Wann wird AA Baerbock endlich reagieren ? Wann wird Deutschland endlich Sanktionen gegen dieses zionistisch-faschistische Regime einleiten, alle Zahlungen und Partnerschaften einstellen und so handeln, wie es endlich an der Zeit ist ist? Deutschland hat sich nicht nur in der Ukraine, sondern auch im “jüdischen Staat” auf die falsche Seite gestellt. Wie sich die faschisitischen Regime gleichen. Evelyn Hecht-Galinski

“Sollten Israels Kritiker wie Adalah zum Schweigen gebracht werden, kann niemand sagen, dass es nicht genügend Warnungen vor der schrecklichen Gewalt gab, die so gut wie garantiert kommen wird”

Taking apartheid to new extremes There is much liberal hand-wringing over the new Israeli government’s shock-and-awe assault on the state’s judiciary and other laws and mechanisms that safeguard democracy in the country, even if that democracy was always for Jews only.

Die Apartheid wird auf die Spitze getrieben

von Maureen Clare Murphy

14. Januar 2023

Israelische Siedler, die gegen Palästinenser skandieren, marschieren während des jährlichen Flaggenmarsches am 29. Mai 2022 durch das Damaskustor in das muslimische Viertel der Altstadt von Jerusalem. Oren Ziv ActiveStills

Es gibt viel liberales Händeringen über den schockierenden Angriff der neuen israelischen Regierung auf die Justiz des Staates und andere Gesetze und Mechanismen, die die Demokratie im Lande schützen, selbst wenn diese Demokratie immer nur für Juden war.

Aber für diejenigen, die bereits wissen, dass Israels Demokratie eine gewalttätige Lüge ist und dass es sich von Anfang an um ein Siedlerkolonieunternehmen handelte, das durch Apartheid und Militärherrschaft aufrechterhalten wurde, gibt es immer noch viel, worüber man sich Sorgen machen kann. Das gilt vor allem für die Palästinenser, deren Vertreibung aus ihrer Heimat, damit sie durch ausländische jüdische Siedler ersetzt werden können, für den Staat immer oberste Priorität hatte.

Die vorherige Regierung wurde schließlich aufgelöst, um das Auslaufen einer seit 1967 geltenden befristeten Maßnahme zu verhindern, die das israelische Zivilrecht auf jüdische Siedler im Westjordanland anwendet.

Durch die Ausrufung von Neuwahlen wurden diese Notstandsregelungen automatisch verlängert und das Apartheidsystem aufrechterhalten. Und bei den fünften Wahlen innerhalb von drei Jahren wählten die Israelis im November ihre bisher offen faschistischste und rechtslastigste Regierung.

Nach Ansicht der palästinensischen Menschenrechtsgruppe Adalah kommen die Koalitionsvereinbarungen der derzeitigen israelischen Regierung einer Absichtserklärung gleich, Verbrechen nach internationalem Recht zu begehen.

Die Leitprinzipien der neuen Regierung beginnen mit der Behauptung, dass “das jüdische Volk ein ausschließliches und unanfechtbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel hat”.

Adalah, die sich für die Rechte der Palästinenser in Israel einsetzt, sagt, dass die Absicht der Regierung darin besteht, “die jüdische Vorherrschaft und die Rassentrennung als Grundprinzipien des israelischen Regimes zu vertiefen”.

Die Gruppe fordert ein dringendes Eingreifen des Internationalen Strafgerichtshofs und des Internationalen Gerichtshofs sowie die Wiedereinsetzung des Sonderausschusses der Vereinten Nationen gegen Apartheid.

In einem neuen Positionspapier legt Adalah dar, wie die Leitprinzipien und Koalitionsvereinbarungen der israelischen Regierung das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung ausdrücklich negieren.

Die Initiativen und die Politik der Regierung werden zu noch mehr Brutalität gegen die Palästinenser führen, und das bei noch weniger gerichtlicher Kontrolle und ohne jeden Anschein von Verantwortlichkeit.

