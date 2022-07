Die Sündenböcke

Germany puts artists, academics in its anti-Palestinian crosshairs In the span of just a few months, four high-profile Palestinians have been censored and attacked in Germany for their views after being accused by pro-Israel groups of antisemitism. On May 20, the Goethe-Institut, a German cultural nonprofit based in Hamburg and largely funded by the German government, disinvited Palestinian poet and activist Mohammed El-Kurd from participating in the “Beyond the Lone Offender” summit.

Bild: Activists hold a protest vigil in front of the Hackesche Höfe cinema for the opening of the ‘Seret International’ Israeli film festival, in Berlin, Germany, September 17, 2016. The activists held photos of families killed in Gaza and signs reading “culture can’t hide massacres” and “stop whitewashing war crimes.” (Anne Paq/Activestills)



Innerhalb weniger Monate wurden vier prominente Palästinenser in Deutschland wegen ihrer Ansichten zensiert und angegriffen, nachdem sie von pro-israelischen Gruppen des Antisemitismus beschuldigt worden waren.



Deutschland nimmt Künstler und Akademiker ins Fadenkreuz der Palästinenserfeindlichkeit

Von Hebh Jamal



3. Juli 2022

Am 20. Mai hat das Goethe-Institut, eine deutsche gemeinnützige Kultureinrichtung mit Sitz in Hamburg, die größtenteils von der deutschen Regierung finanziert wird, den palästinensischen Dichter und Aktivisten Mohammed El-Kurd von der Teilnahme am Gipfel “Beyond the Lone Offender” ausgeladen.

Der vom 23. bis 26. Juni geplante Gipfel sollte sich mit der Frage befassen, wie rechtsgerichtete Bewegungen international agieren. Das Institut war jedoch der Ansicht, dass El-Kurd kein “geeigneter Redner für dieses Forum” sei, da er in früheren Beiträgen in den sozialen Medien Israel kritisiert hatte, was das Institut “nicht akzeptabel” fand.

Der Vorfall ist die jüngste Episode in einer sich häufenden Reihe von Zensur und Schikanen gegen palästinensische Aktivisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Deutschland, die vor allem mit dem Vorwurf des Antisemitismus begründet werden.

Als die Organisatoren des Panels, Sinthujan Varatharajah und Moshtari Hilal, von der Absage der Einladung El-Kurds erfuhren, sagten sie ihren kuratorischen Beitrag über Twitter ab. “Unsere Absage ist eine Reaktion auf die Versuche des Goethe-Instituts, sich in unsere kuratorischen Entscheidungen einzumischen und dadurch ein Klima der antipalästinensischen Zensur zu erzwingen”, hieß es in der Erklärung. Varatharajah erklärte gegenüber +972, dass El-Kurd nicht nur von Anfang an auf der Rednerliste stand, sondern dass die Goethe-Organisatoren auch dabei halfen, El-Kurd ein Visum für Deutschland zu besorgen. Am 20. Mai teilte Goethe Varatharajah und Hilal jedoch mit, dass es “interne Diskussionen über Mohammed” gebe.

Muna El-Kurd (links) und ihr Bruder Mohammed nach ihrer Entlassung aus dem Polizeigewahrsam, 7. Juni 2021. (Oren Ziv)

Mohammed El-Kurd und seine Schwester Muna in Sheikh Jarrah, 7. Juni 2021. (Oren Ziv)

El-Kurd stammt aus dem besetzten Ostjerusalem und gehört zu einer der Familien im Stadtteil Sheikh Jarrah, deren Häuser unmittelbar von der Übernahme durch die Siedler bedroht sind. Im Laufe des letzten Jahres ist er als eines der Gesichter des palästinensischen Kampfes bekannt geworden, unter anderem durch seine Gedichte und als Reporter für The Nation. Dabei hat er unter anderem wegen seiner Verurteilung der israelischen Politik und des Zionismus heftige Kritik einstecken müssen.

El-Kurd reagierte nicht auf die Bitte von +972 um einen Kommentar.

Die Podiumsdiskussion von Hilal und Varatharajah sollte sich darauf konzentrieren, wie autoritäre Regime und rechtsgerichtete Gruppen Medien und andere damit verbundene Techniken zur Unterdrückung ihrer jeweiligen Gesellschaften einsetzen. Die Kuratoren waren der Meinung, dass El-Kurd viel zu diesem Thema beitragen konnte. “Mohammed war ein perfekter Kandidat”, sagte Varatharajah. “Er nutzt die Medien, um das gängige Narrativ geschickt zu unterlaufen, und wir wollten diese Parallelen während des Rundtischgesprächs diskutieren.”

