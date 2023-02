SCOTT RITTER: Germany Risks Forgetting Its History In deciding to supply Leopard battle tanks to Ukraine, Olaf Scholtz breaks the self-imposed constraints on the military’s role in German foreign policy that had been in place since the end of WWII. By Scott Ritter Special to Consortium News Two days before Holocaust Remembrance Day last



NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, links, mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin, 18. Januar 2021. (NATO, Flickr)

Mit der Entscheidung, Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, durchbricht Olaf Scholz die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs selbst auferlegten Beschränkungen der Rolle des Militärs in der deutschen Außenpolitik.

Deutschland läuft Gefahr, seine Geschichte zu vergessen



Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

31. Januar 2023

Zwei Tage vor dem Holocaust-Gedenktag vergangene Woche kündigte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz unter starkem Druck aus Washington und kriegsbefürwortenden Mitgliedern seiner eigenen Regierung an, dass Deutschland 14 Kampfpanzer des Typs Leopard 2A6 in die Ukraine schicken werde.

Auf Medienanfragen im Deutschen Bundestag erklärte Scholz:

“Es ist richtig, dass wir in enger Abstimmung mit unseren internationalen Partnern die Ukraine unterstützen – finanziell, mit humanitärer Hilfe, aber auch mit Waffenlieferungen. Jetzt können wir sagen, dass wir und Großbritannien in Europa die meisten Waffen für die Ukraine zur Verfügung gestellt haben. Deutschland wird immer an vorderster Front stehen, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht.”

Zwei Tage später, auf ihrer eigenen Pressekonferenz, antwortete die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa:

“Wir alle erinnern uns, was deutsche Panzer sind. Das sind Maschinen, die zu einem Symbol wurden, nicht nur des Todes… nicht nur einer tödlichen Ideologie. Sie wurden zu einem Symbol für Menschenfeindlichkeit, für eine globale existenzielle Bedrohung des Planeten.

Wenn man über den Nationalsozialismus und den Faschismus aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs liest, denke ich, dass diese SS-Uniformen und diese deutschen Panzer und diese Symbole des Dritten Reiches zu einem globalen Symbol für den Sturz der Menschheit in den Abgrund des Hasses, des Grauens und des Massakers geworden sind.”

Sacharova hatte noch mehr zu sagen:

“Es waren genau die deutschen Panzer, die zu dem Symbol – dem Anti-Symbol, würde ich sagen – wurden, das für immer im Gedächtnis der ganzen Menschheit bleiben wird. Jetzt werden diese deutschen Panzer wieder auf unserem Land stehen. … Was erwartet Berlin also? Dass diese gepanzerten Fahrzeuge, mit all ihren Symbolen damals und heute, durch unsere Dörfer und Siedlungen fahren? Wir erinnern uns an das Ende dieser Zeiten. Erinnert sich Berlin?”

Der Morgenthau-Plan

Henry Morgenthau, Jr., Mitte, mit FDR in Poughkeepsie, NY, 6. November 1944. (FDR Presidential Library & Museum/Wikimedia Commoms)

Nach den schrecklichen Gräueltaten, die Nazi-Deutschland der Welt angetan hatte, waren viele der Meinung, dass Deutschland kein moralisches Recht mehr auf Existenz hatte.

Der Finanzminister von Präsident Franklin D. Roosevelt, Henry Morgenthau, Jr., war einer dieser Menschen. Im Jahr 1944 verkündete er einen Plan, der später als “Morgenthau-Plan” bekannt wurde und die Entmilitarisierung und Zerstückelung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg vorsah.

“Es sollte das Ziel der alliierten Streitkräfte sein”, schrieb Morgenthau, “die vollständige Entmilitarisierung Deutschlands in der kürzest möglichen Zeit nach der Kapitulation zu erreichen. Das bedeutet die vollständige Entwaffnung der deutschen Armee und des deutschen Volkes (einschließlich der Beseitigung oder Zerstörung allen Kriegsmaterials), die totale Zerstörung der gesamten deutschen Rüstungsindustrie und die Beseitigung oder Zerstörung anderer Schlüsselindustrien, die für die militärische Stärke grundlegend sind.”

Morgenthau hob das Ruhrgebiet als besonders wichtig hervor. “Hier liegt das Herz der deutschen Industriekraft, der Kessel der Kriege”, schrieb er. “Dieses Gebiet sollte nicht nur von allen gegenwärtig bestehenden Industrien befreit, sondern so geschwächt und kontrolliert werden, dass es in absehbarer Zeit kein Industriegebiet werden kann.”

Morgenthau zielte nicht nur auf die industriellen Fähigkeiten ab, sondern auch auf das menschliche Potenzial, um diese zu erhalten. “Allen Menschen in dem Gebiet sollte zu verstehen gegeben werden, dass dieses Gebiet nicht wieder zu einem Industriegebiet werden darf. Dementsprechend sollten alle Menschen und ihre Familien in dem Gebiet, die über besondere Fähigkeiten oder eine technische Ausbildung verfügen, ermutigt werden, das Gebiet dauerhaft zu verlassen, und sie sollten so weit wie möglich verstreut werden”, sagte er.

