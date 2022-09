Ich danke meinem Freund Ali Abunimah sehr dafür, dass er mir seinen neuen Artikel zusandte, der gerade für deutsche Leser meiner Hochblauen Seite sehr interessant sein dürfte. Den wir in deutschen Medien nicht zu lesen bekommen werden. Er ist von besonderer Aktualität, nachdem heutigen mehr als skandalösen Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Lapid, der hier in gewohnter Manier, keine kritischen kritische Fragen fürchten musste, seine Lügen und Forderungen ungehindert verbreiten konnte.



Evelyn Hecht-Galinski



Der israelische Ministerpräsident Yair Lapid, rechts, mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am 12. September am Ort der Wannseekonferenz von 1942 in Berlin, auf der hochrangige Mitarbeiter von Scholz’ Vorgänger Adolf Hitler die systematische Ermordung der Juden planten. Hannibal Hanschke ZUMAPRESSE

Deutsche Juden erheben Anklage gegen israelische Führer wegen Kriegsverbrechen

Von Ali Abunimah



12. September 2022

Eine jüdische Gruppe in Deutschland (Jüdische Stimme) hat Strafanzeige gegen den israelischen Premierminister Yair Lapid und Verteidigungsminister Benny Gantz wegen der von ihnen angeordneten Bombardierung des Gazastreifens in diesem Sommer erstattet.

Bei dem israelischen Überraschungsangriff vom 5. bis 8. August starben rund 50 Palästinenser, darunter 17 Kinder. Mindestens 360 Menschen wurden verletzt.

“Es handelte sich um einen angeblichen Präventivschlag, der ohne eine konkrete Bedrohung durchgeführt wurde”, erklärte die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten am Sonntag.

“In der Öffentlichkeit wurde dieser exzessive Angriff weitgehend als Selbstverteidigung gegen den palästinensischen Islamischen Dschihad dargestellt, der in Wirklichkeit nur als Reaktion auf den israelischen Beschuss Raketen abfeuerte”, fügte die Gruppe hinzu. “Aber selbst im umgekehrten Fall gäbe es keine Rechtfertigung für ein solches Ausmaß an zivilem Leid und Zerstörung”.

“Israel verfügt dank internationaler – auch deutscher – Komplizenschaft über modernste Waffentechnik und ist selbstverständlich in der Lage, präzise Angriffe durchzuführen”, so die Jüdische Stimme.

“Wenn so viele Opfer unter der Zivilbevölkerung in Kauf genommen werden, um einige wenige Kämpfer auszuschalten, kommt es am Ende zu gezielten Massakern.”

Bevorzugte “Gemäßigte”

Mit der Strafanzeige gegen Lapid und Gantz vor dem deutschen Bundesgerichtshof will die Gruppe “Konsequenzen für die beiden Männer, die für dieses Leid vor allem verantwortlich sind”.

In der Strafanzeige, die The Electronic Intifada in Kopie vorliegt, werden die beiden Männer wegen ihrer Rolle bei dem Angriff auf den Gazastreifen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen angeklagt.

Die Anklagen fielen zeitlich mit einem zweitägigen Besuch Lapids in Deutschland zusammen, der den Waffenhandel zwischen Berlin und Tel Aviv fördern sollte.

Der Besuch gab auch Bundeskanzler Olaf Scholz die Gelegenheit, Lapid bei den bevorstehenden Wahlen in Israel zu unterstützen.

Lapid, dessen brutale antipalästinensische Politik nicht von der des Oppositionsführers und ehemaligen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu unterscheiden ist, wird dennoch von europäischen Staats- und Regierungschefs bevorzugt und in westlichen Medien oft fälschlicherweise als “zentristisch” und “gemäßigt” dargestellt.

Auf der Flucht vor der Justiz

Was Gantz betrifft, so ist dies nicht der erste Versuch, ihn vor ein europäisches oder internationales Gericht zu stellen.

Der israelische Verteidigungsminister ist ein wahrscheinliches Ziel der laufenden Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs, auch wenn sich dieser Prozess unter dem neuen Chefankläger Karim Khan auf ein Schneckentempo verlangsamt zu haben scheint – wenn er überhaupt vorankommt.

Khan scheint mehr darauf bedacht zu sein, die westlichen Zahlmeister des IStGH zu besänftigen, die versuchen, das Tribunal in eine politische Waffe in ihrem geopolitischen Krieg gegen Russland zu verwandeln, statt in ein Forum für Opfer, die keine andere Möglichkeit haben, unparteiische Gerechtigkeit zu suchen.

