Die meisten Ermittlungen gegen Extremisten im letzten Jahr richteten sich gegen Islamisten, aber der jüngste Reichsbürger-Fall wird nicht ohne Grund rund um die Uhr in den Medien behandelt

Deutschlands massive Rechtsextremisten-Razzia: Mehr Show als Substanz?

Von John Cody

Global Research, 09.Dezember 2022

Remix Nachrichten 08. Dezember 2022

***

In Deutschland fand die vielleicht größte Polizeirazzia der Geschichte statt, an der 3.000 Beamte beteiligt waren, die es auf 130 Objekte in fast ganz Deutschland abgesehen hatten. Bei 25 verhafteten “Reichsbürgern” kommen auf jeden Verdächtigen 120 Polizeibeamte. Es war ein ziemlicher Kraftakt, und ein Zeichen dafür, dass die Medien schon lange im Voraus über die bevorstehenden Verhaftungen Bescheid wussten, war, dass eine Reihe von Verdächtigen, darunter der deutsche Adlige Heinrich XIII. und die ehemalige AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann, fotografiert und gefilmt wurden, als sie aus ihren Häusern geführt wurden.

Es war ein echter Coup für die deutsche Linksregierung und Innenministerin Nancy Faeser, die es sich zum politischen Ziel gesetzt hat, die Rechten auszulöschen.

Es ist erwähnenswert, dass bisher niemand für schuldig befunden wurde, aber auch wenn die notorisch linken deutschen Medien den Vorfall nutzen, um Angst vor den deutschen Rechten zu schüren, könnte die Vergangenheit darauf hindeuten, dass der Fall am Ende mehr PR als Realität sein könnte.

Die berüchtigte Terrorgruppe “Nordkreuz”, die 2017 von den Medien als rechtsextremes Netzwerk dargestellt wurde, das sich auf den “Tag X” vorbereitete – oder den Tag, an dem die Gruppe nach dem Zusammenbruch der deutschen Regierung Attentate auf linke Gegner verüben würde -, hat sich weitgehend in Luft aufgelöst. Damals stürzten sich Politiker, Journalisten und verschiedene antirassistische Organisationen auf den Fall, an dem bis zu 50 Personen beteiligt waren, als Beispiel für die wachsende rechtsextreme Szene in Deutschland.

Letztlich stellte die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen gegen die Gruppe ein, weil es “keinen hinreichenden Tatverdacht” für eine Fortsetzung der Ermittlungen gab. Wie der jüngste Fall der “Reichsbürger” umfasste auch die “Nordkreuz”-Gruppe eine Vielzahl von Personen mit Militär- und Polizeierfahrung.

Der mutmaßliche Anführer von “Nordkreuz” wurde lediglich zu einer Bewährungsstrafe von 21 Monaten verurteilt, da nach Ansicht des Richters fast alle Waffen und Munition, die er besaß, legal waren, und obwohl er in einem Gruppenchat mit anderen Mitgliedern einige “verfassungsfeindliche” Bemerkungen gemacht hatte, gab es keine Beweise dafür, dass er aktive Pläne zum Sturz der Regierung oder zur Durchführung von Terroranschlägen hatte.

Auch wenn einige Mitglieder der Gruppe über einen Tag X “phantasierten”, gab es keinen Hinweis darauf, dass sie konkrete Pläne zur Teilnahme an einer direkten Aktion hatten. Viele



Wenn der Plan echt war, war er von Anfang an verrückt

Die Einzelheiten des aktuellen Reichsbürgerverfahrens sind noch unklar, da der Fall noch nicht vor Gericht verhandelt wurde. Wenn Prinz Heinrich XIII., den die Behörden für den Anführer der Gruppe halten, wirklich plante, den Reichstag zu stürmen und die Macht zu ergreifen, dann sind er und seine Mitstreiter wahnhaft, möglicherweise wahnsinnig und wissen nicht, wie Macht tatsächlich funktioniert. Macht ist kein “Capture-the-Flag”-Spiel, bei dem man in ein Regierungsgebäude rennen und schreien kann: “Seht her, jetzt bin ich an der Macht!”

Selbst wenn die Gruppe plante, den Reichstag zu stürmen – eine Behauptung, die wir mit Vorsicht genießen sollten, bis alle Fakten ans Licht kommen -, gibt es kaum eine Möglichkeit, dass ein solcher “Putsch” in der heutigen Zeit gelingen könnte. Wenn es der Gruppe gelungen wäre, allen Widrigkeiten zu trotzen und die Kontrolle über den Reichstag zu übernehmen, wären die angeblich an diesem Fall beteiligten Personen sofort in Handschellen abgeführt und ins Gefängnis gebracht worden. Schließlich braucht jeder erfolgreiche Putsch eine Machtbasis. Das bedeutet Unterstützung durch das Militär, einen Teil der derzeitigen Elite oder die Masse der Bevölkerung des Landes – wobei alle drei ideal sind, die ersten beiden Voraussetzungen jedoch weitaus wichtiger sind.

