Bild: Jennifer W. stands in between her lawyers Ali Aydin and Seda Basay-Yildiz at the first day of her trial at the Oberlandesgericht courthouse on April 9, 2019 in Munich, Germany [Sebastian Widmann/Getty Images]

German-Turkish lawyer gets prize for ‘civil courage’ A German-Turkish lawyer, who represented families of the Turkish victims killed by the NSU, a neo-Nazi terror group, was awarded the “Ludwig Beck Award for Civil Courage” on Friday, reports Anadolu Agency. Seda Basay-Yildiz, a prominent lawyer at Frankfurt Bar Association, received the award from the mayor of Wiesbaden, the state capital of Hesse, Germany.

Deutsch-türkische Anwältin erhält Preis für ‘Zivilcourage’

4. Juli 2021

Eine deutsch-türkische Anwältin, die Familien der vom NSU, einer Neonazi-Terrorgruppe, getöteten türkischen Opfer vertrat, wurde am Freitag mit dem “Ludwig-Beck-Preis für Zivilcourage” ausgezeichnet, berichtet die Agentur Anadolu.

Seda Basay-Yildiz, eine prominente Anwältin der Rechtsanwaltskammer Frankfurt, erhielt die Auszeichnung vom Oberbürgermeister der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden.

Bei der Entgegennahme des Preises betonte Basay-Yildiz die im ersten Artikel des deutschen Grundgesetzes verankerte “Menschenwürde” und fragte: “Was sollen wir tun, wenn diese Bedrohung vom Staat ausgeht? Wenn die ständigen Drohungen und Angriffe anhalten, wer wird dann unsere Ehre schützen?”

“Wir müssen mehr miteinander reden. Das ist der einzige Weg, um Vertrauen zu schaffen”, fügte sie hinzu.

Basay-Yildiz sagte zuvor, dass sie seit August 2018 Morddrohungen von Neonazis erhalten hat.

Im März, sagte sie, dass sie und ihre Familie weiterhin Todesdrohungen erhalten, obwohl sie nach den ersten ernsthaften Drohungen in ein neues Haus zog.

Sie erzählte deutschen Zeitungen, dass sie einen Brief mit der Unterschrift “NSU 2.0” erhielt, eine Anspielung auf den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU), der zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen tötete, darunter acht türkische und einen griechischen Einwanderer sowie einen Polizeibeamten.

Mehrere Polizeibeamte in Frankfurt wurden 2019 nach ersten Ermittlungen des hessischen Innenministeriums suspendiert, aber die Morddrohungen mit der Signatur “NSU 2.0” gingen seitdem weiter, fügte sie hinzu.

Ein Verdächtiger wurde im Mai im Zusammenhang mit dem Drohbrief festgenommen, wobei noch nicht bekannt ist, wie er an die Adressdaten von Yildiz gelangt ist. Übersetzt mit Deepl.com

