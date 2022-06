Eine einzige Schande wie palästinensische Künstler umgegangen wird und die Israel-Lobby unter Führung des Zentralrats der Juden und seinen Präsidenten die “Kulturhoheit” übernommen hat. Wie lange dürfen öffentliche Steuergelder noch für diese Art von Lobbyismus ausgegeben werden. Schließlich werden die Documenta und der Zentralrat der Juden damit am Leben erhalten! Auch deutsche Medien heizen diese anti-palästinensische, rassistische Stimmung an, ein mehr als bekanntes und wirksames Mittel um die Instrumentalisierung von Antisemitismusvorwürfen als schlagkräftige Waffe gegen BDS und berechtigter Kritik am “jüdischen Staat” zu missbrauchen und delegitimieren.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/germany-documenta-palestinian-artists-edge-exhibition-racist-vandalism

Bild: Organisers of the event believe ‘Peralta’ graffiti alludes to the name of the Spanish fascist politician Isabelle Peralta who was recently denied entry into Germany for her neo-Nazi views (MEE/Courtesy of Documenta)

Rassistischer Vandalismus gegen die palästinensische Ausstellung wirft einen Schatten auf das erwartete fünfjährige Kunstereignis



Deutschland: Rassistischer Vandalismus macht palästinensische Künstler im Vorfeld der Documenta 15 nervös

Von Hebh Jamal

in Mannheim, Deutschland

12. Juni 2022



Die weltgrößte Ausstellung zeitgenössischer Kunst, die Documenta 15, wird nächste Woche inmitten einer politischen Kontroverse eröffnet, nachdem rassistischer Vandalismus gegen eine palästinensische Ausstellung verübt wurde, was die Künstler im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Veranstaltung, die alle fünf Jahre in der deutschen Stadt Kassel stattfindet, verunsichert.

Ende letzten Monats drangen unbekannte Täter in den Ausstellungsraum des palästinensischen Kunstkollektivs The Question of Funding ein, beschmierten die Wände mit der Substanz eines Feuerlöschers und sprühten “187” – ein Code, der in den USA als Todesdrohung in Anlehnung an das kalifornische Strafgesetzbuch für ein Kapitalverbrechen verwendet wird – und “Peralta” auf Dutzende von Oberflächen.

Die Organisatoren der Veranstaltung gehen davon aus, dass “Peralta” auf den Namen der spanischen faschistischen Politikerin Isabelle Peralta anspielt, der kürzlich die Einreise nach Deutschland wegen ihrer neonazistischen Ansichten verweigert wurde.

Es handelte sich eindeutig um einen gezielten Angriff, da die Angreifer nur die Böden zerstörten, auf denen die “Question of Funding” stattfand”, erklärte die palästinensische Kulturschaffende und Künstlerin Lara Khalidi gegenüber Middle East Eye.

“Es könnte sich um eine Morddrohung gehandelt haben, und jetzt haben alle Künstler große Angst, die Ausstellung fortzusetzen.”

Khalidi glaubt, dass die Drohung auf eine monatelange Hetzkampagne und rassistische Hetze in den deutschen Medien zurückgeht.

Palästinensische Ausstellung im document 15 mutwillig zerstört

Die Täter besprühten die Wände der Ausstellung mit “187” – ein Code, der in den USA als Todesdrohung in Anlehnung an das kalifornische Strafgesetzbuch für Kapitalverbrechen verwendet wird (MEE/Courtesy of Documenta)

Die deutsche Gruppe Bündnis gegen Antisemitismus Kassel hat der Documenta 15 vorgeworfen, “Anti-Israel-Aktivisten” zu involvieren und “gegen die strengen deutschen Antisemitismusgesetze” zu verstoßen sowie die palästinensische Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) zu unterstützen.

In Deutschland kann selbst eine informelle Unterstützung von BDS ein Grund für Repressionen sein. Im Jahr 2019 verabschiedete der Bundestag eine Resolution, in der die BDS-Bewegung als antisemitisch eingestuft wurde.

Durch den Ausschluss der BDS-Bewegung von öffentlichen Geldern und öffentlichem Raum gibt die Resolution staatlichen Institutionen und israelfreundlichen Gruppen eine Lizenz zum Angriff auf palästinensische Organisationen, Künstler, Akademiker und Einzelpersonen.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, schloss sich der Kritik an der Ausstellung an: “Da kein einziger israelischer Künstler eingeladen wurde, liegt die Vermutung nahe, dass israelische Künstler boykottiert werden sollten.



Praktisches Etikett für Fremdenfeindlichkeit

Khalidi und einige ihrer Kollegen wurden beschuldigt, Nazi-Sympathisanten zu sein, weil sie zuvor Führungspositionen im Khalil Sakakini Cultural Center, einer bekannten gemeinnützigen Kunst- und Kulturorganisation mit Sitz in Ramallah im besetzten Westjordanland, bekleidet hatten.