Neues Sicherheitsmodell

Leopard 2A4-Panzer in Singapur, 2010. (CABAL, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Diese Geschichte scheint Armin Papperger, dem Vorstandsvorsitzenden der Rheinmetall AG, dem Hersteller des Leopard 2-Panzers, entgangen zu sein. Der Hauptsitz der Rheinmetall AG befindet sich in Düsseldorf, der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, dem Epizentrum des Ruhrgebiets, auf das der Morgenthau-Plan abzielte. Papperger und sein Rüstungskonzern sind die Profiteure der Zeitenwende-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz, die am 27. Februar 2022 – drei Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine – mit großem Tamtam verkündet wurde.

In dieser Rede wandte sich Scholz von den deutschen Erfahrungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs ab, in denen der ungezügelte deutsche Militarismus in Zusammenarbeit mit der deutschen Industrie massive militärische Kapazitäten aufgebaut hatte, die dann mit einer aggressiven deutschen Außenpolitik verbunden wurden, die zu einem globalen Konflikt führte.

Scholz verkündete nun die militärische Abschreckung als nationales Sicherheitsmodell für Deutschland, einschließlich einer massiven Erhöhung der Verteidigungsausgaben, die die Gewinnspannen von Unternehmen wie Pappergers Rheinmetall AG drastisch erhöhen würden.

Rheinmetall-Zentrale in Düsseldorf, Deutschland. (Dacse, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Papperger zufolge war Scholz’ Zeitenwende in der Tat ein Wendepunkt für Deutschland, der es vielen Deutschen ermöglichte, die selbst auferlegten Beschränkungen für die Rolle des deutschen Militärs in der deutschen Außenpolitik zu überwinden, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestanden hatten.

“Früher wurden wir beschimpft und manchmal bedroht”, sagte Papperger einem Reporter. “Heute sagen und schreiben mir die Leute: ‘Gott sei Dank, dass es Sie gibt.'”

Papperger zeigt sich unentschuldigt über die Rolle, die er und sein Unternehmen bei der Entsendung deutscher Panzer in die Ukraine gespielt haben. “Ich denke darüber nach, was Waffen anrichten können”, sagte er. “Aber ich denke auch darüber nach, was passieren kann, wenn man keine Waffen hat. Das sieht man ja gerade in der Ukraine.”

Scholz, Papperger und ihresgleichen täten gut daran, sich ein Beispiel am ehemaligen deutschen Bundeskanzler Willie Brandt zu nehmen.

Gedenktafel in Warschau, die an den “Warschauer Kniefall” von Willie Brandt erinnert. (Szczebrzeszynski, gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Am 7. Dezember 1970 reiste Brandt nach Polen, wo er 25 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen Vertrag über den gegenseitigen Gewaltverzicht und die Anerkennung der Nachkriegsgrenzen des Landes unterzeichnen wollte.

Im Bewusstsein der moralischen Verantwortung, die er gegenüber der Geschichte Deutschlands mit den Polen trug, legte er am Denkmal für die Helden des Ghettos in Warschau einen Kranz nieder. Doch Brandt verneigte sich nicht einfach nur, sondern kniete nieder, was heute als “Warschauer Kniefall” bekannt ist, und verharrte dort für mehr als eine Minute.

Aus der symbolischen Handlung des “Warschauer Kniefalls” entwickelte sich das, was als Ostpolitik bekannt wurde, der Prozess der Normalisierung der Beziehungen und der Öffnung zwischen Westdeutschland und “dem Osten” – Russland und den Nationen und Gebieten, die in ihrer Gesamtheit die Hauptopfer der gesetzlosen Angriffskriege Nazi-Deutschlands darstellten.

Elemente der Ostpolitik finden sich in der Politik der langjährigen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die 16 Jahre lang an der Spitze der deutschen Regierung stand und schließlich 2021 nach den Wahlen zurücktrat, bei denen ihre Partei, die Christlich-Demokratische Union, von einer Koalition unter Führung des Sozialdemokraten Scholz und der Grünen-Chefin Annalena Baerbock besiegt wurde.

Merkel, die fließend Russisch spricht, warb offen für eine Politik, die auf die Förderung des Handels mit Russland ausgerichtet ist, und wies darauf hin, dass Deutschland angesichts seiner Größe den großen Nachbarn im Osten nicht einfach ignorieren könne.

Merkels Verrat

Doch Merkels Russlandpolitik hatte auch eine dunkle Seite, die sich in Form von Betrug und Verrat sowohl an Brandts Ostpolitik als auch an Russlands scheinbar aufrichtiger Suche nach einer friedlichen Lösung für die Gewalt, die 2014 im Donbass ausgebrochen war, nachdem der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch durch einen prowestlichen Putsch abgesetzt und durch eine handverlesene, von ukrainischen Nationalisten dominierte Regierung ersetzt worden war, manifestierte.

