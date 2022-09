Deutsches Gericht entscheidet, dass die Entlassung der palästinensischen Ex-DW-Journalistin rechtswidrig ist Von Linah Alsaafin

Warum erfahren wir darüber nichts in unseren deutschen Medien, obwohl diese Nachricht und den Erfolg, die für die grundgesetzlich garantierte Pressefreiheit fundamental ist?

Ein Shitstorm über “unsere” Medien wäre die richtige Antwort! Evelyn Hecht-Galinski

A German court has ruled that the dismissal of Palestinian-Jordanian journalist Farah Maraqa by the German state-owned broadcaster Deutsche Welle (DW) on charges of anti-Semitism was ‘legally unjustified’.