Deutschland fordert lebenslange Haft für ehemaligen syrischen Offizier

Warum nicht zuerst einmal einen “Präzedenzfall” für israelische Folterpolitiker und Militärs schaffen, einem Staat dessen Besatzung und Apartheid Deutschland aktiv unterstützt. Menschenrechte gelten doch für alle Staaten und speziell für eine “einzige Demokratie” im Nahen Osten, deren Existenzrecht und Staatsräson in Deutschland oberstes Gebot ist. Warum fühlen sich westlich-christliche Gerichte besonders berufen und werden aktiv ,wenn es um muslimische oder schwarze Politiker geht!



German prosecutors yesterday demanded life imprisonment for a former officer in the Syrian regime’s intelligence service for “committing crimes against humanity. Anwar Raslan, 58, faces charges of supervising the killing of 58 people and torturing 4,000 others in Al-Khatib Detention Centre, located in the Syrian capital city of Damascus, during the period between 29 April 2011 and 7 September 2012.