So wird beispielsweise durch eine Ende Dezember vom israelischen Parlament verabschiedete Änderung die israelische Polizei dem Minister für nationale Sicherheit unterstellt.

Dieser Minister ist Itamar Ben-Gvir, ein Schüler des völkermordenden Rabbiners Meir Kahane und Bewunderer von Baruch Goldstein, einem in den USA geborenen Siedler, der 1994 29 palästinensische Gläubige in der Ibrahimi-Moschee in Hebron massakrierte.

Ben-Gvirs Partei Jüdische Kraft trat in die Koalition ein, nachdem sie sich mit dem Likud unter Benjamin Netanjahu, der erneut Ministerpräsident geworden ist, geeinigt hatte. Die Vereinbarung sieht vor, dass Ben-Gvir die Polizei umstrukturieren und die Vorschriften für offene Schießereien überarbeiten will.

Es ist zu erwarten, dass die ohnehin schon schießwütige israelische Polizei dadurch noch mehr Palästinenser töten wird.

Ben-Gvir soll Bereitschaftsmiliz beaufsichtigen

Ben-Gvir wird in der Zwischenzeit die volle Kontrolle über die israelische Nationalgarde haben, die der damalige Premierminister Naftali Bennett im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat, um “die Zusammenarbeit zwischen bewaffneten jüdisch-israelischen Zivilisten und der Polizei zu institutionalisieren”, wie Adalah es ausdrückt.

Bennett forderte die Formalisierung dieser Truppe nach den tödlichen Episoden staatlicher Gewalt und des Mob-Terrors gegen Palästinenser in Israel während des Aufstands vom Mai 2021, der als “Einheitsintifada” bezeichnet wird.

“Die israelischen Behörden gewährten jüdisch-israelischen Zivilisten weitreichende Immunität für diese Angriffe, auch und vor allem im Fall des Mordes an Moussa Hassouna”, so Adalah.

Hassouna, ein palästinensischer Staatsbürger, wurde im Mai 2021 in Lydd erschossen.

Prominente Politiker übten während der gesamten Ermittlungen zu Hassounas Tod Druck auf die Polizei aus, damit die des Mordes Verdächtigen auf freiem Fuß blieben.

Der damalige Minister für öffentliche Sicherheit, Amir Ohana, heute Sprecher des israelischen Parlaments, forderte die Freilassung der Verdächtigen im Mordfall Hassouna mit der Begründung, sie seien ein “Kraftmultiplikator für die Behörden zur sofortigen Neutralisierung von Bedrohung und Gefahr”.

Die Institutionalisierung dieser Zusammenarbeit läuft auf die Einrichtung einer Bereitschaftsmiliz hinaus, die Gewalt gegen Palästinenser wie diejenige, die Hassouna tötete, ausüben soll.

Dass eine solche Truppe überhaupt existiert, sollte äußerst besorgniserregend sein. Dass sie von Ben-Gvir kontrolliert wird, ist umso besorgniserregender, wenn man bedenkt, dass er die Angriffe vom Mai 2021 und die jüngste Gewalt des Siedlermobs gegen Palästinenser im Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah und in Hebron, wo Ben-Gvir lebt, initiiert hat.

In der Zwischenzeit hat die vom rechtsextremen Finanzminister Bezalel Smotrich geführte Religiöse Zionistische Partei mit dem Likud vereinbart, dass der Shin Bet, Israels berüchtigte Geheimpolizei, eine Sondereinheit bilden soll, die die Polizei bei der Bekämpfung “nationalistisch motivierter Kriminalität” unter Palästinensern in Israel unterstützen soll.

Adalah sagt, dass diese Initiative Teil eines “besonders heimtückischen laufenden Projekts … ist, um reale Ängste in palästinensischen Gemeinden … als Vorwand für rassistische Polizeiarbeit zu nutzen”.

Die Gruppe fügt hinzu, dass die verdeckten Aktivitäten des Shin Bet “an die Zeit der Militärherrschaft von 1948-1966 erinnern und eine weitere Gefahr für die Grundrechte der palästinensischen Bürger des Staates darstellen.”

