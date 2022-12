Ist doch klar, wenn die Ukraine den “jüdischen Apartheidstaat” als Vorbild sieht und man sich das kommende rechtsextreme Regime im “jüdischen Staat” betrachtet, dann ist diese Halung der Anti-Defamation League (ADL) nur konsequent! Erleben wir nicht das gleiche Phänomen in Deutschland? Asow scheint inzwischen keine Nazi-Oranisation mehr, sondern gehört zur ukrainischen Normalität. Und das ist eine gefährliche Wendung und absolut zu bekämpfen ! Evelyn Hecht-Galinski



https://thegrayzone.com/2022/12/08/adl-ukraines-azov-battalion-far-right/



Die ADL veröffentlicht eine Erklärung, in der sie das ukrainische Asow-Bataillon nicht mehr als “rechtsextrem” bezeichnet

von Alexander Rubinstein



8. Dezember 2022

Die Anti-Defamation League (ADL) hat in einer E-Mail an The Grayzone das Asow-Bataillon verteidigt und sich geweigert, das Pentagon für die Ehrung eines Veteranen der Gruppe zu verurteilen, der von den Nazis inspirierte Tattoos trägt.

Eine E-Mail der Anti-Defamation League vom 9. November an The Grayzone enthielt eine verdrehte Verteidigung des ukrainischen Asow-Bataillons. Trotz ihrer selbsternannten “Anti-Hass”-Mission bestand die ADL in der E-Mail darauf, dass sie Asow “nicht” als die “rechtsextreme Gruppe, die sie einmal war” betrachtet.

Das Asow-Bataillon ist eine Neonazi-Einheit, die formell in das von der US-Regierung unterstützte ukrainische Militär integriert ist. Gegründet von Andriy Biletsky, der bekanntlich geschworen hat, “die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug … gegen die von Semiten geführten Untermenschen zu führen”, wurde Asow einst von westlichen Medien und der Menschenrechtsindustrie wegen seiner Verbindung zum Nationalsozialismus weitgehend verurteilt. Dann kam die russische Invasion in der Ukraine im Februar 2022.

In den darauffolgenden Monaten führte Asow die Verteidigung von Mariupol, der langjährigen Hochburg der Gruppe, durch das ukrainische Militär an. Als die Miliz eine führende Rolle im Krieg gegen Russland einnahm, führten westliche Medien eine Kampagne, um Asow als missverstandene Freiheitskämpfer darzustellen, während sie ihre Kritiker beschuldigten, die Argumente des Kremls wiederzugeben. Die New York Times bezeichnete die Einheit sogar als das “gefeierte Asow-Bataillon”.

Wie die Washington Post und andere Mainstream-Medien ignorierte die ADL die Gräueltaten von Asow im April dieses Jahres in Mariupol, wo Einheimische die Gruppe beschuldigten, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen und diejenigen hinzurichten, die zu fliehen versuchten. Ein Video aus Mariupol zeigte Asow-Kämpfer, die den Nazi-Kollaborateur und Massenmörder von Juden, Stepan Bandera, stolz als ihren “Vater” bezeichneten.

Das Asow-Bataillon dient seit langem als Magnet für die internationale weiße nationalistische Bewegung und zieht Rekruten von der terroristischen Atomwaffendivision bis hin zu einem Spezialisten der US-Armee an, der wegen der Verbreitung von Anleitungen zum Bombenbau verhaftet wurde.

Bereits im März 2022, nur einen Monat vor der Schlacht um Mariupol, gab die ADL selbst einen Bericht heraus, in dem sie einräumte, dass weiße Nationalisten Asow “als einen Weg zur Schaffung eines nationalsozialistischen Staates in der Ukraine” betrachten.

Acht Monate später hat die ADL jedoch ihren Ton geändert und behauptet gegenüber dieser Zeitung, Asow habe die Faschisten aus seinen Reihen vertrieben. Hat Asow also seine nationalsozialistische Gesinnung geändert, oder hat die ADL einfach ihre Botschaften geändert, um den Erfordernissen einer Biden-Regierung zu entsprechen, die immer noch beabsichtigt, Milliarden an Militärhilfe in die Ukraine zu schicken?

