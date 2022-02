Die Dämonisierung des Islam als westliche “Wertekampagne” der Wahl

The targeting of Islam in the world is a worrying development Among the most dangerous threats to world security today, in addition to the expansion of military armament, especially in the nuclear field and the spread of terrorism, is the phenomenon of antagonising religions, especially Islam, and seeking to demonise them using the most horrific methods.

Bild: Demonstranten halten ein Schild mit der Aufschrift “Islamophobie ist keine Freiheit” vor der französischen Botschaft in London am 25. August 2016 [JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images]

Die Angriffe auf den Islam in der Welt sind eine beunruhigende Entwicklung



Von Saeed Al-Shehabi



Februar 22, 2022

Zu den gefährlichsten Bedrohungen für die Sicherheit in der Welt gehört heute neben der Ausweitung der militärischen Aufrüstung, insbesondere im nuklearen Bereich, und der Ausbreitung des Terrorismus das Phänomen, dass Religionen, insbesondere der Islam, angefeindet und mit den grausamsten Methoden zu dämonisieren versucht werden. Die bekannteste dieser Methoden ist die Fehlinformation, Verzerrung und Stereotypisierung. Nachdem jahrzehntelang die politischen Manifestationen der islamischen Bewegungen ins Visier genommen wurden, sind nun die alten Ansätze, die Religion ins Visier zu nehmen, wieder aufgegriffen worden.

Dieses Vorgehen hat sich vertieft, nachdem es nicht gelungen war, den so genannten “politischen Islam” zu bekämpfen, und nachdem Parteien auf den Plan getreten waren, die dem religiösen Phänomen in seinem Wesen feindlich gegenüberstanden und es als Hindernis für die Entwicklung eines absoluten Liberalismus betrachteten, der die religiösen Anweisungen und Vorschriften aushebeln wollte. Neben kulturellen Motiven ist die Unkenntnis der Grundsätze, Werte und Rechtssysteme des Islam, die die Schwachen schützen und die Habgierigen, Ausbeuter und Plünderer zügeln, das Hauptmotiv für diese Feindseligkeit.

Sicher ist, dass der Islam den größten Teil der Angriffe auf sich gezogen hat, die sich nicht mehr nur auf die Medien beschränken. Vielmehr schlägt die offizielle Politik in der westlichen Welt diesen Weg ein, der nicht dem Frieden und der Sicherheit in der Welt dient. Das liberale Projekt schießt sich selbst ins Bein, wenn es versucht, die Grundsätze, die es sich zu eigen machen sollte, zu beschlagnahmen, insbesondere im Bereich der öffentlichen Freiheiten. Frankreich, das an der Spitze des neuen westlichen Projekts steht, das die Religion ins Visier nimmt, hält sich nicht mehr an die liberalen Spielregeln, insbesondere im Bereich der Freiheiten, die mit persönlichen Entscheidungen wie Glauben, Kleidung und religiösen Praktiken verbunden sind. Der derzeitige französische Präsident Emmanuel Macron ist einer der radikalsten französischen Präsidenten gegenüber dem Islam und wird in dieser Haltung von einem großen Teil der Medien unterstützt, obwohl die meisten Menschenrechtsorganisationen seine Haltung ablehnen, weil sie das liberale Projekt in Verlegenheit bringt. Im vergangenen Oktober schlossen die Behörden eine Moschee in Allonnes mit der Begründung, sie fördere den “radikalen Islam”. Der französische Innenminister Gerald Darmanin bestätigte, dass auch die Bankkonten der Verwalter der Moschee beschlagnahmt wurden, und fügte hinzu, dass seit Macrons Amtsantritt 13 islamische Organisationen im Land geschlossen wurden und 92 Moscheen geschlossen wurden.

Muslime, die vor Islamophobie in Frankreich fliehen, lassen sich in der Türkei nieder

Der UN-Sonderberichterstatter für Glaubensfreiheit, Ahmed Shaheed, sagte im vergangenen März: “Islamophobie baut imaginäre Vorstellungen auf: “Islamophobie baut imaginäre Konstrukte um Muslime herum auf, die dazu benutzt werden, staatlich geförderte Diskriminierung, Feindseligkeit und Gewalt gegen Muslime zu rechtfertigen, mit schwerwiegenden Folgen für die Wahrnehmung der Menschenrechte, einschließlich der Religionsfreiheit und der Weltanschauungsfreiheit.”