Darüber hinaus laufen diese neuen polizeilichen Maßnahmen “auf eine Ausweitung der beiden getrennten Strafverfolgungs- und Polizeisysteme auf der Grundlage der Rassenidentität” hinaus, die “unter dem völligen Ermessen offen rassistischer politischer Führer” arbeiten.



Straflosigkeit kodifizieren

Während Ben-Gvir eine Lockerung der Vorschriften für offenes Feuer vorschlägt, hat die Regierung ihre Absicht deutlich gemacht, “Israels Politik der fast völligen Straffreiheit für seine Streitkräfte in Fällen, in denen Palästinenser involviert sind, zu kodifizieren”, wie Adalah es ausdrückt.

Auch die palästinensische politische Meinungsäußerung steht im Fadenkreuz der Regierung, die innerhalb von sechs Monaten ein Gesetz vorschlagen will, das das Zeigen der palästinensischen Flagge an staatlich finanzierten Einrichtungen wie Universitäten verbietet.

Die neue Regierung hat sich in der Zwischenzeit verpflichtet, das Verbot für Parteien und Kandidaten, die zu Rassismus aufrufen, aufzuheben und ihnen die Kandidatur im israelischen Parlament zu untersagen. Sie beabsichtigt auch, “eine Liste oder einen Kandidaten … zu disqualifizieren, der die Existenz des Staates Israel als jüdischen und demokratischen Staat leugnet oder den Terrorismus unterstützt”.

Laut Adalah könnte dies “eine Liste oder einen Kandidaten, der sich für demokratische Werte, einschließlich eines Staates für alle seine Bürger, einsetzt”, von der Teilnahme an den Wahlen ausschließen. “Wenn diese Änderung verabschiedet wird, wird sie rassistische Ideologien verfassungsrechtlich schützen und demokratische Ansichten stark einschränken.”

Die Koalitionsvereinbarungen sehen auch vor, eine Gesetzgebung voranzutreiben, die eine Todesstrafe für “terroristische Handlungen, die darauf abzielen, dem Staat Israel als dem Staat des jüdischen Volkes zu schaden”, vorsieht.

Der Wortlaut des Abkommens, so Adalah, mache “ausdrücklich klar, dass das Gesetz rassistisch motiviert sein und sich speziell gegen Palästinenser richten wird, während jüdische Israelis, die extreme, gewalttätige Terrorakte gegen Palästinenser begehen, davon ausgenommen sind.”

Ben Gvirs Parteikollegin Limor Son Har-Melech ging sogar noch weiter und forderte die Todesstrafe für jeden Palästinenser, der einen Juden tötet, aber lebenslange Haft für jeden Juden, “der einen Araber tötet” – eine extreme Vision eines getrennten und ungleichen Status für Palästinenser, die unter israelischer Apartheidherrschaft leben.

Die Regierung hat auch die schnelle Verfolgung von Gesetzesentwürfen gebilligt, die den Entzug der israelischen Staatsbürgerschaft oder des Wohnsitzes von Palästinensern mit “Terror”-Verurteilungen, die Stipendien von der Palästinensischen Behörde erhalten, ermöglichen würden.

“Es ist besser, die schlimmsten Verbrechen zu begehen, wenn man Jude ist”, sagte Ahmad Tibi, ein palästinensischer Abgeordneter im israelischen Parlament, gegen diesen Schritt.

Adalah sagt, dass diese Initiative Teil eines “besonders heimtückischen laufenden Projekts … ist, um reale Ängste in palästinensischen Gemeinden … als Vorwand für rassistische Polizeiarbeit zu nutzen”.

Die Gruppe fügt hinzu, dass die verdeckten Aktivitäten des Shin Bet “an die Zeit der Militärherrschaft von 1948-1966 erinnern und eine weitere Gefahr für die Grundrechte der palästinensischen Bürger des Staates darstellen.”

