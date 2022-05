Deutsch-palästinensische Akademikerin im Zentrum einer Verleumdungskampagne erringt entscheidenden juristischen Sieg Von Dania Akkad

Anna-Esther- Younes mutiger Kampf geht weiter.

Younes’ Fall, so ihre Anwälte, ist nur ein Beispiel für die repressive Atmosphäre, die in den letzten Jahren in Deutschland gegenüber Unterstützern der Palästinenser herrschte, insbesondere seit der Verabschiedung einer Bundestagsresolution im Jahr 2019, die die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne (BDS) verurteilt.

Younes wurde von einer Antirassismus-Podiumsdiskussion 2019 ausgeladen, nachdem die Organisatoren das geheime Dossier erhalten hatten (YouTube/European Legal Support Center)

Von Dania Akkad

17. Mai 2022



Ein deutsches Gericht hat eine staatlich finanzierte Einrichtung angewiesen, alle Daten freizugeben, die sie über eine deutsch-palästinensische Wissenschaftlerin gesammelt hat, die von einem Vortrag im Jahr 2019 ausgeladen wurde, nachdem ein geheimes Dossier über sie an die Organisatoren weitergegeben worden war.

Die Entscheidung wurde von den Unterstützern von Anna-Esther Younes begrüßt, die sagen, dass die Sammlung und Zusammenstellung ihrer Daten einer Überwachung gleichkam, und dass ihr Fall der erste Schritt ist, um herauszufinden, ob andere ihre eigenen Dateien haben.

Auch der Verein für eine demokratische Kultur in Berlin (VDK) wurde aufgefordert, Younes mitzuteilen, warum ihre Daten verarbeitet und an wen sie weitergegeben wurden, so das Urteil des Berliner Landgerichts vom 6. Mai.

Wir werden unseren Fall von hier aus weiterverfolgen und in die nächste Instanz gehen. Es ist noch nicht vorbei”.

– Anna-Esther Younes

Der VDK beaufsichtigt zwei Projekte – RIAS Berlin und MBR -, die das Dokument, in dem Younes als Antisemitin und Sympathisantin von Terroristen dargestellt wird, zusammengestellt und an den Vorsitzenden der deutschen Partei Die Linke in Berlin weitergegeben haben.

Kurz darauf wurde Younes mitgeteilt, dass ihre Teilnahme an einer von der Partei Die Linke organisierten Diskussion über Strategien gegen Rechtsextremismus nicht mehr erwünscht sei.

Younes, die seit zwei Jahren versucht, Antworten auf das Dossier zu erhalten, sagte Middle East Eye, es sei “eine Schande”, dass sie eine Klage einreichen musste, um ihre Rechte anerkannt zu bekommen.

“Wenigstens wurde es jetzt vom Gericht bestätigt”, sagte sie in einer Erklärung. “Aber ich möchte noch einmal betonen, dass der RIAS/MBR mir mein Recht auf Information mehr als zwei Jahre lang verweigert hat – insgesamt 26 Monate.”

Nach der Gerichtsentscheidung haben RIAS Berlin und MBR ihr Zugang zu dem Dossier gewährt, von dem sie und ihre Anwälte bereits wussten, dass es existiert, aber sie betonte, dass es sich nur um einen Teil der Daten handelt, die sie über sie haben.

“Das bedeutet, dass wir unseren Fall von hier aus weiterverfolgen und auf die nächste Ebene bringen werden. Es ist noch nicht vorbei. Wir versuchen hier einen Präzedenzfall zu schaffen für etwas, das schon viel zu lange andauert.”

Der VDK hat auf die Bitte des MEE um eine Stellungnahme nicht reagiert.

Neben dem Gerichtsurteil hat auch die Berliner Datenschutzbehörde den VDK wegen der Art und Weise, wie MBR und RIAS Berlin Younes’ Daten verarbeitet haben, abgemahnt und wird voraussichtlich noch diesen Monat eine endgültige Entscheidung über das Verhalten der Organisation treffen.

Kein Einzelfall

Younes’ Fall, so ihre Anwälte, ist nur ein Beispiel für die repressive Atmosphäre, die in den letzten Jahren in Deutschland gegenüber Unterstützern der Palästinenser herrschte, insbesondere seit der Verabschiedung einer Bundestagsresolution im Jahr 2019, die die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne (BDS) verurteilt.

Es besteht der Verdacht, dass dieselben Projekte Dossiers über andere Palästina-Unterstützer angelegt haben, darunter mindestens vier, die ihre Daten ebenfalls bei RIAS Berlin und MBR angefordert haben.

Seit dem Gerichtsurteil haben RIAS Berlin und MBR nach Angaben ihrer Anwälte offengelegt, dass sie Daten über Younes’ Positionen zu Israel und der BDS-Bewegung gesammelt haben.

Sie glauben, dass die Organisationen sich darauf konzentrierten, weil sie die Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) verwendeten, ein umstrittener Maßstab, von dem Kritiker sagen, dass er Judentum und Zionismus in einen Topf wirft und dadurch die Kritik an Israel einschränkt.

Das Urteil, so Giovanni Fassina, der Direktor des in Amsterdam ansässigen European Legal Support Center (ELSC), das Younes bei ihrer Klage unterstützt, ist also nur ein Anfang.

“Dies ist ein wichtiger Sieg, weil Organisationen, die die IHRA-Definition für die Überwachung von Palästinenserrechtsverteidigern verwenden, verpflichtet werden, Zugang zu den Informationen zu gewähren, die sie über Einzelpersonen sammeln”, sagte Fassina.

“Wir glauben, dass dies kein Einzelfall ist und dass es in Deutschland ein strukturelles Problem bei der Erstellung von Profilen von Palästinensern und Palästinenserrechtsverteidigern gibt. Dagegen wollen wir vor Gericht vorgehen, denn das hat das gefährliche Potenzial, eine abschreckende Wirkung zu entfalten und die Teilnahme von Demokraten an der öffentlichen Debatte einzuschränken.”

Younes und ihre Anwälte reichten die Zivilklage letzten Monat ein, nachdem sie fast zwei Jahre darauf gewartet hatten, dass die Berliner Datenschutzbehörde eine Beschwerde bearbeitet, die sie im Mai 2020 gegen MBR und RIAS Berlin eingereicht hatte.

Als MEE letzten Monat die Berliner Datenschutzbehörde um eine Erklärung bat, warum Younes’ Fall noch nicht bearbeitet wurde, sagte ein Sprecher am 19. April, dass die Organisation aufgrund der Covid-Pandemie und der hohen Arbeitsbelastung nicht in der Lage sei, alle Fälle innerhalb der vorgesehenen Zeit zu bearbeiten.

In einem Schreiben an Younes vom 26. April teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit, dass seine Beschwerde “aufgrund eines Versehens der Behörde” nicht bearbeitet worden sei.

In einem Schreiben vom 26. April an Younes teilte die Berliner Datenschutzbehörde mit, dass seine Beschwerde “aufgrund eines Versehens der Behörde” nicht bearbeitet worden sei.

MEE hat die Berliner Datenschutzbehörde gebeten, zu klären, was “Büroversehen” bedeutet, hatte aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Younes und ihr Anwalt sagen, dass sie planen, bei der nächsten Gerichtsanhörung, die noch nicht anberaumt wurde, Schadensersatz von RIAS Berlin und MBR zu fordern, weil sie über zwei Jahre lang keinen Zugang zu ihren Daten hatte. Übersetzt mit Deepl.com