Die ADL reagiert auf den Grayzone-Bericht mit einer Verteidigung von Azov

Die Verteidigung des Asow-Bataillons durch die ADL wurde durch einen Vorfall im September dieses Jahres ausgelöst, als dieser Journalist über die ADL-Website einen Bericht über einen “hasserfüllten Vorfall” einreichte, in dem der Inhalt eines Grayzone-Berichts über einen vom Pentagon gesponserten Sportwettbewerb ausführlich beschrieben wurde. Der einwöchige Wettbewerb fand in Disney World statt und ehrte Ihor Halushka, einen ukrainischen Asow-Veteranen, der mit einem Nazi-Sonnenrad-Tattoo gebrandmarkt war – einem Hass-Symbol, laut niemand anderem als der ADL.

Die Grayzone stellte der ADL eine kurze Zusammenfassung dieser Fakten und Ereignisse zur Verfügung, fügte unterstützende Fotos bei und fügte einen Link zum gesamten Bericht hinzu. Auf die Frage, was die ADL tun könne, um zu helfen, bat der Reporter darum, das Pentagon für die Aufnahme eines Neonazis zu verurteilen. Als ich den Bericht einreichte, erhielt ich sofort eine automatische Fallnummer und wurde auf die Massenmailingliste der Organisation gesetzt.

Etwa 60 Tage später antwortete die ADL und entschuldigte sich für die Verzögerung, ohne jedoch die Berichterstattung von The Grayzone zu bestätigen. Stattdessen verteidigte die ADL in zwei Absätzen das Asowsche Bataillon. Es gab natürlich keine Verurteilung der Warrior Games als Gastgeber von Halushka, und die Veranstaltung wurde nicht in das öffentliche Verzeichnis der ADL über Hassvorfälle aufgenommen.

“Als sie 2014 gegründet wurde, war die Asow-Brigade eine private Militärgruppe, die gegen die damalige Annexion der Krim kämpfte”, schrieb die ADL an The Grayzone. “Während dieser Zeit war die Gruppe eindeutig rechtsextremistisch beeinflusst. Ende 2014 wurde die Gruppe in die ukrainische Nationalgarde eingegliedert und in Asow-Regiment umbenannt. Als dies geschah, untersuchte die ukrainische Regierung die Gruppe und behauptete, sie habe die rechtsextremen Mitglieder aus der Gruppe ausgeschlossen. In dieser Zeit verließ auch ihr Gründer Andriy Biletsky AZOV und ist seitdem in der größeren Asow-Bewegung tätig, wo er unter anderem eine rechtsextreme politische Partei, das Nationale Korps, gründete. Im Wesentlichen gab es eine Spaltung zwischen der militärischen Einheit AZOV und den politischen Zielen ihrer Gründungsmitglieder. Das heißt natürlich nicht, dass sie erfolgreich alle rechtsextremen Elemente aus ihren Reihen entfernt haben, aber unser Zentrum für Extremismus sieht das Asow-Regime auch nicht als die rechtsextreme Gruppe, die es einmal war.”

Die verblüffende Verteidigung der ADL von Asow als einer weitgehend entpolitisierten Kampfeinheit wird am stärksten durch das eigene Forschungsmaterial der ADL unterminiert.

Die ADL hat Asow scharf verurteilt, bevor sie es legitimiert hat.

Im Jahr 2019 veröffentlichte die Organisation einen Bericht über “The Internalization of White Supremacy” (Die Verinnerlichung der weißen Vorherrschaft), in dem Asow 18 Mal namentlich erwähnt und als “rechtsextreme Gruppe und Miliz”, “rechtsextreme Organisation und Miliz” und “ukrainische extremistische Gruppe und Miliz” bezeichnet wurde.

Die ADL hat Asow scharf verurteilt, bevor sie es legitimiert hat.