“Was in Deutschland passiert, ist, dass bestimmte Leute nicht einmal einer Einladung würdig sind”, sagte Hilal gegenüber +972. “Wir wollten so tun, als lebten wir in einer Welt, in der es normal ist, jemanden wie Mohammed El-Kurd einzuladen – weil es so sein sollte. Unsere kuratorischen Entscheidungen basierten auf unseren eigenen Werten und Interessen, nicht darauf, was die Institutionen von uns erwarten.”

“Wir leben in einem Klima, in dem palästinensische Themen für alle unbequem und störend sind, so sehr, dass niemand sie einbeziehen will, um die damit verbundenen ‘Kopfschmerzen’ zu vermeiden”, sagte Varatharajah. “Wir haben uns geweigert, uns dieser politischen Dynamik zu beugen und dem politischen Druck nachzugeben, weshalb wir unsere Beiträge abgesagt haben.

Seit der Ausladung sagten jedoch viele Redner, darunter der prominente britisch-pakistanische Journalist Mohammed Hanif und der Autor der Berliner Zeitung Hanno Hauenstein, ihre Teilnahme an der Konferenz aus Solidarität mit El-Kurd ab. “Deutschland ist wahrscheinlich der einzige Kontext, der mir einfällt, in dem man in (vermeintlich) fortschrittlichen Kreisen immer wieder erklären muss, dass Antirassismus, der sich nicht um die Palästinenser kümmert, ein schlechter Witz ist”, schrieb Hauenstein auf Twitter. Hanif war noch direkter: “Anscheinend ist [El-]Kurd nicht respektvoll genug gegenüber Israel. Wie sagt man “Verpiss dich” auf Deutsch?”

Zu den weiteren Teilnehmern, die abgesagt haben, um ihre Unterstützung für El-Kurd zu zeigen, gehören die freischaffende Künstlerin Sarah Fartuun Heinze und der Wissenschaftler Thomas Spies sowie die amerikanische Schriftstellerin Ijeoma Oluo. Auch der türkisch-deutsche Rapper Apsilon, der auf der Konferenz auftreten sollte, hat seine Teilnahme abgesagt. “Die Absage von El-Kurd ist ein Symptom des rassistischen Diskurses, in dem jede Form von Kritik an der antiinternationalen imperialistischen Politik des israelischen Staates delegitimiert und als antisemitisch bezeichnet wird”, schrieb Apsilon in den sozialen Medien.

Jessica Kraatz Magri, eine Sprecherin des Goethe-Instituts, wies die Vorwürfe des antipalästinensischen Rassismus zurück.

“Es handelt sich hierbei eindeutig um eine Einzelfallentscheidung im Kontext der jeweiligen Veranstaltung”, so Magri gegenüber +972. “Das Goethe-Institut in Ramallah zum Beispiel ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für seine palästinensischen Partner und ein Ort der offenen und vorurteilsfreien Debatte über gesellschaftliche Fragen in der Region. Wir pflegen eine sehr kooperative Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort. Viele unserer Projekte zielen darauf ab, der Spaltung der palästinensischen Gesellschaft entgegenzuwirken.

Weltweit gibt es über 150 Goethe-Institute, die vom Auswärtigen Amt finanziert werden und die deutsche Kultur und Gesellschaft in der Welt bekannt machen. Obwohl die Organisation keiner politischen Partei angehört, rechtlich unabhängig ist und sogar eine Initiative unterzeichnet hat, die Deutschlands Anti-BDS-Resolution von 2019 kritisiert, sind Aktivisten skeptisch, was ihr Engagement für Inklusion angeht, insbesondere wenn es um Palästinenser geht.

“Es ist irgendwie ironisch, dass Goethe ein Dokument unterzeichnet hat, in dem die Anti-BDS-Bewegung kritisiert wird – was beweist, dass man sich dieser Dynamik bewusst ist – und sich trotzdem gegenüber einem der berühmtesten Palästinenser so verhält. Das ist der Stand der Dinge in Deutschland im Moment, nicht nur Goethe, jeder verhält sich auf diese rassistische, antipalästinensische Weise”, sagte Moshtari Hilal.