Vielleicht war der ehemalige US-Präsident Donald Trump der erste, der das neue westliche Projekt, das darauf abzielt, das religiöse Phänomen, insbesondere das islamische, einzuschränken, offengelegt hat. Er begann seine Präsidentschaft mit dem Erlass eines Gesetzes, das Bürgern aus sieben islamischen Ländern die Einreise in die USA verbot, was als Verstoß gegen die liberalen Werte selbst und als Ausdruck von Intoleranz, Engstirnigkeit und Verfolgung angesehen wurde. Amerikanische Organisationen, die sich für die Förderung der Demokratie und die Unterstützung des ihrer Ansicht nach “gemäßigten Islams” einsetzen, änderten ihre Politik und stellten die Unterstützung der islamischen Einrichtungen ein, die sie als “gemäßigt” angesehen hatten.

Eines der deutlichsten Beispiele für diesen Wandel ist das, was mit der National Endowment for Democracy geschah, als einige ihrer Beamten, die sich mit islamischen Einrichtungen im Nahen Osten befassten, ausgewechselt wurden und die Unterstützung für eine Reihe von ihnen eingestellt wurde. Während der Biden-Administration wurde das gezielte Angreifen in aller Stille fortgesetzt, und plötzlich sahen sich islamische Einrichtungen und Moscheen in westlichen Ländern unter verschiedenen Vorwänden, darunter Verhinderung von Geldwäsche, Extremismus und Terrorismusbekämpfung, rechtlichen Fragen zu ihren Aktivitäten, Treuhändern und Finanzierungsquellen gegenüber. Viele von ihnen wurden geschlossen, vor allem in Frankreich, obwohl das Gesetz seinen Lauf nehmen sollte, indem es diejenigen, die dagegen verstoßen, strafrechtlich verfolgt und Moscheen nicht zu Schauplätzen interner Konflikte und Unruhen macht.

Anhängerinnen der Jamaat-e-Islami protestieren am 10. Februar 2022 in Karatschi, Pakistan, gegen das Verbot des Hijab in Schulen in Indien. (Sabir Mazhar – Anadolu Agency)

Der Islam wird durch die Politik der westlichen Länder, die diesen Geist der Dämonisierung nährt, und durch das Phänomen der Islamophobie, das trotz der Kritik von Menschenrechts- und humanitären Organisationen nicht nachgelassen hat, weltweit ins Visier genommen. Nun nimmt Indien, das aufgrund seiner 1,25 Milliarden Einwohner als größte Demokratie der Welt bezeichnet wird, die islamische Präsenz unverhohlen ins Visier, verbietet Schülerinnen das Tragen des Hijab in Schulen und Universitäten und praktiziert eine systematische Verfolgung von Muslimen, die etwa ein Sechstel der Gesamtbevölkerung ausmachen. Letzte Woche erklärte Human Rights Watch, dass das Verbot des Kopftuchs gegen Indiens Verpflichtungen aus den internationalen Menschenrechtsgesetzen verstößt, die das Recht auf freie Religionsausübung, freie Meinungsäußerung und Bildung ohne Diskriminierung garantieren.



In den letzten 25 Jahren haben sich die Muslime um die Förderung des interreligiösen Dialogs bemüht, in der Hoffnung, dass ihre Präsenz im Westen ein Faktor für die Entwicklung menschlicher und religiöser Beziehungen sein und zum Aufbau einer verständnisvollen und nicht antagonistischen Menschheit beitragen würde. Heute ist jedoch klar, dass es Kräfte gibt, die dies nicht wollen und die Muslime mit einem Gefühl des Misstrauens und des Zweifels betrachten, das von Hassgefühlen geprägt ist. In den letzten Jahren wurde diese Tendenz deutlich, indem religiöse Äußerungen und Ausdrucksformen ins Visier genommen wurden. Das Kopftuch wurde in einer Reihe von europäischen Ländern, darunter Frankreich und einige Bundesländer Deutschlands und Dänemarks, offiziell verboten, und in den letzten fünf Jahren ist die Tendenz zu beobachten, gegen Muslime vorzugehen, um die Verbreitung religiöser Bräuche einzuschränken.

Diejenigen, die dies tun, glauben, dass sie damit die Ausbreitung des Phänomens der Religiosität eindämmen können, das sie als Bedrohung für das ansehen, was sie “die Werte des Westens” nennen. Es ist nicht mehr ungewöhnlich, andere zu beschuldigen, “unsere Werte zu bekämpfen” oder “unsere Demokratie anzugreifen”. Dies ist eine der Erscheinungsformen des populistischen Phänomens, das auf Unwissenheit, oberflächlichem Denken und dem Fehlen einer echten Identität beruht. Es ist auch kein Geheimnis mehr, dass das Phänomen der Islamophobie eskaliert ist, indem einige Randthemen ausgenutzt werden, um Muslime zu diskreditieren, oder indem einige Probleme übertrieben werden, um dies zu suggerieren. Weit verbreitet ist das Erstaunen über die Ressentiments, die einige westliche Politiker gegenüber China wegen der Verfolgung der muslimischen Minderheit in der Region Xinjiang hegen. Einige sahen darin eine Form von Heuchelei und einen Versuch, Islamophobie und die systematischen Angriffe auf Moscheen und islamische Einrichtungen unter dem Vorwand zu verwechseln, dass sie extremistische oder terroristische Personen beherbergen und Extremismus fördern. Darüber hinaus sind einige islamische Konzepte verzerrt und missbraucht worden, darunter das Konzept des Dschihad, das besondere Aufmerksamkeit des Westens erhielt, nachdem es von Daesh und Al-Qaeda für sich beansprucht wurde. Man hat sogar Angst davor, das Thema Dschihad anzusprechen, selbst wenn es darum geht, seine wahre Bedeutung im Islam zu klären. Es stimmt zwar, dass extremistische und terroristische Gruppen diesen Begriff missbraucht haben, aber das ändert nichts an der Bedeutung dieser Verantwortung in der islamischen Gesetzgebung, die durch viele Bedingungen geregelt ist.

Ist der Islam wirklich das Ziel? Hat diese Zielsetzung politische und ideologische Dimensionen, die normalerweise nicht offengelegt werden? Was bedeutet die Dämonisierung traditioneller islamischer Bewegungen und ihrer Erscheinungsformen sowohl in den arabischen als auch in den westlichen Ländern? Diese Verfolgung ist nicht nur intellektuell und ideologisch, sondern hat auch Aspekte, die darauf abzielen, das Phänomen der religiösen Zugehörigkeit von Grund auf zu entwurzeln.

Hier sehen wir die praktische Anwendung des Sprichworts “jeder Bürger ist ein Wächter”, da der Imam der Moschee verpflichtet ist, die Gläubigen der Polizei zu melden, wenn er ihre Ideen und Aktivitäten verdächtigt. Wohltätigkeitsorganisationen müssen es vermeiden, sich mit den Problemen der Muslime in der Welt zu befassen, da dies nicht zu den Tätigkeiten gehört, die sie ausüben dürfen. Um Rassismusvorwürfe zu vermeiden, haben die offiziellen Stellen, die für die Registrierung von Wohltätigkeitsorganisationen und die Überwachung ihrer Aktivitäten zuständig sind, neue Maßnahmen ergriffen, die den Druck auf die Einrichtungen durch Banken und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erhöhen. Diese Institutionen begannen damit, islamische Einrichtungen regelmäßig zu ihren Einnahmen, Ausgaben, Unterstützern, den Inhalten der Freitagspredigten und den übrigen kulturellen Aktivitäten sowie zu ihren Besuchern und ihrer intellektuellen und politischen Identität zu “befragen”. Wenn sie nicht kooperieren, werden ihre Bankkonten geschlossen.

Das brutale Vorgehen gegen islamische Bewegungen geht einher mit dem Phänomen der Islamophobie und der Verfolgung des Islams in der ganzen Welt: in China, das sich gegen die uigurischen Muslime richtet, in Myanmar, das Muslime allein aufgrund ihrer Religion verfolgt, oder in Indien, wo die regierende Bharatiya Janata Party (BJP) eine extremistische Politik verfolgt, sei es durch das Verbot des Schleiers in Schulen und Universitäten oder durch die Beschimpfung muslimischer Frauen im Internet. Das Gleiche gilt für Frankreich, das die Konfrontation der Moscheen und das Verbot des Schleiers durchgesetzt hat, und für die USA, die ihre regionalen Verbündeten zur Konfrontation insbesondere mit den Islamisten und zur Normalisierung mit der Besatzung als Teil eines Plans zur Bekämpfung von Gegnern und Liebhabern Palästinas, die die Mehrheit der arabischen und muslimischen Nationen sind, mobilisiert haben. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Al-Quds Al-Arabi am 20. Februar 2022

--