Im Jahr 2019 veröffentlichte die Organisation einen Bericht über “The Internalization of White Supremacy” (Die Verinnerlichung der weißen Vorherrschaft), in dem Azov 18 Mal namentlich erwähnt und als “rechtsextreme Gruppe und Miliz”, “rechtsextreme Organisation und Miliz” und “ukrainische extremistische Gruppe und Miliz” bezeichnet wurde.

In dem Bericht hieß es außerdem, dass Asow “Verbindungen zu Neonazis in der Ukraine hat”, “sich an gleichgesinnte amerikanische Extremisten gewandt hat” und “Berichten zufolge Verbindungen zu Atomwaffen (AWD) hat, einer amerikanischen Neonazi-Gruppe, die angeblich mit fünf Morden in Verbindung gebracht wird”.

Später im selben Jahr stellte die ADL fest, dass ein Neonazi-Spezialist der US-Armee, der sich der illegalen Verbreitung von Anleitungen zum Bombenbau schuldig bekannte, “den Wunsch geäußert hatte, weitere ‘Radikale’ zu finden und in die Ukraine zu reisen, um mit der paramilitärischen Gruppe Asow-Bataillon zu kämpfen”.

In einem neueren ADL-Bericht wird Asow in einem ähnlich wenig schmeichelhaften Licht dargestellt. Im März dieses Jahres, sieben Tage nachdem Russland seine Militäroperation in der Ukraine gestartet hatte, veröffentlichte die ADL einen Blogbeitrag mit dem Titel “White Supremacists, Other Extremists Respond to Russian Invasion of Ukraine”. Der Artikel bezeichnete Asow als “die ukrainische Nationalgarde-Einheit mit eindeutigen Neonazi-Verbindungen” und stellte fest, dass weiße Rassisten “Asow als einen Weg zur Schaffung eines nationalsozialistischen Staates in der Ukraine sehen”.

Im November erklärte die ADL jedoch, dass sie “das Asow-Regiment nicht als die rechtsextreme Gruppe ansieht, die es einmal war”. Um ihre plötzliche Kehrtwende zu rechtfertigen, verwies die angebliche Anti-Extremismus-Organisation auf eine angebliche Spaltung zwischen dem rechtsradikalen Andriy Biletsky und den Asow-Anhängern.

Die “Spaltung” von Biletsky und Asow läuft auf eine buchstäbliche Bürotrennung hinaus

In ihrer E-Mail an The Grayzone behauptete die ADL, dass “die Militäreinheit AZOV und die politischen Ziele ihrer Gründungsmitglieder” im Jahr 2014 “gespalten” wurden, und bestand darauf, dass Biletsky “Asow verlassen und seitdem in der großen Asow-Bewegung gearbeitet hat, einschließlich der Gründung einer rechtsextremen politischen Partei, dem Nationalen Korps”.

Die ADL stellte 2019 keine solche “Spaltung” fest, als sie das Nationale Korps einfach als den “politischen Flügel von Asow” bezeichnete.

Tatsächlich hielt Biletsky am 26. Oktober 2022 – nur zwei Wochen bevor die ADL eine “Spaltung” zwischen dem Asow-Bataillon und den “politischen Zielen” seines Gründers behauptete – eine Rede bei einer Zeremonie in Kiew anlässlich der Umbenennung einer Straße nach Asow zum Gedenken an ihren Kampf in Mariupol im April dieses Jahres.

Andriy Biletsky, Gründer des Asowschen Bataillons, ehrt die “Helden von Asow” am 26. Oktober 2022

“Es gibt eine Menge liberaler Schönfärberei, wenn es um die Faschisten in der Ukraine geht”

Während die ADL gegenüber The Grayzone behauptete, die ukrainische Regierung habe eine Säuberung von Neonazis aus den Reihen von Asow veranlasst, erzählen die Medienauftritte von Asow-Mitgliedern in diesem Jahr eine entschieden andere Geschichte.

Wie The Grayzone berichtete, erließen die italienischen Behörden im November einen Haftbefehl gegen Anton Radomsky, einen Asow-Kämpfer, wegen der Planung eines Anschlags auf ein Einkaufszentrum in der Nähe von Neapel.