Palästinenser als Kollateralschaden behandeln

Die Absage von El-Kurds Einladung kam daher für diejenigen, die mit der Geschichte der Ausgrenzung palästinensischer Künstler, Wissenschaftler und Aktivisten in Deutschland vertraut sind, nicht überraschend. In den letzten Jahren ist der Raum für palästinensisches Engagement in Deutschland geschrumpft, und pro-palästinensische Äußerungen werden fast sofort als antisemitisch abgestempelt. Nach der Verabschiedung der Anti-BDS-Resolution im Deutschen Bundestag im Jahr 2019 begannen Bundesinstitutionen damit, alle Aktionen, die die Boykottbewegung unterstützen, als antisemitisch einzustufen. Dies hat es Universitäten, Landesregierungen und öffentlichen Einrichtungen ermöglicht, Palästinensern das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlung zu verweigern.

Eine dieser Akademikerinnen, Dr. Anna-Esther Younes, ist eine deutsche Palästinenserin, die Gegenstand zahlreicher Desinformationskampagnen war. Im November 2019 wurde Younes, eine Wissenschaftlerin der kritischen Rassentheorie, von der Partei Die Linke zu einer Podiumsdiskussion in Berlin eingeladen, um Strategien gegen den Rechtsextremismus in Deutschland zu diskutieren. Wochen später stellte sich heraus, dass RIAS Berlin, ein Zentrum für Antisemitismusforschung, und MBR, das Antisemitismus und die extreme Rechte in Deutschland beobachtet, sie überwacht und Informationen über sie gesammelt hatten, um sie als antijüdische Rassistin, Sexistin und Terroristensympathisantin darzustellen.

Anna-Esther Younes sitzt unter Nuray Koschowskys “Grenzen”, Berlin, 1. Juni 2022. (Nuray Koschowsky)

Der RIAS sammelte Younes’ persönliche Daten, ihre akademischen Veröffentlichungen über Israel-Palästina und Informationen über ihre angebliche Unterstützung der BDS-Bewegung und erstellte ein geheimes Dossier, das er an Katina Schubert, die Vorsitzende der Partei Die Linke in Berlin, schickte. Es dauerte nicht lange, bis die Partei die Einladung von Younes widerrief.

“Ich konnte nicht glauben, dass wir in diesem Land wieder geheime Akten haben”, sagte Younes gegenüber +972. “Nach zwei autoritären Regimen in einem Jahrhundert, die beide Mittel und Techniken zur Überwachung ihrer eigenen Bürger einsetzten und die Grenzen der erlaubten Rede kontrollierten – das ist beängstigend.”

Das European Legal Support Center, das Menschenrechts-NGOs und andere Gruppen und Einzelpersonen unterstützt, die sich für die Rechte der Palästinenser in Europa einsetzen, und das Younes vertritt, erklärte, dass sie beabsichtigen, RIAS und MBR zur Rechenschaft zu ziehen.

“Wir wollen Gerechtigkeit für Anna Younes und alle anderen Palästinenser und Stimmen, die sich für palästinensische Rechte in Deutschland einsetzen und von undemokratischen Akteuren wie RIAS Berlin und MBR überwacht werden, erreichen”, sagte Alice Garcia, Referentin für Interessenvertretung und Kommunikation bei ELSC. “Unser Ziel war es, Zugang zu allen Daten zu bekommen, die RIAS und MBR über Anna gesammelt haben, damit wir uns ein besseres Bild über das Ausmaß der Überwachung palästinensischer Rechteverteidiger durch diese Akteure machen können.

“Antipalästinensischer Rassismus scheint in Deutschland leider sehr verbreitet zu sein”, so Garcia weiter. “Wir haben bei vielen Vorfällen von Repression, die wir beobachtet haben, offensichtliche Manifestationen dieser Art von Rassismus gesehen, und es ist sehr besorgniserregend, dass in den meisten Fällen tatsächlich öffentliche Einrichtungen beteiligt sind.”

Ein Demonstrant hält ein Transparent während einer Demonstration vor der US-Botschaft gegen die Entscheidung von US-Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, Berlin, Deutschland, 8. Dezember 2017. (Anne Paq/Activestills)

Ein Demonstrant hält ein Transparent während einer Protestaktion vor der US-Botschaft gegen die Entscheidung von US-Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, Berlin, Deutschland, 8. Dezember 2017. (Anne Paq/Activestills)

Younes’ Fall ist kein Einzelfall. Im Jahr 2021 wurde der Wissenschaftler Kerem Schamberger gebeten, einen Beitrag zu einem Sammelband über BDS und Antisemitismus mit dem Titel “Frenemies – Antisemitism, Racism and their Critics” zu leisten, der im August 2022 im Verrichter Verlag erscheinen soll. Schamberger erklärte sich unter der Bedingung bereit zu schreiben, dass er seinen Beitrag zusammen mit dem deutschen palästinensischen Aktivisten Ramsy Kilani verfassen darf. Seinem Antrag wurde im Mai letzten Jahres stattgegeben, aber laut einer Aktualisierung, die Schamberger letzte Woche auf seiner Website vorlegte, wird ihr Artikel nun nicht mehr in der Anthologie erscheinen.