Seit 2018 verklagt Ismail Ziada, ein palästinensisch-niederländischer Staatsbürger, Gantz in den Niederlanden wegen eines Bombenanschlags im Jahr 2014 in Gaza, bei dem Ziadas Mutter, drei Brüder, eine Schwägerin und ein 12-jähriger Neffe sowie eine siebte Person, die die Familie besuchte, getötet wurden.

Die Richter haben Ziadas Suche nach Gerechtigkeit bisher mit der Begründung blockiert, dass ausländische Beamte vor niederländischen Gerichten nicht zivilrechtlich verklagt werden können. Gegen diesen Fall wurde Berufung eingelegt.

Gantz, der zum Zeitpunkt des Angriffs 2014 Armeechef war, prahlte später im Wahlkampf, er habe den Gazastreifen in die “Steinzeit” zurückgebombt.

Aber selbst europäische Länder, die die universelle Gerichtsbarkeit für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkennen, haben sich verbogen, um angeklagte israelische Kriegsverbrecher zu schützen.

Im Jahr 2002 stoppten belgische Gerichte einen Versuch, Ariel Sharon wegen der Massaker von Sabra und Schatila an palästinensischen Flüchtlingen vor Gericht zu stellen, die er als Verteidigungsminister während der israelischen Invasion des Libanon vor 40 Jahren beaufsichtigte.

Im folgenden Jahr, nur wenige Monate nach der illegalen, von den USA angeführten Invasion im Irak, hob Belgien unter starkem amerikanischem Druck sein Gesetz über die universelle Gerichtsbarkeit auf und schützte damit amerikanische, britische, israelische und andere westliche Führer vor Bemühungen, sie für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Andere israelische Führer, die in Kriegsverbrechen verwickelt sind, darunter General Doron Almog und die frühere Außenministerin Tzipi Livni, sind mit offensichtlicher Komplizenschaft der europäischen Regierungen wiederholt der Strafverfolgung entgangen.

Während sie sich regelmäßig der Verhaftung entzog, wurde Livni 2020 in Deutschland sogar mit einem “Friedenspreis” ausgezeichnet.

Leider sind die Aussichten, dass der Gerechtigkeit in dem Land Genüge getan wird, dessen Regierung während des Zweiten Weltkriegs Millionen von Juden ermordet hat, gering.

Staatsanwälte in Deutschland – wo ehemalige Mitglieder von Hitlers Nazipartei bis in die 1970er Jahre das Justizministerium dominierten – haben deutlich gemacht, dass sie mit der Ermordung von Palästinensern und sogar deutschen Bürgern durch Israel einverstanden sind.

Trotz eines deutschen Gesetzes, das sie dazu verpflichtet, haben sich Bundesstaatsanwälte geweigert, eine Untersuchung der israelischen Ermordung von Ibrahim Kilani, einem deutschen Staatsbürger, zusammen mit seiner Frau und seinen in Deutschland geborenen Kindern im Juli 2014 einzuleiten.

Deutschlands verdrehte und zutiefst heuchlerische politische Kultur betrachtet die bedingungslose Unterstützung von Israels Verbrechen gegen das palästinensische Volk und den Raub seines Landes als eine Form der “Sühne” für den Holocaust, als ob Israel – das damals noch nicht existierte – und nicht die europäischen Juden die Opfer Hitlers wären.

Für frühere und heutige Nazis ist das Lob und die Unterstützung Israels eine Art Freifahrtschein, der als Schutzschild gegen jegliche Anschuldigungen wegen antijüdischer Bigotterie verwendet werden kann.

Die Palästinenser sind die metaphorischen und realen Sündenböcke für die Opfer.

Der staatliche Rundfunksender Deutsche Welle beispielsweise hat palästinensische und andere arabische Journalisten entlassen, obwohl deutsche Gerichte kürzlich zwei dieser Entlassungen rückgängig gemacht haben.

Die Journalisten wurden aufgrund falscher Anschuldigungen des Antisemitismus entlassen, weil sie sich kritisch über Israel geäußert hatten.

Nichtsdestotrotz hat die Deutsche Welle im Einklang mit der in Deutschland durchgesetzten ideologischen Strenge in diesem Monat einen neuen Verhaltenskodex verabschiedet, der es für alle Mitarbeiter zur Pflicht macht, das “Existenzrecht” Israels zu unterstützen.

Die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten ist jedoch entschlossen, diesen perversen Status quo in Frage zu stellen.