“Das Minsker Abkommen von 2014”, räumte Merkel kürzlich gegenüber deutschen Medien ein und bezog sich dabei auf ein Waffenstillstandsabkommen, das sie gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, dem französischen Präsidenten Francois Hollande und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgehandelt hatte, “war ein Versuch, der Ukraine Zeit zu geben”, um stärker zu werden.

Merkels Eingeständnis wurde sowohl von Poroschenko als auch von Hollande geteilt, die beide zugeben, dass die Minsker Vereinbarungen kaum mehr als eine Täuschung waren, um der NATO Zeit zu verschaffen, ein ukrainisches Militär aufzubauen, das in der Lage ist, die von Russland unterstützten Kräfte im Donbass zu besiegen.

ct. 17, 2014: Der russische Präsident Wladimir Putin, links, im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, rechts, sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten François Hollande. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Vor diesem Hintergrund erscheint die Ankündigung des damaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014, dass “Deutschland bereit sein muss, sich früher, entschiedener und substanzieller in der Außen- und Sicherheitspolitik zu engagieren”, kaum mehr als die Ankündigung einer Politik, die Deutschland und Russland auf den Weg zum Krieg führen soll.

Die derzeitige deutsche Außenministerin Baerbock macht keinen Hehl mehr daraus, was die wahre Politik Deutschlands gegenüber Russland ist. In einer Grundsatzrede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg, Frankreich, erklärte Baerbock letzte Woche: “Wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.”

Baerbock wollte Recht, Demokratie und Menschenrechte als Antwort auf “Russlands mörderischen Angriff auf die Menschen in der Ukraine” verteidigen.

Baerbocks Ehrlichkeit steht jedoch im Widerspruch zur Politik ihrer eigenen Partei, der deutschen Grünen, die in ihrem Manifest 2021, das ihre Positionen am Vorabend der Bundestagswahl festlegt, ausdrücklich ein Verbot des “Exports von Waffen und Rüstungsgütern” in Kriegsgebiete fordert. “Deutschland sollte eine treibende Kraft bei der politischen Deeskalation von Konflikten sein”, heißt es in dem Manifest.

Die Heuchelei von Baerbock und den Grünen wird nur noch übertroffen von der Heuchelei von Scholz und vor ihm von Merkel, die beide den Weg des deutschen Militarismus und des außenpolitischen Aktivismus eingeschlagen haben – genau den politischen Kurs, der Deutschland in beiden Weltkriegen in die Katastrophe geführt hat.

Verlust der Eigenständigkeit

Es war diese politische Richtung, über die Sacharowa sprach, als sie die deutschen Staats- und Regierungschefs auf ihrer Pressekonferenz am Sonntag beschwor, “nicht die gleichen Fehler der deutschen Vorfahren zu begehen, für die das deutsche Volk einen hohen Preis gezahlt hat.”

Sacharova blickte in die Kamera und wandte sich an das deutsche Volk:

“Der Tag, an dem erlaubt wurde, dass Leopard-Panzer in die Ukraine geschickt werden, ist historisch, weil er das zementiert hat, worüber wir gesprochen haben, dass Deutschland seine Souveränität völlig verloren hat. Und Scholz hat gerade den Verlust der unabhängigen deutschen Außenpolitik für immer unterschrieben.”

Sacharova brauchte keine Hilfe, um ihren letzten Punkt zu bekräftigen – sie bekam alle Hilfe, die sie brauchte, von der US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland, die während ihrer Aussage vor dem US-Senat am Freitag gegenüber dem texanischen Senator Ted Cruz prahlte: “Wie Sie bin ich, und ich glaube, auch die Regierung, sehr erfreut zu wissen, dass Nord Stream 2 jetzt, wie Sie gerne sagen, ein Stück Metall auf dem Meeresgrund ist.”

Nord Stream 2 war ein wichtiger Teil der kritischen Energieinfrastruktur, der gemeinsam von deutschen und russischen Unternehmen für mehr als 12 Milliarden US-Dollar gebaut wurde, um jährlich etwa 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas von Russland nach Deutschland zu liefern. Am 26. September 2022 wurde die Nord Stream 2-Pipeline durch von Menschen verursachte Explosionen zerstört. Kein Land hat sich zu den Anschlägen bekannt, obwohl Russland die USA und Großbritannien beschuldigt. Nulands unverfrorene Äußerungen legen nahe, dass die Russen Recht haben könnten.

Nulands Kommentare kommen auf den Tag genau ein Jahr nach ihren ähnlichen Aussagen vor demselben Senatsausschuss. “Wir haben weiterhin eine starke, klare Kommunikation mit unseren deutschen Verbündeten”, sagte Nuland. “Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 auf die eine oder andere Weise nicht vorankommen.

Trotz extremer Zurückhaltung, der gleichen Zurückhaltung, die er gegenüber der Verschiffung der Leoparden zeigte, schaltete Scholz Nord Stream 2 im vergangenen Jahr ab, als es kurz vor der Eröffnung stand. Das war ein klares Bekenntnis zur Kapitulation der deutschen Souveränität vor den politischen Interessen der USA.

Schade für die deutsche Nation, die die Lehren aus ihrer Geschichte vergisst.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