Laut Schamberger drohten andere Autoren, die ihre Artikel in dem Buch veröffentlichen wollten, damit, ihre Texte zurückzuziehen, sollten sie neben denen von Kilani und Schamberger erscheinen. Der Vorschlag der beiden, ihren Text vorab an alle Autoren zu schicken, wurde nicht aufgegriffen. Auf Druck der antipalästinensischen Autoren wurde daher der Beitrag von Schamberger und Kilani entfernt.

“Es geht nicht um den konkreten Inhalt des Beitrags, der einigen bekannt war”, schrieb Schamberger. “Es geht nur um die Namen Ramsy Kilani und Kerem Schamberger. Der Prozess bestätigt die zentrale These unseres Beitrags: Palästinensische Perspektiven sind von der deutschen öffentlichen Debatte strukturell ausgeschlossen oder haben gar keinen Zugang zu ihr.”

“Unter den mehr als 65 anderen Autoren eines Sammelbandes, der sich auch mit der israelisch-palästinensischen Frage befasst, ist kein einziger mit palästinensischem Hintergrund”, so Schamberger weiter, der sich um eine anderweitige Veröffentlichung des Textes bemühen wird.

Doch selbst wenn Palästinenser tatsächlich eingeladen und zur Teilnahme an diesen Veranstaltungen zugelassen werden, stoßen sie häufig auf Kritik und öffentliche Empörung.

Anfang Juni hielt der palästinensische Analyst und Wissenschaftler Tareq Baconi in Berlin einen Vortrag über den Zusammenhang zwischen der Bewaffnung des Antisemitismus und dem israelischen Kolonialismus im Rahmen einer Konferenz mit dem Titel “Hijacking Memory: The Holocaust and the New Right”, die vom Haus der Kulturen der Welt (HKW), dem Einstein Forum und dem Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA) veranstaltet wurde. Am Tag nach Baconis Rede verlasen zwei seiner Konferenzkollegen – Jan Grabowski, ein polnisch-kanadischer Historiker, und Konstanty Gebert, ein polnischer Journalist – öffentlich eine gemeinsame Erklärung, in der Baconis Rede falsch dargestellt und seine Anwesenheit auf der Veranstaltung verurteilt wurde.

Tareq Baconi, palästinensischer Analyst und Schriftsteller, bei seiner Rede auf der Hijacking Memory Conference in Berlin, Juni 2022. (Emily Hilton)

Grabowski gab später der deutschen Zeitung Die Welt ein Interview, in dem er Baconis Vortrag als “keinen Vortrag”, sondern als “Propaganda, militant, gewalttätig” bezeichnete. Baconi beschwor das Motiv des kindermordenden Israel herauf”. Baconi erwähnte zwar die Zahl der im Jahr 2021 von Israel getöteten Palästinenser, darunter auch Kinder, aber er verwendete nicht den Begriff “kindermordendes Israel”.

“Der Grund, warum ich zu der Konferenz gegangen bin, ist, dass das Thema Antisemitismus und die Bewaffnung des Antisemitismusvorwurfs als Mittel benutzt wurden, um den Raum für Aktivismus für palästinensische Rechte zu verkleinern”, sagte Baconi gegenüber +972. “Lange Zeit habe ich mich nicht an den Debatten über Antisemitismus beteiligt, weil ich nicht glaube, dass es eine Debatte ist, die notwendigerweise Palästinenser betrifft, außer dass die Art und Weise, wie sie instrumentalisiert wurde, den Aktivismus für Palästina direkt eingeschränkt hat. In dieser Rede habe ich speziell über die Konvergenz zwischen Israel-Befürwortern und rechtsextremen Bewegungen gesprochen, die die freie Meinungsäußerung einschränken.”

Die Vorhersehbarkeit, mit der palästinensische Stimmen angefeindet werden, war genau die Dynamik, die Baconi in erster Linie ansprechen wollte. “Die Palästinenser werden in dieser Debatte als Kollateralschaden behandelt und haben kein Mitspracherecht”, sagte Baconi.

