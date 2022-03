Caitlin Johnstone: The Jaw-Dropping Power of US Propaganda The ability to manipulate public thought, not just within the U.S. but across vast swaths of nations, has allowed the U.S. to manufacture international consensus for whatever agendas it wishes to advance. By Caitlin Johnstone CaitlinJohnstone.com If you use Twitter and engage with the subject

Die atemberaubende Macht der US-Propaganda

Von Caitlin Johnstone

CaitlinJohnstone.com

20. März 2022

Die Fähigkeit zur Manipulation des öffentlichen Denkens, nicht nur innerhalb der USA, sondern in weiten Teilen der Welt, hat es den USA ermöglicht, einen internationalen Konsens für die von ihnen angestrebten Ziele herzustellen.

Wenn Sie Twitter nutzen und sich mit dem Thema Krieg in der Ukraine beschäftigen, ist Ihnen wahrscheinlich ein verifizierter Account namens The Kyiv Independent aufgefallen, während Sie durch Ihren Feed scrollen, der höchst voreingenommene Inhalte zugunsten des Zelenski-Regimes und der westlichen Mächte, die es unterstützen, veröffentlicht.

Wenn Sie einen Desktop-Browser verwenden, sieht es normalerweise so aus:

Sehen Sie den grauen Text in der oberen linken Ecke des Bildes, auf dem “Krieg in der Ukraine” steht? Das ist ein Twitter-“Thema”, das mir der Algorithmus der Seite empfohlen hat, ohne dass ich es abonniert habe, und in dem Beiträge von The Kyiv Independent im Vordergrund stehen. Dieses Thema wird Twitter-Nutzern auf der ganzen Welt aggressiv aufgedrängt und taucht immer wieder in ihrem Feed auf, bis sie ihre Einstellungen ändern, um es zu entfernen.

Wie Pedro Gonzales kürzlich in Human Events dokumentierte, wurde der Kiewer “Independent” vor einigen Monaten mit einem, wie es das Komitee zum Schutz von Journalisten nannte, “Notfallzuschuss der Europäischen Stiftung für Demokratie” zusammengeschustert.

Die European Endowment for Democracy ist ein Ableger der von der US-Regierung finanzierten “NGO” National Endowment for Democracy, die laut ihrem eigenen Mitbegründer gegründet wurde, um offen das zu tun, was die CIA verdeckt zu tun pflegte, nämlich Putsche zu inszenieren und Narrative zu steuern, um die Interessen der USA zu fördern. Auf einer Seite der NED-Website heißt es: “Alle EU-Mitgliedstaaten sind Mitglieder des EED-Verwaltungsrates, zusammen mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments und Experten der Zivilgesellschaft.”

Es handelt sich also um ein von einer staatlichen “NRO” finanziertes Medienorgan, das von einem großen Unternehmen aus dem Silicon Valley, auf das sich die Menschen verlassen, um Informationen über die Welt zu erhalten, mit Gewalt vor Millionen westlicher Augen geschoben wird. So wie das Silicon Valley die Zensur durch die Regierung erleichtert, so erleichtert es auch die Propaganda durch die Regierung.

Die Globe and Mail berichtet, dass die kanadische Regierung die Finanzierung von Kyiv Independent mit 200.000 Dollar unterstützt hat. Das Blatt wird von Twitter so lautstark unterstützt, dass sein Twitter-Konto seit seiner Gründung im November nicht nur fast zwei Millionen Follower hat, sondern einer seiner Reporter (der das neonazistische Asow-Bataillon als seine “Waffenbrüder” bezeichnet) seit Beginn der russischen Invasion eine Million Follower gewonnen hat.

Twitter-Avatar für @mtraceyMichael Tracey @mtracey

Ich wusste, dass mit diesem Mann etwas nicht stimmt. Hier ist der “Kyiv Independent”-Reporter @IAPonomarenko, der in weniger als zwei Wochen fast eine Million Follower gewonnen hat und sich als “Waffenbruder” des berüchtigten, offen neonazistischen Asow-Bataillons bezeichnet

Bild

7. März 2022

Sehen Sie, wie ausgeklügelt nur diese eine winzige Komponente der Propagandakampagne des US-Zentralimperiums ist? Wie viele scheinbar disparate und unzusammenhängende Elemente sie hat? Mehrere Länder, NGOs, eine angeblich unabhängige Social-Media-Plattform, eine angeblich unabhängige Nachrichtenagentur. Es ist sehr schwierig zu erkennen, wie das alles zusammenhängt, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Und fast niemand weiß, wohin er schauen soll.

Dieses hochentwickelte Wahrnehmungsmanagement findet überall auf der Welt zu jedem Thema statt, an dem das Imperium ein Interesse hat. Wie der antiimperialistische Autor und Podcaster Justin Podur es kürzlich formulierte: “Das US-Imperium basiert auf der Beherrschung des Geschichtenerzählens. Die Schaffung von Realität durch Propaganda”.