Wenn die Gruppe illegale Waffen beschafft und konkrete Pläne für einen Staatsstreich geschmiedet hat, werden die Behörden zweifellos Maßnahmen ergreifen und wahrscheinlich zu Recht Hausdurchsuchungen bei den Verdächtigen durchführen.

Medienberichten zufolge gibt es in Deutschland etwa 25.000 Menschen, die sich mit der Reichsbürgerbewegung identifizieren, einer nicht genau definierten Bewegung, die jedoch allgemein der Ansicht ist, dass die derzeitige Regierung des Landes unrechtmäßig ist und die alte Monarchie nie ordnungsgemäß und legal aufgelöst wurde. Einige von ihnen mögen zwar Ärzte, Anwälte, ehemalige Soldaten und Ingenieure sein, aber das ist keine Basis für die Einsetzung einer neuen Regierung. Viele von ihnen würden sich wahrscheinlich auch dagegen sträuben, dass einige Mitglieder den Reichstag stürmen und die Macht mit Gewalt an sich reißen.

Wir können noch einen Schritt weiter gehen. Wenn es den Reichsbürgern in diesem Fall tatsächlich gelingen würde, die Macht zu übernehmen, bräuchte es nur einen einzigen negativen Bericht in der ARD, und die gesamte Reichsbürgerregierung würde prompt erleben, wie ein wütender Twitter-Mob einen umgekehrten Staatsstreich durchführt, dieses Mal mit der vollen Unterstützung einer sehr aufgeweckten Bevölkerung und eines immer wacheren Sicherheitsdienstes. Wie das Sprichwort sagt, hat China staatlich gelenkte Medien, und der Westen hat von den Medien gelenkte Staaten. Die Reichsbürgerbewegung hat keine Medien, keinen Rückhalt und daher keine Macht.

Wenn Heinrich XIII. wirklich regieren wollte, wie es in den Medien behauptet wird, dann hätte er besser zuerst ein paar Facebook-Anzeigen geschaltet und die Dinge vielleicht vorher ein wenig erklärt. Wussten die meisten Deutschen vor diesem Fall überhaupt, was ein Reichsbürger ist? Wahrscheinlich nicht.

Selbst die Islamisten, die von der Scharia in Deutschland träumen, und davon gibt es nicht wenige, wollen mit ihren Terroranschlägen nicht “die Macht ergreifen”. Stattdessen berufen sie sich oft auf Rache für westliche Aktionen in muslimischen Ländern und manchmal auf den blanken Hass auf das, was sie als eine atheistische und gottlose westliche Kultur bezeichnen. Diejenigen Muslime, die es ernst meinen mit dem Sturz der Demokratie und der Einführung der Scharia, sagen offen, dass die Demografie und die Zeit auf ihrer Seite sind, und die meisten machen sich keine Illusionen über eine Gruppe von Muslimen, die Regierungsgebäude stürmen, um die Macht zu übernehmen. Mit anderen Worten: Die islamische Herrschaft wird, wenn sie denn jemals eintreten sollte, durch die langweilige Angelegenheit der “Demokratie” erfolgen.

Treibstoff für ein hartes Durchgreifen gegen die Rechte

Unabhängig von den Vorzügen des Reichsbürger-Falles wird die jüngste Razzia genutzt werden, um weitere Repressionen gegen die Rechte zu rechtfertigen, auch gegen die Alternative für Deutschland (AfD). Das bedeutet mehr Überwachung und noch mehr Polizeirazzien. Selbst die berüchtigte linke Terrorgruppe RAF, die in den 1970er und 1980er Jahren aktiv war und eine Reihe aufsehenerregender Morde begangen hat, hatte nie eine solche polizeiliche Reaktion wie die jüngsten Verhaftungen der Reichsbürger, aber da die AfD schnell an Popularität gewinnt, braucht die Öffentlichkeit ein Spektakel.

Die Medien begrüßten auch die Ablenkung von dem brutalen, willkürlichen Mord an einem 14-jährigen deutschen Mädchen durch einen eritreischen Migranten in Illerkirchberg, der erneut Fragen zur Masseneinwanderung auf nationaler Ebene aufgeworfen und die Stadt Ulm dazu veranlasst hat, die Aufnahme aller Flüchtlinge auszusetzen.

