Ravit Hecht, von Haaretz deckt den Rassismus auf, der sich durch alle Lager, Politiker und Parteien im „Jüdischen Besatzerstaat“ zieht.

Die arabische Kultur ist der Dschungel“: Führer der Blau-Weiß-Partei von Gantz gibt rassistisches Haaretz-Interview

Von Jonathan Ofir

am 10. Februar,

Ich denke, die arabische Kultur um uns herum ist der Dschungel,

Das sagte Yoaz Hendel in einem Interview mit dem Haaretz-Journalisten Ravit Hecht am Freitag (hebräisch).

Hendel ist in den Top 10 der Blau-Weiß-Partei von Benny Gantz, die 33 Sitze im israelischen Parlament hat. Die Partei soll als zentristische Opposition zum Likud von Netanjahu dienen und liegt in den Umfragen für die kommenden Wahlen im März um einige Sitze über dem Likud.

Das Interview ist erschütternd. Hendel äußert sich allgemein spöttisch über die arabische Kultur:

Es gibt Leute, die aus allen möglichen Ländern hierher gekommen sind; einige kamen mit der Mentalität eines Konzerts in Wien und andere mit der Mentalität von Darbukas,

Hendel sagte Hecht und bezog sich dabei auf eine Art von Trommel, die im Nahen Osten populär ist.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Hendel rassistische Propaganda verbreitet. Im Jahr 2017 war in seiner wöchentlichen Kolumne in Yediot Aharonot eine Rachefantasie zu lesen, in der Palästinenser Nazis spielten. Bei einer orientalistischen „Kundgebung für Demokratie“, die im vergangenen Jahr von Blue White organisiert wurde, boykottierte Hendel die Veranstaltung, da im letzten Moment bekannt wurde, dass der Führer der israelisch-palästinensischen Gemeinsamen Liste, Ayman Odeh, sprechen würde.

Hendel ist als Teil der Telem-Fraktion mit Moshe Ya’alon, der die Nummer 3 auf der Blau-Weiß-Liste ist, vom Likud zu Blau-Weiß gekommen. Ya’alon ist ebenfalls ein ehemaliger Likudnik, hat als Verteidigungsminister gedient und ist ebenfalls für anti-palästinensischen Rassismus bekannt, nachdem er die palästinensische „Bedrohung“ mit „Krebs“ verglichen hat, auf den er „Chemotherapie“ anwendet (es war 2002, er war Stabschef der Armee). Hendel war Direktor für Kommunikation und Hasbara („Public Diplomacy“) für Netanyahu in den Jahren 2011-2012.

Die Aussage „Die arabische Kultur um uns herum ist der Dschungel“ kommt nicht aus dem Nichts. Die Vorstellung von Israel als „Villa im Dschungel“ wird eigentlich dem „linken“ Führer Ehud Barak zugeschrieben, er sagte es 1996 in einer offiziellen Rede. Barak hat auch Trumps rassistische Warnung davor beglückwünscht, dass „Mohammed“ Premierminister wird, und er meinte, dass „sie (die Palästinenser, und besonders Arafat) die Produkte einer Kultur sind, in der man lügen kann… keine Dissonanz erzeugt… sie leiden nicht unter dem Problem des Lügens, das in der jüdisch-christlichen Kultur existiert“.

Hier ist mehr aus dem Interview:

Hecht: Sie haben in der Vergangenheit gesagt, Israel sei eine Villa im Dschungel. Sie wiederholen hier, dass unser Vorteil gegenüber den Palästinensern die Moral ist. Glauben Sie, dass die arabische Kultur ein Dschungel ist?

Hendel: Ja, sicher. Ich denke, dass die arabische Kultur, die uns umgibt, ein Dschungel ist. Es gibt eine grobe Verletzung jedes einzelnen Menschenrechtes, das wir in der westlichen Welt anerkennen. Diese Rechte sind dort noch nicht einmal entstanden. Sie haben noch nicht die evolutionäre Stufe der Menschenrechte erreicht. Es gibt keine Frauenrechte, keine LGBT-Rechte, keine Minderheitenrechte und keine Bildung. Die meisten arabischen Staaten sind gescheiterte Diktaturen, weshalb die Friedensverträge, die wir hier schließen, auf die Führung beschränkt sind. Es ist kein Frieden zwischen den Völkern, weil es keine Erziehung zu Frieden und Toleranz gibt.

Hecht fordert Hendel heraus:

Hecht: Auch in Israel ist der Hass auf die Araber eine populäre Norm.

Hendel: Es gibt Rassismus und es muss sich darum gekümmert werden, aber jedes Mal, wenn ich in ‚A Star is Born‘ oder ‚Master Chef‘ sehe, dass Israelis einen arabischen Kandidaten wählen, oder wenn ich wegen meiner Frau (sie ist Doktor der Gynäkologie, Hrsg.) in Krankenhäusern herumlaufe, habe ich den Eindruck, dass das Leben hier endlich frei von Rassismus ist“.