Ebenfalls im November wurde die PR-Tour eines Asow-Fotografen durch den Osten der Vereinigten Staaten durch Proteste unterbrochen, nachdem bekannt geworden war, dass er Nazi-Bilder in den sozialen Medien veröffentlicht hatte.

Ebenfalls im November wurde die PR-Tour eines Asow-Fotografen durch den Osten der Vereinigten Staaten durch Proteste unterbrochen, nachdem bekannt wurde, dass er Nazi-Bilder in den sozialen Medien veröffentlicht hatte.

Und entgegen der Darstellung der ADL zeichnen Interviews mit ausländischen Kämpfern, die bei Asow eingebettet sind, das Bild einer kämpfenden Gruppe, die immer noch mit Hardcore-Neonazis durchsetzt ist.

“Das Asow-Bataillon ist immer noch stark von Neonazis geprägt”, erklärte ein Amerikaner namens Justin, der mit Asow in Mariupol kämpfte, in einem am 8. Oktober veröffentlichten Interview. Dem ehemaligen Freiwilligen zufolge war sein Bataillonskommandeur ein “verdammter Nazi”, der ein Foto von Adolf Hitler als Hintergrundbild auf seinem Computer hatte. Der Amerikaner erklärte, dass er und seine Mitsoldaten sich mit einem “Sieg Heil”-Gruß begrüßten.

In einem ebenso aufschlussreichen Interview, das am 12. November erschien, äußerte sich ein amerikanischer Freiwilliger des Asow-Bataillons namens Kent “Boneface” McLellan.

“Boneface” kann auf eine lange Liste von Verhaftungen in den USA verweisen, darunter ein Vorfall, bei dem er von einem verdeckten Regierungsinformanten bei der Teilnahme an einem paramilitärischen Training mit der Neonazi-Organisation American Front gefilmt wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft plante die Gruppe, “Juden, Einwanderer und andere Minderheiten zu töten”.

In der Befragung im November gab Boneface zu, Fotos von ukrainischen Kämpfern gemacht zu haben, die mit den Leichen einer gelynchten schwangeren Frau und eines Mannes, den sie für ihren Ehemann hielten, für ein Video mit dem Titel “Kikes get the rope” posierten. Er behauptete auch, in einem Video mitgewirkt zu haben, das eine verpfuschte Kreuzigung zeigt.

Aber Boneface’s Kommentare über die Prävalenz von Neonazis in den Reihen von Azov bieten die deutlichste Widerlegung der Behauptung der ADL, dass das Bataillon “nicht mehr die rechtsextreme Gruppe ist, die es einmal war”.

“Es gibt eine Menge liberaler Schönfärberei, wenn es um die Faschisten in der Ukraine geht”, sagte McLellan und rasselte die gängigen Argumente herunter: “Nazis gibt es nicht”; “Asow-Bataillon und Asow-Regiment sind verschieden”; “Sie haben alle Nazis aus Asow herausgeholt”.

“Ich wende mich gegen die Schönfärberei der Nationalisten durch die Medien”, fügte er hinzu. “Ich benutze Twitter hauptsächlich, um die (westliche) Linke zu trollen, weil sie glaubt, dass das ukrainische Militär nicht voller nationalistischer Ideale ist.”

Ist die ADL so leichtgläubig wie der Rest des ukrainischen fahnenschwenkenden liberalen Amerikas, wenn sie behauptet, Asow sei entradikalisiert worden? Oder nehmen sie uns auch nur auf den Arm? Übersetzt mit Deepl.com

Alexander Rubinstein ist ein unabhängiger Reporter bei Substack. Sie können sich hier anmelden, um kostenlose Artikel von ihm in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen. Wenn Sie seinen Journalismus unterstützen möchten, der niemals hinter einer Bezahlschranke verschwindet, können Sie ihm eine einmalige Spende über PayPal hier zukommen lassen oder seine Berichterstattung über Patreon hier unterstützen.