Darüber hinaus laufen diese neuen polizeilichen Maßnahmen “auf eine Ausweitung der beiden getrennten Strafverfolgungs- und Polizeisysteme auf der Grundlage der Rassenidentität” hinaus, die “unter dem völligen Ermessen offen rassistischer politischer Führer” arbeiten.



Straflosigkeit kodifizieren

Während Ben-Gvir eine Lockerung der Vorschriften für offenes Feuer vorschlägt, hat die Regierung ihre Absicht deutlich gemacht, “Israels Politik der fast völligen Straffreiheit für seine Streitkräfte in Fällen, in denen Palästinenser involviert sind, zu kodifizieren”, wie Adalah es ausdrückt.

Auch die palästinensische politische Meinungsäußerung steht im Fadenkreuz der Regierung, die innerhalb von sechs Monaten ein Gesetz vorschlagen will, das das Zeigen der palästinensischen Flagge an staatlich finanzierten Einrichtungen wie Universitäten verbietet.

Die neue Regierung hat sich in der Zwischenzeit verpflichtet, das Verbot für Parteien und Kandidaten, die zu Rassismus aufrufen, aufzuheben und ihnen die Kandidatur im israelischen Parlament zu untersagen. Sie beabsichtigt auch, “eine Liste oder einen Kandidaten … zu disqualifizieren, der die Existenz des Staates Israel als jüdischen und demokratischen Staat leugnet oder den Terrorismus unterstützt”.

Laut Adalah könnte dies “eine Liste oder einen Kandidaten, der sich für demokratische Werte, einschließlich eines Staates für alle seine Bürger, einsetzt”, von der Teilnahme an den Wahlen ausschließen. “Wenn diese Änderung verabschiedet wird, wird sie rassistische Ideologien verfassungsrechtlich schützen und demokratische Ansichten stark einschränken.”

Die Koalitionsvereinbarungen sehen auch vor, eine Gesetzgebung voranzutreiben, die eine Todesstrafe für “terroristische Handlungen, die darauf abzielen, dem Staat Israel als dem Staat des jüdischen Volkes zu schaden”, vorsieht.

Der Wortlaut des Abkommens, so Adalah, mache “ausdrücklich klar, dass das Gesetz rassistisch motiviert sein und sich speziell gegen Palästinenser richten wird, während jüdische Israelis, die extreme, gewalttätige Terrorakte gegen Palästinenser begehen, davon ausgenommen sind.”

Ben Gvirs Parteikollegin Limor Son Har-Melech ging sogar noch weiter und forderte die Todesstrafe für jeden Palästinenser, der einen Juden tötet, aber lebenslange Haft für jeden Juden, “der einen Araber tötet” – eine extreme Vision eines getrennten und ungleichen Status für Palästinenser, die unter israelischer Apartheidherrschaft leben.

Die Regierung hat auch die schnelle Verfolgung von Gesetzesentwürfen gebilligt, die den Entzug der israelischen Staatsbürgerschaft oder des Wohnsitzes von Palästinensern mit “Terror”-Verurteilungen, die Stipendien von der Palästinensischen Behörde erhalten, ermöglichen würden.

“Es ist besser, die schlimmsten Verbrechen zu begehen, wenn man Jude ist”, sagte Ahmad Tibi, ein palästinensischer Abgeordneter im israelischen Parlament, gegen diesen Schritt.

Tibi wies darauf hin, dass es keine Bemühungen gab, Yigal Amir, der 1995 den israelischen Premierminister Yitzhak Rabin ermordete, die Staatsbürgerschaft zu entziehen, ebenso wenig wie Ami Popper, der 1990 sieben palästinensische Arbeiter ermordete.

“Ich ziehe jüdische Mörder arabischen Mördern vor”, sagte der Likud-Abgeordnete Hanoch Milwidsky zu Tibi, der seinerseits sagte, dass Milwidskys Kommentar “diesen Begriff” des Parlaments auf den Punkt bringe, bevor er ihn bat, ihn auf Englisch zu wiederholen.