Das ist ein wirklich schrecklich ironischer Punkt. Hendel versucht, seine klassische Hasbara anzuwenden, indem er auf die ‚israelischen Araber‘ als Beweis für Israels angeblich blühende Demokratie verweist. Aber der Punkt über die Krankenhäuser – hat Hendel nicht die Frage der weit verbreiteten und systemischen Rassentrennung von Müttern auf israelischen Entbindungsstationen verfolgt? Hat er nicht die Worte des rechtsextremen Gesetzgebers Bezalel Smotrich zur Kenntnis genommen, der twitterte, dass „meine Frau sich nach der Geburt ausruhen und keine Party feiern möchte, wie es arabische Frauen nach der Geburt tun“, und dass „es ganz natürlich ist, dass meine Frau sich nicht neben jemandem hinlegen möchte, der gerade ein Baby geboren hat, der ihr Baby in weiteren 20 Jahren vielleicht ermorden möchte“?

Hecht stellt Hendels rassistische Äußerungen erneut in Frage:

Vielleicht stimmen Sie für einen arabischen Kandidaten in ‚Meisterkoch‘ und sagen doch ohne zu zögern: Meine Kultur ist überlegen, und ich möchte nicht wie ein Araber aussehen. Auch das ist eine Art von Rassismus.

Hendel: Meiner Meinung nach habe ich nichts Rassistisches (sic). Auf kognitive Weise kümmere ich mich zunächst einmal um mein Volk, mein Erbe und meine Geschichte. Und das ist die Realität. Ich empfinde keinen Hass gegenüber irgendjemandem und ich habe persönliche Beziehungen zu Palästinensern, weil ich neben Gush Etzion [Siedlungsblock] wohne.

Diese Äußerungen des „aufgeklärten Kolonialisten“, der sagte, dass „einige meiner Freunde Palästinenser sind“, hat den B’tselem-Vorsitzenden Hagai El-Ad dazu gebracht, Hendel mit dem südafrikanischen Premierminister der Apartheid, Hendrik Verwoerd, zu vergleichen, der sagte:

Der Vorsitzende der Gemeinsamen Liste, Ayman Odeh, sagte, dass „Hendels Theorie der europäischen Vorherrschaft“ durch „die Ignoranz und den Mangel an Kultur, die er in seinem Interview mit Haaretz zeigte“, widerlegt wurde.

Hendels eklatanter Rassismus war auch für mehrere Blau-Weiß-Mitglieder zu viel. Ofer Shelah (ebenfalls in den Top 10 von Blau-Weiß, über Hendel) sagte: „Yoaz Hendels Äußerungen waren miserable Äußerungen, die besser nicht gesagt worden wären und in keiner Weise den Geist von Blau-Weiß widerspiegeln. Die Gesetzgeberin Orna Barbivai (im Rang knapp unter Hendel) war in ihrer Kritik gedämpfter: „Ich denke, wir sind alle gleich geboren und geben keine Noten aus“. Sie bezeichnete Hendels Bemerkungen als überflüssig und sagte: „Ich bin für Darbukas. Aber daraus abzuleiten, dass Hendel ein Rassist ist, wäre eine extreme Aussage.“

Die Tatsache, dass Hendel Mizrahim irgendwie mit einer vermeintlichen arabischen Degeneration gleichsetzte, brachte auch Kritik von der weiteren Rechten mit sich. Premierminister Benjamin Netanjahu retweetete eine Likud-Erklärung auf Twitter und sagte, Hendel solle sich schämen. Vergessen Sie alles über Netanjahus rassistische Äußerungen über Araber – das sind jetzt billige Argumente, die man gegen den Anti-Netanjahu-Rivalen vorbringen kann. Sogar Bildungsminister Rafi Peretz von der rechtsextremen Yamina sagte, er sei „stolz darauf, Teil einer Kultur der Darbukas zu sein“. Shas (ultra-orthodoxe Mizrahi-Partei) Gesetzgeber Ya’akov Margi verurteilte Hendels „Herablassung“ und sagte, die Mizrahi-Juden stammten aus einer großen Tradition, die „Maimoniden, Wissenschaft und Medizin“ umfasse.

Es ist eine gewisse Ironie, dass so viele Rassisten durch Rassismus beleidigt werden können. Aber es gibt eine Logik, denn der zionistische Rassismus besteht aus mehreren Schichten. Er hat von Anfang an eine weiß-supremacistische Ader, seit seiner Entstehung als europäisches kolonialistisches Unternehmen. Doch diese Ader ist mit einem anderen Rassismus gekoppelt – der jüdischen Vorherrschaft. Die Palästinenser tragen die Hauptlast beider Aspekte. Die Mizrahi-Juden, die ein arabisches Erbe haben, wollen nur die jüdische Vorherrschaft übernehmen, ohne dass die weiße Vorherrschaft ein schlechtes Licht auf sie wirft. Meistens gelingt es den Zionisten, die Balance zu halten und die Mizrahi nicht zu verprellen. Aber wenn der Rassismus so eklatant und abscheulich ist wie bei Hendel, dann entgleitet er. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Ofir

Israelischer Musiker, Dirigent und Blogger/Autor mit Sitz in Dänemark.

