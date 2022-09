“Jüdisch und undemokratisch

Foto oben: Israelische Polizisten versperren einer älteren Palästinenserin während der Feierlichkeiten zum Jerusalem-Tag den Zugang zu den Straßen. Matan Golan / Sipa via AP Images.

Die Araber werden nicht mitgezählt: Der Mythos des “demokratischen” jüdischen Staates

Von Miko Peled, Mintpress News.

28. September 2022

Israel will die Welt glauben machen, dass es ein mehrheitlich jüdischer Staat mit einer 20%igen arabischen Minderheit ist und dass die arabische Bevölkerung einen guten Lebensstandard und volle Gleichberechtigung genießt. Und obwohl dies leicht zu widerlegen ist, ist es immer noch Teil des Mainstream-Diskurses über Israel.

Es stimmt, dass die palästinensischen Bürger Israels mit rund zwei Millionen Menschen etwa einundzwanzig Prozent der israelischen Bürger ausmachen. Allerdings zählt Israel seine jüdischen Bürger unabhängig davon, wo sie im ganzen Land wohnen – einschließlich des Westjordanlands und Ostjerusalems – und alle jüdischen Israelis sind Staatsbürger. Im Gegensatz dazu werden Palästinenser nur in bestimmten Teilen des Landes als Bürger gezählt, damit die Regierung die Zahlen so präsentieren kann, dass sie gut aussehen.

In Palästina leben etwa siebeneinhalb Millionen Palästinenser, die unter israelischer Kontrolle stehen. Die Gesamtbevölkerung des historischen Palästina beträgt etwa zwölf Millionen. Man muss kein Mathegenie sein, um zu erkennen, dass siebeneinhalb mehr als zwanzig Prozent von zwölf sind. Sehr viel mehr.

Israel zählt nur die Palästinenser, die in den Grenzen vor 1967 wohnen, als Bürger, aber es zählt israelische Juden auch dann, wenn sie im Westjordanland (oder, wie Israel es nennt, in Judäa und Samaria) leben. So kann der zionistische Staat so tun, als gäbe es fünf Millionen Palästinenser nicht, obwohl er jeden Aspekt ihres Lebens kontrolliert.

Minderheitenherrschaft

Eine jüdische Mehrheit ist für die Zionisten seit den frühesten Tagen ihres Projekts in Palästina eine Obsession, und sie beherrscht auch heute noch den Diskurs. Während Israel versucht, das Bild eines jüdischen Mehrheitsstaates mit einer arabischen Minderheit zu zeichnen, ist es in Wirklichkeit genau andersherum.

Die genauen Bevölkerungszahlen sind zwar umstritten, aber es steht außer Frage, dass die israelische und die palästinensische Bevölkerung im historischen Palästina bestenfalls gleich groß sind, wobei die Palästinenser wahrscheinlich eine leichte Mehrheit bilden, vielleicht sogar eine Million. Es handelt sich also bestenfalls um einen Apartheidstaat, in dem eine Hälfte der Bevölkerung die Ressourcen, die Regierung, die Streitkräfte, die Polizei und die Gesetze kontrolliert.

Wahrscheinlicher ist, dass eine Minderheit von Siedlern, die im letzten Jahrhundert nach Palästina kamen, um es zu kolonisieren, über die Mehrheit der Palästinenser herrscht, die die Ureinwohner des Landes sind.

Wen kümmert das?

Wenn die Vision eines freien Palästinas tatsächlich die einer egalitären, nicht rassistischen Demokratie ist, in der die Stimme jedes Einzelnen gezählt wird und gleiches Gewicht hat, was spielt es dann für eine Rolle, welche Seite die Mehrheit stellt? Nun, es spielt eine große Rolle. Zunächst einmal muss ein freies, demokratisches Palästina eine Verfassung haben. Und in dieser Verfassung müssen die Rechte der Minderheiten geschützt werden. Außerdem ist es wichtig zu zeigen, dass Israel kein mehrheitlich jüdischer Staat ist, sondern kurz davor steht, ein Staat zu werden, der von einer Minderheit jüdischer Siedler regiert wird, wenn es das nicht schon ist.

Israel möchte sich vorstellen, dass wie in Frankreich, wo die Mehrheit der Bevölkerung Franzosen und Europäer sind, auch in Israel die Mehrheit der Menschen Israel und überwiegend Europäer sind. Und wie in Frankreich, wo die Araber Einwanderer sind, so sind auch in Israel die Araber Einwanderer. Aber das muss widerlegt und als falsch erwiesen werden. Israel ist ein Siedlerkolonialprojekt, das seine Wurzeln im europäischen Siedlerkolonialismus hat, und die Palästinenser sind die Mehrheit und die einheimische Bevölkerung.

Legitimität

Für Israel, einen Staat, der durch Diebstahl, Lügen und Terrorismus gegründet wurde, ist Legitimität der Heilige Gral. Sie müssen den Mythos der Legitimität erschaffen und ihn dann mit allem, was sie haben, verteidigen. Und in der Tat, das tun sie. Jede Person, jede Organisation, jede Idee, die ihre Legitimität in Frage stellt, wird sofort als antisemitisch und damit rassistisch abgestempelt, und es fehlt ihr selbst an Legitimität.

Wir, die wir für die Befreiung Palästinas kämpfen, müssen in dieser Frage Stellung beziehen und dürfen nicht zulassen, dass Israel mit Lügen, Gewalt und der Legitimierung des Diebstahls, an dem es seit fast hundert Jahren beteiligt ist, davonkommt. Doch zurück zu den Zahlen. Nach Angaben des israelischen Zentralamts für Statistik beträgt die Bevölkerung Israels etwa neun Millionen. Zwei Millionen davon – oder rund 21 % – sind nach Angaben des Amtes Palästinenser. Auch wenn sie in der Regel nicht gesondert gezählt werden, sind sie doch Teil einer separaten und eigenständigen Nation, der palästinensischen Nation.

Die Bevölkerung dessen, was gemeinhin (wenn auch fälschlicherweise) als Palästina bezeichnet wird – d. h. das Westjordanland ohne die jüdischen Siedler und den Gazastreifen – beläuft sich mehreren Quellen zufolge, darunter Worldometer, auf 5,38 Millionen. Zusammen mit den zwei Millionen palästinensischen Bürgern Israels sind das fast siebeneinhalb Millionen Palästinenser, die im historischen Palästina leben. Der Rest, etwa sieben Millionen, sind israelische Juden.

Jüdisch und undemokratisch

Ob Israel tatsächlich ein jüdischer Staat ist oder nicht, ist ein Thema für ein anderes Mal. Da der Zionismus eine rassistische, nationalistische Ideologie und das Judentum eine Religion ist, sind beide eigentlich unvereinbar. Doch selbst wenn wir für einen Moment annehmen, dass diese Behauptung stimmt und Israel tatsächlich ein jüdischer Staat ist, kann ein Staat, der in einem arabischen Land gegründet wurde und sich selbst als “jüdisch” bezeichnet, nicht behaupten, demokratisch zu sein. Mindestens die Hälfte der Bevölkerung, die Israel regiert, ist nicht jüdisch, und um ein so genannter jüdischer Staat zu sein, muss er also ein Apartheidregime aufrechterhalten. “Ein jüdischer und demokratischer Staat”, wie viele Zionisten Israel gerne nennen, ist in Wirklichkeit ein Widerspruch in sich, denn dieser Staat befindet sich in Palästina, einem mehrheitlich muslimischen, arabischen Land. Das bedeutet, dass der Staat mindestens der Hälfte der Bevölkerung, die er regiert, die Bürgerrechte verweigert.

Das Problem ist größer als nur Zahlen und Staatsbürgerrechte. Israel betreibt eine brutale Kampagne der ethnischen Säuberung und des Völkermords. Und es kommt damit durch. Eine Möglichkeit, dies zu bekämpfen, besteht darin, diese absurden Widersprüche zwischen dem, was die Zionisten behaupten, und dem, was Israel tatsächlich tut, aufzuspüren und sie aufzudecken. Israel ist keine Demokratie, war es nie, es ist ein kriminelles Schurkenregime mit einer schamlosen, aber mächtigen Terrororganisation als Armee, und all dies muss bei jeder Gelegenheit aufgezeigt werden. Übersetzt mit Deepl.com

