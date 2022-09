https://scheerpost.com/2022/09/08/top-10-reasons-sweden-and-finland-will-regret-joining-nato/



Die 10 wichtigsten Gründe, warum Schweden und Finnland den NATO-Beitritt bereuen werden

Von David Swanson / World BEYOND War



8. September 2022

Ein freundlicher Rat an meine Brüder und Schwestern in Finnland und Schweden.

1. Es gibt Leute im Pentagon und bei Lockheed Martin, die über euch lachen. Ihr solltet euch nicht als etwas Besonderes fühlen. Sie lachen ständig über die amerikanische Öffentlichkeit. Aber Länder mit einem viel höheren Lebensstandard, einer besseren Ausbildung und einer längeren Lebenserwartung als in den Vereinigten Staaten – Länder, die diese Dinge größtenteils dadurch erreicht haben, dass sie neutral geblieben sind und sich aus dem Kalten Krieg und zahlreichen heißen Kriegen herausgehalten haben – dazu zu bringen, eine Vorabvereinbarung über die Teilnahme an künftigen Kriegen zu unterzeichnen (die Art von Irrsinn, die den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat) und sich zu verpflichten, Bootsladungen von Waffen in ewiger Vorbereitung zu kaufen! – Nun, das Lachen wird wohl nie aufhören.

2. Haben Sie die wütenden Proteste in Europa (ganz zu schweigen von Südkorea) in letzter Zeit gesehen? Sie haben noch Jahrzehnte vor sich, wenn wir Ihre dämliche Entscheidung so lange überleben. Die Menschen demonstrieren vielleicht in ihrem eigenen egoistischen Interesse, mit einer Prise ignoranter Bigotterie, aber sie protestieren sowohl für den Frieden als auch für die Umlenkung von Ressourcen in nützliche Dinge. Sie sind sich vielleicht bewusst, dass die Umleitung von Ressourcen in Kriege weitaus mehr Menschen tötet als die Kriege (und das wird auch so bleiben, bis die Kriege atomar werden). Aber die meisten ihrer Länder sind eingeschlossen, so wie es bei Ihnen bald der Fall sein wird. Teile eures Landes werden dem US-Militär gehören; ihr werdet nicht einmal mehr das Recht haben zu fragen, welche Gifte in euer Wasser gekippt werden. Teile Ihrer Regierung und Industrie werden Tochtergesellschaften des US-Militärapparats sein, die ohne ihn genauso wenig funktionieren können wie Saudi-Arabien – wo die Menschen zumindest die Ausrede haben, dass sie nicht frei sprechen oder handeln können. Innerhalb von zwei Jahren nach Beginn eines jeden Krieges, den die US-Öffentlichkeit bejubelt, sagt eine Mehrheit in den USA immer, dass er nicht hätte geführt werden dürfen – aber niemals, dass er beendet werden sollte. So wird es auch bei Ihnen sein, wenn Sie der NATO beitreten, und zwar nicht wegen irgendeines mystischen Unsinns über die Ehrung toter Truppen durch das Töten von mehr von ihnen, sondern weil die NATO Sie besitzen wird.

3. Der Himmel ist nicht nur blau, sondern ja, es ist wahr: Russland hat eine furchtbare Regierung, die unsagbar abscheuliche Verbrechen begeht. Man kann sie in den Medien sehen, so wie man jeden Krieg und jede Seite eines jeden Krieges sehen sollte. Wenn Sie zulassen, dass Ihre Regierung die russische nachahmt, wird die russische schlimmer, nicht besser. Russland kümmerte sich nur um wenig anderes, als die Ausbreitung der NATO zu stoppen, und tat, was es wissen musste, um die Ausbreitung der NATO rasch zu beschleunigen, weil es seinen Verstand an den Krieg verloren hat und weil es und Sie vom US-Militär für dumm verkauft werden, einschließlich der RAND Corporation, die einen Bericht geschrieben hat, in dem die Provokation eines Krieges wie dieses empfohlen wird. Als dieser Krieg vor sechs Monaten eskalierte, nannte die US-Regierung ihn inakzeptabel und unprovoziert. Natürlich ist jeder Krieg inakzeptabel. Aber dieser hat jetzt den offiziellen Namen “Russlands unprovozierter Krieg” – nicht nur, weil er so offen und absichtlich provoziert wurde, sondern damit die Provokationen weitergehen können.

