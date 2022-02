Wie lange können und wollen “normale” Palästinenser noch die Versklavung und Kollaboration an die zionistischen Besatzer ihrer Führung tatenlos zusehen?

Bild: Menschen gehen in Ramallah, Westjordanland, am 9. Februar 2022 an den geschlossenen Geschäften vorbei, die aufgrund des Generalstreiks in einigen Städten nach der Ermordung von drei Palästinensern durch die israelischen Streitkräfte in der Stadt Nablus, Westjordanland, geschlossen waren. (Issam Rimawi – Anadolu Agency)



Die Beendigung der Sicherheitskoordination wird zur Beendigung der Besatzung beitragen

Von Mohamed Mustafa Shaheen



15. Februar 2022

Letzte Woche drangen Spezialeinheiten der israelischen Besatzungsarmee in Nablus ein und ermordeten drei junge Männer bei einem brutalen Verbrechen, das in einem Gebiet unter der Kontrolle der Sicherheitskoordinationsorgane, am helllichten Tag und auf einer belebten Straße begangen wurde. Dies ist das Ergebnis der Sicherheitskoordination, die die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland als “heilig” betrachtet. Die Palästinensische Autonomiebehörde dient weiterhin den Interessen der Besatzung und den Interessen ihrer eigenen Beamten, die weit von den Interessen der Menschen im besetzten Palästina entfernt sind.

Was in Nablus geschah, war kein isolierter Vorfall, sondern ein großes Ereignis. Die Tatsache, dass israelische Spezialeinheiten in unsere Lager eindringen und Menschen vor den Augen von PA-Sicherheitsbeamten töten konnten, macht es notwendig, das Gesamtbild zu betrachten, um die volle Bedeutung zu erfassen.

Die Tatsache, dass diese Soldaten in der Lage waren, mitten am Tag in einer palästinensischen Großstadt Palästinenser zu töten, sagt uns viel über das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden der Besatzungsmacht und den Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland. Dies ist eine deutliche Botschaft an die Widerstandsgruppen, dass die Besatzungsbehörden auch in den Gebieten, die nominell von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert werden, in der Lage sind, sie zu erreichen.

Auch der Zeitpunkt dieser kriminellen Aktion war wichtig. Sie erfolgte im Anschluss an eine Sitzung des Palästinensischen Zentralrats, eines Organs der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), die nicht von Vertretern, sondern von Einzelpersonen abgehalten wurde, um die Entführung der PLO durch eine Diktatur zu konsolidieren. Die Teilnehmer geben vor, die Palästinenser retten zu wollen, aber sie dienen nur ihren eigenen Interessen.

Die Beschlüsse der PCC sind in ihrer jetzigen Form kaum mehr als Worte. In diesem Fall gehörte dazu die Entscheidung, die Sicherheitskoordination und die Anerkennung von Abkommen mit Israel zu beenden. Zwei Tage später marschierte das israelische Mordkommando in Nablus ein, was bestätigte, dass die Sicherheitskoordination tief in der PA selbst verankert ist und es der Behörde in Ramallah ermöglicht, die für ihr Überleben notwendige finanzielle Unterstützung zu erhalten. Finanzielle und administrative Korruption ist eine der Säulen des Systems der Sicherheitskoordination im Westjordanland.

Mit Mahmoud Abbas, der inzwischen 86 Jahre alt ist, ist der Kampf um die Nachfolge in vollem Gange, während das Sicherheitschaos im Westjordanland auf einem hohen Niveau ist. Die Kontrolle über die Städte ist Teil des Machtkampfes zwischen denjenigen, die um die Führung der PA konkurrieren. Diese Personen wollen die israelischen Sicherheitsbehörden (sowie Israels regionale und westliche Verbündete) davon überzeugen, dass sie der Palästinensischen Autonomiebehörde und ihren Vereinbarungen mit der Besatzung gegenüber loyal sind, in der Hoffnung, dass dies ihre Chancen auf die Nachfolge von Abbas erhöht.