Kleine Erfolge

Trotz der überwältigenden Kräfte, die versuchen, die palästinensischen Stimmen in Deutschland zum Schweigen zu bringen, gab es in letzter Zeit eine Reihe kleinerer Erfolge.

Infolge der vielen Absagen hat die Konferenz des Goethe-Instituts die Veranstaltung drastisch verkleinert und ihren Fehler eingesehen. “Wir haben im Vorfeld der Veranstaltung organisatorische Fehler gemacht und bedauern sehr, dass es zu diesen Absagen gekommen ist”, sagte Daniel Stoevestandt, Leiter des Goethe-Instituts Hamburg, in einer Erklärung.

“Die Absage der Konferenz des Goethe-Instituts hat gezeigt, dass unsere Stärke in der Tat darin liegt, diese gefährliche Verquickung von antikolonialem Kampf und Antisemitismus kollektiv nicht zu akzeptieren, und dass Boykott ein wirksames Mittel ist, um Stellung zu beziehen”, sagte die in Wien lebende Aktivistin und Autorin Nicole Schöndorfer, die auch als Podiumsteilnehmerin zur Goethe-Konferenz eingeladen war.

“Wir konnten unseren Runden Tisch nicht wie geplant durchführen”, sagte Goethe-Panel-Organisator Varatharajah, “aber wir haben etwas viel Wichtigeres geschafft: deutschen Institutionen zu zeigen, dass antipalästinensischer Rassismus Auswirkungen weit über die Grenzen des eigenen Landes hinaus haben kann. Solidarität wird den Faschismus immer übertrumpfen.”

Und Mitte Mai errang Younes einen juristischen Sieg, als das Berliner Landgericht die staatlich finanzierte Gesellschaft für eine demokratische Kultur in Berlin (VDK) – die den RIAS und die MBR beaufsichtigt – anordnete, alle von ihr über Younes gesammelten Daten freizugeben. Mitte Mai entschied die Berliner Datenschutzbehörde, dass RIAS Berlin und MBR rechtmäßig gehandelt haben, als sie das Dossier über Younes zusammenstellten und weitergaben, und bestätigte gleichzeitig das Recht von Younes auf Zugang zu diesem Dossier.

Ein Aktivist hält ein Schild mit der Aufschrift “Juden gegen Zionismus, Fee Palästina” während einer Demonstration zum Nakba-Tag, Berlin, Deutschland, 15. Mai 2016. (Anne Paq/Activestills)

“Wir müssen anerkennen, wie mutig Anna war, sich zu entscheiden, ihre Zensur anzufechten und vor Gericht gegen RIAS und MBR vorzugehen, angesichts des Kontextes der hohen Selbstzensur in Deutschland”, sagte Garcia von ELSC. “Sie fordert ihren Raum zurück und stellt ihre Erzählungen in Frage, was bemerkenswert ist in einem Land, in dem die Angst, sich zu äußern, so groß ist. Wir hoffen, dass dies eine positive Botschaft sendet.”

“Wir wollen diesen Fall als Präzedenzfall für andere Palästinenser und pro-palästinensische Denker und Aktivisten in Deutschland etablieren”, sagte Younes. “Er soll denjenigen zugute kommen, die auf der schwarzen Liste derjenigen in diesem Land gelandet sind, die Palästinenser eindeutig als Bürger zweiter Klasse betrachten.”

Baconi würdigte unterdessen den Mut der Organisatoren der Konferenz “Hijacking Memory”, die nach Grabowskis Angriffen einstimmig ihre Unterstützung zusagten. “Die Tatsache, dass die Organisatoren der Konferenz in der Lage waren, mich einzuladen, mir diese Plattform zu geben und mich zu verteidigen, nachdem diese Anschuldigungen aufgetaucht waren, spricht für das Engagement der Organisatoren für die Redefreiheit”, sagte er.

“Einige der Mittel, die den Anhängern Israels und rechtsextremen Akteuren zur Verfügung stehen, sind Einschüchterung, Dämonisierung und Rufmord, und die meisten Institutionen beugen sich dieser Einschüchterung, daher danke ich den Organisatoren der Konferenz für ihr Engagement, diese ehrlichen Gespräche über die Geschehnisse vor Ort zu führen, anstatt sich von Mobbing-Taktiken einschüchtern zu lassen. Übersetzt mit Deepl.com

Hebh Jamal ist eine palästinensisch-amerikanische Journalistin und Anwältin, die derzeit in Deutschland lebt.