Es sind dieselben Medien, die auch weitgehend ignorieren, dass von den 226 Ermittlungsverfahren, die der Generalbundesanwalt bis zum 30. Juni dieses Jahres eingeleitet hat, 131 gegen radikale Islamisten, 68 gegen ausländische Extremisten und nur neun gegen Rechtsextremisten gerichtet waren.

Nichts sollte jedoch dem Narrativ der Regierung widersprechen, dass die Rechten die “größte Bedrohung” darstellen, und wenn bei jeder Terrorermittlung ein Islamist vor laufender Kamera aus seiner Wohnung geführt würde, hätten es die Abendmedien in der Tat sehr schwer, dieses Narrativ aufrechtzuerhalten.

Es sind auch dieselben Medien, die lange Zeit die Tatsache ignoriert haben, dass die rechte AfD routinemäßig Angriffen, Brandanschlägen auf Fahrzeuge, Doxing und in Deutschlands gefeierter liberaler Demokratie sogar Drohungen mit einem völligen Verbot der Partei ausgesetzt ist. Laut Regierungsdaten ist sie sogar die am häufigsten angegriffene Partei in ganz Deutschland.

Der jüngste Reichsbürger-Fall, unabhängig davon, wie stichhaltig die Anschuldigungen sein mögen, ist für die linke Regierung notwendig, um die öffentliche Meinung über die AfD zu formen, die aus politischer Sicht das Hauptziel dieser Untersuchung ist, auch wenn sie wenig mit dem Fall zu tun hat. Schließlich gibt es einfach nicht genug gewaltbereite “Rechtsextremisten”, um die Behauptung der Regierung, die Rechten seien die größte Bedrohung, wirklich zu rechtfertigen. Deshalb wurden die Medien frühzeitig über diese Razzien informiert und waren pünktlich zu den Abendnachrichten aufnahmebereit.

Putsche sind in der heutigen Zeit sehr schwierig

Eine Randbemerkung: Die meisten Revolutionen und Putsche, die schon immer schwierig durchzuführen waren, sind in der heutigen Zeit besonders schwierig, vor allem in Deutschland, wo die meisten Menschen – trotz Inflation und einer sich verschlechternden Wirtschaft – in relativem Komfort leben und eine tiefe Angst vor allem haben, was die Medien als rechtsextrem oder sogar rechtsextrem bezeichnen. Die meisten Putsche, die in der heutigen Zeit funktionieren, erfordern die Finanzierung durch Nichtregierungsorganisationen, die Unterstützung durch die CIA, Big Tech und wiederholte Medienbotschaften, wie die farbigen Revolutionen in Osteuropa und dem Nahen Osten in den letzten zwei Jahrzehnten.

Selbst in den “alten Tagen” waren Putsche selten erfolgreich, und selbst in Fällen wie Castros und Ches kommunistischem Umsturz in Kuba wurden sie gegen alle Widerstände gewonnen. Als das Schiff von Castro und Che mit 81 bewaffneten Revolutionären in Kuba eintraf, wartete Batistas Armee bereits auf sie. Nur 19 Männer überlebten, darunter Castro und Che, die in die Sierra Maestra entkamen und einen außergewöhnlichen Guerillakrieg führten, der sie schließlich zum Sturz der gesamten Regierung führte.

Selbst für diejenigen, die die Politik von Che und Castro verachten, ist das, was sie aus militärischer und propagandistischer Sicht zustande brachten, zu Recht in die Annalen der Geschichte eingegangen. Die meisten Männer hätten das Handtuch geworfen, nachdem 85 Prozent ihrer Kameraden in den ersten Minuten der “Revolution” getötet worden waren.

Die Tatsache, dass Batista wusste, dass Castro kommen würde, deutet darauf hin, dass es in der Gruppe bereits Informanten gab, oder dass westliche Geheimdienste oder Batistas eigene Agenten andere Mittel einsetzten, um von oben bis unten über die Pläne der Gruppe Bescheid zu wissen. Dieses Geheimdienstleck war vor der Ära der Smartphones und der Internetüberwachung.

Im Gegensatz dazu ist der deutsche Inlandsgeheimdienst in verschlüsselte Chats eingeweiht, er ist in die Computer der Menschen eingedrungen und er überwacht offen die Mitglieder einer politischen Partei, aber auch eine Vielzahl von politischen Gruppen. Wer einen Putsch “plant”, egal ob er links, rechts oder einer anderen politischen oder religiösen Ideologie anhängt, hatte noch nie so schlechte Karten wie heute. Übersetzt mit Deepl.com

Bildunterschrift: Streifenwagen der nordrhein-westfälischen Polizei (lizenziert unter CC0)

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Remix News

Urheberrecht © John Cody, Remix News, 2022