4. Sie sind eine Eskalation einer Provokation. Sie sind ein ganz netter, harmloser, liebevoller Mensch, der niemandem etwas zuleide tun will und sich vor Russland zu Tode fürchtet und entweder keine Ahnung hat, dass gewaltfreie Verteidigung möglich ist, oder weiß, dass Ihre Regierung kein Interesse daran hat. Aber es gibt eine Person mit genau derselben Beschreibung in Russland, die die Handlungen Ihrer Regierung als extrem beängstigend empfinden wird, während die Stationierung von Atomwaffen in Weißrussland tröstlich und beruhigend sein wird. Nun, nichts wird die Besorgnis, die diese idiotische Empörung in den Herzen der Menschen hervorruft, so sehr lindern wie eine Wiederholung mit US-Atombomben in Schweden oder Finnland. All die guten Absichten und die Angst um geliebte Menschen sind nicht im Geringsten schwer zu verstehen. Es sollte auch nicht schwer zu verstehen sein, dass dies mit einem hohen Risiko einer nuklearen Apokalypse und nichts Gutem auf dem Weg dorthin enden wird. Das Wettrüsten, aus dem sich einige Länder früher klug und unabhängig herausgehalten haben, ist ein Teufelskreis, der durchbrochen werden muss.

5. Die USA/Großbritannien/NATO haben diesen Krieg nicht nur gewollt, sondern sie haben in den ersten Monaten auch alles unternommen, um sein Ende zu verhindern, und sie haben alles getan, was sie konnten, um eine endlose Pattsituation zu schaffen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Der Beitritt Ihrer Regierungen zur NATO ist eine weitere Provokation, die die emotionalen Verpflichtungen auf beiden Seiten erhöhen wird, aber nichts dazu beiträgt, dass eine der beiden Seiten triumphieren oder sich zu Friedensverhandlungen bereit erklären könnte.



6. Es ist möglich, beide Seiten eines Krieges abzulehnen und sich gegen die Mission der Waffenhändler zu stellen, die beide Seiten unterstützen. Nicht nur Waffen und Kriege werden von Profiten angetrieben. Sogar die Erweiterung der NATO, die den Kalten Krieg am Leben hielt, wurde von Waffeninteressen angetrieben, von dem Wunsch der US-Waffenfirmen, osteuropäische Staaten zu Kunden zu machen, wie Andrew Cockburn berichtet, zusammen mit dem Interesse des Weißen Hauses Clinton, die polnisch-amerikanische Abstimmung zu gewinnen, indem Polen in die NATO aufgenommen wird. Es geht nicht nur um das Bestreben, die Weltkarte zu dominieren – auch wenn es sicherlich die Bereitschaft ist, dies zu tun, selbst wenn es uns umbringt.

7. Es gibt Alternativen. Als französische und belgische Truppen 1923 das Ruhrgebiet besetzten, rief die deutsche Regierung ihre Bürger auf, ohne physische Gewalt Widerstand zu leisten. Die öffentliche Meinung in Großbritannien, den USA und sogar in Belgien und Frankreich wurde auf gewaltlose Weise zugunsten der deutschen Besatzer beeinflusst. Durch eine internationale Vereinbarung wurden die französischen Truppen abgezogen. Im Libanon wurde die 30-jährige syrische Vorherrschaft 2005 durch einen groß angelegten, gewaltfreien Aufstand beendet. In Deutschland wurde 1920 die Regierung durch einen Putsch gestürzt und ins Exil geschickt, doch auf dem Weg dorthin rief die Regierung zum Generalstreik auf. Der Putsch wurde innerhalb von fünf Tagen rückgängig gemacht. In Algerien führten 1961 vier französische Generäle einen Putsch durch. Der gewaltlose Widerstand machte ihn innerhalb weniger Tage zunichte. In der Sowjetunion wurde 1991 der verstorbene Michail Gorbatschow verhaftet, Panzer in die großen Städte geschickt, die Medien geschlossen und Proteste verboten. Doch der gewaltlose Protest beendete den Staatsstreich innerhalb weniger Tage. In der ersten palästinensischen Intifada in den 1980er Jahren wurde ein Großteil der unterworfenen Bevölkerung durch gewaltfreie Nichtkooperation zu selbstverwalteten Einheiten. Litauen, Lettland und Estland befreiten sich vor dem Zusammenbruch der UdSSR durch gewaltlosen Widerstand von der sowjetischen Besatzung. Der gewaltlose Widerstand in der Westsahara hat Marokko dazu gezwungen, ein Autonomieangebot zu unterbreiten. In den letzten Jahren der deutschen Besatzung Dänemarks und Norwegens während des Zweiten Weltkriegs hatten die Nazis keine Kontrolle mehr über die Bevölkerung. Gewaltfreie Bewegungen haben die US-Basen in Ecuador und auf den Philippinen geräumt. Gandhis Bemühungen waren der Schlüssel zur Beseitigung der Briten aus Indien. Als das sowjetische Militär 1968 in die Tschechoslowakei einmarschierte, kam es zu Demonstrationen, einem Generalstreik, der Verweigerung der Zusammenarbeit, der Entfernung von Straßenschildern und der Überredung von Truppen. Obwohl die ahnungslosen Führer nachgaben, wurde die Machtübernahme verlangsamt und die Glaubwürdigkeit der sowjetischen Kommunistischen Partei ruiniert. Gewaltlosigkeit beendete die Besetzungen von Städten im Donbass in den letzten 8 Jahren. Die Gewaltlosigkeit in der Ukraine hat Panzer blockiert, Soldaten von Kämpfen abgehalten und Soldaten aus Gebieten vertrieben. Menschen verändern Straßenschilder, stellen Plakate auf, stellen sich vor Fahrzeuge und werden dafür von einem US-Präsidenten in einer Rede zur Lage der Nation gelobt. Gewaltfreie Friedenskräfte sind seit langem erfolgreicher als bewaffnete UN-“Friedenstruppen”. Studien belegen, dass gewaltfreie Maßnahmen eher erfolgreich sind und diese Erfolge länger anhalten. Sehen Sie sich die Beispiele in den Filmen Pray the Devil Back to Hell, Soldiers Without Guns und The Singing Revolution an. Am Samstag gibt es eine Vorführung und Diskussion mit den Machern des letztgenannten Films.