Ehrenwerte Palästinenser akzeptieren diese unpatriotische Gruppe nicht, die nicht die Wünsche unseres Volkes widerspiegelt, und es sind schließlich die “normalen” Palästinenser, die die Hauptlast der Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen der Besatzung tragen. Sie sind es, die sich gegen die zionistische Besatzung aufgeopfert und gewehrt haben. Heute müssen sie sich im Rahmen ihres Widerstands gegen die Besatzung den israelischen Handlangern entgegenstellen. Es ist klar, dass diejenigen, die die Sicherheitskoordination befürworten und an ihr beteiligt sind, nicht unser Volk vertreten, denn sie nehmen Widerstandsaktivisten gefangen und liefern sie an Israel aus. Die Beendigung der Sicherheitskoordination ist für Palästina lebenswichtig, denn sie versklavt das Volk an die israelische Besatzung.

Dazu brauchen wir dringend nationale Maßnahmen. Die Sicherheitskoordination kann nicht länger toleriert werden, wenn man bedenkt, dass die beteiligten palästinensischen Behörden nach Angaben des Komitees der Familien politischer Gefangener allein im Januar für mindestens 265 Übergriffe gegen Bürger des Westjordanlandes verantwortlich waren. Die Gouvernements Nablus und Jenin führten die Liste mit den meisten Verstößen an, darunter Vorladungen für 52 entlassene Häftlinge und 30 ehemalige politische Gefangene und Journalisten.

Nach Angaben des Wall Street Journal unterstützt Israel die Palästinensische Autonomiebehörde wirtschaftlich, um den Einfluss des Widerstands einzudämmen und die Sicherheitskräfte der PA zu stärken. Tatsache ist, dass die Sicherheitskoordinierung kein neues Thema ist, sondern im Mittelpunkt des 1995 zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde unterzeichneten Taba-Abkommens steht, in dem die Rolle der Behörde bei der Koordinierung mit der Besatzungsmacht festgelegt ist. Kurz gesagt, die Palästinensische Autonomiebehörde ist dafür verantwortlich, jeglichen Widerstand gegen die Besatzung zu verhindern. Die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) sind faktisch Auftragskiller, um die Besatzung zu verteidigen und die Kosten der Besatzung für den Apartheidstaat zu senken. Sie sind zu einem funktionalen Werkzeug in den Händen der Besatzer geworden, um die Widerstandsgruppen zu bekämpfen.

Nach Artikel 40 des palästinensischen Revolutionsstrafgesetzbuchs wird mit dem Tode bestraft, wer mit dem Feind kommuniziert oder ihm in verräterischer Weise Informationen gibt oder wissentlich eine Handlung vornimmt, die die Operationen der Revolution gefährdet. Wir vergessen, dass der große Führer Salah Al-Din Al-Ayyubi (1138-1193) 20 Jahre vor der Befreiung der gesegneten Al-Aqsa-Moschee damit verbrachte, Verräter zu beseitigen, die mit den Kreuzfahrern zusammenarbeiteten. Er wusste, wie wichtig es war – und ist -, sich mit den verräterischen Agenten und Werkzeugen der Besatzer auseinanderzusetzen, selbst wenn sie unsere Sprache sprechen. Er war auch der festen Überzeugung, dass ein aufrichtiger Kampf die einzige Lösung für eine ungerechte Besatzung ist, die nur erreicht werden kann, wenn man alle Bemühungen für eine edle Sache vereint. Die Widerstandsgruppen haben sich dies durch den gemeinsamen Operationsraum zu eigen gemacht.

Jede objektive Analyse der gegenwärtigen Situation sollte die Bevölkerung des Westjordanlandes und die Vertreter der nationalen palästinensischen Gruppierungen dazu bringen, sich der Sicherheitskoordination zu widersetzen und sich ihr mit verschiedenen Mitteln zu widersetzen. Das Ende der Sicherheitskoordination ist untrennbar mit dem Ende der Besatzung verbunden. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst in arabischer Sprache im Palästinensischen Informationszentrum am 13. Februar 2022 und wurde für MEMO bearbeitet