Die Allianz behauptete, Khalidi Sakakini, ein fortschrittlicher palästinensischer Pädagoge, sei ein Antisemit, und stützte sich dabei auf falsche und entkontextualisierte Zitate aus Wikipedia, während Khalidi und andere palästinensische Künstler durch Assoziation als antisemitisch eingestuft wurden.

Diese Art von abstruser Behauptung ist im deutschen Klima des performativen Antisemitismus ein bequemer Deckmantel, um Angriffen auf Ausländer den Anschein von Legitimität zu verleihen”.

-Michael Sappir, israelischer Schriftsteller

“Dieser Fall macht sehr deutlich, wie ‘gegen Antisemitismus’ zu einem praktischen Etikett für schlichte Fremdenfeindlichkeit und Rassismus geworden ist”, sagte Michael Sappir, ein in Deutschland lebender israelischer Schriftsteller, gegenüber MEE.

“Wenn die Art der Behauptung, mit der der Vorwurf des Antisemitismus gegen die Künstler konstruiert wurde – insbesondere die Verbindung zu Sakakini – ernst genommen würde, wären viele prominente Deutsche, die Organisationen mit Nazi-Bezug angehören, viel ernster betroffen.

“Aber diese Art von abstruser Behauptung ist nur ein bequemer Deckmantel im deutschen Klima des performativen Antisemitismus, um Angriffen auf Ausländer und natürlich insbesondere auf Palästinenser einen Hauch von Legitimität und Hochmut zu verleihen.”

Das Khalil Sakakini Kulturzentrum sagte in einer Erklärung, dass “abgenutzte” Antisemitismusvorwürfe in Deutschland zunehmend gegen diejenigen verwendet werden, die sich gegen die israelische Besatzung und Unterdrückung der Palästinenser aussprechen.

“Ein Vorwurf, der dazu dient, Kritiker zum Schweigen zu bringen und einzuschüchtern. Dieser hartnäckige Angriff hat sich von einer medialen Hetze zu einem direkten Angriff ausgeweitet”, hieß es.

Der Kulturtheoretiker Sami Khatib sagte, der “systematische” antipalästinensische Rassismus in Deutschland werde als humanitäres Bestreben getarnt.

“Er ergibt sich aus der Selbstwahrnehmung der Weltgemeinschaft als Retter und Retterin, um ‘vergangenes Übel’ in der Gegenwart und Zukunft zu vermeiden”, sagte Khatib.



Definition von Antisemitismus

Selbst die Möglichkeit, eine angemessene Definition von Antisemitismus zu finden und die Vorwürfe offen zu diskutieren, wurde von den Organisatoren in Frage gestellt.

Die Absage einer Podiumsdiskussion, die von der Documenta organisiert wurde, um Fragen im Zusammenhang mit Antisemitismus, Rassismus und Islamophobie zu erörtern, erfolgte Berichten zufolge im Anschluss an einen Brief von Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, an Claudia Roth, die deutsche Staatsministerin für Kultur und Medien.

Schuster kritisierte die “eindeutige Voreingenommenheit” auf der Documenta und meinte, das Podium sei einseitig und enthalte keine pro-israelischen Redner. Der Brief betonte die Notwendigkeit “klarer Bekenntnisse und entschlossener politischer Maßnahmen auf allen Ebenen von Politik, Kunst, Kultur und Gesellschaft” zur Bekämpfung von Antisemitismus.

Die Podiumsdiskussion wurde aufgrund der Selbstzensur der Teilnehmer in Anbetracht der jüngsten Reaktionen abgesagt.

“Das Institut hielt es für das Beste, eine öffentliche Debatte darüber zu veranstalten, was Antisemitismus bedeutet. Stattdessen wurden wir beschuldigt, einseitig zu sein, obwohl das Podium aus israelischen Teilnehmern bestand”, sagte Khalidi.

Ruangrupa, das indonesische Künstlerkollektiv, das die Documenta 15 kuratiert, reagierte in einem offenen Brief auf die Antisemitismusvorwürfe.

“Wenn jede Kritik an israelischen Staatsaktionen routinemäßig verteufelt und mit Antisemitismus gleichgesetzt wird, kann man nur erwarten, dass diese Dämonisierung in Frage gestellt wird. Diese Herausforderung kommt vor allem von denjenigen, die von den Menschenrechtsverletzungen des israelischen Staates betroffen sind”, heißt es in dem Brief.

“Die deutsche Kultur der Gleichsetzung von Antizionismus und sogar Nicht-Zionismus mit Antisemitismus schließt Palästinenser und nicht-zionistische Juden vom Kampf gegen Antisemitismus aus, verleumdet sie und bringt sie zum Schweigen, indem sie sie selbst zu Antisemiten erklärt.”

Das beunruhigendste Detail ist jedoch der Ursprung der Antisemitismusgerüchte.

Künstler und Aktivisten haben darauf hingewiesen, dass das Bündnis gegen Antisemitismus Kassel, von dem all diese Gerüchte und Anschuldigungen ausgingen, in Wirklichkeit nichts anderes ist als ein Blog, das von einer einzelnen Person betrieben wird, die mit einer linksradikalen Splittergruppe namens Antideutsche Bewegung verbunden ist.

Die Aktivisten sind der Meinung, dass große deutsche Nachrichtensender die von dem Blog veröffentlichten Informationen übernommen haben, ohne die Behauptungen zu überprüfen, die ihrer Meinung nach voller unzutreffender und rassistischer Wendungen sind.

“Am empörendsten ist”, so Khalidi, “dass diese haltlosen Anschuldigungen von seriösen überregionalen deutschen Medien aufgegriffen wurden, die die Forderung wiederholten, dass die Documenta abgesagt werden müsse, wenn dem Antisemitismus dort nicht entgegengewirkt werde.

“Die Medien haben ignoriert, dass es sich um eine Ein-Mann-Show einer Person handelt, die regelmäßig in flagranter Weise islamfeindliche und rassistische Inhalte auf Facebook postet. Stattdessen nehmen sie seine erfundenen, meditativen und sogar fiktiven Berichte als Fakten auf”, fügte Khalidi hinzu.



Am Rande

Jetzt, nur eine Woche vor der mit Spannung erwarteten Kunstausstellung, die vom 18. Juni bis zum 25. September laufen wird, sind Künstler und Organisatoren nervös.

Die Documenta hat zwar auf den Vandalismus und die Drohungen reagiert, indem sie Anzeige bei der Polizei erstattet und die Sicherheitsvorkehrungen an den Ausstellungsorten erhöht hat, doch viele sind der Meinung, dass ihre Reaktion und die offizielle Erklärung nicht ausreichen.

Während die Künstlergemeinschaft eine eigene Erklärung veröffentlichte, in der sie den Vandalismus als rassistischen Angriff bezeichnete, hieß es in der Pressemitteilung der Documenta lediglich, es habe sich um eine “politisch motivierte” Bedrohung gehandelt, ohne zu erwähnen, dass palästinensische Künstler das Ziel waren, und ohne die Tat als Hassverbrechen zu bezeichnen.

Das MEE hat eine Anfrage an den Pressekontakt der Documenta bezüglich der Wortwahl geschickt, aber keine Antwort erhalten.

Am empörendsten ist, dass diese haltlosen Anschuldigungen von seriösen überregionalen deutschen Medien aufgegriffen wurden”.

-Lara Khalidi, palästinensische Künstlerin

“Das Problem mit den meisten Reaktionen auf die rassistischen Angriffe der Documenta 15, wie gut gemeint sie auch sein mögen, ist, dass sie sich an der Verschleierung beteiligen”, sagte Edwin Nasr, ein in Amsterdam lebender Kulturarbeiter und Schriftsteller, gegenüber MEE.

“Tatsächlich sind sie nicht einmal in der Lage, [den Angriff] als das zu bezeichnen, was er ist.”

Firas Shehadeh, ein in Wien lebender palästinensischer Künstler, erklärte gegenüber MEE, dass der Versuch der Documenta, den Angriff als Einzelfall darzustellen, “von der Tatsache ablenkt, dass es sich um einen rassistischen Übergriff handelt”.Shehadeh sagte, die Documenta habe ihre Erklärung nur auf Druck der palästinensischen und internationalen Solidarität abgegeben.

Dennoch wiederholte die Erklärung nur die antipalästinensische Rhetorik, fügte er hinzu. “Sie erwähnten nicht einmal das Opfer – Palästina oder die Palästinenser”, sagte Shehadeh.

“Stattdessen wurde die Erklärung abgegeben, um ihr Versagen beim Schutz der eingeladenen Künstler zu vertuschen, die lediglich einen Beitrag zum internationalen zeitgenössischen Kunstdiskurs leisten wollten.”

Die Documenta ist ein mit öffentlichen Mitteln finanziertes Institut, was sie laut Khalidi der Selbstzensur unterwirft und ihre Möglichkeiten einschränkt, sich zu diesem Thema zu äußern, aus Angst, dass ihr die Mittel gestrichen werden.

“Es besteht jedoch kein Zweifel, dass, wenn es sich um eine andere Gruppe handeln würde, dies definitiv als Hassverbrechen bezeichnet werden würde”, sagte sie.

“Um die Sicherheit von palästinensischen und pro-palästinensischen Künstlern und Aktivisten zu gewährleisten, brauchen wir nicht nur Sicherheit und mehr Polizei, sondern eine starke und klare Position, die dies als das bezeichnet, was es ist: anti-palästinensischer Rassismus. Übersetzt mit Deepl.com

