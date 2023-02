PATRICK LAWRENCE: The Press Reckoning on Russiagate Jeff Gerth’s investigation for The Columbia Journalism Review exposes the dark heart of the news media’s coverage of alleged Russian interference in the 2016 U.S. elections. By Patrick Lawrence Special to Consortium News In the autumn of 1973, Jack Anderson, the wonderful iconoclast of

Jack Anderson im Jahr 1973. (Rochester Institute of Technology, Public domain, Wikimedia Commons)

Jeff Gerths Untersuchung für die Columbia Journalism Review enthüllt den dunklen Kern der Berichterstattung der Nachrichtenmedien über die angebliche russische Einmischung in die US-Wahlen 2016.

Die Abrechnung der Presse mit Russiagate

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

7. Februar 2023

Im Herbst 1973 veröffentlichte Jack Anderson, die wunderbare Ikone des Washingtoner Pressekorps, eine syndizierte Kolumne, in der er enthüllte, dass ein Reporter von Hearst Newspapers demokratische Präsidentschaftskandidaten im Dienste von Richard Nixons Wiederwahlkampagne 1972 ausspioniert hatte.

Zum Zeitpunkt von Andersons Kolumne war Seymour Frieden Korrespondent von Hearst in London. Anderson berichtete auch, zwar nicht ganz beiläufig, aber fast, dass Frieden stillschweigend zugab, für die Central Intelligence Agency zu arbeiten.

Andersons Kolumne war wie ein Kieselstein, der in einen Teich geworfen wird. Die Wellen wuchsen, wenn auch anfangs nur langsam.

William Colby, der kürzlich ernannte Direktor der CIA, reagierte mit einem Standardmanöver der Behörde: Wenn eine Nachricht gegen dich spricht, gib nur das Nötigste bekannt, begrabe den Rest und behalte die Kontrolle über das, was wir heute “die Geschichte” nennen.

Colby “verriet” einem Reporter der Washington Star-News namens Oswald Johnston etwas. Die Zeitung veröffentlichte Johnstons Artikel am 30. November 1973. “Die Central Intelligence Agency”, so begann es, “hat etwa drei Dutzend amerikanische Journalisten, die im Ausland als verdeckte Informanten arbeiten, einige von ihnen als Vollzeitagenten, wie die Star-News erfahren hat.

Johnston folgte dieser vierköpfigen Führung genau so, wie Colby es gewünscht hatte. “Es wird davon ausgegangen, dass Colby die Entlassung dieser Handvoll Journalisten-Agenten angeordnet hat”, schrieb er weiter unten in seinem Bericht und fügte hinzu – und das ist der wirklich reizvolle Teil – “in dem vollen Bewusstsein, dass die Beschäftigung von Reportern durch die CIA in einer Nation, die sich einer unabhängigen Presse rühmt, ein Thema voller Kontroversen ist.”

Johnston hat eine große Geschichte geschrieben. Johnston war ein Sündenbock. Das war die “Handwerkskunst” der Agentur in Aktion.

Wie schon nach dem Erscheinen von Andersons Kolumne ließ der Rest der Presse Johnstons Enthüllungen ohne weitere Untersuchung untergehen. Niemand in der Mainstream-Presse schrieb etwas darüber. Aber Colbys Schachzug war auf dem besten Weg zu scheitern, ebenso wie die Pose der Presse, nichts Böses zu sehen.

Ein Jahr nach dem Erscheinen des Johnston-Artikels veröffentlichte Stuart Loory, ein ehemaliger Korrespondent der Los Angeles Times und späterer Journalismusprofessor an der Ohio State University, einen Artikel in der Columbia Journalism Review, der als erste umfassende Untersuchung der Beziehungen zwischen der CIA und der Presse gilt.

Ein weiteres Jahr später trat der Church-Ausschuss, benannt nach Frank Church, dem Senator aus Idaho, der den Vorsitz führte, zusammen. Plötzlich befand sich die CIA dort, wo sie nie sein wollte: in der Öffentlichkeit, sichtbar.

Als all dies vorbei war, hatte Carl Bernstein, der berühmte Watergate-Reporter der Washington Post, das ganze Ausmaß der Durchdringung der Presse durch die CIA in einem bemerkenswerten Artikel im Rolling Stone von 1977 aufgezeichnet. Nach seiner Zählung kamen Oswald Johnstons “drei Dutzend amerikanische Journalisten” auf mehr als 400.