In der Tat ist die imperiale Propagandamaschine der USA eine der am meisten unterschätzten und überwältigend mächtigen Kräfte auf dieser Erde. Die Fähigkeit, das öffentliche Denken zu manipulieren, nicht nur innerhalb der Vereinigten Staaten, sondern in weiten Teilen der Nationen, hat es ihr ermöglicht, einen internationalen Konsens für die Agenden herzustellen, die sie in einer Weise vorantreiben möchte, die die kollektive Organisationskraft offizieller internationaler Gremien wie der Vereinten Nationen in den Schatten stellt.

Wir sehen das heute daran, wie die russische Wirtschaft mit beispiellosen Wirtschaftskriegen angegriffen wird, um Unruhen zu schüren und Moskau zu stürzen. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte nichts an sich, was diese spezifische Reaktion all der spezifischen Nationen, die sich dafür entschieden haben, daran teilzunehmen, erforderlich gemacht hätte, aber genau das ist geschehen, und aufgrund der Macht der imperialen Propagandamaschine hat die Öffentlichkeit genau das mitgemacht, auch wenn es ihre Benzin- und Lebensmittelrechnungen in die Höhe treibt.

Es wird viel Aufhebens um die Macht der US-Kriegsmaschinerie gemacht, obwohl sie bei der eigentlich wichtigen Aufgabe, Kriege zu gewinnen, eher versagt. Das liegt zum einen daran, dass das Imperium oft nicht davon profitiert, dass diese Kriege schnell beendet werden, und zum anderen daran, dass es schwer ist, Kriege zu gewinnen, wenn der gesamte militärische Moloch nur darauf ausgerichtet ist, möglichst viel Profit zu machen.

Was wirklich Aufsehen erregen sollte, ist die wirklich atemberaubende Macht der US-Propagandamaschine. Sie ist so subtil und raffiniert, dass selbst relativ intelligente und gut informierte Menschen die Fäden, die an ihrem Verstand ziehen, nicht erkennen, aber sie ist so mächtig, dass sie die Welt formt.

In dem Buch Inventing Reality, das bereits 1986 veröffentlicht wurde, macht Michael Parenti die folgende Beobachtung:

“Für viele Menschen existiert ein Thema erst dann, wenn es in den Nachrichtenmedien erscheint. Wie wir Themen sehen, ja, was wir überhaupt als Thema oder Ereignis definieren, was wir sehen und hören und was wir nicht sehen und hören, wird weitgehend von denen bestimmt, die die Kommunikationswelt kontrollieren. Ob es sich um Gewerkschaften, Friedensdemonstranten, die Sowjetunion, Aufstände in Lateinamerika, Wahlen, Kriminalität, Armut oder Verteidigungsausgaben handelt, nur wenige von uns wissen von den Dingen so, wie sie in den Nachrichten dargestellt werden.

Selbst wenn wir nicht glauben, was die Medien sagen, hören oder lesen wir immer noch ihre Sichtweise und nicht eine andere. Sie geben immer noch die Tagesordnung vor und bestimmen, was wir glauben oder nicht glauben, akzeptieren oder ablehnen müssen. Die Medien üben einen subtilen, anhaltenden Einfluss aus, indem sie den Rahmen des respektablen politischen Diskurses definieren und die öffentliche Aufmerksamkeit in Richtungen lenken, die im Wesentlichen das bestehende politisch-ökonomische System unterstützen.”

Das war lange vor Twitter, vor Google, vor Mark Zuckerberg, bevor Bill Clinton das Telekommunikationsgesetz unterzeichnete, das es ermöglichte, Nachrichtenmedien aufzukaufen und unter wenigen oligarchischen Megakonzernen zu konsolidieren. Und doch war genau dieselbe Dynamik, die wir heute sehen, schon damals im Spiel. Sie ist nur sehr viel komplexer geworden.

Das Lustige an diesem verrückten Vorstoß zur Zensur von Sprache im Namen der Bekämpfung “russischer Propaganda” ist, dass die Leute, die das vorantreiben, indirekt eine sehr wichtige Wahrheit zugeben, auf die sie normalerweise nicht zu viel Aufmerksamkeit lenken wollen: die Tatsache, dass es sehr wohl möglich ist, die Medien zu nutzen, um die Art und Weise, wie Menschen denken, handeln und wählen, in großem Maßstab zu manipulieren. Der Teil, den sie nicht zugeben, ist, dass sie selbst bei weitem die schlimmsten Übeltäter in diesem Bereich sind.

Die Status-quo-Weltanschauung verlangt, dass zwei völlig widersprüchliche Positionen gleichzeitig vertreten werden: dass die russische Propaganda einen korrumpierenden Einfluss auf das öffentliche Denken hat, dass aber die um Größenordnungen reicheren und mächtigeren oligarchischen Medieninstitutionen dies nicht tun.

Das ist nicht haltbar. Die Menschen haben schon jetzt Mühe, sich über Wasser zu halten, wenn sie Tag für Tag mit dem ständigen weißen Rauschen des psychologischen Missbrauchs konfrontiert werden. Wir sind auf dem besten Weg, herauszufinden, wie viel psychologische Manipulation das menschliche Gehirn verträgt, bevor es ausrastet, wenn wir nicht zuerst einen Weg finden, unser kollektives Verhältnis zum mentalen Narrativ zu ändern.

Oder wer weiß? Vielleicht liegt ein gesundes Verhältnis zum mentalen Erzählen auf der anderen Seite dieses Einknickens.