“Wir sind fertig damit, uns dafür zu entschuldigen”, sagte Milwidsky auf Englisch.



Judaisierung und Landraub

Eine hohe Priorität der Regierung, wie in den Vereinbarungen deutlich gemacht, ist die Judaisierung der Wüste Naqab (Negev) und Galiläa im Süden bzw. Norden Israels, wo die palästinensische Bevölkerung in Israel in großer Zahl lebt.

Die Koalitionsvereinbarung der Partei Jüdische Kraft mit dem Likud zentralisiert die “Macht, die Land- und Planungspraktiken in Israel zu bestimmen”, so Adalah, und legt die Durchsetzung der israelischen Land- und Parkbehörden und des Umweltministeriums in die Hände von Ben-Gvir.

Eine erweiterte Zuständigkeit des neu benannten Ministeriums für die Entwicklung des Negev, Galiläas und der nationalen Widerstandsfähigkeit wird “Randgebiete” wie die israelischen Siedlungen im Gebiet C des Westjordanlandes umfassen, was es dem Staat ermöglicht, “noch mehr Finanzmittel” in diese Gebiete zu leiten, was gegen internationales Recht verstößt.

In der Zwischenzeit plant die Regierung, “ausschließlich jüdischen Städten in Galiläa zusätzliche Vergünstigungen zu gewähren, staatliche Mittel, von denen palästinensische Städte ausdrücklich ausgeschlossen sind”.

Um die “jüdische Hegemonie im Wohnungswesen”, wie Adalah es ausdrückt, weiter zu festigen, plant die Regierung eine Gesetzesänderung, die es Palästinensern erlauben würde, in rein jüdischen Städten zu wohnen – womit jegliche Schutzmaßnahmen gegen die von vielen jüdisch-israelischen Gemeinden seit langem angestrebte Diskriminierung wegfallen würden.

In der Zwischenzeit steht die so genannte zivile Verantwortung für das Westjordanland unter der direkten Aufsicht von Smotrich, der die rechtsextreme, siedlungsfreundliche Organisation Regavim gegründet hat, die unter anderem gegen die Verzögerung des Abrisses von Khan al-Ahmar, einer palästinensischen Gemeinde in den südlichen Hebron-Bergen, protestiert hat.

Regavim hat auch juristische Petitionen eingereicht, die sich gegen palästinensische und syrische Baurechte im Westjordanland, im Naqab und auf den Golanhöhen richten.

Bisher wurden die Ernennungen für COGAT, den bürokratischen Arm der militärischen Besatzung, vom israelischen Militär mit Zustimmung des Verteidigungsministers vorgenommen. Jetzt werden sie von Smotrich vorgenommen.

Die Palästinenser im Westjordanland leben nun also nicht nur unter der israelischen Militärdiktatur, sondern auch unter der Diktatur der strengsten und fanatischsten Siedler.



Wie Sarit Michaeli von der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem feststellt, “ist mit einer massiven Zunahme aller Maßnahmen zu rechnen, die darauf abzielen, die Palästinenser leiden zu lassen, einschließlich der Zerstörung von [Eigentum] und der Beschlagnahme von Eigentum”.

Formalisierung der Diskriminierung

Die neue Regierung ist bestrebt, die unzähligen Formen der Diskriminierung von Palästinensern in nahezu allen Bereichen zu formalisieren, sei es im Rahmen von befristeten Notstandsanordnungen oder außerhalb der gesetzlichen Grenzen.

So wird das Einfrieren der palästinensischen Familienzusammenführung – eine “vorübergehende” Maßnahme, die vor zwei Jahrzehnten verhängt wurde – nun zu einem offiziellen Verbot, das palästinensischen Bürgern Israels und palästinensischen Bewohnern Ost-Jerusalems das Zusammenleben mit ihren Ehepartnern aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen untersagt.

Diese Formen der Unterdrückung, die seit langem faktische Realität sind, dienen Israels Machtkonsolidierung, damit es palästinensisches Land mit so wenig Widerstand wie möglich kolonisieren kann.

