Warum sollte man dieser Liste nicht hinzufügen, das Land von der illiberalen, autoritären Richtung abzubringen, die es während des Krieges eingeschlagen hat?

“Das sollte genauso ernst genommen werden wie die Militärhilfe, denn es geht um die Verteidigung der demokratischen Institutionen”, sagt Guz. “Der Krieg macht die Regierung viel autoritärer, denn es ist ein Selbstverteidigungsinstinkt der Gesellschaft. Es ist genau die Aufgabe des Westens, der Ukraine dabei zu helfen, nicht auf das gleiche Niveau des Autoritarismus wie in Russland zu kommen.”

“Und der Westen reagiert nicht auf die Risiken, die heute bestehen”, fügt er hinzu.

Aber das kann nicht geschehen, wenn die westliche Öffentlichkeit den autoritären Kurs des Landes gar nicht erst wahrnimmt. Dafür zu sorgen, ist die Aufgabe der Presse, deren unkritische Darstellung von Selenskyj ukrainische Menschenrechtsaktivisten verärgert hat.

“Westliche Medien haben ihren Lesern und Zuschauern keine aussagekräftigen Berichte über die Geschehnisse präsentiert”, sagt Baysha. “Westliche Journalisten nehmen Selenskyjs Worte überwiegend für bare Münze.”

In der Zwischenzeit spricht sich Chemerys weiterhin gegen den Autoritarismus in der Ukraine aus, trotz einer Leukämiediagnose, die ihn monatelang ins Krankenhaus brachte. Obwohl die zunehmende Repression die ukrainischen Linken in den Untergrund getrieben hat, ist er sich sicher, dass linke Bewegungen letztendlich stärker als zuvor zurückkehren werden, da sie in seinen Augen die einzigen Bewegungen sind, die der Ukraine ein besseres Nachkriegsmodell bieten können.

Für seine Bemühungen wird er weiterhin angefeindet. Nachdem die ukrainische Zentralbank im Dezember eine umstrittene Anordnung zurückgezogen hatte, wonach die Banken die finanziellen Aktivitäten der auf der schwarzen Liste von Myrotverts aufgeführten Personen überprüfen sollten, bot die in Wien ansässige Raiffeisenbank an, dies stattdessen freiwillig zu tun – unter Verwendung der liberalen, von den USA finanzierten Liste von Chesno. Zu allem Überfluss wurde Chemerys bald aufgefordert, die Gutschrift von Geldern auf sein Konto zu erklären. Er veröffentlichte eine Erklärung, in der er die Vorstellung zurückwies, dass marxistische Ansichten einer besonderen Rechtfertigung bedürfen, und verurteilte “Subventionsfresser wie Chesno, zusammen mit den Kiewer Behörden und der extremen Rechten” dafür, die Ukraine “in ein Land zu verwandeln, in dem jeder nur so denken, sprechen und beten soll, wie sie und ihre westlichen Herren es wollen”, schrieb er in einer Erklärung. “Der Marxismus braucht keine Rechtfertigung.” Übersetzt mit Deepl.com