8. Verhandlungen in der Ukraine sind durchaus möglich. Beide Seiten sind sowohl mit wahnsinniger Grausamkeit als auch mit Zurückhaltung bei der Sache. Wäre dem nicht so, bestünde eine Seite aus irrationalen Monstern, dann stünde die Gefahr von sofortigen Terroranschlägen in Schweden und Finnland ganz oben auf dieser Liste. Wir alle wissen, dass das unwahrscheinlich ist, denn das Gerede von irrationalen Monstern ist der Unsinn, den wir uns wissentlich einreden, um einen Krieg unterstützen zu können. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, außer mit organisiertem Massenmord. Die Vorstellung, dass die Unterstützung der NATO eine Möglichkeit ist, mit der Welt zusammenzuarbeiten, ignoriert überlegene, nicht tödliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Welt.



9. Wenn Sie der NATO beitreten, gehen Sie weit über einen Schleimbeutel für die Türkei hinaus. Sie billigen die Schrecken, die die NATO in Bosnien und Herzegowina, im Kosovo, in Serbien, Afghanistan, Pakistan und Libyen begangen hat. Wussten Sie, dass die NATO in den Vereinigten Staaten als Deckmantel für Verbrechen benutzt wird? Der Kongress kann nicht ermitteln, wenn die NATO es getan hat. Und die Menschen können es nicht in Frage stellen, wenn die NATO es getan hat. Die Unterstellung eines primär US-amerikanischen Krieges unter das Banner der NATO verhindert eine Kontrolle dieses Krieges durch den Kongress. Die Stationierung von Atomwaffen in “nicht-nuklearen” Staaten, die gegen den Atomwaffensperrvertrag verstößt, wird ebenfalls mit der Behauptung entschuldigt, dass diese Staaten NATO-Mitglieder sind. Durch den Beitritt zu einem Kriegsbündnis legitimiert man die Kriege, die dieses Bündnis führt, wenn nicht sogar fast legalisiert, und zwar in Millionen von etwas schwammigen Köpfen.

10. Die NATO versucht, den schönsten Ort in Montenegro zu zerstören.

Fragen Sie mich in diesem Webinar am 8. September nach diesen Punkten und erklären Sie mir die Fehler meiner Vorgehensweise.

David Swanson

David Swanson ist Mitbegründer, Exekutivdirektor und Vorstandsmitglied von World BEYOND War. Er lebt in Virginia in den Vereinigten Staaten. David ist Autor, Aktivist, Journalist und Radiomoderator. Er ist Kampagnenkoordinator für RootsAction.org. Zu Swansons Büchern gehört War Is A Lie. Er bloggt unter DavidSwanson.org und WarIsACrime.org. Er ist Gastgeber von Talk World Radio und wurde für den Friedensnobelpreis nominiert und erhielt den Friedenspreis 2018 der U.S. Peace Memorial Foundation. Eine ausführliche Biografie sowie Fotos und Videos finden Sie hier. Folgen Sie ihm auf Twitter: @davidcnswanson und FaceBook.