Die geografische und soziale Zersplitterung der Palästinenser und das demografische Engineering sind die wichtigsten Mittel, mit denen Israel seine koloniale Kontrolle ausübt.

Da die Maske der liberalen Demokratie, die bisher getragen wurde, nun fast heruntergerissen ist, schlagen Gruppen, die Israels Agenda im Ausland unterstützen, Alarm.

Das Ziel der neuen Regierung, die israelische Justiz zu reformieren und die Autorität des Obersten Gerichtshofs zu schwächen und einzuschränken, ist für Israels Befürworter in Nordamerika, Europa und darüber hinaus von besonderer Bedeutung.

Es würde dem israelischen Parlament erlauben, Gesetze zu erlassen, selbst wenn diese vom Obersten Gerichtshof als verfassungswidrig eingestuft werden, und somit “jede Angelegenheit von der gerichtlichen Überprüfung ausschließen”, so Adalah.

Der israelische Oberste Gerichtshof hat bereits israelische Verletzungen der Rechte der Palästinenser abgesegnet, darunter massenhafte Zwangsumsiedlungen und die Ausweisung palästinensischer Bürger aus dem Staat sowie Kriegsverbrechen der kollektiven Bestrafung wie die Zerstörung von Häusern und das Zurückhalten der Leichen getöteter Palästinenser, um sie als Verhandlungsmasse zu verwenden.

Doch wie die Abschaffung von Israels Schein-Selbstuntersuchungen zur Ermordung von Palästinensern bedeutet die Schwächung des Obersten Gerichtshofs die Beseitigung einer weiteren vermeintlichen Garantie für den Schutz der Grundrechte.

Die Kritiker zum Schweigen bringenAdalah stellt fest, dass eine der Koalitionsvereinbarungen die Verabschiedung eines Gesetzes vorsieht, “das eine Steuer auf Spenden ausländischer Regierungsstellen an gemeinnützige Organisationen der Zivilgesellschaft einführt”.

Diese Maßnahme, die darauf abzielt, israelkritische zivilgesellschaftliche Gruppen auszuhungern und zum Schweigen zu bringen, erweitert die repressiven Maßnahmen, die Nichtregierungsorganisationen auf beiden Seiten der Grünen Linie bereits auferlegt wurden, da Israel das Tempo der Kolonisierung mit all der damit verbundenen Gewalt beschleunigt.

Das israelische Sicherheitskabinett – eine ausgewählte Gruppierung innerhalb der Regierung – hat bereits seine Absicht erklärt, Organisationen im Westjordanland zu bestrafen, die “diplomatisch-richterliche Maßnahmen” gegen Israel ergreifen.

Wie Noa Landau, Kolumnist bei der Tel Aviver Tageszeitung Haaretz, erklärt, kommt dies einer “offiziellen Kriegserklärung an alle palästinensischen zivilgesellschaftlichen Gruppen gleich, die die israelische Besatzung mit friedlichen Mitteln bekämpfen”.

Der ehemalige Verteidigungsminister Benny Gantz gab sich große Mühe, Israels repressive und weit gefasste Anti-Terror-Gesetze zu nutzen, um vage und unbegründete Behauptungen aufzustellen, mit denen der Staat die gegen mehrere prominente palästinensische Organisationen im Oktober 2021 ausgesprochenen Erklärungen zur “Terrorgruppe” rechtfertigte. Gegen diese Gruppen wurden im August 2022 Razzien durchgeführt und ihre Schließung angeordnet.

Der neue Beschluss des Sicherheitskabinetts erspart dem Staat diesen Aufwand, um den Anschein der Legalität aufrechtzuerhalten.

“Anstatt sich die Mühe zu machen, solche indirekten Verbindungen zu erfinden, erklärt die israelische Regierung einfach schwarz auf weiß, dass, soweit es sie betrifft, alle diplomatischen und gerichtlichen Aktionen … grundsätzlich ‘feindlich’ sind und mit Terrorismus gleichzusetzen sind”, schreibt Landau.