Jeff Gerths Medienuntersuchung

Die vierteilige Serie, die Jeff Gerth, ein investigativer Journalist von ausgezeichnetem Ruf, letzte Woche veröffentlicht hat, veranlasst mich, über diese Ereignisse zu berichten. In über 24.000 Wörtern und in außergewöhnlicher Ausführlichkeit entlarvt Gerth mehr oder weniger die gesamte feige Komplizenschaft der amerikanischen Medien, die den ganzen Unsinn über Donald Trumps geheime Absprachen mit Russland während seiner Kandidatur gegen Hillary Clinton bei den Präsidentschaftswahlen 2016 aus dem Nichts fabriziert haben.

Na endlich. Endlich.

Lassen Sie es mich so formulieren. Jeff Gerth ist der Stuart Loory unserer Zeit, ein Entferner von Deckeln, unter denen wir stinkenden Abschaum finden, unter denen wir Journalisten und Redakteure finden, die wissentlich, wissentlich, wissentlich lügen, weglassen, desinformieren, fabrizieren und vertuschen – alles im Dienste der Unterstützung Clintons durch Verleumdung ihres Gegners, selbst als Clinton und ihr Ehemann arschtief in ihren verdeckten und vielfältigen Komplizenschaften mit verschiedenen Russen steckten.

Wie Glenn Greenwald in einem langen “System Update”-Abschnitt über die Gerth-Serie bemerkte, kann man die Korruption der amerikanischen Presse noch so sehr verachten, man ist nicht verächtlich genug.

Lange Zeit habe ich an dem Gedanken festgehalten, dass der Tag kommen könnte, an dem die amerikanische Presse und die Rundfunkanstalten eine Art Erwachen erleben und eine neue und hervorragende Ära als freistehender Pol der Macht beginnen würden.

Gerths Serie hat mich davon überzeugt, dass dies keine realistische Erwartung mehr ist. Russiagate hat die Funktion der Medien und das Verständnis der Medien für ihre Funktion irreparabel deformiert. In den letzten sieben Jahren haben die amerikanischen Mainstream-Medien ihre Aufgabe in der Übermittlung von offizieller Propaganda gesehen – ja sogar angenommen.

Wir dürfen nicht so überrascht oder schockiert sein. Das ist es, was mit Imperien in ihrer Niedergangsphase passiert.

Gerth, der heute um die 80 Jahre alt ist und sich im Ruhestand befindet, hatte einen holprigen Start in den Journalismus. In seiner Anfangszeit schrieb er für Penthouse und andere Publikationen dieser Art und geriet einmal in einen Verleumdungsstreit, der mit einer Entschuldigung seinerseits endete. Erst als er mit dem großartigen und immer noch aktiven Sy Hersh zusammenarbeitete, fand er seinen Weg in das große Handwerk. Es folgte eine 30-jährige Karriere bei der New York Times, in der er sich immer wieder als Ausgräber, Finder, Aufdecker und insgesamt als Wahrheitsverkünder erwies.

Wir müssen dankbar sein, dass Gerth sich von seinem Sofa oder vom Golfplatz erhoben hat, um diese vier Stücke zu berichten und zu schreiben, ein Unterfangen, das sich laut CJR über anderthalb Jahre hinzog. Die gesamte Serie trägt die Überschrift “Rückblick auf die Berichterstattung über Trump” und kann hier gelesen werden. Die Redakteure von CJR haben sie freundlicherweise ohne Bezahlschranke veröffentlicht.

Nation am Abgrund

Ich liebe Gerths Auftakt, auch weil ich mich so gut an den Moment erinnere. Er beginnt im Juli 2019, als die gepriesene Sonderuntersuchung zu Trumps angeblichen Geschäften mit Russland kurz vor dem Abschluss stand. Geleitet wurde sie von Robert Mueller, einem ehemaligen Direktor des Federal Bureau of Investigation, der selbst durch unprofessionelles Verhalten aufgefallen war. Die Nation schien in heller Aufregung zu sein. Amtsenthebungsverfahren, Anklagen, Gerichtsverfahren, Haftstrafen – all das sollte folgen, sobald der Bericht veröffentlicht würde.

Natürlich geschah nichts dergleichen. Mueller stand mit leeren Händen da, obwohl man das nicht hätte wissen können, wenn man bedenkt, wie sehr sich die Medien sofort daran machten, die Schlussfolgerungen des Berichts so zu verwischen, dass die Leser und Zuschauer, die an der grassierenden Korruption unschuldig sind, kaum erkennen konnten, was gefunden und festgestellt worden war.

Gerth zitiert den inzwischen in den Ruhestand getretenen Chefredakteur der Times, als die Nachricht bekannt wurde: “‘Heilige Scheiße, Bob Mueller wird es nicht tun’, so beschrieb Dean Baquet … den Moment, als die Leser seiner Zeitung erkannten, dass Mueller Trumps Amtsenthebung nicht verfolgen würde.” Gerth fährt fort: “Baquet, der kurz nach dem Ende der Zeugenaussage in einer Bürgerversammlung zu seinen Kollegen sprach, räumte ein, dass die Times durch das Ergebnis von Muellers Ermittlungen ‘ein kleines bisschen auf dem falschen Fuß’ erwischt worden sei.”

Die Bemerkung “ein kleines bisschen auf dem falschen Fuß erwischt” ist das, woran ich mich erinnere, da sie öffentlich gemacht wurde. So willensschwach, wie sich die Spitzenleute der Times, mit Ausnahmen, über die Jahre hinweg erwiesen haben. So bezeichnend dafür, wie wenig sie sich ihrer selbst und ihres Handelns bewusst sind. So aufschlussreich für die ewige Unfähigkeit der Zeitung, jemals zuzugeben, dass sie etwas von Bedeutung falsch macht.

Aber es ist das “Mueller wird es nicht tun”, das uns zeigt, worauf Gerth hinaus will. Denken Sie über die Implikationen dieser Formulierung nach, über den tiefgründigen, hässlichen Subtext. Wie Gerth es ausdrückt, untersucht er “einen nicht erklärten Krieg zwischen den etablierten Medien und einer neuen Art von störender Präsidentschaft”. In diesem Krieg hat Mueller die Truppen im Stich gelassen.

Ich weiß nicht, warum Gerth den Medienzirkus der Trump-Jahre als unerklärt charakterisiert. Denken Sie nur an die Berichterstattung von Amateurreportern wie Maggie Haberman, einer vetternwirtschaftlichen Angestellten der Times, die das Prinzip der Objektivität nicht erkennen würde, wenn sie es auf der Straße träfe. Haberman hielt nichts davon, einen amtierenden Präsidenten ins Lächerliche zu ziehen, wie auf dem Spielplatz.

Erinnern Sie sich an den Artikel von Jim Rutenberg, dem damaligen Medienkorrespondenten der Times, vom Juli 2016? Die Zeitung veröffentlichte ihn unter der Überschrift “Trump testet die Normen der Objektivität im Journalismus”. “Seien wir ehrlich”, schrieb Rutenberg. “Das Gleichgewicht ist im Urlaub, seit Mr. Trump letztes Jahr auf die goldene Rolltreppe des Trump Tower gestiegen ist, um seine Kandidatur anzukündigen.”

Offener Medienkrieg

Kurzum, der Krieg der Medien gegen den Kandidaten Trump und den 45. Präsidenten Trump war nicht unerklärt. Präsident. “Der Schaden für die Glaubwürdigkeit der Times und ihrer Kollegen hält auch drei Jahre später noch an”, schreibt Gerth. Es gibt keinen Grund zur Verwunderung. Ich habe jetzt gelesen, dass das öffentliche Vertrauen in die amerikanischen Medien mit 26 Prozent den mit Abstand niedrigsten Wert in der industriellen Welt hat. Auch das ist kein Wunder.

Ob unerklärt oder nicht, es ist der Krieg der Medien nicht nur gegen einen Präsidenten, sondern gegen den demokratischen Prozess, Amerikas öffentliche Institutionen, amerikanisches Recht und den öffentlichen Diskurs insgesamt – der dunkle Kern der Russiagate-Jahre -, der den Kern von Gerths Seiten ausmacht.

Es begann mit den Generälen, die von Trumps außenpolitischem Programm alarmiert waren und sich sehr sichtbar dagegen stellten – offene Briefe in der Times, Reden auf dem Demokratischen Kongress 2016 in Philadelphia und so weiter – all das im Namen der nationalen Sicherheit.

Als Mitte 2016 E-Mails der Demokratischen Partei gestohlen wurden, machten die Parteiführer gemeinsame Sache mit dem nationalen Sicherheitsstaat und setzten den “Russiagate”-Müll in Gang, um die tiefgreifenden Peinlichkeiten zu vertuschen, die in den E-Mails gefunden wurden.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Obama-Regierung, ihr Justizministerium, “die Geheimdienste”, das FBI und furchtbare Lügner auf dem Capitol Hill, wie der Hollywood-Demokrat Adam Schiff, bereits eine aktive Rolle in dieser Masche übernommen.

Tiefer Staat, jemand? Nach jeder brauchbaren Definition ist er so weitreichend. Er ist ebenso breit wie tief.

Die Presse und die Rundfunkanstalten waren das dritte Bein dieses unansehnlichen Schemels. Und auch hier gibt es keinen Grund zur Verwunderung: Haben sie nicht lange und treu den eben genannten Interessen gedient?

Diese Struktur der Korruption und Gesetzlosigkeit war sozusagen in Echtzeit für diejenigen unter uns sichtbar, die genau hinschauen. Der Wert von Gerths Arbeit ist meines Erachtens ein zweifacher. Es legt vieles davon in einer Publikation dar, die in der amerikanischen Medienlandschaft kaum eine Mainstream-Position einnehmen könnte. Und sie enthüllt einen großen Teil der unglaublichen Verlogenheit und Doppelzüngigkeit derjenigen in der Presse, die Tausende von Zeitungsseiten und Tausende von Stunden Sendezeit mit diesem Müll gefüllt haben.



Steele Dosssier



Neben dem Scheitern der Mueller-Ermittlungen ist eines der anderen Schlüsselereignisse, auf die sich Gerth konzentriert, das komplett fabrizierte Steele-Dossier und wie die Medien es ausnutzten. Ich konsumiere dieses Material als Fachmann – ich gestehe, dass ich ein perverses Vergnügen daran habe, über die Schandtaten liberaler Journalisten zu lesen, so wie Menschen gewöhnlich von blutigen Katastrophen fasziniert sind. Aber lassen Sie mich schnell hinzufügen, dass dies ein Spaß für die ganze Familie ist. Es ist für jeden etwas dabei.

Es gibt den besonders unterhaltsamen Fall von Franklin Foer, der damals für Slate schrieb, als das Steele-Dossier als das absolut authentische, rauchende Dokument hingestellt wurde, das Trump endgültig und für immer verdammen würde. Heute wissen wir, dass das Dossier völliger Unsinn war, in Auftrag gegeben von der Hillary-Clinton-Kampagne und entwickelt von ehemaligen Schreiberlingen mit engen Verbindungen zu ihr.

Und hier finden wir auf Gerths Seiten, dass unser Franklin seine Berichte über das Dossier zur Überprüfung an die Clinton-Kampagne schickte, bevor Slate sie veröffentlichte, was erst geschah, nachdem Foer bestätigt hatte, dass er es zur Zufriedenheit der Clintonisten richtig – nein, falsch – gemacht hatte.

Sehen Sie, was ich mit schändlich meine? Sehen Sie, was ich mit feige meine? Sehen Sie, was ich mit Unsinn meine?

Gerths Bericht über seine Untersuchungen ist voll von solchen Dingen. Die wichtige Erkenntnis hier ist die Absicht. Alle, die sich während der Russiagate-Jahre der Vergiftung der Öffentlichkeit schuldig gemacht haben, taten dies wissentlich.

Die Korrupten waren sich ihrer Korrumpierbarkeit voll bewusst.

Der Auslöser im Fall Foer ist, was mit diesem Punk geschah, nachdem sich alles, was er über das Dossier schrieb, als falsch erwies. Verbannt, degradiert, in Ungnade gefallen? Ganz und gar nicht. Er ist jetzt Redakteur bei The Atlantic, wo man fast so viele Russiagate-Lügen gefunden hat wie in der Times, den anderen großen Tageszeitungen und in den Nachrichtensendungen der Sender. So wie es aussieht, wären es noch mehr gewesen, wenn The Atlantic nicht monatlich erscheinen würde.

Ich habe vorhin geschrieben, dass Gerth “mehr oder weniger alles” der Russiagate-Lüge aufgedeckt hat, und später “einen großen Teil” davon. Ich will damit sagen, dass ein Teil fehlt.

Gerth ging auf die gesamte Medienberichterstattung ein, die Trumps nicht vorhandene Verbindungen zum Kreml fabriziert. Aber er ließ die Erfindung unberührt, die als Fundament des Russiagate-Gebäudes diente. Dies war die inzwischen widerlegte Behauptung, dass es Russen waren, die Mitte 2016 in die E-Mail-Server der Demokratischen Partei einbrachen und E-Mails entwendeten, die schließlich über WikiLeaks veröffentlicht wurden.

Es waren die ehemaligen Geheimdienstanalysten und Technologen von Veterans Intelligence Professionals for Sanity, die als erste diesen Irrtum aufdeckten. In Zusammenarbeit mit anderen Forensikern wies VIPS Ende 2016 nach, dass es für die Russen oder irgendjemand anderen technisch unmöglich war, die Computersysteme der Demokraten zu kompromittieren. Es handelte sich logischerweise um einen Insider-Job, ausgeführt von jemandem mit direktem Zugang zu den Servern – ein Leck, kein Hack.

Consortium News veröffentlichte diese Ergebnisse, wie auch viele frühere VIPS-Dokumente. Ich habe daraufhin eine lange Kolumne darüber geschrieben, die im August 2017 in The Nation veröffentlicht wurde.

Liste der Lügner

Diese Erkenntnisse wurden erheblich gestützt, als sich später herausstellte, dass CrowdStrike, die berüchtigte Cybersecurity-Firma, die für die Demokraten arbeitet, gelogen hatte, als sie behauptete, Beweise für Russlands Mittäterschaft zu besitzen: Sie hatte nie welche. Dies geschah unter Eid, und was für einen Unterschied ein Eid machen kann. Adam Schiff hatte gelogen, als er behauptete, solche Beweise besessen oder gesehen zu haben. James Comey hat gelogen. Susan Rice hat gelogen. Evelyn Farkas hat gelogen.

Die Liste der Lügner ist lang. Aber kein einziges Mainstream-Medium hat jemals über die Zeugenaussagen des Senats berichtet, als diese im Mai 2020 öffentlich gemacht wurden – Schiff hatte sie drei Jahre lang erfolgreich blockiert. Und auch jetzt kümmert sich niemand um diese Frage.

Die Ausnahme bilden hier Dritte wie David Corn, der Korrespondent von Mother Jones, die aufgrund ihrer wilden Überinvestitionen in die Russiagate-Märchen jetzt auf etwas beharren, das eindeutig widerlegt wurde.

Wir sollten diese Angelegenheit nicht aus unserem Verständnis der Russiagate-Jahre ausklammern, auch wenn ein fundierter Bericht wie der von Gerth dies tut.

Gerths immense Untersuchung ist ein Meilenstein in der Linie von Stuart Loory. Aber wir sind schlecht beraten, irgendeine Art von großem mea culpa oder radikaler Rückkehr zum Prinzip unter den amerikanischen Medien zu erwarten.

Da Gerth so ist, wie er ist, und seine Methoden seine Methoden sind, hat er 60 Journalisten mit unsauberen Händen um eine Stellungnahme gebeten. Eine Minderheit von ihnen hat geantwortet; keiner hat seine oder ihre Schuld anerkannt. Keine große Publikation oder Rundfunkanstalt, an die sich Gerth wandte, antwortete auf seine Fragen während seiner Berichterstattung. Es hieß auf der ganzen Linie “kein Kommentar”. Franklin Foer gab in der Tat keinen Kommentar ab.

Es wird also wahrscheinlich genauso sein wie nach der Veröffentlichung von Loory im CJR vor 49 Jahren. Wir müssen entweder mit Schweigen oder mit sehr viel Nebel und Unschärfe rechnen, so wie es nach der Veröffentlichung von Loory und Carl Bernstein war.

An dieser Stelle muss ich eine Art Warnung aussprechen, die sich aus dem ergibt, was bereits als Reaktion auf die Gerth-Stücke gesagt wurde. Nach der Veröffentlichung von Loory und im Verlauf der Berichterstattung von Bernstein wurde viel verschwiegen und geleugnet, dass andere schuldig waren, aber nicht wir.

Wenn ich das richtig lese, sind es die Publikationen, die sich als “progressiv” bezeichnen, die sich am ehesten auf dieses Spiel einlassen.

Das zeigt mir ein Tweet, den Katrina vanden Heuvel, heute Redaktionsleiterin von The Nation und während der Russiagate-Jahre deren Herausgeberin, als Reaktion auf den CJR-Bericht veröffentlichte. Darin zitiert Vanden Heuvel eine Bemerkung von Bob Woodward und fordert die Redaktionen auf, “den schmerzhaften Weg der Selbstbeobachtung zu beschreiten” und die Fehler im Zusammenhang mit den Russland-Kollusionen aufzuarbeiten.

Ich nehme diese Bemerkung sehr übel. Ich finde sie zutiefst beleidigend. Und sie ist genau ein Fall von Doppelzüngigkeit und Heuchelei, vor denen ich gerade gewarnt habe.

Als ich die oben erwähnte Kolumne über die VIPS-Ergebnisse im August 2017 veröffentlichte, löste sie eine außerordentliche Aufregung in den Kreisen der Mainstream-Demokraten aus, insbesondere in der Nachrichtenredaktion von The Nation, die mit wahrhaft gläubigen Russenhassern und liberalen Russophoben besetzt war und ist, einer schärfer als der andere.

Als Reaktion auf die Kolumne griff eine Gruppe dieser Leute den Autor der Kolumne auf jugendliche, aber nichtsdestotrotz brutale Weise an. Vanden Heuvel, der die Kolumne gelesen und gebilligt hatte, ließ diese Herde los, und es folgte eine Szene wie in Herr der Fliegen.

Sie verlangten, dass ich auf 36 lächerliche Anschuldigungen antworte, wonach ich Fakten erfunden, Quellen aus der Luft gegriffen und insgesamt Betrug begangen hätte, da ich – natürlich – ein Geschöpf des Kremls sei. Soweit ich weiß, verlangten sie, dass die Kolumne zurückgezogen und ich gefeuert werde.

Diese Leute, die sich aufführten, als seien sie dominikanische Inquisitoren, wurden mir gegenüber nie identifiziert. Dennoch beantwortete ich ihre Anfragen in einem langen Memo über vanden Heuvel, so wie sie mir übermittelt wurden, wobei ich den absurdesten Verstoß gegen das normale berufliche Verhalten, den ich je erlebt habe, beiseite ließ.

Sechs Monate später, als die Klieg-Lichter aus waren, wurde ich tatsächlich gefeuert. Ich weiß nicht, welcher Druck auf vanden Heuvel ausgeübt wurde oder woher er kam. Was die Nachrichtenredaktion betrifft, so wedelt bei The Nation nach wie vor der Schwanz mit dem Hund.

Ich vermerke diese Chronologie der Ereignisse nicht aus bösem Willen oder um privaten Animositäten Luft zu machen. Ich habe bei meinen Begegnungen mit vanden Heuvel nach meiner Entlassung deutlich gemacht, dass ich nichts von beidem hege. Es stimmt, dass Russiagate meiner Meinung nach The Nation in ein Glas mit Babynahrung verwandelt hat, aber damit stehe ich wohl kaum allein da, was eine rein professionelle Einschätzung ist.

Das, worum es geht, ist viel wichtiger, und mein Fall ist nur ein Beispiel dafür.

Wenn wir das Pressedurcheinander, das die Russiagate-Affäre ausgelöst hat, hinter uns lassen wollen, kommt niemand durch die Seitentür hinaus. Jeder ist aufgerufen, das zu akzeptieren, was er oder sie, Redakteur oder Reporter, getan hat. Vanden Heuvel sollte ihrem eigenen Drängen nachkommen, um es anders auszudrücken.

Die volle Anerkennung ist die Grundlage des Projekts. Ohne sie haben unsere Medien kaum eine Chance, die Korruption der letzten sieben Jahre zu vermeiden. Sie werden nichts gelernt haben, so wie sie auch zu Stuart Loorys Zeiten nichts gelernt haben. Wie bereits erwähnt, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass dies mit ziemlicher Sicherheit wieder der Fall sein wird.

Ich widme diese Kolumne dem geschätzten Ray McGovern, dessen Integrität in allen Angelegenheiten, die mit Russiagate zu tun haben, uns allen einen Dienst erwiesen hat. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert. Seine Website lautet Patrick Lawrence.

