Details zum „Deal des Jahrhunderts“ Maan-News

. Mai 2019 : 7. Mai 2019 Die Hauptpunkte des erwarteten Nahost-Friedensplans der Vereinigten Staaten, des so genannten „Deal of the Century“, wurden am Dienstag von einer hebräisch-sprachigen Nachrichtenagentur bekannt gegeben.

Die israelische Hayom-Nachrichtenagentur veröffentlichte die Hauptpunkte des „Deal of the Century“ aus einem durchgesickerten Dokument, das vom israelischen Außenministerium verbreitet wurde. Nachfolgend sind die wichtigsten Punkte des von der Regierung der Vereinigten Staaten vorgeschlagenen Abkommens aufgeführt:

1. Vereinbarung

Zwischen Israel, einem Vermittler und der Hamas wird ein dreiseitiges Abkommen unterzeichnet, und es wird ein palästinensischer Staat gegründet, der als „das neue Palästina“ bezeichnet wird, das auf Judäa, Samaria und Gaza errichtet wird, mit Ausnahme der Siedlungen.

2. Evakuierung von Land

Die Siedlungsblöcke, wie sie heute sind, bleiben in den Händen Israels und werden durch einige wenige Siedlungen ergänzt. Die Flächen der Blöcke werden entsprechend der Fläche der isolierten Siedlungen wachsen, die ihnen hinzugefügt werden.

3. Jerusalem

Wird nicht geteilt und geteilt von Israel und dem neuen Palästina und wird die Hauptstadt von Israel und dem neuen Palästina sein, die arabischen Bewohner werden die Bürger des neuen Palästina sein. Die Gemeinde Jerusalem wird für alle Gebiete Jerusalems verantwortlich sein, mit Ausnahme der Bildung, die von der neuen palästinensischen Regierung abgewickelt wird, und die neue palästinensische Behörde wird der Gemeinde Jerusalem kommunale Steuern und Wasser zahlen.

Juden wird es nicht erlaubt sein, arabische Häuser zu kaufen, und Arabern wird es nicht erlaubt sein, jüdische Häuser zu kaufen. Es werden keine zusätzlichen Gebiete an Jerusalem angegliedert.

Die Heiligen Stätten werden so bleiben, wie sie heute sind.

4. Gaza

Ägypten wird neues Land an Palästina verpachten, um einen Flughafen für die Errichtung von Fabriken und Handel sowie für die Landwirtschaft mit Ausnahme von Wohnraum zu errichten. Die Größe der Gebiete und der Preis werden zwischen den Parteien durch die Vermittlung der unterstützenden Länder festgelegt (eine Erklärung für die Länder, die die Fortsetzung der Straße unterstützen).

5. Die unterstützenden Länder

Die Länder, die die Umsetzung dieses Abkommens finanziell unterstützen werden, sind: die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und die ölproduzierenden Golfstaaten.

Die unterstützenden Länder werden über einen Zeitraum von fünf Jahren ein Budget von 30 Milliarden Dollar für nationale Projekte im neuen Palästina bereitstellen. (Die Kosten für die Evakuierung der isolierten Siedlungen und ihre Lage in den Siedlungsblöcken werden für Israel gelten).

6. Die Aufteilung zwischen den unterstützenden Ländern

A. USA 20 %.

B. EU 10%IG

C. Die ölproduzierenden Golfstaaten – 70% – werden nach ihrer Ölproduktion aufgeteilt.

D. Der größte Teil der Belastung für die Erdöl produzierenden Länder liegt darin, dass sie die Hauptbegünstigten dieses Abkommens sein werden.

7. Armee

Das neue Palästina müsste keine Armee aufstellen. Die einzige Waffe wären leichte Waffen, die von der Polizei gehalten werden. Zwischen Israel und dem neuen Palästina wird ein Verteidigungsabkommen unterzeichnet, in dem Israel das neue Palästina vor allen äußeren Angriffen schützt und das neue Palästina Israel für diesen Schutz bezahlen wird. Die Kosten für diese Zahlung werden in Verhandlungen zwischen den Parteien, die von den unterstützenden Ländern vermittelt werden, getragen.

8. Zeitpläne und Ausführungsphasen – Nach der Unterzeichnung des Vertrages:

A. Die Hamas wird alle ihre Waffen abgeben, einschließlich der persönlichen Waffen der Ägypter.

B. Die Mitglieder der Hamas, einschließlich der Führer, werden bis zur Bildung der Regierung weiterhin Gehälter von den unterstützenden Ländern erhalten.

C. Alle Grenzen des Streifens werden für den Transport von Gütern und Arbeitern nach Israel und Ägypten offen sein, wie sie es heute mit Judäa und Samaria und auf dem Seeweg sind.

D. Innerhalb eines Jahres werden demokratische Wahlen abgehalten und eine Regierung für das neue Palästina gewählt. Jeder palästinensische Bürger wird sich zur Wahl stellen können.

E. Gefangene – Ein Jahr nach den Wahlen und der Bildung der Regierung werden die Gefangenen schrittweise für drei Jahre freigelassen.

F. Innerhalb von fünf Jahren werden ein Seehafen und ein Flughafen im neuen Palästina entstehen, und bis dahin werden der Flughafen in Israel und die Seehäfen in Israel genutzt.

G. Die Grenzen zwischen dem neuen Palästina und Israel werden für den Verkehr von Bürgern und Waren offen sein, wie es bei befreundeten Ländern der Fall ist.

H. Eine Autobahn wird eine Brücke etwa 30 Meter über die Erdoberfläche zwischen Gaza und Judäa und Samaria überbrücken, die Autobahn wird ein chinesisches Unternehmen gründen, die Finanzierung der Autobahn – Brücke kommt von dort: China 50%, Japan 10%, Südkorea 10%, Australien 10%, Kanada 10%, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union 10%.

9. Das Jordantal

A. Das Jordantal wird in den Händen Israels bleiben, wie es heute ist.

B. Die Route 90 wird zu einer vierspurigen Mautstraße.

drittens. Israel wird eine Ausschreibung für den Straßenausbau durchführen.

D. Wird es zwei Übergänge vom neuen Palästina nach Jordanien geben, diese Übergänge werden unter der Kontrolle des neuen Palästina stehen.

10. Haftung



A. Wenn die Hamas und Abbas gegen dieses Abkommen sind, werden die USA ihre gesamte finanzielle Unterstützung für die Palästinenser einstellen und sicherstellen, dass kein Land der Welt ihnen Geld überweist.

B. Wenn Abbas den Bedingungen dieses Abkommens zustimmt und die Hamas oder der islamische Dschihad nicht zustimmen wird, werden die Führer der Hamas und des islamischen Dschihad zur Rechenschaft gezogen, und in einer weiteren Runde der Gewalt zwischen Israel und der Hamas werden die USA Israel unterstützen, um der Hamas und den Führern des islamischen Dschihad persönlich zu schaden, dass eine Gruppe von einigen Dutzend das Leben von Millionen von Menschen bestimmen wird).

C. Wenn Israel diesem Abkommen widerspricht, wird die wirtschaftliche Unterstützung für Israel eingestellt. Übersetzt mit DeepL.com

