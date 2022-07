Warum hört man in der deutschen medialen Öffentlichkeit so wenig über diese Forderung von immerhin 70 Abgeordneten des Deutschen Bundestags? Wo bleibt der Einsatz für die Freilassung von Julian Assange von der sonst so vorlauten AA Außenministerin Annalena Baerbock?

Bild: Matt Dunham/APpicture alliance

Deutsche Abgeordnete fordern die Freilassung von Julian Assange

Von Ben Knight / DW News



9. Juli 2022

Mehr als 70 Bundestagsabgeordnete aus vier Parteien haben US-Präsident Joe Biden und die britische Regierung aufgefordert, die drohende Abschiebung des Wikileaks-Gründers Julian Assange von Großbritannien in die USA wegen Spionage zu stoppen.

“Journalisten dürfen nirgendwo auf der Welt für ihre Arbeit verfolgt oder bestraft werden”, schreiben die Bundestagsabgeordneten in einem offenen Brief. “Im Interesse der Pressefreiheit sowie aus humanitären Gründen angesichts seines schlechten Gesundheitszustandes muss Julian Assange unverzüglich freigelassen werden.”

Assange ist seit April 2019 in Großbritannien inhaftiert, nachdem die Regierung Ecuadors, die ihn sieben Jahre lang in ihrer Londoner Botschaft beherbergt hatte, ihm das politische Asyl entzogen hatte.

Ein anschließendes Gerichtsverfahren und eine Gerichtsverhandlung endeten am 17. Juni, als die britische Innenministerin Priti Patel dem Auslieferungsantrag der USA stattgab. Die Anwälte von Assange legen derzeit Berufung gegen die Entscheidung der Ministerin ein.

“Eine freie Presse ist einer der grundlegenden Bestandteile jeder Demokratie”, schreiben die Bundestagsabgeordneten. “Wir sind sehr besorgt über die abschreckende Wirkung, die eine Auslieferung und Verurteilung von Assange auf die Pressefreiheit und den investigativen Journalismus weltweit haben könnte.”

Mitglieder aller drei deutschen Regierungsparteien haben den Brief unterzeichnet – die Mitte-Links-Sozialdemokraten (SPD), die Grünen und die neoliberalen Freien Demokraten (FDP) – sowie mehrere Vertreter der oppositionellen sozialistischen Linkspartei. Nicht unterzeichnet wurde der Brief von Mitgliedern der oppositionellen konservativen Christdemokraten (CDU) oder den Rechtspopulisten der Alternative für Deutschland (AfD).

In einer Erklärung gegenüber der DW sagte einer der Unterzeichner, der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD, Frank Schwabe: “Die Situation ist ganz klar. Julian Assange gehört nicht in ein Gefängnis, und schon gar nicht in ein Land, in dem ihm eine drakonische Strafe droht. … Für mich ist das eine Frage der Glaubwürdigkeit unseres wichtigen gegenseitigen Verständnisses von Menschenrechten.”

Christian Mihr, Leiter des deutschen Zweigs von Reporter ohne Grenzen, sagte, er hoffe, dass die deutsche Regierung die Botschaft der Parlamentarier aufnehme. “Ich hoffe, dass die Regierung es anerkennt … wenn gewählte Vertreter ein so starkes Signal senden, und dass sie es ernst nehmen und sich klar gegenüber Joe Biden positionieren”, sagte er der DW.

Vorwürfe gegen Assange

Sollte er unter dem Espionage Act schuldig gesprochen werden, drohen Assange in den Vereinigten Staaten 175 Jahre Gefängnis. Über die Plattform Wikileaks war Assange maßgeblich an der Verbreitung von Beweisen für angebliche Kriegsverbrechen des US-Militärs im Irak- und Afghanistan-Krieg beteiligt. Wikileaks veröffentlichte auch vertrauliche E-Mails der Demokratischen Partei während des US-Wahlkampfs 2016.

Die schwedische Staatsanwaltschaft erließ 2010 einen Haftbefehl gegen Assange wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung, doch die Ermittlungen wurden schließlich eingestellt, als die Verjährungsfrist ablief, während er in der ecuadorianischen Botschaft blieb.

Im Jahr 2019 besuchte der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, Assange im Belmarsh-Gefängnis in London und kam zu dem Schluss, dass seine Behandlung durch die britische, US-amerikanische und ecuadorianische Regierung psychologischer Folter gleichkommt.

Die DW hat das deutsche Außenministerium um eine Stellungnahme gebeten. Bislang hat die deutsche Regierung die Position vertreten, dass sie keinen Grund hat, die Integrität des britischen Auslieferungsverfahrens anzuzweifeln.

Der Petitionsausschuss des Bundestages hat eine Petition gegen die “psychologische Folter” von Assange angenommen, teilte die Linksfraktion am Mittwoch in Berlin mit. Linkspolitiker sehen in dem Votum des Ausschusses eine Aufforderung an die Bundesregierung, sich für die Freilassung von Assange einzusetzen.

Die Grünen-Abgeordnete Corinna Rueffer begrüßte das Vorgehen der deutschen Gesetzgeber auf Twitter als Akt zur Stärkung der Pressefreiheit. Übersetzt mit Deepl.com