Liberale zionistische Gruppen wie Peace Now und der New Israel Fund sowie israelische Anti-Besatzungsgruppen wie Breaking the Silence stehen ebenfalls im Fadenkreuz.

Smotrich bezeichnet Menschenrechtsgruppen als “existenzielle Bedrohung für den Staat Israel”, und jede Gruppe, die sich der theokratischen Herrschaft in den Weg stellt, kann kriminalisiert werden.

Wie Adalah feststellt, “enthalten die Koalitionsvereinbarungen Prinzipien und Verpflichtungen, die weitreichende Verletzungen des Prinzips der Gewaltenteilung sowie der Beziehungen zwischen Religion und Staat mit sich bringen.”

“Die Politik und die Initiativen der Regierung werden die Bürgerrechte in allen Bereichen verletzen, einschließlich der Rechte von Frauen und LGBT+-Personen”, so Adalah.

Migranten und Asylbewerber werden ebenfalls zu den am stärksten gefährdeten Gruppen gehören, da die vom Likud und dem religiösen Zionismus unterzeichnete Koalitionsvereinbarung eine Gesetzgebung vorsieht, die die “unbegrenzte Inhaftierung von Asylbewerbern und ausländischen Arbeitern, die nicht aus Israel abgeschoben werden können”, erlaubt, berichtet Haaretz.

Zvika Fogel, ein Abgeordneter von Ben-Gvirs Partei Jüdische Kraft, hat sogar die Verhaftung von Oppositionsführern und zwei ehemaligen Abgeordneten wegen “Landesverrats” gefordert, weil sie die Pläne der Regierung zur Aushöhlung des Justizwesens kritisiert und zu Massenprotesten aufgerufen hatten.

Zu den Oppositionsführern, die er verhaften lassen will, gehört auch Yair Lapid, bis vor kurzem Israels Premierminister.

Es ist klar, dass für “die Besatzung permanent ist

Business as usual

Trotz alledem geben sich Israels Verbündete damit zufrieden, zur Tagesordnung überzugehen und auf einer Zweistaatenlösung zu beharren, die von früheren israelischen Regierungen längst aufgegeben wurde.

In der Zwischenzeit lässt Israel die verbliebenen Artefakte des Osloer Abkommens mit Bulldozern platt walzen und verhängt verheerende Sanktionen gegen die Palästinensische Autonomiebehörde, weil Ramallah ein Gutachten des Weltgerichtshofs über den rechtlichen Status der anhaltenden israelischen Besatzung anstrebt.

Die EU hat ihre Absicht erklärt, die Zusammenarbeit mit der rechtsextremen Regierung in Tel Aviv zu verbessern.

Unterdessen erklärte der Botschafter Washingtons in Israel in den letzten Tagen gegenüber dem staatlichen israelischen Rundfunk, dass es in Bezug auf Israel keine roten oder gar gelben Linien gebe, sondern nur strenge Blicke der Missbilligung, so scheint es.

Angesichts der langen Geschichte der Normalisierung immer schlimmerer Verletzungen der Rechte der Palästinenser überrascht es nicht, dass die neue israelische Regierung mit ihrer erklärten Absicht, Land im Westjordanland zu annektieren und damit eklatant gegen das Völkerrecht zu verstoßen, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden scheint.

Fogel, der ehemalige Stabschef des “Südkommandos” des israelischen Militärs, das den Gazastreifen umfasst, ruft zu einem “letzten Krieg” auf, um “die Palästinenser ein für alle Mal zu unterwerfen”.

Sollten Israels Kritiker wie Adalah zum Schweigen gebracht werden, kann niemand sagen, dass es nicht genügend Warnungen vor der schrecklichen Gewalt gab, die so gut wie garantiert kommen wird. Übersetzt mit Deepl.com

Maureen Clare Murphy ist Chefredakteurin von The Electronic Intifada.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …