Deutschlands Ansehen in der Welt? Nachdenkseiten

Scholz´ Entscheidung, vorerst keine Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, habe „Deutschlands Ansehen in der Welt zerdeppert“ – diese eigenwillige Äußerung stammt ausnahmsweise mal nicht vom ukrainische Tourette-Diplomaten-Troll Andrij Melnyk, sondern vom Grünen-Politiker Anton Hofreiter. Doch er ist mit dieser Sichtweise nicht allein. Auch aus den Reihen der FDP und der CDU ist von seinen Waffenbrüdern im Geiste ähnliches zu vernehmen und selbstverständlich stimmen auch die Streibtischgeneräle aus den Redaktionen der großen Medien in Tonis Panzer-Blues mit ein. Das ist – vorsichtig formuliert – erstaunlich. Denn als es um die Eurokrise oder die Flüchtlingskrise ging, war gerade diesen Stimmen Deutschlands Ansehen in der Welt schnurzegal. Und ob es dem Ansehen des Landes, das in letztem Jahrhundert halb Europa mit seinen Panzern überrollt und vernichtet hat, wirklich so abträglich ist, wenn es ausnahmsweise mal auf Diplomatie statt auf militärische Gewalt setzen würde, sei auch einmal dahingestellt. Ein Kommentar von Jens Berger



Hat die CDU sich eigentlich bei ihrer damaligen Kanzlerin beschwert, als sie im Kielwasser der Eurokrise halb Europa unter deutsches Kuratel gestellt und zu einer Austeritätspolitik Merkelscher Prägung gezwungen hat? Es kam bei unseren Nachbarn im Süden und Westen bekanntermaßen nicht eben so fürchterlich gut an, dass Deutschland damals de facto die Demokratie und die Selbstbestimmung seiner „Partner“ ausgehebelt und ihnen gegen ihren Willen eine neoliberale Politik aufgezwungen hat. Deutschlands Ansehen in Ländern wie Griechenland und Italien aber auch in Frankreich hat damals schwer gelitten. Der CDU war´s egal und wie immer, wenn man sich nicht nur im Recht fühlt, sondern auch Anstand und Moral für sich gepachtet hat, waren auch die Leitartikler mit im Boot. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