“Als jüdische Organisation treten wir für die universellen Menschenrechte ein”, erklärte die Gruppe. “Wie viele jüdische Organisationen weltweit bestehen wir darauf, dass Israel weder Juden vertritt noch in unserem Namen spricht. Israel muss wie jeder andere Staat für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.” Übersetzt mit Deepl.com

Die Jüdische Stimme stellt Strafanzeige gegen Yair Lapid und Benny Gantz wegen Kriegsverbrechen

Die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V. erstattet Strafanzeige gegen den israelischen Premierminister Yair Lapid und den Verteidigungsminister Benny Gantz wegen Kriegsverbrechen

Wir, die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, erstatten Strafanzeige gegen den israelischen Premierminister Yair Lapid und den Verteidigungsminister Benny Gantz für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im August dieses Jahres unter ihrer Führung im Gazastreifen begangen wurden. Bei der „Operation Breaking Dawn“ wurde Gaza vom 5. bis zum 8. August intensiv bombardiert; dabei handelte es sich um einen vermeintlichen Präventivschlag, der ohne konkrete Bedrohung erfolgte. Während Lapid behauptete, sein Volk verteidigt zu haben, kündigte Gantz an, es würde „falls nötig auch in Zukunft weitere Präventivschläge geben“, ob die Gefahr von Khan Younis (in Gaza) oder Teheran ausginge – ein Zeichen dafür, dass die israelische Führung angesichts der westlichen Atomverhandlungen mit dem Iran durch das Töten palästinensischer Kinder Stärke zeigen wollte.

Unter den 38 mehrheitlich zivilen Opfern waren 18 Kinder und vier Frauen. Manche von ihnen starben sofort, andere erlagen Tage später ihren Verletzungen. Von den 360 Verletzten waren nahezu zwei Drittel zweifellos Zivilisten: 151 Kinder, 58 Frauen und 19 ältere Menschen. Dabei handelt es sich bei Bombenangriffen meistens um Verletzungen, die das Leben für immer beeinträchtigen.

In der Öffentlichkeit wurde dieser exzessive Angriff größtenteils als Selbstverteidigung gegen den Palästinensischen Islamischen Dschihad dargestellt, der in Wahrheit erst als Reaktion auf die israelische Bombardierung Raketen abgefeuert hat. Aber auch im umgekehrten Fall gäbe es keinerlei Rechtfertigung für ein solches Ausmaß an zivilem Leid und Zerstörung. Israel verfügt dank internationaler – auch deutscher – Komplizenschaft über modernste Waffentechnologie und ist selbstverständlich in der Lage, präzise Angriffe durchzuführen. Wenn so viele zivile Opfer in Kauf genommen werden, um wenige Kämpfer zu eliminieren, handelt es sich im Endeffekt um vorsätzliche Massaker. Wie Michelle Bachelet, Hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, betont hat:

Es ist verboten, einen Angriff zu starten, bei dem zu erwarten ist, dass zufällig Zivilisten getötet oder verletzt werden oder zivile Objekte beschädigt werden, und zwar in einer Weise, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten und direkten militärischen Vorteil steht.

Wir fordern Konsequenzen für die beiden Männer, die dieses Leid vor allen anderen zu verantworten haben. Benny Gantz war schon 2014 als Generalstabschef in hohem Maße für die noch viel größeren Verwüstungen verantwortlich, die unter dem Namen „Operation Protective Edge“ ca. 1500 zivile Opfer (500 davon Kinder) in Gaza forderten. Im nächsten Wahlkampf prahlte er damit, Gaza „ins Mittelalter zurückgebombt“ zu haben. Alle Kriegsverbrecher sollten auf gleiche Weise behandelt werden, auch israelische. Wie es im jüngsten Bericht von Amnesty International zum Thema Apartheid heißt:

Alle Staaten können die universelle Gerichtsbarkeit über alle Personen ausüben, die im begründeten Verdacht stehen, das Verbrechen der Apartheid begangen zu haben. Diejenigen Staaten, die Vertragsparteien der Anti-Apartheid-Konvention sind, haben sogar die Verpflichtung, dies zu tun und die für das Verbrechen verantwortlichen Personen zu verfolgen, vor Gericht zu stellen und zu bestrafen. Dies bedeutet, dass die Staaten sofortige, wirksame und unparteiische strafrechtliche Ermittlungen durchführen müssen, wenn ihnen begründete Beweise dafür vorliegen, dass eine Person in ihrem Hoheitsgebiet oder unter ihrer Kontrolle im begründeten Verdacht steht, strafrechtlich verantwortlich zu sein, oder sie müssen Verdächtige an eine andere Gerichtsbarkeit ausliefern, die dies tun will.

Als jüdische Organisation stehen wir für universelle Menschenrechte. Wie viele jüdische Organisationen weltweit bestehen wir darauf, dass Israel weder Juden vertritt noch in unserem Namen spricht. Israel muss wie jeder andere Staat für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.

Der Vorstand, 11. September 2022

Rückfragen: mail@juedische-stimme.de

